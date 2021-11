Qantas torna a decollare da Melbourne e apre una nuova rotta per Delhi

Qantas è tornata a decollare da Melbourne oggi, per la prima volta in 20 mesi dopo che la pandemia ha messo a terra i viaggi internazionali. Il primo volo della compagnia di bandiera australiana è stato quello diretto a Singapore e, con l’occasione, Qantas ha annunciato anche l’apertura di una nuova rotta da Melbourne a Delhi – dal prossimo 22 dicembre -: si tratta di un vero e proprio debutto per il vettore che collegherà per la prima volta nella sua storia lo stato di Victoria con la città indiana.

Il nuovo volo Melbourne-Delhi sarà operato quattro volte a settimana, tutto l’anno. Collegamenti nello stesso giorno saranno disponibili anche da Brisbane, Sydney e Canberra. I voli da Melbourne a Delhi opereranno inizialmente via Adelaide, mentre i voli da Delhi a Melbourne saranno effettuati senza scalo. La novità è successiva al recente annuncio dei voli da Sydney a Delhi, che inizieranno il mese prossimo.

Qantas ripristinerà anche i voli sulla Melbourne-Londra il prossimo 27 novembre e quelli per Los Angeles dal 19 dicembre 2021.