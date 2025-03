Qantas: i ritardi Airbus fanno slittare al 2027 i primi voli del Project Sunrise Non decollerà prima dell’inizio del 2027 il primo volo Qantas del Project Sunrise, che prevede collegamenti diretti senza scalo tra l’Australia e i principali hub internazionali come Londra e New York. Uno slittamento, quello dal 2026 al 2027, conseguente alla data di consegna prevista per il primo A350-1000, fissata appunto alla fine dell’anno prossimo. Con un ordine per 12 Airbus A350-1000 a lungo raggio, la compagnia aerea australiana è un passo più vicina al suo obiettivo, nonostante i ritardi nella produzione degli aeromobili e dei loro interni personalizzati. Secondo Vanessa Hudson, ceo di Qantas, i nuovi Airbus A350-1000 consentiranno al vettore di collegare la costa orientale dell’Australia con le principali destinazioni del mondo senza scalo. La prima consegna dell’A350-1000 è prevista per la fine del 2026, mentre il servizio commerciale dovrebbe quindi iniziare poco dopo, all’inizio del 2027. Qantas necessiterà di tre A350-1000 per operare un collegamento giornaliero dalle 18.00 alle 22.00 tra Sydney e New York o Londra. Ciò significa che la compagnia aerea non lancerà i servizi del Project Sunrise finché non avrà un numero sufficiente di aeromobili, e il terzo aeromobile non è previsto almeno fino alla primavera del 2027. Hudson ha annunciato che la prima destinazione confermata per l’A350-1000 sarà Auckland, in Nuova Zelanda, a circa tre ore da Sydney, per consentire agli equipaggi e al personale di terra di familiarizzare con l’aeromobile e affinare le procedure operative prima di passare a voli più lunghi. Nell’ambito del progetto Sunrise, Qantas prevede di utilizzare il nuovo aeromobile sulle rotte a lungo raggio esistenti, tra cui Perth-Londra e potenzialmente Melbourne-Dallas e Auckland-Jfk. Condividi

