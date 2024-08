Primo trimestre finanziario da record per Ana Holdings Si è chiuso lo scorso fine giugno con un fatturato operativo di 516,7 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro) il primo trimestre dell’anno finanziario 2024-25 di Ana Holdings, valore record per la compagnia giapponese. A contribuire a tale risultato sono stati anche i passeggeri internazionali, che hanno generato ricavi per 189,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro), grazie alla forte domanda di turisti in entrata e di viaggi d’affari dal Giappone; un ulteriore record per il primo trimestre. Nonostante l’aumento delle spese operative, dovuto ai maggiori costi di manutenzione e degli investimenti nel personale, tra aprile e giugno di quest’anno l’utile operativo della compagnia ha così superato i livelli pre-Covid raggiungendo i 30,3 miliardi di yen (circa 180 milioni di euro). “All’inizio di quest’anno finanziario, abbiamo notato con piacere l’aumento della domanda di passeggeri sul mercato internazionale, in parte favorito dai tassi di cambio delle valute estere. Questo ha contribuito a mantenere alti i rendimenti. Di conseguenza, siamo riusciti a raggiungere un fatturato record nel primo trimestre – sottolinea l’executive vice president e group chief financial officer, Kimihiro Nakahori -. La crescita strategica in Europa è in linea con il nostro annual plan e ci posiziona per soddisfare al meglio la crescente domanda e per far conoscere a nuovi passeggeri il nostro servizio”. Grazie all’aumento delle frequenze (Parigi, Monaco), alla ripresa dei voli internazionali (Vienna) e all’annuncio di nuove rotte (Milano, Stoccolma, Istanbul), il vettore aumenterà infatti la capacità verso l’Europa del 130% rispetto al 2023-24. Condividi

