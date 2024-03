Polo aeroportuale del Nord Est verso un’estate da 13 milioni di passeggeri Un’estate 2024 nel segno della crescita per il Polo aeroportuale del Nord Est, che stima un incremento complessivo del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo. Intanto, sono attesi circa 13 milioni i passeggeri complessivi da aprile ad ottobre, con un recupero definitivo rispetto al 2019 quando, nello stesso periodo, i tre aeroporti avevano gestito 12,7 milioni di passeggeri. Venezia si conferma terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano che riconferma i collegamenti estivi su Atlanta, Chicago, New York Jfk, New York Newark, Philadelphia, Montreal e Toronto. Nel dettaglio, Delta Air Lines ha anticipato all’11 marzo l’avvio del giornaliero su New York Jfk e durante il picco estivo porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta; il 6 giugno American Airlines riprende il collegamento giornaliero su Chicago, interrotto nel periodo pandemico. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse destinazioni, Air Transat offre complessivamente 4 frequenze settimanali. Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il collegamento giornaliero con Doha, sospeso durante la pandemia. Il volo è operato tutto l’anno e si aggiunge alla consolidata presenza di Emirates, che opera con voli giornalieri su Dubai. La Corea del Sud torna protagonista nella ripresa dei flussi con l’Estremo Oriente, con il volo settimanale Venezia-Seoul, operato da giugno ad ottobre. El Al ripropone dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, che diventeranno 5 nel picco estivo; inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio Play riprende ad operare per la seconda stagione estiva i voli su Reykjavik e da giugno SunExpress riattiva i collegamenti su Smirne, entrambe le linee hanno frequenza bisettimanale. Infine, torna il doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa; Finnair opera fino a nove frequenze settimanali su Helsinki nel picco estivo, a cui seguirà l’estensione giornaliera della linea nel periodo invernale, mentre Swiss introdurrà la frequenza night-stop su Zurigo. L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. La volata del Catullo di Verona Il network da Verona prevede un totale di 82 destinazioni in 31 Paesi, collegati con 25 vettori di linea. Volotea, aggiungendo alla base di Verona un terzo aeromobile, intraprende un notevole investimento che porta all’apertura di sette nuove destinazioni: Comiso, Copenaghen, Madrid, Praga e Valencia operative già a marzo, a cui si aggiungono Bordeaux ad aprile e Salerno a settembre. Anche Ryanair contribuisce a rendere Verona più vicina alla Spagna, con i collegamenti quadri-settimanali verso Madrid e Valencia. SkyAlps collega per la prima volta Verona alla Croazia, con voli settimanali verso Brac e Zara operativi da giugno. Sempre nei Balcani, da aprile viene attivato il volo bisettimanale per Mostar, in Bosnia Erzegovina. Un grandissimo ritorno, dopo nove anni di assenza, è quello di Air France, che dal 2 aprile reinserisce Verona tra le proprie destinazioni, con il volo trisettimanale sull’hub di Parigi Charles de Gaulle, un prezioso contributo alla connettività del Catullo, che si aggiunge ai voli sugli hub di Francoforte e Monaco collegati da Air Dolomiti del Gruppo Lufthansa. Oltre al mercato domestico, che conta 13 destinazioni collegate, i principali mercati internazionali sono Regno Unito (11 destinazioni) e Germania (5 destinazioni), entrambi con forte connotazione incoming, seguiti dalla Spagna (8 destinazioni). Con l’estate Neos riconferma il proprio programma con collegamenti di corto, medio e lungo raggio verso le mete di vacanza, in particolare in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, oltre ai voli regolari verso il Senegal e l’India. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità in casa Boscolo, che lancia il prodotto Giappone, grazie anche al recente approdo in azienda della nuova product manager Valeria Pirodda, "che vanta una notevole carriera nell'ente del Turismo nipponico e che ha vissuto in questo paese per tanto tempo - spiega il direttore commerciale dell'operatore padovano, Salvatore Sicuso -. Le nostre proposte sulla destinazione si articolano in due tour: uno di nove giorni, Giappone Classico, e l'altro di 12, il Gran Tour del Giappone, che include anche Hiroshima. La domanda è in crescita e il nostri clienti riconoscono la nostra capacità organizzativa e la tipicità degli itinerari che proponiamo". Volumi in crescita del 30% Il 2024 di Boscolo è infatti partito molto bene: "Registriamo volumi del 30% superiori al 2023, che già aveva superato abbondantemente i numeri dell'anno pre-Covid 2019 - aggiunge Sicuso - Rispetto al passato osserviamo inoltre un cambio della stagionalità. Notiamo in particolare con piacere il ritorno dell'advance booking riscontrando buone vendite per l'estate. Il mercato ci riconosce come un operatore di riferimento sull'Europa continentale: Spagna, Francia, Nord, Italia... Ultimamente ci stiamo però concentrando pure su nuove destinazioni come Marocco, Egitto, Tunisia, Uzbekistan e Giordania. E anche in questo caso posso affermare con soddisfazione che stiamo diventando un riferimento importante per le agenzie di viaggio". Il timbro di fabbrica? viaggi accompagnati e in compagnia Alla base dell'offerta Boscolo c'è sempre il concept dei viaggi "accompagnati e in compagnia": "Un vero e proprio timbro di fabbrica che informa di sé ogni nostro itinerario, indipendentemente dalla destinazione - conclude Sicuso -: la garanzia ai nostri clienti che noi li accompagniamo e li facciamo viaggiare in compagnia, garantendo un'organizzazione impeccabile e la qualità di servizi. Di questo e di tanto altro abbiamo proprio parlato alle agenzie grazie alle nostre numerose attività di marketing: giusto nelle ultime settimane, abbiamo infatti organizzato una serie di attività in collaborazione con gli enti del turismo sul territorio, che ci ha fatto incontrare in un mese più di 2 mila agenzie di viaggio". [post_title] => Polo aeroportuale del Nord Est verso un'estate da 13 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-03-21T11:35:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711020911000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Balzo in avanti del +40% per le prenotazioni in vista della Pasqua: Trainline conferma la il momento positivo dei viaggi in treno che, come evidenziato anche da un recente sondaggio dell'istituto di ricerca Swg, per gli italiani è il mezzo di trasporto preferito, soprattutto per le vacanze brevi (41%), i viaggi nel fine settimana (36%) e le gite in giornata (26%). Quest'anno tra le mete più prenotate ci sono Roma, Napoli, Firenze e Bologna, anche a testimonianza di come l'interesse per le destinazioni tradizionali sia ancora forte tra i viaggiatori. Dai dati Trainline emerge, inoltre, come gli italiani approfitteranno appieno dell'intero ponte pasquale, infatti, i giorni più prenotati sono proprio il 29 marzo e il 1° aprile. Le città, invece, che hanno riscontrato il maggiore incremento percentuale rispetto allo scorso anno durante il periodo Pasquale, sono distribuite un po’ su tutta la Penisola da ovest con Torino al 153% a est con Venezia al 134%. Anche lungo l’asse nord-sud con Reggio Emilia che registra addirittura una crescita del +186% seguita più a sud da Napoli (111%) e da Salerno (108%). «Guardando l’andamento delle prenotazioni di questi giorni - dichiara Andrea Saviane, country manager Italia di Trainline – con soddisfazione notiamo un notevole incremento rispetto allo scorso anno su diverse destinazioni. Questo ci fa pensare che gli italiani stiano apprezzando sempre di più il treno come mezzo di trasporto, riconoscendone non solo l'aspetto economico, ma anche il suo fondamentale contributo alla sostenibilità ambientale». Sempre secondo l'indagine Swg, il 58% degli italiani nell’ultimo anno, almeno una volta, ha preferito il treno ad altri mezzi, poiché lo si è ritenuto il più economico (40%) e anche il più distensivo (27%). [post_title] => Trainline: prenotazioni a +40% per il periodo delle festività pasquali [post_date] => 2024-03-21T09:30:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711013417000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463977 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Forte presa di posizione di Clia sul futuro delle crociere a Venezia e in tutto l'Adriatico: "Sono quasi tre anni che l’intero comparto è costretto a operare in una situazione di incertezza e precarietà, visto che gli impegni assunti dal governo italiano nel 2021 (al momento dello stop alle grandi navi in Laguna, ndr) rispetto a un piano alternativo per il settore non sono finora stati rispettati o implementati", si legge infatti in una nota ufficiale dell'associazione internazionale delle crocieristica. “Purtroppo, ancora una volta, una situazione provvisoria rischia di diventare permanente. E questo penalizza l’intera industria del turismo crocieristico, comparto che opera sempre con largo anticipo e con rigorosa programmazione - ribadisce il direttore Clia Italia, Francesco Galietti -. Agire senza certezza di quale sarà la situazione nei prossimi anni mette a rischio la presenza delle crociere a Venezia". “Al momento solo due compagnie, tra mille difficoltà e con grande sforzo economici, logistici e organizzativi, hanno deciso di confermare i loro scali – prosegue Galietti –, ma se gli impegni non dovessero essere rispettati non è escluso che lascino definitivamente la città. Questo significherebbe sia perdere lo status di homeport da parte di Venezia, sia un calo strutturale del traffico crocieristico e quindi del turismo in tutto l’Adriatico, visto che la città lagunare rappresenta da sempre un polo di attrazione. L’attuale mancanza di certezze ha indotto molti armatori a dirottare le proprie navi su altri scali e altri Paesi”. “Le compagnie hanno sempre ribadito, ben prima del 2021, di essere favorevoli a non transitare più dalla Giudecca e hanno chiesto con convinzione la predisposizione di una soluzione alternativa, ma finora non è stato avviato nessun confronto concreto - conclude Galietti –. Le crociere rappresentano meno del 2% del traffico in Laguna, ma sono il settore tecnologicamente più avanzato e innovativo del comparto marittimo. Anche per questo possono fornire un contributo importante a sviluppare soluzioni che siano contemporaneamente in grado di preservare l’ecosistema lagunare e lo sviluppo economico sostenibile della città. Inoltre, mettere in discussione la permanenza delle crociere a Venezia equivale a mettere in discussione anche l’intera esistenza della portualità veneziana”. [post_title] => Clia: l'inerzia del governo mette a rischio il futuro delle crociere a Venezia [post_date] => 2024-03-20T14:37:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710945456000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inizio d'anno in accelerata per Dubai che ha accolto 1,77 milioni di turisti internazionali nel gennaio 2024, con un aumento del 21% rispetto allo stesso mese del 2023. L'Europa occidentale, secondo i dati emersi dal Dubai Tourism Performance Report di gennaio pubblicato dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo, si è classificata al primo posto in termini di mercati di provenienza dei arrivi internazionali, con una quota superiore al 18% per un totale di 327.000 visitatori. Seguono i Paesi del Ccg con 311.000 visitatori, pari a quasi il 18%, e l'Asia meridionale al terzo posto con 294.000 visitatori, pari a circa il 17% del totale dei visitatori internazionali nell'emirato. Il numero di arrivi dalla Russia, dalla Comunità degli Stati Indipendenti e dall'Europa dell'Est ha raggiunto i 262.000 visitatori, pari al 15%, classificandosi al quarto posto, mentre il numero di visitatori provenienti dalla regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) ha raggiunto i 211.000 visitatori, il 12% del totale. L'Asia settentrionale e sudorientale si è classificata al sesto posto con 149.000 visitatori e una quota dell'8%, seguita dalle Americhe al settimo posto con 115.000 visitatori o circa il 6% del numero totale di visitatori internazionali, dall'Africa all'ottavo posto con 71.000 visitatori e dall'Australia all'ultimo posto con 33.000 arrivi. [post_title] => Dubai: inizio d'anno con una crescita del 21% degli arrivi internazionali [post_date] => 2024-03-20T11:49:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710935340000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'estate tutta nel segno del lungo raggio per Air France che opererà un network di 85 destinazioni a lungo raggio in 74 Paesi del mondo, con una crescita del 9% rispetto al 2023. La compagnia, che si prepara a trasportare decine di migliaia di visitatori in più in Francia in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, pone grande enfasi sui collegamenti da e per il Nord America: nei soli Stati Uniti, Air France volerà più di 210 volte a settimana, servendo un totale di 17 destinazioni. Inoltre, opererà quasi 60 voli settimanali verso cinque città canadesi (Montreal, Quebec City, Ottawa, Toronto e Vancouver). Il vettore aprirà nuove rotte dall'hub di Parigi-Charles De Gaulle verso Phoenix, con tre frequenze a settimana utilizzando Boeing 787-9 e riprenderà il servizio giornaliero verso l'aeroporto di Minneapolis-St Paul; saranno poi rafforzati i collegamenti verso Raleigh-Durham: i voli settimanali saliranno da tre a sette alla settimana nella winter 2024/25. Intanto, a maggio, in occasione del Festival di Cannes, Air France opererà due voli speciali tra Los Angeles e Nizza con un Airbus A350-900. La compagnia aerea potenzierà poi il collegamento giornaliero per Abu Dhabi da Parigi-Charles de Gaulle, introdotto nell'inverno del 2023 e attivo per tutta l'estate del 2024. Riprenderà inoltre il servizio diretto da Dar Es Salam, Tanzania inaugurato nell'estate del 2023, con tre voli settimanali in prosecuzione da Zanzibar. A oriente, Air France offrirà più voli per il Giappone, tra cui due voli giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e Tokyo-Haneda, che si affiancheranno ai servizi per Tokyo-Narita, attivi quattro volte a settimana; aumenteranno anche le frequenze sulle principali rotte africane e dell'oceano Indiano. Il corto raggio Per quanto riguarda il corto raggio, la compagnia francese servirà 102 destinazioni, tra cui 45 rotte stagionali sia in Francia che in Europa. Tre nuove rotte saranno introdotte da Paris-Charles de Gaulle verso Verona, Narvik-Lofoten in Norvegia e Kalamata in Grecia. I voli per Verona saranno attivi tre volte a settimana a partire dal prossimo 2 aprile, mentre i servizi per Narvik-Lofoten saranno attivi solo il sabato dal 15 giugno al 31 agosto. I voli per Kalamata saranno settimanali dal 6 luglio al 31 agosto. I voli per Tromsø, finora disponibili solo in inverno, saranno estesi al periodo estivo, con un massimo di due voli settimanali da Parigi con Airbus A319. Infine, Transavia France, volerà verso 116 destinazioni in 33 Paesi attraverso 206 rotte. [post_title] => Air France aumenta del 9% la capacità sul network di lungo raggio [post_date] => 2024-03-20T10:46:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710931600000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ancora una volta la tecnologia a supportare l'impegno di Vueling verso l’efficienza operativa e la sostenibilità, consentendo alla compagnia di utilizzare a bordo dei dati in tempo reale. Il vettore del gruppo Iag sta infatti lavorando con due partner tecnologici per ottimizzare le operazioni di volo e monitorare le iniziative volte a ridurre le emissioni di CO2. I piloti Vueling stanno combinando le previsioni meteorologiche e del vento in tempo reale con il NAVSystem di Nav Flight Services per aggiornare le manovre di discesa dei loro aerei, migliorando notevolmente l'efficienza del carburante aiutandoli a prendere decisioni basate su informazioni più accurate e aggiornate che mai. Questo nuovo sistema, insieme a una pianificazione delle rotte più efficiente, al miglioramento delle prestazioni della flotta e all’ottimizzazione della pianificazione del carburante, sta aiutando la compagnia aerea a ridurre le emissioni in tutte le sue oltre 300 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. La tecnologia Nav viene utilizzata insieme all'app Pilot Fuel Efficiency sviluppata da Honeywell. Questa applicazione aiuta maggiormente i piloti a calcolare le emissioni di CO2 durante il volo, oltre a evidenziare la riduzione del consumo di carburante ottenuta grazie alle decisioni basate sui dati. Inoltre, aumenta la conoscenza della situazione dei piloti con statistiche delle compagnie aeree e indicatori delle migliori pratiche per ogni volo. «L’uso di queste due tecnologie insieme ai nostri dati in tempo reale è una parte vitale del continuo programma di efficienza del carburante di Vueling - afferma Isabel Garcia Alvarez, direttrice della pianificazione operativa -. I piloti possono ora modificare alla perfezione la velocità e il tempo di discesa con l'uso di questi strumenti, oltre a poter misurare immediatamente le emissioni di CO2 ridotte. Questo è solo un altro passo che stiamo facendo per offrire voli più efficienti, e quindi più sostenibili, sia ora sia in futuro». Le ultime innovazioni sono elementi chiave del programma di trasformazione in corso di Vueling, che sta sviluppando pratiche più efficienti e sostenibili in tutti i dipartimenti della compagnia aerea. Insieme, i due sistemi consentiranno di ridurre di 2.500 tonnellate l’anno le emissioni di CO2 della flotta di Vueling. [post_title] => Vueling sempre più green grazie alla tecnologia che porta a bordo dati in tempo reale [post_date] => 2024-03-20T10:24:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710930275000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463889 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fraport ha registrato fatturato ed ebitda da record per l'anno fiscale 2023, grazie alla ripresa del traffico passeggeri, in particolare negli aeroporti del gruppo al di fuori della Germania. Grazie a questo trend positivo l'utile netto ha raggiunto i 430,5 milioni di euro. «Il traffico ha continuato a svilupparsi in modo dinamico per tutto il 2023 - ha commentato Stefan Schulte, ceo di Fraport AG -. Fraport ha beneficiato di questa tendenza soprattutto grazie al suo ampio portafoglio internazionale. I nostri aeroporti nei mercati greco e turco hanno addirittura raggiunto nuovi record di passeggeri nel 2023. La nostra base, l'aeroporto di Francoforte, ha continuato a registrare la ripresa più forte di tutti i principali aeroporti tedeschi. Tuttavia, con un livello di passeggeri pari all'84% dei livelli pre-crisi, Francoforte è ancora in netto ritardo rispetto agli altri competitor europei. «Il principale fattore frenante sono stati gli elevati costi legati alla posizione, con la percentuale di tasse e tariffe imposte dalle autorità di regolamentazione che è raddoppiata dal 2019. Se le tasse sull'aviazione civile e i diritti per la sicurezza dell'aviazione saranno ulteriormente aumentati, come previsto dal governo, gli operatori aeroportuali in Germania dovranno affrontare condizioni ancora più difficili che esulano dalla loro diretta sfera di influenza. Il governo dovrebbe cambiare rotta e sostenere il nostro settore nel passaggio a operazioni senza emissioni di carbonio e in altre importanti iniziative». L'aumento del volume dei passeggeri ha fatto crescere i ricavi annuali del Gruppo del 25,2%, raggiungendo un nuovo record di 4 miliardi di euro (2022: 3,19 miliardi di euro); il risultato operativo del gruppo è salito al nuovo livello record di 1,20 miliardi di euro, quasi il +17% rispetto al 2022. Nel 2023 il numero di passeggeri ha continuato a crescere nella maggior parte degli aeroporti del Gruppo Fraport con A Francoforte che ha totalizzato 59,4 milioni di passeggeri (+21%); gli aeroporti affiliati al di fuori della Germania sono cresciuti ancora di più. I gateway greci si sono distinti in modo particolare, registrando un incremento dell'11,8% rispetto ai livelli del 2019 e superando così nettamente i numeri pre-crisi. Anche l'aeroporto di Antalya ha raggiunto un nuovo record di 35,7 milioni di passeggeri. [post_title] => Ricavi record a quota 4 miliardi di euro per gli aeroporti del gruppo Fraport [post_date] => 2024-03-20T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710926145000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463863 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines ha aperto la nuova rotta per Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, con tre voli alla settimana (ogni mercoledì, venerdì e domenica) operati da un Boeing 737 Max 8 in una configurazione a due classi di servizio (Lot Economy Class e Lot Premium Economy Class). E a fronte dell'elevata domanda di viaggio, nei mesi di aprile e maggio verrà temporaneamente aggiunto un quarto volo settimanale, il martedì. I voli partono da Varsavia alle 23:00 e arrivano nella più grande città dell'Uzbekistan, con oltre due milioni di abitanti, alle 7:55 ora locale del mattino successivo, dopo un volo di 5,55 ore. Al ritorno in Europa, l'aereo parte da Tashkent alle 10:00 e atterra a Varsavia alle 13:35 ora locale dopo 6,35 ore di volo. L'espansione del network rientra nella strategia di crescita della compagnia aerea, che punta ad aggiungere 20 nuove destinazioni entro il 2028. «La città a nord della Grande Via della Seta è importante sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti, quindi i nostri passeggeri apprezzeranno l'opzione di un volo di collegamento senza problemi dall'Italia a Tashkent» afferma Amit Ray, direttore Italia, mercati Dach e India e responsabile vendite globali corporate e strategiche di Lot Polish Airlines. [post_title] => Lot amplia il network con i voli per Tashkent. Nel mirino 20 nuove destinazioni entro il 2028 [post_date] => 2024-03-19T14:26:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710858406000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "polo aeroportuale del nord est verso unestate da 13 milioni di passeggeri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2896,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Boscolo, che lancia il prodotto Giappone, grazie anche al recente approdo in azienda della nuova product manager Valeria Pirodda, \"che vanta una notevole carriera nell'ente del Turismo nipponico e che ha vissuto in questo paese per tanto tempo - spiega il direttore commerciale dell'operatore padovano, Salvatore Sicuso -. Le nostre proposte sulla destinazione si articolano in due tour: uno di nove giorni, Giappone Classico, e l'altro di 12, il Gran Tour del Giappone, che include anche Hiroshima. La domanda è in crescita e il nostri clienti riconoscono la nostra capacità organizzativa e la tipicità degli itinerari che proponiamo\".\r

\r

Volumi in crescita del 30%\r

\r

Il 2024 di Boscolo è infatti partito molto bene: \"Registriamo volumi del 30% superiori al 2023, che già aveva superato abbondantemente i numeri dell'anno pre-Covid 2019 - aggiunge Sicuso - Rispetto al passato osserviamo inoltre un cambio della stagionalità. Notiamo in particolare con piacere il ritorno dell'advance booking riscontrando buone vendite per l'estate. Il mercato ci riconosce come un operatore di riferimento sull'Europa continentale: Spagna, Francia, Nord, Italia... Ultimamente ci stiamo però concentrando pure su nuove destinazioni come Marocco, Egitto, Tunisia, Uzbekistan e Giordania. E anche in questo caso posso affermare con soddisfazione che stiamo diventando un riferimento importante per le agenzie di viaggio\".\r

\r

Il timbro di fabbrica? viaggi accompagnati e in compagnia\r

\r

Alla base dell'offerta Boscolo c'è sempre il concept dei viaggi \"accompagnati e in compagnia\": \"Un vero e proprio timbro di fabbrica che informa di sé ogni nostro itinerario, indipendentemente dalla destinazione - conclude Sicuso -: la garanzia ai nostri clienti che noi li accompagniamo e li facciamo viaggiare in compagnia, garantendo un'organizzazione impeccabile e la qualità di servizi. Di questo e di tanto altro abbiamo proprio parlato alle agenzie grazie alle nostre numerose attività di marketing: giusto nelle ultime settimane, abbiamo infatti organizzato una serie di attività in collaborazione con gli enti del turismo sul territorio, che ci ha fatto incontrare in un mese più di 2 mila agenzie di viaggio\".","post_title":"Boscolo: novità Giappone con l'approdo di Valeria Pirodda in team","post_date":"2024-03-21T11:44:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711021485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate 2024 nel segno della crescita per il Polo aeroportuale del Nord Est, che stima un incremento complessivo del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo.\r

Intanto, sono attesi circa 13 milioni i passeggeri complessivi da aprile ad ottobre, con un recupero definitivo rispetto al 2019 quando, nello stesso periodo, i tre aeroporti avevano gestito 12,7 milioni di passeggeri.\r

Venezia si conferma terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano che riconferma i collegamenti estivi su Atlanta, Chicago, New York Jfk, New York Newark, Philadelphia, Montreal e Toronto. Nel dettaglio, Delta Air Lines ha anticipato all’11 marzo l’avvio del giornaliero su New York Jfk e durante il picco estivo porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta; il 6 giugno American Airlines riprende il collegamento giornaliero su Chicago, interrotto nel periodo pandemico. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse destinazioni, Air Transat offre complessivamente 4 frequenze settimanali. \r

Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il collegamento giornaliero con Doha, sospeso durante la pandemia. Il volo è operato tutto l’anno e si aggiunge alla consolidata presenza di Emirates, che opera con voli giornalieri su Dubai. La Corea del Sud torna protagonista nella ripresa dei flussi con l’Estremo Oriente, con il volo settimanale Venezia-Seoul, operato da giugno ad ottobre. \r

El Al ripropone dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, che diventeranno 5 nel picco estivo; inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio Play riprende ad operare per la seconda stagione estiva i voli su Reykjavik e da giugno SunExpress riattiva i collegamenti su Smirne, entrambe le linee hanno frequenza bisettimanale.\r

Infine, torna il doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa; Finnair opera fino a nove frequenze settimanali su Helsinki nel picco estivo, a cui seguirà l’estensione giornaliera della linea nel periodo invernale, mentre Swiss introdurrà la frequenza night-stop su Zurigo.\r

L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. \r

\r

La volata del Catullo di Verona\r

Il network da Verona prevede un totale di 82 destinazioni in 31 Paesi, collegati con 25 vettori di linea. Volotea, aggiungendo alla base di Verona un terzo aeromobile, intraprende un notevole investimento che porta all’apertura di sette nuove destinazioni: Comiso, Copenaghen, Madrid, Praga e Valencia operative già a marzo, a cui si aggiungono Bordeaux ad aprile e Salerno a settembre.\r

Anche Ryanair contribuisce a rendere Verona più vicina alla Spagna, con i collegamenti quadri-settimanali verso Madrid e Valencia.\r

SkyAlps collega per la prima volta Verona alla Croazia, con voli settimanali verso Brac e Zara operativi da giugno. Sempre nei Balcani, da aprile viene attivato il volo bisettimanale per Mostar, in Bosnia Erzegovina.\r

Un grandissimo ritorno, dopo nove anni di assenza, è quello di Air France, che dal 2 aprile reinserisce Verona tra le proprie destinazioni, con il volo trisettimanale sull’hub di Parigi Charles de Gaulle, un prezioso contributo alla connettività del Catullo, che si aggiunge ai voli sugli hub di Francoforte e Monaco collegati da Air Dolomiti del Gruppo Lufthansa.\r

Oltre al mercato domestico, che conta 13 destinazioni collegate, i principali mercati internazionali sono Regno Unito (11 destinazioni) e Germania (5 destinazioni), entrambi con forte connotazione incoming, seguiti dalla Spagna (8 destinazioni).\r

Con l’estate Neos riconferma il proprio programma con collegamenti di corto, medio e lungo raggio verso le mete di vacanza, in particolare in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, oltre ai voli regolari verso il Senegal e l’India.","post_title":"Polo aeroportuale del Nord Est verso un'estate da 13 milioni di passeggeri","post_date":"2024-03-21T11:35:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711020911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti del +40% per le prenotazioni in vista della Pasqua: Trainline conferma la il momento positivo dei viaggi in treno che, come evidenziato anche da un recente sondaggio dell'istituto di ricerca Swg, per gli italiani è il mezzo di trasporto preferito, soprattutto per le vacanze brevi (41%), i viaggi nel fine settimana (36%) e le gite in giornata (26%).\r

Quest'anno tra le mete più prenotate ci sono Roma, Napoli, Firenze e Bologna, anche a testimonianza di come l'interesse per le destinazioni tradizionali sia ancora forte tra i viaggiatori.\r

Dai dati Trainline emerge, inoltre, come gli italiani approfitteranno appieno dell'intero ponte pasquale, infatti, i giorni più prenotati sono proprio il 29 marzo e il 1° aprile.\r

Le città, invece, che hanno riscontrato il maggiore incremento percentuale rispetto allo scorso anno durante il periodo Pasquale, sono distribuite un po’ su tutta la Penisola da ovest con Torino al 153% a est con Venezia al 134%. Anche lungo l’asse nord-sud con Reggio Emilia che registra addirittura una crescita del +186% seguita più a sud da Napoli (111%) e da Salerno (108%).\r

«Guardando l’andamento delle prenotazioni di questi giorni - dichiara Andrea Saviane, country manager Italia di Trainline – con soddisfazione notiamo un notevole incremento rispetto allo scorso anno su diverse destinazioni. Questo ci fa pensare che gli italiani stiano apprezzando sempre di più il treno come mezzo di trasporto, riconoscendone non solo l'aspetto economico, ma anche il suo fondamentale contributo alla sostenibilità ambientale».\r

Sempre secondo l'indagine Swg, il 58% degli italiani nell’ultimo anno, almeno una volta, ha preferito il treno ad altri mezzi, poiché lo si è ritenuto il più economico (40%) e anche il più distensivo (27%).","post_title":"Trainline: prenotazioni a +40% per il periodo delle festività pasquali","post_date":"2024-03-21T09:30:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711013417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forte presa di posizione di Clia sul futuro delle crociere a Venezia e in tutto l'Adriatico: \"Sono quasi tre anni che l’intero comparto è costretto a operare in una situazione di incertezza e precarietà, visto che gli impegni assunti dal governo italiano nel 2021 (al momento dello stop alle grandi navi in Laguna, ndr) rispetto a un piano alternativo per il settore non sono finora stati rispettati o implementati\", si legge infatti in una nota ufficiale dell'associazione internazionale delle crocieristica.\r

\r

“Purtroppo, ancora una volta, una situazione provvisoria rischia di diventare permanente. E questo penalizza l’intera industria del turismo crocieristico, comparto che opera sempre con largo anticipo e con rigorosa programmazione - ribadisce il direttore Clia Italia, Francesco Galietti -. Agire senza certezza di quale sarà la situazione nei prossimi anni mette a rischio la presenza delle crociere a Venezia\".\r

\r

“Al momento solo due compagnie, tra mille difficoltà e con grande sforzo economici, logistici e organizzativi, hanno deciso di confermare i loro scali – prosegue Galietti –, ma se gli impegni non dovessero essere rispettati non è escluso che lascino definitivamente la città. Questo significherebbe sia perdere lo status di homeport da parte di Venezia, sia un calo strutturale del traffico crocieristico e quindi del turismo in tutto l’Adriatico, visto che la città lagunare rappresenta da sempre un polo di attrazione. L’attuale mancanza di certezze ha indotto molti armatori a dirottare le proprie navi su altri scali e altri Paesi”.\r

\r

“Le compagnie hanno sempre ribadito, ben prima del 2021, di essere favorevoli a non transitare più dalla Giudecca e hanno chiesto con convinzione la predisposizione di una soluzione alternativa, ma finora non è stato avviato nessun confronto concreto - conclude Galietti –. Le crociere rappresentano meno del 2% del traffico in Laguna, ma sono il settore tecnologicamente più avanzato e innovativo del comparto marittimo. Anche per questo possono fornire un contributo importante a sviluppare soluzioni che siano contemporaneamente in grado di preservare l’ecosistema lagunare e lo sviluppo economico sostenibile della città. Inoltre, mettere in discussione la permanenza delle crociere a Venezia equivale a mettere in discussione anche l’intera esistenza della portualità veneziana”.","post_title":"Clia: l'inerzia del governo mette a rischio il futuro delle crociere a Venezia","post_date":"2024-03-20T14:37:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710945456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio d'anno in accelerata per Dubai che ha accolto 1,77 milioni di turisti internazionali nel gennaio 2024, con un aumento del 21% rispetto allo stesso mese del 2023.\r

\r

L'Europa occidentale, secondo i dati emersi dal Dubai Tourism Performance Report di gennaio pubblicato dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo, si è classificata al primo posto in termini di mercati di provenienza dei arrivi internazionali, con una quota superiore al 18% per un totale di 327.000 visitatori.\r

\r

Seguono i Paesi del Ccg con 311.000 visitatori, pari a quasi il 18%, e l'Asia meridionale al terzo posto con 294.000 visitatori, pari a circa il 17% del totale dei visitatori internazionali nell'emirato.\r

\r

Il numero di arrivi dalla Russia, dalla Comunità degli Stati Indipendenti e dall'Europa dell'Est ha raggiunto i 262.000 visitatori, pari al 15%, classificandosi al quarto posto, mentre il numero di visitatori provenienti dalla regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) ha raggiunto i 211.000 visitatori, il 12% del totale.\r

\r

L'Asia settentrionale e sudorientale si è classificata al sesto posto con 149.000 visitatori e una quota dell'8%, seguita dalle Americhe al settimo posto con 115.000 visitatori o circa il 6% del numero totale di visitatori internazionali, dall'Africa all'ottavo posto con 71.000 visitatori e dall'Australia all'ultimo posto con 33.000 arrivi.","post_title":"Dubai: inizio d'anno con una crescita del 21% degli arrivi internazionali","post_date":"2024-03-20T11:49:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710935340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate tutta nel segno del lungo raggio per Air France che opererà un network di 85 destinazioni a lungo raggio in 74 Paesi del mondo, con una crescita del 9% rispetto al 2023.\r

\r

La compagnia, che si prepara a trasportare decine di migliaia di visitatori in più in Francia in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, pone grande enfasi sui collegamenti da e per il Nord America: nei soli Stati Uniti, Air France volerà più di 210 volte a settimana, servendo un totale di 17 destinazioni. Inoltre, opererà quasi 60 voli settimanali verso cinque città canadesi (Montreal, Quebec City, Ottawa, Toronto e Vancouver).\r

\r

Il vettore aprirà nuove rotte dall'hub di Parigi-Charles De Gaulle verso Phoenix, con tre frequenze a settimana utilizzando Boeing 787-9 e riprenderà il servizio giornaliero verso l'aeroporto di Minneapolis-St Paul; saranno poi rafforzati i collegamenti verso Raleigh-Durham: i voli settimanali saliranno da tre a sette alla settimana nella winter 2024/25.\r

\r

Intanto, a maggio, in occasione del Festival di Cannes, Air France opererà due voli speciali tra Los Angeles e Nizza con un Airbus A350-900.\r

La compagnia aerea potenzierà poi il collegamento giornaliero per Abu Dhabi da Parigi-Charles de Gaulle, introdotto nell'inverno del 2023 e attivo per tutta l'estate del 2024. Riprenderà inoltre il servizio diretto da Dar Es Salam, Tanzania inaugurato nell'estate del 2023, con tre voli settimanali in prosecuzione da Zanzibar.\r

\r

A oriente, Air France offrirà più voli per il Giappone, tra cui due voli giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e Tokyo-Haneda, che si affiancheranno ai servizi per Tokyo-Narita, attivi quattro volte a settimana; aumenteranno anche le frequenze sulle principali rotte africane e dell'oceano Indiano.\r

\r

Il corto raggio\r

\r

Per quanto riguarda il corto raggio, la compagnia francese servirà 102 destinazioni, tra cui 45 rotte stagionali sia in Francia che in Europa.\r

Tre nuove rotte saranno introdotte da Paris-Charles de Gaulle verso Verona, Narvik-Lofoten in Norvegia e Kalamata in Grecia. I voli per Verona saranno attivi tre volte a settimana a partire dal prossimo 2 aprile, mentre i servizi per Narvik-Lofoten saranno attivi solo il sabato dal 15 giugno al 31 agosto. I voli per Kalamata saranno settimanali dal 6 luglio al 31 agosto.\r

\r

I voli per Tromsø, finora disponibili solo in inverno, saranno estesi al periodo estivo, con un massimo di due voli settimanali da Parigi con Airbus A319.\r

Infine, Transavia France, volerà verso 116 destinazioni in 33 Paesi attraverso 206 rotte.\r

\r

","post_title":"Air France aumenta del 9% la capacità sul network di lungo raggio","post_date":"2024-03-20T10:46:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710931600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora una volta la tecnologia a supportare l'impegno di Vueling verso l’efficienza operativa e la sostenibilità, consentendo alla compagnia di utilizzare a bordo dei dati in tempo reale.\r

\r

Il vettore del gruppo Iag sta infatti lavorando con due partner tecnologici per ottimizzare le operazioni di volo e monitorare le iniziative volte a ridurre le emissioni di CO2. \r

\r

I piloti Vueling stanno combinando le previsioni meteorologiche e del vento in tempo reale con il NAVSystem di Nav Flight Services per aggiornare le manovre di discesa dei loro aerei, migliorando notevolmente l'efficienza del carburante aiutandoli a prendere decisioni basate su informazioni più accurate e aggiornate che mai. Questo nuovo sistema, insieme a una pianificazione delle rotte più efficiente, al miglioramento delle prestazioni della flotta e all’ottimizzazione della pianificazione del carburante, sta aiutando la compagnia aerea a ridurre le emissioni in tutte le sue oltre 300 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.\r

\r

La tecnologia Nav viene utilizzata insieme all'app Pilot Fuel Efficiency sviluppata da Honeywell. Questa applicazione aiuta maggiormente i piloti a calcolare le emissioni di CO2 durante il volo, oltre a evidenziare la riduzione del consumo di carburante ottenuta grazie alle decisioni basate sui dati. Inoltre, aumenta la conoscenza della situazione dei piloti con statistiche delle compagnie aeree e indicatori delle migliori pratiche per ogni volo.\r

\r

«L’uso di queste due tecnologie insieme ai nostri dati in tempo reale è una parte vitale del continuo programma di efficienza del carburante di Vueling - afferma Isabel Garcia Alvarez, direttrice della pianificazione operativa -. I piloti possono ora modificare alla perfezione la velocità e il tempo di discesa con l'uso di questi strumenti, oltre a poter misurare immediatamente le emissioni di CO2 ridotte. Questo è solo un altro passo che stiamo facendo per offrire voli più efficienti, e quindi più sostenibili, sia ora sia in futuro».\r

\r

Le ultime innovazioni sono elementi chiave del programma di trasformazione in corso di Vueling, che sta sviluppando pratiche più efficienti e sostenibili in tutti i dipartimenti della compagnia aerea. Insieme, i due sistemi consentiranno di ridurre di 2.500 tonnellate l’anno le emissioni di CO2 della flotta di Vueling.\r

\r

","post_title":"Vueling sempre più green grazie alla tecnologia che porta a bordo dati in tempo reale","post_date":"2024-03-20T10:24:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710930275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fraport ha registrato fatturato ed ebitda da record per l'anno fiscale 2023, grazie alla ripresa del traffico passeggeri, in particolare negli aeroporti del gruppo al di fuori della Germania. Grazie a questo trend positivo l'utile netto ha raggiunto i 430,5 milioni di euro.\r

\r

«Il traffico ha continuato a svilupparsi in modo dinamico per tutto il 2023 - ha commentato Stefan Schulte, ceo di Fraport AG -. Fraport ha beneficiato di questa tendenza soprattutto grazie al suo ampio portafoglio internazionale. I nostri aeroporti nei mercati greco e turco hanno addirittura raggiunto nuovi record di passeggeri nel 2023. La nostra base, l'aeroporto di Francoforte, ha continuato a registrare la ripresa più forte di tutti i principali aeroporti tedeschi. Tuttavia, con un livello di passeggeri pari all'84% dei livelli pre-crisi, Francoforte è ancora in netto ritardo rispetto agli altri competitor europei.\r

\r

«Il principale fattore frenante sono stati gli elevati costi legati alla posizione, con la percentuale di tasse e tariffe imposte dalle autorità di regolamentazione che è raddoppiata dal 2019. Se le tasse sull'aviazione civile e i diritti per la sicurezza dell'aviazione saranno ulteriormente aumentati, come previsto dal governo, gli operatori aeroportuali in Germania dovranno affrontare condizioni ancora più difficili che esulano dalla loro diretta sfera di influenza. Il governo dovrebbe cambiare rotta e sostenere il nostro settore nel passaggio a operazioni senza emissioni di carbonio e in altre importanti iniziative».\r

\r

L'aumento del volume dei passeggeri ha fatto crescere i ricavi annuali del Gruppo del 25,2%, raggiungendo un nuovo record di 4 miliardi di euro (2022: 3,19 miliardi di euro); il risultato operativo del gruppo è salito al nuovo livello record di 1,20 miliardi di euro, quasi il +17% rispetto al 2022.\r

\r

Nel 2023 il numero di passeggeri ha continuato a crescere nella maggior parte degli aeroporti del Gruppo Fraport con A Francoforte che ha totalizzato 59,4 milioni di passeggeri (+21%); gli aeroporti affiliati al di fuori della Germania sono cresciuti ancora di più. I gateway greci si sono distinti in modo particolare, registrando un incremento dell'11,8% rispetto ai livelli del 2019 e superando così nettamente i numeri pre-crisi. Anche l'aeroporto di Antalya ha raggiunto un nuovo record di 35,7 milioni di passeggeri.","post_title":"Ricavi record a quota 4 miliardi di euro per gli aeroporti del gruppo Fraport","post_date":"2024-03-20T09:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710926145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines ha aperto la nuova rotta per Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, con tre voli alla settimana (ogni mercoledì, venerdì e domenica) operati da un Boeing 737 Max 8 in una configurazione a due classi di servizio (Lot Economy Class e Lot Premium Economy Class).\r

\r

E a fronte dell'elevata domanda di viaggio, nei mesi di aprile e maggio verrà temporaneamente aggiunto un quarto volo settimanale, il martedì.\r

\r

I voli partono da Varsavia alle 23:00 e arrivano nella più grande città dell'Uzbekistan, con oltre due milioni di abitanti, alle 7:55 ora locale del mattino successivo, dopo un volo di 5,55 ore. Al ritorno in Europa, l'aereo parte da Tashkent alle 10:00 e atterra a Varsavia alle 13:35 ora locale dopo 6,35 ore di volo.\r

\r

L'espansione del network rientra nella strategia di crescita della compagnia aerea, che punta ad aggiungere 20 nuove destinazioni entro il 2028.\r

\r

«La città a nord della Grande Via della Seta è importante sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti, quindi i nostri passeggeri apprezzeranno l'opzione di un volo di collegamento senza problemi dall'Italia a Tashkent» afferma Amit Ray, direttore Italia, mercati Dach e India e responsabile vendite globali corporate e strategiche di Lot Polish Airlines.\r

\r

","post_title":"Lot amplia il network con i voli per Tashkent. Nel mirino 20 nuove destinazioni entro il 2028","post_date":"2024-03-19T14:26:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710858406000]}]}}