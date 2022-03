Play conferma il decollo sulla Reykjavik-Bologna il prossimo 7 giugno

Play ha confermato il debutto della rotta tra Reykjavik e Bologna, a partire dal prossimo 7 giugno. Come precedentemente annunciato il collegamento che segna anche il primo volo della low cost islandese in Italia, sarà effettuato nei giorni di martedì e sabato, e operato con un Airbus A321neo.

Fondata nel 2019, Play ha lanciato i suoi primi voli nell’estate 2021 con un collegamento tra la capitale islandese e Londra. Per l’estate 2022 la compagnia prevede di operare voli dall’Islanda per 26 destinazioni in Europa e negli Stati Uniti con una flotta di 6 aeromobili della famiglia A320.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere i voli alla portata di tutti, e di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio piacevole e senza pensieri. Sicurezza, prestazioni, semplicità e convenienza sono nel nostro dna – ha affermato Birgir Jónsson, ceo di Play -. In Islanda c’era bisogno che una nuova compagnia low-cost si affacciasse sul mercato. E’ inutile dire che lanciare una compagnia aerea durante una pandemia globale non è stato facile e siamo preparati a eventuali battute d’arresto o cambiamenti nella nostra pianificazione dei voli, tuttavia, guardiamo al futuro dell’aviazione con ottimismo”.