Play anticipa la ripresa della Venezia-Reykjavik. Dall’8 giugno riparte anche la rotta da Bologna Play riprende a collegare Venezia e Bologna con l’Islanda: dal prossimo 16 maggio la compagnia volerà infatti dal Marco Polo di Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík allungando il periodo di operatività dallo scalo veneto rispetto al 2023. I voli, effettuati il giovedì e la domenica, continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 27 di ottobre. «Dopo il lancio dello scorso anno, anticipiamo di più di un mese la ripresa dei voli, segno della vivacità dello scalo veneto – ha dichairato Einar Örn Ólafsson, ceo di Play -. L’Islanda è una destinazione molto popolare fra gli italiani, e l’estate rappresenta il momento per vivere appieno il fascino dell’estremo Nord. Viceversa, grazie al nostro collegamento diretto i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire Venezia, il suo territorio e tutto il Veneto, dalle montagne al mare». Riprenderanno invece dall’8 giugno i collegamenti diretti dal Guglielmo Marconi di Bologna a Reykjavík: i voli, effettuati il martedì e il sabato, continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 5 di ottobre. Sul sito flyplay.com, oltre ai voli, si possono da quest’anno prenotare soggiorni in hotel e B&B, noleggiare un’automobile o acquistare escursioni sull’isola, costruendo in autonomia il proprio pacchetto vacanza. L’operativo estivo di Play conta quest’anno voli dall’Islanda per 35 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada. I passeggeri in partenza dall’Europa possono acquistare voli in continuità per gli Stati Uniti o il Canada, anche con stop-over opzionale all’andata o al ritorno del loro viaggio, per fermarsi qualche giorno in Islanda e coniugare così la scoperta di due destinazioni transatlantiche. Condividi

