Pagare 10 euro per un biglietto aereo non è più possibile. Il grido d’allarme dalla Francia Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune ha chiesto all’Unione europea di introdurre un prezzo minimo per i voli aerei in Europa. Questo per combattere il cambiamento climatico. In un’intervista al settimanale L’Observateur, ha dichiarato che presenterà questa proposta agli altri paesi membri nei prossimi giorni. “I biglietti aerei a 10 euro, in piena transizione ecologica, non sono possibili”, ha sostenuto il ministro. “Non riflettono l’impatto che questi voli hanno per il pianeta”, ha aggiunto. Le compagnie aeree low cost sono abituate a creare viaggiatori nei periodi di bassa domanda offrendo prezzi molto bassi. “Chiedo apertamente che le attività inquinanti vengano tassate per investire nella transizione ecologica”, ha affermato il ministro, aggiungendo che la Francia intende applicare tasse ai voli in partenza dal Paese per finanziare con quei soldi la ferrovia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451384" align="alignleft" width="300"] Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune[/caption] Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune ha chiesto all'Unione europea di introdurre un prezzo minimo per i voli aerei in Europa. Questo per combattere il cambiamento climatico. In un'intervista al settimanale L'Observateur, ha dichiarato che presenterà questa proposta agli altri paesi membri nei prossimi giorni. "I biglietti aerei a 10 euro, in piena transizione ecologica, non sono possibili", ha sostenuto il ministro. "Non riflettono l'impatto che questi voli hanno per il pianeta", ha aggiunto. Le compagnie aeree low cost sono abituate a creare viaggiatori nei periodi di bassa domanda offrendo prezzi molto bassi. "Chiedo apertamente che le attività inquinanti vengano tassate per investire nella transizione ecologica", ha affermato il ministro, aggiungendo che la Francia intende applicare tasse ai voli in partenza dal Paese per finanziare con quei soldi la ferrovia. [post_title] => Pagare 10 euro per un biglietto aereo non è più possibile. Il grido d'allarme dalla Francia [post_date] => 2023-08-31T11:53:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693482799000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450907" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Ira[/caption] Bilancio decisamente positivo per Leolandia, il primo parco a tema per dimensioni e numero di visitatori della Lombardia. Nella prima parte dell’anno, il parco registra performance in crescita rispetto al 2022 e sostanzialmente allineate al 2019: numeri che permettono di prevedere la chiusura a 40 milioni di euro di fatturato e 1 milione di visitatori. Decisiva si è confermata la scelta di modulare l’offerta sulla base di un clima sempre più estremo, rendendo il parco attrattivo sia durante le lunghe ondate di calore, sia nel caso di maltempo. Nello specifico, con il Golfo del Drago Marino inaugurato a inizio estate, per un investimento di 5 milioni di euro, Leolandia ha aumentato del 33% l’offerta di aree bagnate, per un totale di oltre 10.000 mq, tra piscine per bambini, giochi d’acqua e vere e proprie giostre acquatiche. Il parco, inoltre, continua a dedicare ampie risorse alla programmazione di spettacoli, eventi, intrattenimenti dal vivo e attrazioni al chiuso, che permettono di ripararsi continuandosi a divertire anche nel caso di temporali. L’offerta di spettacoli quest’anno è salita a 9 titoli, a cui vanno aggiunti i mini-live show e i momenti di incontro con i personaggi dei cartoni animati, come Bing, Miraculous e i PJ Masks - Superpigiamini. In programma anche veri e propri musical ispirati a Broadway. Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, afferma: “Gli investimenti degli ultimi anni, uniti all’efficientamento delle spese, ci hanno permesso di incrementare significativamente l’Ebtida, che quest’anno, stando alle nostre previsioni e all’attuale andamento, crescerà del 15% rispetto al 2022. Dai tempi della pandemia abbiamo dovuto immettere liquidità per tenere aperta la struttura: ancora oggi tutto quello che incassiamo viene reinvestito per migliorare il parco. Entro il 2025 sorgeranno due nuove aree acquatiche, con nuove attrazioni dedicate ad una fascia di bambini più grandi, fino ai 12 anni. Abbiamo in programma investimenti per 20 milioni di euro, destinati a rendere il parco sempre più attrattivo su scala internazionale. Già oggi, più della metà degli ospiti proviene da fuori regione e dall’estero. Per accoglierli ci appoggiamo ad alberghi convenzionati, ma non escludiamo di costruire delle unità alberghiere di proprietà”. [post_title] => Leolandia: chiusura a 40 milioni di euro e 1 milione di visitatori [post_date] => 2023-08-30T10:38:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693391933000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451261 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia punta a totalizzare quest'anno entrate turistiche per 67 miliardi di euro, superando nettamente quindi i 58 miliardi registrati nel 2022: l'obiettivo è quello fissato dal ministro francese del turismo Olivia Gregoire, ripreso da Reuters. La Francia è il paese più visitato al mondo l'industria legata al turismo rappresenta circa l'8% del prodotto interno lordo nazionale. "Abbiamo trascorso un'estate molto buona", ha dichiarato Gregoire ai giornalisti. Il ministro ha quindi precisato che, sulla base delle stime attuali, le cifre finali dei ricavi generati dai turisti stranieri nel 2023 dovrebbero aggirarsi tra i 64 ei 67 miliardi di euro. [post_title] => La Francia mira ad entrate turistiche per 67 miliardi di euro nel 2023 [post_date] => 2023-08-30T09:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693386911000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è il più importante scalo italiano, con oltre 29 milioni di passeggeri nel 2022 secondo i dati Assaeroporti. Si tratta anche di una delle infrastrutture aeroportuali più gettonate del vecchio continente, premiata per la quinta volta come migliore aeroporto d’Europa con il prestigioso riconoscimento ACI Europe Best Airport Awards, oltre ad essere tra scali europei più apprezzati per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio offerto ai passeggeri. Un problema comune però rimane quello di trovare parcheggio all’aeroporto di Roma Fiumicino, soprattutto se si desidera scegliere una struttura con un buon rapporto qualità-prezzo, un posto garantito e in grado di offrire tutti i servizi di cui si ha bisogno. In questi casi l’opzione migliore è MyParking, il sito di riferimento in Italia per prenotare con anticipo un parcheggio perfettamente adatto alle proprie esigenze, senza inconvenienti e con la possibilità di fare tutto online in modo semplice, smart e veloce. Come trovare il miglior parcheggio all’aeroporto di Fiumicino con MyParking Quando bisogna recarsi all’aeroporto di Roma Fiumicino con il proprio veicolo (automobile, moto o furgone) è necessario scegliere bene il parcheggio giusto e prenotarlo in anticipo per evitare imprevisti. Le soluzioni disponibili sono due: preferire uno dei parcheggi dello scalo per giungere in pochi istanti al terminal ma pagando un prezzo più elevato, oppure optare per un parcheggio vicino all’aeroporto per usufruire di tariffe più economiche e arrivare al terminal attraverso il servizio di navetta. In entrambi i casi è possibile semplificare la ricerca del parcheggio all’aeroporto di Fiumicino e risparmiare utilizzando il servizio online di MyParking, trovando numerose soluzioni sia presso lo scalo che nelle immediate vicinanze. Per scoprire tutte le possibilità basta una veloce ricerca online, inserendo le date di ingresso e di uscita e selezionando il tipo di veicolo da stazionare. In pochi istanti il sistema mostrerà tutti i parcheggi disponibili all’aeroporto di Roma Fiumicino, con tante informazioni e funzionalità utili per la scelta. In particolare, su MyParking è possibile ordinare i parcheggi in base alla distanza, al prezzo o al voto degli utenti, per vedere subito le strutture di proprio interesse. È anche possibile visualizzare i parcheggi sulla mappa online, per verificarne la posizione esatta e calcolare con precisione la distanza della struttura dallo scalo. Per viaggiare sereni è possibile scegliere i parcheggi con posti coperti o scoperti, valutando anche i relativi prezzi applicati per ogni opzione, oppure selezionare solo i parcheggi che offrono determinati servizi. Tra questi c’è la possibilità di tenere le chiavi per una maggiore sicurezza che il proprio veicolo non verrà spostato durante la propria assenza, il car valet per velocizzare i tempi in arrivo e in partenza, la navetta per evitare di guidare fino al terminale e la ricarica per i veicoli elettrici dentro il parcheggio. Una volta trovato il parcheggio desiderato basta prenotare e pagare online con MyParking, con la sicurezza del posto garantito e la possibilità di usufruire delle migliori tariffe low cost. Quali sono i parcheggi più economici all’aeroporto di Roma Fiumicino? Spesso il costo del parcheggio è proporzionale alla distanza dalla destinazione finale, un aspetto importante da considerare durante la scelta della struttura più adatta alle proprie necessità. I parcheggi più costosi sono quelli situati a poca distanza dal terminal, in quanto consentono di raggiungere l’ingresso dello scalo a piedi in pochi minuti. Si tratta senz’altro di una soluzione più comoda e pratica per chi va di fretta, ma bisogna tenere in conto delle tariffe più elevate. I parcheggi più lontani dall’aeroporto, invece, nella maggior parte dei casi offrono dei prezzi più bassi e convenienti, un’opzione ideale per chi vuole risparmiare sulla sosta e ottimizzare le spese. D’altro canto, è possibile raggiungere rapidamente il terminal con la navetta inclusa nel prezzo, oppure richiedere il servizio di car valet, se disponibile, per consegnare e ritirare il veicolo direttamente nei pressi del terminal aeroportuale. La scelta dipende ovviamente dalle proprie esigenze, valutando con attenzione il rapporto costi/benefici di ogni soluzione. Con MyParking è possibile avere a disposizione uno strumento semplice e intuitivo per cercare rapidamente il parcheggio più adatto all’aeroporto di Roma Fiumicino, valutando tutti i parcheggi disponibili a seconda del rapporto tra la distanza, le tariffe e i servizi compresi. Inoltre, per agevolare la scelta basta verificare le recensioni online prima di prenotare, per controllare la soddisfazione dei clienti e la qualità dei servizi offerti. È possibile anche aumentare il risparmio grazie alle tariffe vantaggiose per chi paga online in anticipo, per avere più risorse a disposizione per il viaggio e partire senza preoccupazioni grazie a parcheggi garantiti e controllati. [post_title] => Fiumicino: la ricerca del parcheggio in aeroporto passa per MyParking [post_date] => 2023-08-29T11:55:08+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => myparking [1] => myparking-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino [2] => myparking-fiumicino [3] => myparking-parcheggio-aeroporto [4] => parcheggi-myparking [5] => parcheggio-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino [6] => parcheggio-aeroporto-roma-fiumicino ) [post_tag_name] => Array ( [0] => myparking [1] => MyParking aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino [2] => MyParking Fiumicino [3] => MyParking parcheggio aeroporto [4] => parcheggi MyParking [5] => parcheggio aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino [6] => parcheggio aeroporto Roma Fiumicino ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693310108000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Bhutan torna ad incentivare gli arrivi turistici dimezzando l'importo per la tasse di ingresso giornaliera per lo sviluppo sostenibile (Sdf). Dal prossimo 1° settembre la tassa si attesterà quindi a 100 dollari a persona per notte (rispetto ai precedenti 200 dollari a persona per notte). La nuova fee sarà in vigore fino al 31 agosto 2027. La modifica è stata apportata considerando l'importante ruolo del settore turistico nel generare occupazione, guadagnare valuta estera, realizzare il potenziale di ricaduta sull'indotto, stimolare la crescita economica complessiva e finanziare importanti progetti ambientali, sociali e infrastrutturali. L'iniziative prevede inoltre una riduzione del 50% dell'Sdf sulle tariffe applicate ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni per i bimbi che pagano in dollari Usa in visita come turisti. I bambini che non hanno ancora compiuto sei anni possono visitare il Bhutan senza pagare alcuna tassa. Proseguirà l'esenzione dall'Sdf di 24 ore per i turisti che soggiornano nelle città di confine. Da sottolineare che ai viaggiatori che hanno già pagato la tassa per la loro prossima visita in Bhutan verra rimborsato l'importo versato in eccesso. [post_title] => Il Bhutan dimezza l'importo della tassa di ingresso che da settembre scenderà a 100 dollari [post_date] => 2023-08-28T12:06:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693224376000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corendon Airlines introdurrà dal prossimo novembre una zona "Only Adult" sui voli tra Amsterdam e l'isola caraibica di Curaçao, diventando così la prima compagnia aerea europea ad offrire questa scelta a bordo dei propri velivoli. L'area dedicata esclusivamente ai passeggeri adulti - di età superiore ai 16 anni - sarà situata nella parte anteriore dell'aeromobile e conterà 93 posti riservati. La zona sarà separata dal resto dell'aereo da pareti e tende. Per l'acquisto di un posto nell'area Only Adult è previsto un supplemento di 45 euro a tratta. Sono inoltre disponibili nove posti con spazio extra per le gambe, che costano 100 euro in più a volo. Atilay Uslu, fondatore di Corendon, ha dichiarato che la zona 'child-free' mira a «soddisfare le esigenze dei viaggiatori che cercano una maggiore tranquillità durante il volo». In parallelo, «i genitori che viaggiano con i bambini possono sentirsi meno preoccupati di disturbare gli altri passeggeri e godersi il volo senza preoccuparsi se i loro figli fanno un po' di rumore». Corendon non è però l'unico vettore a livello mondiale a proporre questa opzione ai suoi passeggeri: come ricorda Euronews, AirAsia X ha una Quiet Zone sui suoi Airbus 330, riservata ai passeggeri di età superiore ai 12 ann; Scoot dispone di cabine ScootinSilence sui Boeing 787, anch'esse ccessibili solo ai passeggeri di età superiore ai 12 anni. [post_title] => Corendon Airlines porta nei cieli europei i velivoli con l'area riservata ai soli adulti [post_date] => 2023-08-28T10:37:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693219053000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella bucket list delle esperienze di chi pratica abitualmente il trekking e ama l’outdoor, anche in maniera amatoriale, non può mancare l’Himalaya: un luogo dove basta alzare lo sguardo per trovarsi catapultati a 8 mila metri di altitudine, là dove pochi hanno avuto la possibilità (e la fortuna!) di arrampicarsi. È nelle valli che circondano le cime mitiche dell’Everest, del Lhotse o dell’Annapurna che prendono forma mondi tutti da esplorare, realtà complesse con cui confrontarsi e magari scoprire qualcosa di sé. Le proposte autunnali di Viaggia con Carlo differiscono per percorsi ma anche per difficoltà: Campo base Everest e Santuario dell’Annapurna sono comunque entrambe spedizioni pensate per gli amanti del trekking e delle esperienze once in a lifetime, dedicate a chi non teme l’altitudine, ha come missione la conoscenza di luoghi e genti e ha voglia di scoprire un nuovo confine, quello che corre tra terra e cielo. Campo base Everest (partenza unica dal 15 al 30 ottobre 2023) Sedici giorni di avventura nella natura wild della Valle del Khumbu, ai piedi delle cime più alte del mondo; il più classico dei trekking, destinazione Campo base Everest (partecipanti: min 9, max 12 - pernottamenti tre in hotel, 11 in lodge - per escursionisti EE - guide locali parlanti inglese) Il Santuario dell’Annapurna (partenza unica dal 15 al 30 ottobre 2023) L’Annapurna, così chiamato in onore della Dea indù dell’abbondanza, è una delle vette mitiche dell’Himalaya nepalese. Ai piedi di questo massiccio si apre il santuario dell’Annapurna, una vallata straordinaria per la varietà di climi che si incontrano percorrendola (partecipanti: min sei, max 12 - pernottamenti: sei in hotel, otto in tea house - per escursionisti E - guide locali parlanti italiano) [post_title] => Sull'Himalaya in autunno con Viaggia con Carlo: due diverse proposte per gli amanti del trekking [post_date] => 2023-08-28T10:25:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693218346000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair è intervenuta a supporto dei passeggeri interessati dalla cancellazione delle rotte Wizz Air da Palermo per il prossimo inverno, con tariffe di salvataggio da 29,99 euro sulle 31 rotte previste dall'operativo della winter 2023-24. “Ryanair ancora una volta salva la situazione a seguito della cancellazione dell’intero operativo Wizz Air da/per Palermo per l’inverno ‘23 - ha dichiarato Maruto Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Per accogliere i passeggeri Wizz Air interessati da queste ultime cancellazioni abbiamo lanciato tariffe di salvataggio a partire da soli € 29,99, prenotabili su Ryanair.com”. [post_title] => Ryanair: tariffe di salvataggio sulle rotte da Palermo cancellate da Wizz Air [post_date] => 2023-08-28T09:54:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693216474000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451032 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Palermo No Mafia Tour ed è l'itinerario che Costa Crociera ha realizzato nel capoluogo siciliano in collaborazione con Addiopizzo Travel, cooperativa sociale e tour operator nato nell’ambito del movimento Addiopizzo, che propone servizi di turismo etico. In linea con i principi del suo Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, la compagnia di crociere ha voluto così scegliere per i propri ospiti in arrivo ogni giovedì a Palermo a bordo della Costa Smeralda un nuovo modo di visitare la città, dove ogni tappa offre lo spunto per una riflessione sul fenomeno della mafia e sulla mobilitazione civile contro di essa. Durante la passeggiata a piedi di circa tre ore, accompagnata dal racconto di chi la città la vive quotidianamente, gli ospiti potranno così conoscere Palermo nella sua vera essenza, al di là dei luoghi comuni. L’itinerario si snoda tra le vie del centro storico. Dopo l’accoglienza al porto, la prima tappa è il teatro Massimo, luogo che per molti è legato all’immaginario del film Il Padrino. Da lì si raggiunge a piedi il muro della Legalità: un murale di oltre 60 metri, che ritrae i volti dei caduti nella lotta contro la mafia, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Peppino Impastato, ma anche di personaggi della letteratura e cultura siciliane, come Andrea Cammilleri, Leonardo Sciascia e Letizia Battaglia, che sono sempre stati in prima linea nella lotta per la legalità. Il tour prosegue poi per piazza Beati Paoli, per raccontare del legame leggendario, ma infondato, fra la setta del romanzo di Luigi Natoli, i Beati Paoli, e Cosa nostra, passando per il celebre e pittoresco mercato del Capo. La tappa successiva è piazza della Memoria, con il memoriale dedicato ai magistrati uccisi dalla mafia, alle spalle del tribunale, e poi ancora la cattedrale, dove viene affrontata la questione dei rapporti fra mafia e chiesa e l'impegno antimafia di martiri come don Pino Puglisi. Si raggiunge quindi il municipio, per tanti anni simbolo del connubio fra mafia e politica, ma che ha vissuto anche la stagione della Primavera di Palermo. Il tour prevede anche una pausa di consumo critico, in uno dei negozi che espongono il logo della campagna Pago chi non paga: sono negozi che hanno detto no al racket delle estorsioni, dichiarando pubblicamente di non voler più pagare il pizzo. In questo modo gli ospiti di Costa Smeralda potranno non solo contribuire al cambiamento, sostenendo un circuito di economia etica e libera dal pizzo, ma anche conoscere i commercianti della rete Addiopizzo e le loro storie. [post_title] => Costa Crociere presenta il Palermo No Mafia Tour in collaborazione con Addiopizzo [post_date] => 2023-08-24T12:54:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692881654000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "pagare 10 euro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":14,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":565,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune[/caption]\r

\r

Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune ha chiesto all'Unione europea di introdurre un prezzo minimo per i voli aerei in Europa. Questo per combattere il cambiamento climatico. In un'intervista al settimanale L'Observateur, ha dichiarato che presenterà questa proposta agli altri paesi membri nei prossimi giorni.\r

\r

\"I biglietti aerei a 10 euro, in piena transizione ecologica, non sono possibili\", ha sostenuto il ministro. \"Non riflettono l'impatto che questi voli hanno per il pianeta\", ha aggiunto.\r

\r

Le compagnie aeree low cost sono abituate a creare viaggiatori nei periodi di bassa domanda offrendo prezzi molto bassi. \"Chiedo apertamente che le attività inquinanti vengano tassate per investire nella transizione ecologica\", ha affermato il ministro, aggiungendo che la Francia intende applicare tasse ai voli in partenza dal Paese per finanziare con quei soldi la ferrovia.\r

\r

","post_title":"Pagare 10 euro per un biglietto aereo non è più possibile. Il grido d'allarme dalla Francia","post_date":"2023-08-31T11:53:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693482799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450907\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ira[/caption]\r

\r

Bilancio decisamente positivo per Leolandia, il primo parco a tema per dimensioni e numero di visitatori della Lombardia. Nella prima parte dell’anno, il parco registra performance in crescita rispetto al 2022 e sostanzialmente allineate al 2019: numeri che permettono di prevedere la chiusura a 40 milioni di euro di fatturato e 1 milione di visitatori.\r

Decisiva si è confermata la scelta di modulare l’offerta sulla base di un clima sempre più estremo, rendendo il parco attrattivo sia durante le lunghe ondate di calore, sia nel caso di maltempo. Nello specifico, con il Golfo del Drago Marino inaugurato a inizio estate, per un investimento di 5 milioni di euro, Leolandia ha aumentato del 33% l’offerta di aree bagnate, per un totale di oltre 10.000 mq, tra piscine per bambini, giochi d’acqua e vere e proprie giostre acquatiche. \r

\r

Il parco, inoltre, continua a dedicare ampie risorse alla programmazione di spettacoli, eventi, intrattenimenti dal vivo e attrazioni al chiuso, che permettono di ripararsi continuandosi a divertire anche nel caso di temporali. L’offerta di spettacoli quest’anno è salita a 9 titoli, a cui vanno aggiunti i mini-live show e i momenti di incontro con i personaggi dei cartoni animati, come Bing, Miraculous e i PJ Masks - Superpigiamini. In programma anche veri e propri musical ispirati a Broadway. \r

\r

Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, afferma: “Gli investimenti degli ultimi anni, uniti all’efficientamento delle spese, ci hanno permesso di incrementare significativamente l’Ebtida, che quest’anno, stando alle nostre previsioni e all’attuale andamento, crescerà del 15% rispetto al 2022. Dai tempi della pandemia abbiamo dovuto immettere liquidità per tenere aperta la struttura: ancora oggi tutto quello che incassiamo viene reinvestito per migliorare il parco. Entro il 2025 sorgeranno due nuove aree acquatiche, con nuove attrazioni dedicate ad una fascia di bambini più grandi, fino ai 12 anni. Abbiamo in programma investimenti per 20 milioni di euro, destinati a rendere il parco sempre più attrattivo su scala internazionale. Già oggi, più della metà degli ospiti proviene da fuori regione e dall’estero. Per accoglierli ci appoggiamo ad alberghi convenzionati, ma non escludiamo di costruire delle unità alberghiere di proprietà”.","post_title":"Leolandia: chiusura a 40 milioni di euro e 1 milione di visitatori","post_date":"2023-08-30T10:38:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693391933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia punta a totalizzare quest'anno entrate turistiche per 67 miliardi di euro, superando nettamente quindi i 58 miliardi registrati nel 2022: l'obiettivo è quello fissato dal ministro francese del turismo Olivia Gregoire, ripreso da Reuters.\r

\r

La Francia è il paese più visitato al mondo l'industria legata al turismo rappresenta circa l'8% del prodotto interno lordo nazionale. \"Abbiamo trascorso un'estate molto buona\", ha dichiarato Gregoire ai giornalisti.\r

\r

Il ministro ha quindi precisato che, sulla base delle stime attuali, le cifre finali dei ricavi generati dai turisti stranieri nel 2023 dovrebbero aggirarsi tra i 64 ei 67 miliardi di euro.","post_title":"La Francia mira ad entrate turistiche per 67 miliardi di euro nel 2023","post_date":"2023-08-30T09:15:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693386911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è il più importante scalo italiano, con oltre 29 milioni di passeggeri nel 2022 secondo i dati Assaeroporti. Si tratta anche di una delle infrastrutture aeroportuali più gettonate del vecchio continente, premiata per la quinta volta come migliore aeroporto d’Europa con il prestigioso riconoscimento ACI Europe Best Airport Awards, oltre ad essere tra scali europei più apprezzati per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio offerto ai passeggeri.\r

\r

Un problema comune però rimane quello di trovare parcheggio all’aeroporto di Roma Fiumicino, soprattutto se si desidera scegliere una struttura con un buon rapporto qualità-prezzo, un posto garantito e in grado di offrire tutti i servizi di cui si ha bisogno. In questi casi l’opzione migliore è MyParking, il sito di riferimento in Italia per prenotare con anticipo un parcheggio perfettamente adatto alle proprie esigenze, senza inconvenienti e con la possibilità di fare tutto online in modo semplice, smart e veloce.\r

\r

Come trovare il miglior parcheggio all’aeroporto di Fiumicino con MyParking\r

\r

Quando bisogna recarsi all’aeroporto di Roma Fiumicino con il proprio veicolo (automobile, moto o furgone) è necessario scegliere bene il parcheggio giusto e prenotarlo in anticipo per evitare imprevisti. Le soluzioni disponibili sono due: preferire uno dei parcheggi dello scalo per giungere in pochi istanti al terminal ma pagando un prezzo più elevato, oppure optare per un parcheggio vicino all’aeroporto per usufruire di tariffe più economiche e arrivare al terminal attraverso il servizio di navetta.\r

\r

In entrambi i casi è possibile semplificare la ricerca del parcheggio all’aeroporto di Fiumicino e risparmiare utilizzando il servizio online di MyParking, trovando numerose soluzioni sia presso lo scalo che nelle immediate vicinanze. Per scoprire tutte le possibilità basta una veloce ricerca online, inserendo le date di ingresso e di uscita e selezionando il tipo di veicolo da stazionare. In pochi istanti il sistema mostrerà tutti i parcheggi disponibili all’aeroporto di Roma Fiumicino, con tante informazioni e funzionalità utili per la scelta.\r

\r

In particolare, su MyParking è possibile ordinare i parcheggi in base alla distanza, al prezzo o al voto degli utenti, per vedere subito le strutture di proprio interesse. È anche possibile visualizzare i parcheggi sulla mappa online, per verificarne la posizione esatta e calcolare con precisione la distanza della struttura dallo scalo. Per viaggiare sereni è possibile scegliere i parcheggi con posti coperti o scoperti, valutando anche i relativi prezzi applicati per ogni opzione, oppure selezionare solo i parcheggi che offrono determinati servizi.\r

\r

Tra questi c’è la possibilità di tenere le chiavi per una maggiore sicurezza che il proprio veicolo non verrà spostato durante la propria assenza, il car valet per velocizzare i tempi in arrivo e in partenza, la navetta per evitare di guidare fino al terminale e la ricarica per i veicoli elettrici dentro il parcheggio. Una volta trovato il parcheggio desiderato basta prenotare e pagare online con MyParking, con la sicurezza del posto garantito e la possibilità di usufruire delle migliori tariffe low cost.\r

\r

Quali sono i parcheggi più economici all’aeroporto di Roma Fiumicino?\r

\r

Spesso il costo del parcheggio è proporzionale alla distanza dalla destinazione finale, un aspetto importante da considerare durante la scelta della struttura più adatta alle proprie necessità. I parcheggi più costosi sono quelli situati a poca distanza dal terminal, in quanto consentono di raggiungere l’ingresso dello scalo a piedi in pochi minuti. Si tratta senz’altro di una soluzione più comoda e pratica per chi va di fretta, ma bisogna tenere in conto delle tariffe più elevate.\r

\r

I parcheggi più lontani dall’aeroporto, invece, nella maggior parte dei casi offrono dei prezzi più bassi e convenienti, un’opzione ideale per chi vuole risparmiare sulla sosta e ottimizzare le spese. D’altro canto, è possibile raggiungere rapidamente il terminal con la navetta inclusa nel prezzo, oppure richiedere il servizio di car valet, se disponibile, per consegnare e ritirare il veicolo direttamente nei pressi del terminal aeroportuale. La scelta dipende ovviamente dalle proprie esigenze, valutando con attenzione il rapporto costi/benefici di ogni soluzione.\r

\r

Con MyParking è possibile avere a disposizione uno strumento semplice e intuitivo per cercare rapidamente il parcheggio più adatto all’aeroporto di Roma Fiumicino, valutando tutti i parcheggi disponibili a seconda del rapporto tra la distanza, le tariffe e i servizi compresi. Inoltre, per agevolare la scelta basta verificare le recensioni online prima di prenotare, per controllare la soddisfazione dei clienti e la qualità dei servizi offerti. È possibile anche aumentare il risparmio grazie alle tariffe vantaggiose per chi paga online in anticipo, per avere più risorse a disposizione per il viaggio e partire senza preoccupazioni grazie a parcheggi garantiti e controllati.","post_title":"Fiumicino: la ricerca del parcheggio in aeroporto passa per MyParking","post_date":"2023-08-29T11:55:08+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["myparking","myparking-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino","myparking-fiumicino","myparking-parcheggio-aeroporto","parcheggi-myparking","parcheggio-aeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino","parcheggio-aeroporto-roma-fiumicino"],"post_tag_name":["myparking","MyParking aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino","MyParking Fiumicino","MyParking parcheggio aeroporto","parcheggi MyParking","parcheggio aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino","parcheggio aeroporto Roma Fiumicino"]},"sort":[1693310108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Bhutan torna ad incentivare gli arrivi turistici dimezzando l'importo per la tasse di ingresso giornaliera per lo sviluppo sostenibile (Sdf). Dal prossimo 1° settembre la tassa si attesterà quindi a 100 dollari a persona per notte (rispetto ai precedenti 200 dollari a persona per notte). La nuova fee sarà in vigore fino al 31 agosto 2027.\r

La modifica è stata apportata considerando l'importante ruolo del settore turistico nel generare occupazione, guadagnare valuta estera, realizzare il potenziale di ricaduta sull'indotto, stimolare la crescita economica complessiva e finanziare importanti progetti ambientali, sociali e infrastrutturali.\r

L'iniziative prevede inoltre una riduzione del 50% dell'Sdf sulle tariffe applicate ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni per i bimbi che pagano in dollari Usa in visita come turisti. I bambini che non hanno ancora compiuto sei anni possono visitare il Bhutan senza pagare alcuna tassa.\r

Proseguirà l'esenzione dall'Sdf di 24 ore per i turisti che soggiornano nelle città di confine.\r

Da sottolineare che ai viaggiatori che hanno già pagato la tassa per la loro prossima visita in Bhutan verra rimborsato l'importo versato in eccesso.","post_title":"Il Bhutan dimezza l'importo della tassa di ingresso che da settembre scenderà a 100 dollari","post_date":"2023-08-28T12:06:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693224376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corendon Airlines introdurrà dal prossimo novembre una zona \"Only Adult\" sui voli tra Amsterdam e l'isola caraibica di Curaçao, diventando così la prima compagnia aerea europea ad offrire questa scelta a bordo dei propri velivoli.\r

\r

L'area dedicata esclusivamente ai passeggeri adulti - di età superiore ai 16 anni - sarà situata nella parte anteriore dell'aeromobile e conterà 93 posti riservati. La zona sarà separata dal resto dell'aereo da pareti e tende. \r

\r

Per l'acquisto di un posto nell'area Only Adult è previsto un supplemento di 45 euro a tratta. Sono inoltre disponibili nove posti con spazio extra per le gambe, che costano 100 euro in più a volo.\r

\r

Atilay Uslu, fondatore di Corendon, ha dichiarato che la zona 'child-free' mira a «soddisfare le esigenze dei viaggiatori che cercano una maggiore tranquillità durante il volo». In parallelo, «i genitori che viaggiano con i bambini possono sentirsi meno preoccupati di disturbare gli altri passeggeri e godersi il volo senza preoccuparsi se i loro figli fanno un po' di rumore».\r

\r

Corendon non è però l'unico vettore a livello mondiale a proporre questa opzione ai suoi passeggeri: come ricorda Euronews, AirAsia X ha una Quiet Zone sui suoi Airbus 330, riservata ai passeggeri di età superiore ai 12 ann; Scoot dispone di cabine ScootinSilence sui Boeing 787, anch'esse ccessibili solo ai passeggeri di età superiore ai 12 anni.","post_title":"Corendon Airlines porta nei cieli europei i velivoli con l'area riservata ai soli adulti","post_date":"2023-08-28T10:37:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693219053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella bucket list delle esperienze di chi pratica abitualmente il trekking e ama l’outdoor, anche in maniera amatoriale, non può mancare l’Himalaya: un luogo dove basta alzare lo sguardo per trovarsi catapultati a 8 mila metri di altitudine, là dove pochi hanno avuto la possibilità (e la fortuna!) di arrampicarsi. È nelle valli che circondano le cime mitiche dell’Everest, del Lhotse o dell’Annapurna che prendono forma mondi tutti da esplorare, realtà complesse con cui confrontarsi e magari scoprire qualcosa di sé.\r

\r

Le proposte autunnali di Viaggia con Carlo differiscono per percorsi ma anche per difficoltà: Campo base Everest e Santuario dell’Annapurna sono comunque entrambe spedizioni pensate per gli amanti del trekking e delle esperienze once in a lifetime, dedicate a chi non teme l’altitudine, ha come missione la conoscenza di luoghi e genti e ha voglia di scoprire un nuovo confine, quello che corre tra terra e cielo.\r

\r

Campo base Everest (partenza unica dal 15 al 30 ottobre 2023)\r

Sedici giorni di avventura nella natura wild della Valle del Khumbu, ai piedi delle cime più alte del mondo; il più classico dei trekking, destinazione Campo base Everest (partecipanti: min 9, max 12 - pernottamenti tre in hotel, 11 in lodge - per escursionisti EE - guide locali parlanti inglese)\r

\r

Il Santuario dell’Annapurna (partenza unica dal 15 al 30 ottobre 2023)\r

L’Annapurna, così chiamato in onore della Dea indù dell’abbondanza, è una delle vette mitiche dell’Himalaya nepalese. Ai piedi di questo massiccio si apre il santuario dell’Annapurna, una vallata straordinaria per la varietà di climi che si incontrano percorrendola (partecipanti: min sei, max 12 - pernottamenti: sei in hotel, otto in tea house - per escursionisti E - guide locali parlanti italiano)","post_title":"Sull'Himalaya in autunno con Viaggia con Carlo: due diverse proposte per gli amanti del trekking","post_date":"2023-08-28T10:25:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693218346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair è intervenuta a supporto dei passeggeri interessati dalla cancellazione delle rotte Wizz Air da Palermo per il prossimo inverno, con tariffe di salvataggio da 29,99 euro sulle 31 rotte previste dall'operativo della winter 2023-24.\r

“Ryanair ancora una volta salva la situazione a seguito della cancellazione dell’intero operativo Wizz Air da/per Palermo per l’inverno ‘23 - ha dichiarato Maruto Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Per accogliere i passeggeri Wizz Air interessati da queste ultime cancellazioni abbiamo lanciato tariffe di salvataggio a partire da soli € 29,99, prenotabili su Ryanair.com”.\r

","post_title":"Ryanair: tariffe di salvataggio sulle rotte da Palermo cancellate da Wizz Air","post_date":"2023-08-28T09:54:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693216474000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Palermo No Mafia Tour ed è l'itinerario che Costa Crociera ha realizzato nel capoluogo siciliano in collaborazione con Addiopizzo Travel, cooperativa sociale e tour operator nato nell’ambito del movimento Addiopizzo, che propone servizi di turismo etico. In linea con i principi del suo Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, la compagnia di crociere ha voluto così scegliere per i propri ospiti in arrivo ogni giovedì a Palermo a bordo della Costa Smeralda un nuovo modo di visitare la città, dove ogni tappa offre lo spunto per una riflessione sul fenomeno della mafia e sulla mobilitazione civile contro di essa. Durante la passeggiata a piedi di circa tre ore, accompagnata dal racconto di chi la città la vive quotidianamente, gli ospiti potranno così conoscere Palermo nella sua vera essenza, al di là dei luoghi comuni.\r

\r

L’itinerario si snoda tra le vie del centro storico. Dopo l’accoglienza al porto, la prima tappa è il teatro Massimo, luogo che per molti è legato all’immaginario del film Il Padrino. Da lì si raggiunge a piedi il muro della Legalità: un murale di oltre 60 metri, che ritrae i volti dei caduti nella lotta contro la mafia, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Peppino Impastato, ma anche di personaggi della letteratura e cultura siciliane, come Andrea Cammilleri, Leonardo Sciascia e Letizia Battaglia, che sono sempre stati in prima linea nella lotta per la legalità.\r

\r

Il tour prosegue poi per piazza Beati Paoli, per raccontare del legame leggendario, ma infondato, fra la setta del romanzo di Luigi Natoli, i Beati Paoli, e Cosa nostra, passando per il celebre e pittoresco mercato del Capo. La tappa successiva è piazza della Memoria, con il memoriale dedicato ai magistrati uccisi dalla mafia, alle spalle del tribunale, e poi ancora la cattedrale, dove viene affrontata la questione dei rapporti fra mafia e chiesa e l'impegno antimafia di martiri come don Pino Puglisi. Si raggiunge quindi il municipio, per tanti anni simbolo del connubio fra mafia e politica, ma che ha vissuto anche la stagione della Primavera di Palermo.\r

\r

Il tour prevede anche una pausa di consumo critico, in uno dei negozi che espongono il logo della campagna Pago chi non paga: sono negozi che hanno detto no al racket delle estorsioni, dichiarando pubblicamente di non voler più pagare il pizzo. In questo modo gli ospiti di Costa Smeralda potranno non solo contribuire al cambiamento, sostenendo un circuito di economia etica e libera dal pizzo, ma anche conoscere i commercianti della rete Addiopizzo e le loro storie.","post_title":"Costa Crociere presenta il Palermo No Mafia Tour in collaborazione con Addiopizzo","post_date":"2023-08-24T12:54:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692881654000]}]}}