Online il nuovo sito web dell’Enac: più versatile, fluido e con il supporto dell’Ai L’Enac ha messo online il nuovo sito web che beneficia oltre che di una grafica rinnovata, di una charbot, servizi digitali per gli utenti e sezioni per simulatori di volo. «Il trasporto aereo è caratterizzato da criteri di dinamicità ed è orientato a una continua innovazione tecnologia, alla sostenibilità, all’intermodalità e all’inclusione – osserva il presidente Enac, Pierluigi Di Palma -. Anche il sito dell’Enac segue ora questi criteri, rinnovandosi per essere al passo con i tempi e per intercettare il futuro. Con le nuove funzionalità e la rinnovata veste grafica, vogliamo far sì che il sito sia uno strumento versatile e fluido che, anche con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, sia al servizio di istituzioni, operatori, passeggeri, appassionati di volo, giornalisti e di tutti coloro che cercano informazioni o che desiderino approcciarsi ai temi dell’aviazione civile». Un approccio user-centric permetterà, grazie all’Ia, un supporto rapido ed efficiente agli utenti. Tra le novità: nuova organizzazione dei contenuti per una consultazione più fluida; navigazione intuitiva e semplificata con ricerca semantica per un’esperienza utente ottimale; accessibilità migliorata per continuare a garantire un sito fruibile anche alle persone con disabilità in modo da consentire a tutti, senza discriminazioni, di poter navigare tra le informazioni riportate. E ancora, design responsive per ottimizzare la visualizzazione del sito su tutti i dispositivi; Intelligenza artificiale per un supporto rapido agli utenti in tutto il portale che va ad affiancare il chatbot dedicato ai diritti dei passeggeri, con particolare attenzione ai diritti dei Prm (passeggeri ridotta mobilità). Sezioni specifiche per simulatori per facilitare un approccio diretto all’esperienza del volo. Condividi

