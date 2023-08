Oltre 89 milioni di passeggeri negli aeroporti d’Italia. Enac: “Azzerato il gap con il 2019” Con oltre 89 milioni di passeggeri, in aumento del 29% rispetto al 2022, gli aeroporti italiani chiudono il primo semestre 2023 “azzerando il divario del periodo pre-Covid (2019)”. Secondo i dati elaborati dall’Enac, il traffico passeggeri è stato protagonista di “una forte ripresa”. I movimenti complessivi sono stati 741.247 con un aumento dell’11% rispetto al 2022.

Nel dettaglio i passeggeri transitati negli aeroporti italiani, da rotte domestiche e internazionali, sono stati 89.303.818 di cui 31,9 milioni relativi al traffico nazionale (+12%) e 57,4 milioni riguardanti quello internazionale (+41,5%). In aumento anche la quota media dei passeggeri trasportati per volo, che passa dai 103 del primo semestre 2022 ai 114 del 2023 con un incremento pari a circa +11%. Il settore cargo registra 508.992 tonnellate movimentate con una flessione del 6% rispetto al 2022, ma in linea con quanto verificato in altri comparti del commercio internazionale anche a causa dell’attuale scenario di incertezza geopolitica globale. Condividi

