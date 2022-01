O’Leary: «Il 2022 sarà finalmente l’anno del profitto»

Michael O’Leary prevede che questo 2022 sarà l’anno del profitto, perché prevede di trasportare 165 milioni di passeggeri. Questa cifra supera i 130 milioni dell’anno prima del Covid e, naturalmente, quelli del 2020, che è stato l’anno peggiore della storia recente del vettore e del turismo europeo.

Si tratterebbe di un ritorno straordinario, con cifre di occupazione dell’80%, che sono molto buone nel settore, sebbene non per Ryanair, che di solito supera il 95% in un anno del tutto normale.

La ‘grande’ conferma che quest’anno 2022 sarà molto vicino alla normalità è determinata dalla decisione che il governo britannico eliminerà da questo febbraio tutte le restrizioni all’ingresso e all’uscita dei viaggiatori, e anche praticamente all’interno del Paese. I contagi sono stati questo fine settimana a 88 mila persone al giorno, quando nel momento peggiore di Omicron avevano nettamente superato i 200mila.

La normalizzazione dell’operazione di Ryanair stava già avvenendo lentamente questo autunno, quando la variante Omicron ha provocato il panico nei governi che hanno chiuso nuovamente le frontiere e introdotto nuovi controlli. Tuttavia, la minore aggressività di questa variante del virus ha fatto svanire in breve tempo questo spavento, almeno in diversi paesi del nord Europa.