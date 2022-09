O’Leary guadagna 4 milioni di euro vendendo azioni Ryanair

Il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, ha intascato 4,16 milioni di euro di utili, con la vendita di azioni della sua compagnia, secondo “The Irish Times” di Dublino. Venerdì la società, come d’obbligo, ha reso noto che giovedì O’Leary aveva acquistato un milione di azioni a 8,3 euro ciascuna, secondo il sistema di stock option con cui la società premia i dipendenti, e poi le aveva vendute in mercato a 12,5 euro ciascuno.

Nonostante questa vendita, O’Leary possiede ancora il 3,9 per cento delle azioni della società, con un valore di 564 milioni di euro, al prezzo che questo valore ha avuto venerdì scorso.

Il contratto di lavoro del manager di Ryanair prevede la possibilità di acquistare altri 10 milioni di azioni a 11 euro nel caso in cui l’azienda raggiunga i 2.000 milioni di utili annui, o se il valore delle azioni superi i 21 euro per 28 giorni consecutivi, prima di marzo 2024. Come si vede, questi sono obiettivi molto ambiziosi, che possono essere raggiunti solo in un’azienda competitiva come Ryanair.

Nel 2020 Ryanair ha realizzato un miliardo di profitti nel periodo da aprile ad aprile 2019 fino al 2020, ma da allora, a causa del Covid, i risultati sono peggiorati. Tuttavia, quest’anno l’azienda potrebbe raggiungere uno dei due obiettivi che il maggiore azionista deve superare per convertire in denaro i premi definiti nel suo contratto.