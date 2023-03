O’Leary: “L’ingresso di Lufthansa in Ita sarà un vantaggio per Ryanair” L’ingresso di Lufthansa in Ita Airways «porterà un aumento delle tariffe dei voli Ita e ciò si tradurrà in un maggior numero di passeggeri che sceglierà di volare con noi»: così Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, a margine dell’inaugurazione dei nuovi hangar della low cost a Milano Bergamo torna a commentare la prossima conclusione della trattativa per la vendita di Ita Airways. Secondo il ceo Lufthansa «è sicuramente un migliore azionista rispetto a quanto avrebbero potuto essere Air France o Delta Air Lines» ma riguardo all’intenzione del colosso tedesco di far crescere l’attività della compagnia italiana e sviluppare il nostro mercato, ribadisce i propri dubbi. Sempre la stessa cosa «Lufthansa dice sempre così, ma ha fatto esattamente la stessa cosa con le acquisizioni in Belgio, Austria e Svizzera limitandosi a portare passeggeri da questi paesi verso i propri hub di Monaco e Francoforte. Il governo italiano dovrebbe chiedere un impegno preciso a Lufthansa: che dagli attuali 15 milioni circa di passeggeri che Ita trasporta oggi si passi nell’arco di cinque anni a 20 milioni. Questo sì sarebbe un impegno di crescita in Italia, qualcosa di valore nelle mani del governo italiano».

