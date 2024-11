O’Leary contro la multa da 179 milioni. «E’ illegale e infondata» In relazione alla sanzione di 179 milioni alle low cost,L’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, manifesta il timore che la storica multa ai consumatori possa rovesciare il suo modello, ricordando che “il successo di Ryanair e di altre compagnie aeree low cost in Spagna e in tutta Europa negli ultimi anni è dovuto interamente al regime dei cieli aperti e libertà delle compagnie di fissare prezzi e politiche senza interferenze da parte dei governi nazionali”. Il manager accusa duramente la sanzione di 179 milioni di euro comminata dal governo spagnolo a cinque compagnie (Ryanair, Easyjet, Vueling, Norwegian e Volotea). “Queste multe illegali e infondate, inventate dal ministero dei consumatori per ragioni politiche, violano chiaramente la legislazione dell’Ue”, denuncia. Afferma inoltre che hanno già ordinato ai loro avvocati di “immediatamente ricorrere contro le multe illegali e infondate” della Spagna, convinti che “saranno revocate dai tribunali dell’Unione Europea, che hanno più volte difeso il diritto di tutte le compagnie aeree dell’UE di fissare prezzi e politiche, senza interferenze da parte del governo”. Secondo lui, “queste multe illegali, che si basano su una vecchia legge degli anni ’60 che ha preceduto l’adesione della Spagna all’UE, distruggerebbero la capacità delle aziende a basso costo di trasferire risparmi sui costi ai consumatori attraverso tariffe più basse”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479529 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Klagenfurt, in Carinzia, l’avvicinarsi del Natale è un tempo luminoso: di tradizione e di gioia. L’antico centro rinascimentale accoglie i visitatori, incantandoli con la sua tipica atmosfera natalizia e offrendo percorsi guidati. Fino al 24 dicembre sarà allestito nella centrale Neuer Platz un mercatino caratteristico che offre manufatti artigianali, moda invernale, articoli da regalo e decorazioni natalizie, oltre a bevande e piatti regionali per riscaldarsi e rifocillarsi. Il vivace mercatino è solo uno degli eventi di un tempo ricco di spirito natalizio e di tradizioni di origine celtica, germanica e romana. Sabato 23 novembre alle 19 sfileranno i Krampus: imponenti figuranti vestiti di pelliccia, maschera di legno con corna e lingua sporgente, coda e zoccoli. Già dal 1600 accompagnano San Nicola. Nella mitologia di questi territori i Krampus sono dei demoni sconfitti dal santo e poi costretti a servirlo: il loro compito è quello di “spaventare” i bambini che sono stati cattivi, spingendoli a fare il bene. Il primo dicembre è la prima domenica d’Avvento, quando si accende una delle 4 candele che decorano le ghirlande fatte di rami d’abete intrecciati. Nei quattro fine settimana successivi il Lendhafen, la zona del porto sul Wörthersee, ospita l’Hafenknistern: un mercatino festoso dove l’atmosfera natalizia è arricchita da un variegato programma musicale. Si può godere l’attesa del Natale anche negli ambienti unici del museo all’aperto Maria Saal, che racconta le antiche usanze e i mestieri tradizionali della Carinzia. Il 6 dicembre è il giorno di San Nicola, che dona i dolcetti ai bambini che sono stati buoni: cioccolato, noci, mandarini e pan di zenzero, ma anche piccoli regali finiscono nelle calze e nei piatti che i piccoli mettono davanti alla porta o sulla finestra la sera precedente. Il 7, il 14 e il 21 dicembre a Klagenfurt ricorrono alcuni degli appuntamenti del ricco programma proposto dalla Cattedrale di San Pietro e Paolo con le “Rorate”: le messe mattutine a lume di candela dell’Avvento, seguite dalla colazione. Il 13 dicembre intorno al Wörthersee si celebra anche la festa di Santa Lucia che a Siracusa, in Sicilia, oltre 1.700 anni fa, si prese cura dei cristiani perseguitati: portava una corona di candele sul capo per vedere la strada mentre assisteva i rifugiati nelle catacombe e ancora oggi viene ricordata accendendo una candela sul davanzale delle finestre. Tanti poi gli appuntamenti per i bambini, i concerti e i cori, da scoprire sul sito www.visitklagenfurt.at. Dopo l’atteso Natale, infine, dal 27 al 31 dicembre si aspetterà il nuovo anno con il Mercatino di Capodanno in Neuer Platz: tutti i giorni dalle 10:00 fino alle 23:00, ma il 31 dicembre 2024 fino alle ore 24.00. [gallery ids="479530,479532,479534"] [post_title] => L’attesa del Natale in Carinzia, tra mercatini, musica e tanta tradizione [post_date] => 2024-11-22T14:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732284032000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese. Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete. Mazzali «È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo. «La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. «In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”. Focus Lombardia Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi. L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​ In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4). Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti. Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025 Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti. Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze. Esperienze Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non. Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%). [post_title] => Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori [post_date] => 2024-11-22T13:30:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732282252000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In relazione alla sanzione di 179 milioni alle low cost,L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, manifesta il timore che la storica multa ai consumatori possa rovesciare il suo modello, ricordando che “il successo di Ryanair e di altre compagnie aeree low cost in Spagna e in tutta Europa negli ultimi anni è dovuto interamente al regime dei cieli aperti e libertà delle compagnie di fissare prezzi e politiche senza interferenze da parte dei governi nazionali”. Il manager accusa duramente la sanzione di 179 milioni di euro comminata dal governo spagnolo a cinque compagnie (Ryanair, Easyjet, Vueling, Norwegian e Volotea). "Queste multe illegali e infondate, inventate dal ministero dei consumatori per ragioni politiche, violano chiaramente la legislazione dell'Ue", denuncia. Afferma inoltre che hanno già ordinato ai loro avvocati di “immediatamente ricorrere contro le multe illegali e infondate” della Spagna, convinti che “saranno revocate dai tribunali dell'Unione Europea, che hanno più volte difeso il diritto di tutte le compagnie aeree dell'UE di fissare prezzi e politiche, senza interferenze da parte del governo”. Secondo lui, “queste multe illegali, che si basano su una vecchia legge degli anni ’60 che ha preceduto l’adesione della Spagna all’UE, distruggerebbero la capacità delle aziende a basso costo di trasferire risparmi sui costi ai consumatori attraverso tariffe più basse”. [post_title] => O'Leary contro la multa da 179 milioni. «E' illegale e infondata» [post_date] => 2024-11-22T13:21:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732281690000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono cinque le compagnie aeree low cost colpite dalle sanzioni del governo spagnolo per pratiche “abusive”, tra cui l'addebito di costi aggiuntivi per il bagaglio a mano e la prenotazione dei posti, per un totale di 179 milioni di euro. Come riferisce oggi il Financial Times, il ministero dei consumatori della Spagna ha reso noto i provvedimenti che hanno interessato in primis Ryanair, destinataria della multa più alta, pari a 107 milioni di euro; Vueling è stata multata invece per 39 milioni di euro e easyJet per 29 milioni. Chiudono la cinquina Norwegian e Volotea che hanno ricevuto sanzioni inferiori, rispettivamente di 1,6 milioni di euro e 1,9 milioni di euro. Il ministero ha dichiarato di voler vietare alcune pratiche tra cui l'addebito di costi aggiuntivi per il trasporto del bagaglio a mano sull'aereo e la prenotazione di posti adiacenti per bambini o altre persone a carico. Ai vettori è stato inoltre vietato di applicare tariffe “sproporzionate e abusive” per la stampa delle carte d'imbarco e di fare “omissioni fuorvianti” di informazioni sui prezzi, rendendo complicato per i consumatori confrontare i prezzi. Il ministero ha inoltre comunicato alle compagnie aeree l'obbligo di accettare pagamenti in contanti negli aeroporti spagnoli. Le compagnie aeree hanno fatto ricorso contro le sanzioni, ma oggi lo stesso ministero li ha respinti per intero. [post_title] => Low cost nel mirino del governo spagnolo: multe per 179 mln di euro [post_date] => 2024-11-22T11:28:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732274933000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il primo Casinò di Monte-Carlo fuori dai confini del Principato di Monaco è stato inaugurato lo scorso 14 novembre fa a Venezia a bordo della nave da crociera Crystal Symphony. E' questo il primo passo di una nuova partnership tra Stéphane Valeri, presidente delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Sbm), e Manfredi Lefebvre, presidente esecutivo di A&K Travel Group, in rappresentanza di Crystal Cruises, a seguito di un accordo di franchising siglato in estate. Un altro Casinò di Monte-Carlo arriverà, infatti, il 18 dicembre a bordo della Serenity, la quale salperà da Fort Lauderdale, negli Usa, con tre tavoli e 32 macchine da gioco a bordo. D’ora in poi, tutte le navi Crystal, esclusa la flotta commerciale, dedicheranno un ampio spazio a casinò in stile Monte-Carlo. Sviluppato su 110 metri quadrati, il primo della serie, quello della Symphony, è stato progettato dall'ufficio studi di Monte-Carlo Société des Bains de Mer a partire dagli elementi decorativi del Salon 1889, un luogo lussuoso e raccolto, di gusto Belle Époque, situato nel cuore del tempio del gioco monegasco. A bordo, i croceristi troveranno lo stesso tipo di lampadario di cristallo al centro del soffitto e motivi, modanature e rivestimenti analoghi a quelli del casinò a terra. Persino i croupier portano le stesse divise dei loro colleghi di Monaco. [post_title] => Il Casinò di Monte-Carlo sale sulle navi Crystal: la prima volta sulla Symphony [post_date] => 2024-11-22T11:27:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732274849000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova collaborazione nel mondo dello sport per Malta Tourism Authority e VisitMalta in occasione del Monza Rally Show che si terrà dal 6 all’8 dicembre prossimi. L’ente di promozione turistica dell’arcipelago maltese supporterà l'ex campione ciclistico Vincenzo Nibali, vincitore di quattro Grand-Tour (Vuelta 2010, Giro di Italia 2013 e 2016, Tour del France 2014) e di tre Classiche Monumento, che andrà a cimentarsi per la prima volta alla guida di una GR Yaris R1T4x4 nel team Toyota Gazoo Racing Italy. VisitMalta da anni accompagna importanti sponsorizzazioni sportive, come quella con il Team ciclistico Polti-Kometa, e in partnership di grande visibilità, come con il Giro d'Italia. Il turismo sportivo è, infatti, parte integrante della diversificazione del prodotto turistico delle isole maltesi. “L'operazione con Nibali e Toyota nasce dalla volontà di rafforzare l'impegno di VisitMalta nella promozione di azioni che riescano a combinare sia sport e turismo, che sport e Destination marketing - spiega Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority -. VisitMalta è lieto di essere associata a marchi celebri come Toyota, Polti e il Monza Rally Show. La collaborazione con uno sportivo stimato, quale Vincenzo Nibali, è per noi motivo di grande orgoglio. Infine, uno dei nostri obiettivi strategici mira ad intensificare la promozione di Malta in Lombardia, Regione da cui partono voli diretti da Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo”. "Ora si apre per me una nuova avventura nel mondo delle quattro ruote, grazie a Toyota Gazoo Racing Italia - commenta Nibali -. È una ‘prima volta’ che mi emoziona e mi stimola, proprio come accadeva quando correvo. Sono orgoglioso, inoltre, di affrontarla al fianco di un partner come VisitMalta, ente che mi ha fatto innamorare di questo splendido arcipelago fin dalla prima visita. Malta è una vera perla di cultura e storia nel Mediterraneo, per altro a solo un’ora di volo dall’Italia.” [post_title] => VisitMalta a tutto sport: insieme a Vincenzo Nibali al Monza Rally Show [post_date] => 2024-11-22T11:10:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732273840000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479553 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giacomo Nicolodi è il nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality. Grazie a un’ampia esperienza acquisita nel corso degli anni che spazia dalla moda, all’arte e al lifestyle, Nicolodi apre a una nuova prospettiva nel settore dell’hospitality, mettendo la creatività al centro della comunicazione del brand. La sua carriera è infatti decisamente poco convenzionale: ha avuto inizio nel settore della moda con Otb Group. Successivamente è stato chief marketing officer presso Cardi Gallery a Londra e Milano. Unitamente al lavoro svolto per prestigiosi brand internazionali, ha affinato ulteriormente la sua capacità di entrare in contatto con diverse tipologie di pubblico, sviluppando diversi progetti. “La nostra mission non è solo costruire hotel e residence, vogliamo creare connessioni autentiche - sottolinea lo stesso Nicolodi -. Interpreto l'hospitality come una piattaforma sulla quale possiamo fondere cultura, arte e connessione umana”. Kerten Hospitality è un gruppo internazionale con un portfolio di 12 brand, distribuiti in 12 paesi, compresi Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, con oltre 55 progetti in pipeline, di cui 11 già operativi. Una delle strutture più attese è in particolare il Cloud 7 di Roma, la cui apertura è prevista per gennaio 2025. L'hotel intende fondere il design contemporaneo con la storia della Città Eterna, includendo al proprio interno un progetto artistico ad hoc. Concentrato sulla strategia di crescita, Nicolodi è pronto inoltre ad annunciare nel 2025 il lancio di un nuovo brand dell’hospitality, pensato appositamente per collaborare con partner selezionati in diversi settori, tra cui moda, design, automotive, sport e lifestyle. [post_title] => Giacomo Nicolodi nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality [post_date] => 2024-11-22T10:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732270501000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quello alle porte sarà un nuovo fine settimana di disagi per coloro che viaggeranno in treno: sabato 23 e domenica 24 novembre è stato indetto un altro sciopero nazionale che coinvolgerà gran parte dei servizi ferroviari, tra cui Trenitalia e Italo. La mobilitazione, proclamata dai sindacati autonomi, avrà inizio alle ore 21 di sabato 23 e terminerà alla stessa ora di domenica 24, con possibili ritardi e cancellazioni. Ad essere coinvolto tutto il personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, tra cui Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. garantirà alcuni treni a lunga percorrenza, in particolare quelli che rientrano nella casistica di sciopero che inizia di sabato e non supera le 24 ore. Tuttavia, i treni regionali potrebbero subire modifiche in base alla modalità di attuazione dello sciopero durante il weekend. Italo Allo stesso modo anche i dipendenti di Italo aderiranno allo sciopero: per limitare al minimo i disagi, l’azienda ha pubblicato un elenco dei treni garantiti, che i viaggiatori sono invitati a consultare prima della partenza. Infine, è già in calendario per il prossimo 29 novembre un altro sciopero generale, questa volta contro la manovra economica del governo. Tuttavia, Cgil e Uil hanno confermato che il settore ferroviario sarà escluso dalla protesta, come richiesto dalla Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha chiesto di evitare la sovrapposizione tra scioperi nel settore dei trasporti. [post_title] => Trasporti, sciopero del 23 e 24 novembre: i treni garantiti di Italo e Trenitalia [post_date] => 2024-11-22T09:31:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732267879000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479507 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair avanza sull'inverno di Perugia con quattro rotte per Cagliari, Catania, Londra e Palermo, per oltre 25 voli settimanali, e celebra in Umbria i suoi primi 3 milioni di passeggeri trasportati dal 2006 ad oggi. “Il raggiungimento dei 3 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair da/per l’Aeroporto dell’Umbria è un traguardo significativo per il nostro scalo e per tutta la regione - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Questo risultato testimonia gli ottimi rapporti instaurati con la compagnia e sottolinea la fiducia reciproca. Ringraziamo Ryanair per il continuo investimento nella nostra regione, che si conferma una destinazione strategica per il turismo e la mobilità. L’operativo invernale 2024 rafforza il ruolo del nostro aeroporto come motore di crescita e connessione per il centro Italia”. [post_title] => Ryanair: 25 voli settimanali su quattro rotte nell'inverno di Perugia [post_date] => 2024-11-22T08:56:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732265787000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "oleary contro la multa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1746,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Klagenfurt, in Carinzia, l’avvicinarsi del Natale è un tempo luminoso: di tradizione e di gioia. L’antico centro rinascimentale accoglie i visitatori, incantandoli con la sua tipica atmosfera natalizia e offrendo percorsi guidati.\r

\r

Fino al 24 dicembre sarà allestito nella centrale Neuer Platz un mercatino caratteristico che offre manufatti artigianali, moda invernale, articoli da regalo e decorazioni natalizie, oltre a bevande e piatti regionali per riscaldarsi e rifocillarsi. Il vivace mercatino è solo uno degli eventi di un tempo ricco di spirito natalizio e di tradizioni di origine celtica, germanica e romana.\r

\r

Sabato 23 novembre alle 19 sfileranno i Krampus: imponenti figuranti vestiti di pelliccia, maschera di legno con corna e lingua sporgente, coda e zoccoli. Già dal 1600 accompagnano San Nicola. Nella mitologia di questi territori i Krampus sono dei demoni sconfitti dal santo e poi costretti a servirlo: il loro compito è quello di “spaventare” i bambini che sono stati cattivi, spingendoli a fare il bene.\r

\r

Il primo dicembre è la prima domenica d’Avvento, quando si accende una delle 4 candele che decorano le ghirlande fatte di rami d’abete intrecciati. Nei quattro fine settimana successivi il Lendhafen, la zona del porto sul Wörthersee, ospita l’Hafenknistern: un mercatino festoso dove l’atmosfera natalizia è arricchita da un variegato programma musicale. Si può godere l’attesa del Natale anche negli ambienti unici del museo all’aperto Maria Saal, che racconta le antiche usanze e i mestieri tradizionali della Carinzia.\r

\r

Il 6 dicembre è il giorno di San Nicola, che dona i dolcetti ai bambini che sono stati buoni: cioccolato, noci, mandarini e pan di zenzero, ma anche piccoli regali finiscono nelle calze e nei piatti che i piccoli mettono davanti alla porta o sulla finestra la sera precedente. Il 7, il 14 e il 21 dicembre a Klagenfurt ricorrono alcuni degli appuntamenti del ricco programma proposto dalla Cattedrale di San Pietro e Paolo con le “Rorate”: le messe mattutine a lume di candela dell’Avvento, seguite dalla colazione.\r

\r

Il 13 dicembre intorno al Wörthersee si celebra anche la festa di Santa Lucia che a Siracusa, in Sicilia, oltre 1.700 anni fa, si prese cura dei cristiani perseguitati: portava una corona di candele sul capo per vedere la strada mentre assisteva i rifugiati nelle catacombe e ancora oggi viene ricordata accendendo una candela sul davanzale delle finestre. Tanti poi gli appuntamenti per i bambini, i concerti e i cori, da scoprire sul sito www.visitklagenfurt.at. Dopo l’atteso Natale, infine, dal 27 al 31 dicembre si aspetterà il nuovo anno con il Mercatino di Capodanno in Neuer Platz: tutti i giorni dalle 10:00 fino alle 23:00, ma il 31 dicembre 2024 fino alle ore 24.00.\r

\r

[gallery ids=\"479530,479532,479534\"]","post_title":"L’attesa del Natale in Carinzia, tra mercatini, musica e tanta tradizione","post_date":"2024-11-22T14:00:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732284032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese.\r

Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete.\r

\r

Mazzali\r

«È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo.\r

\r

«La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. \r

\r

«In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”.\r

Focus Lombardia\r

Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi.\r

L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​\r

In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4).\r

Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti.\r

\r

Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025\r

Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. \r

A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti.\r

Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze.\r

\r

Esperienze\r

Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non.\r

Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%).","post_title":"Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori","post_date":"2024-11-22T13:30:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732282252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In relazione alla sanzione di 179 milioni alle low cost,L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, manifesta il timore che la storica multa ai consumatori possa rovesciare il suo modello, ricordando che “il successo di Ryanair e di altre compagnie aeree low cost in Spagna e in tutta Europa negli ultimi anni è dovuto interamente al regime dei cieli aperti e libertà delle compagnie di fissare prezzi e politiche senza interferenze da parte dei governi nazionali”.\r

\r

Il manager accusa duramente la sanzione di 179 milioni di euro comminata dal governo spagnolo a cinque compagnie (Ryanair, Easyjet, Vueling, Norwegian e Volotea). \"Queste multe illegali e infondate, inventate dal ministero dei consumatori per ragioni politiche, violano chiaramente la legislazione dell'Ue\", denuncia.\r

\r

Afferma inoltre che hanno già ordinato ai loro avvocati di “immediatamente ricorrere contro le multe illegali e infondate” della Spagna, convinti che “saranno revocate dai tribunali dell'Unione Europea, che hanno più volte difeso il diritto di tutte le compagnie aeree dell'UE di fissare prezzi e politiche, senza interferenze da parte del governo”.\r

\r

Secondo lui, “queste multe illegali, che si basano su una vecchia legge degli anni ’60 che ha preceduto l’adesione della Spagna all’UE, distruggerebbero la capacità delle aziende a basso costo di trasferire risparmi sui costi ai consumatori attraverso tariffe più basse”.","post_title":"O'Leary contro la multa da 179 milioni. «E' illegale e infondata»","post_date":"2024-11-22T13:21:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732281690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono cinque le compagnie aeree low cost colpite dalle sanzioni del governo spagnolo per pratiche “abusive”, tra cui l'addebito di costi aggiuntivi per il bagaglio a mano e la prenotazione dei posti, per un totale di 179 milioni di euro. \r

\r

Come riferisce oggi il Financial Times, il ministero dei consumatori della Spagna ha reso noto i provvedimenti che hanno interessato in primis Ryanair, destinataria della multa più alta, pari a 107 milioni di euro; Vueling è stata multata invece per 39 milioni di euro e easyJet per 29 milioni. Chiudono la cinquina Norwegian e Volotea che hanno ricevuto sanzioni inferiori, rispettivamente di 1,6 milioni di euro e 1,9 milioni di euro.\r

\r

Il ministero ha dichiarato di voler vietare alcune pratiche tra cui l'addebito di costi aggiuntivi per il trasporto del bagaglio a mano sull'aereo e la prenotazione di posti adiacenti per bambini o altre persone a carico.\r

\r

Ai vettori è stato inoltre vietato di applicare tariffe “sproporzionate e abusive” per la stampa delle carte d'imbarco e di fare “omissioni fuorvianti” di informazioni sui prezzi, rendendo complicato per i consumatori confrontare i prezzi. Il ministero ha inoltre comunicato alle compagnie aeree l'obbligo di accettare pagamenti in contanti negli aeroporti spagnoli.\r

\r

Le compagnie aeree hanno fatto ricorso contro le sanzioni, ma oggi lo stesso ministero li ha respinti per intero.","post_title":"Low cost nel mirino del governo spagnolo: multe per 179 mln di euro","post_date":"2024-11-22T11:28:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732274933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il primo Casinò di Monte-Carlo fuori dai confini del Principato di Monaco è stato inaugurato lo scorso 14 novembre fa a Venezia a bordo della nave da crociera Crystal Symphony. E' questo il primo passo di una nuova partnership tra Stéphane Valeri, presidente delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Sbm), e Manfredi Lefebvre, presidente esecutivo di A&K Travel Group, in rappresentanza di Crystal Cruises, a seguito di un accordo di franchising siglato in estate.\r

\r

Un altro Casinò di Monte-Carlo arriverà, infatti, il 18 dicembre a bordo della Serenity, la quale salperà da Fort Lauderdale, negli Usa, con tre tavoli e 32 macchine da gioco a bordo. D’ora in poi, tutte le navi Crystal, esclusa la flotta commerciale, dedicheranno un ampio spazio a casinò in stile Monte-Carlo.\r

\r

Sviluppato su 110 metri quadrati, il primo della serie, quello della Symphony, è stato progettato dall'ufficio studi di Monte-Carlo Société des Bains de Mer a partire dagli elementi decorativi del Salon 1889, un luogo lussuoso e raccolto, di gusto Belle Époque, situato nel cuore del tempio del gioco monegasco. A bordo, i croceristi troveranno lo stesso tipo di lampadario di cristallo al centro del soffitto e motivi, modanature e rivestimenti analoghi a quelli del casinò a terra. Persino i croupier portano le stesse divise dei loro colleghi di Monaco.","post_title":"Il Casinò di Monte-Carlo sale sulle navi Crystal: la prima volta sulla Symphony","post_date":"2024-11-22T11:27:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732274849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione nel mondo dello sport per Malta Tourism Authority e VisitMalta in occasione del Monza Rally Show che si terrà dal 6 all’8 dicembre prossimi.\r

L’ente di promozione turistica dell’arcipelago maltese supporterà l'ex campione ciclistico Vincenzo Nibali, vincitore di quattro Grand-Tour (Vuelta 2010, Giro di Italia 2013 e 2016, Tour del France 2014) e di tre Classiche Monumento, che andrà a cimentarsi per la prima volta alla guida di una GR Yaris R1T4x4 nel team Toyota Gazoo Racing Italy.\r

VisitMalta da anni accompagna importanti sponsorizzazioni sportive, come quella con il Team ciclistico Polti-Kometa, e in partnership di grande visibilità, come con il Giro d'Italia.\r

Il turismo sportivo è, infatti, parte integrante della diversificazione del prodotto turistico delle isole maltesi. “L'operazione con Nibali e Toyota nasce dalla volontà di rafforzare l'impegno di VisitMalta nella promozione di azioni che riescano a combinare sia sport e turismo, che sport e Destination marketing - spiega Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority -. VisitMalta è lieto di essere associata a marchi celebri come Toyota, Polti e il Monza Rally Show. La collaborazione con uno sportivo stimato, quale Vincenzo Nibali, è per noi motivo di grande orgoglio. Infine, uno dei nostri obiettivi strategici mira ad intensificare la promozione di Malta in Lombardia, Regione da cui partono voli diretti da Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo”.\r

\"Ora si apre per me una nuova avventura nel mondo delle quattro ruote, grazie a Toyota Gazoo Racing Italia - commenta Nibali -. È una ‘prima volta’ che mi emoziona e mi stimola, proprio come accadeva quando correvo. Sono orgoglioso, inoltre, di affrontarla al fianco di un partner come VisitMalta, ente che mi ha fatto innamorare di questo splendido arcipelago fin dalla prima visita. Malta è una vera perla di cultura e storia nel Mediterraneo, per altro a solo un’ora di volo dall’Italia.”\r

","post_title":"VisitMalta a tutto sport: insieme a Vincenzo Nibali al Monza Rally Show","post_date":"2024-11-22T11:10:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732273840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giacomo Nicolodi è il nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality. Grazie a un’ampia esperienza acquisita nel corso degli anni che spazia dalla moda, all’arte e al lifestyle, Nicolodi apre a una nuova prospettiva nel settore dell’hospitality, mettendo la creatività al centro della comunicazione del brand. La sua carriera è infatti decisamente poco convenzionale: ha avuto inizio nel settore della moda con Otb Group. Successivamente è stato chief marketing officer presso Cardi Gallery a Londra e Milano. Unitamente al lavoro svolto per prestigiosi brand internazionali, ha affinato ulteriormente la sua capacità di entrare in contatto con diverse tipologie di pubblico, sviluppando diversi progetti.\r

\r

“La nostra mission non è solo costruire hotel e residence, vogliamo creare connessioni autentiche - sottolinea lo stesso Nicolodi -. Interpreto l'hospitality come una piattaforma sulla quale possiamo fondere cultura, arte e connessione umana”.\r

\r

Kerten Hospitality è un gruppo internazionale con un portfolio di 12 brand, distribuiti in 12 paesi, compresi Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, con oltre 55 progetti in pipeline, di cui 11 già operativi. Una delle strutture più attese è in particolare il Cloud 7 di Roma, la cui apertura è prevista per gennaio 2025. L'hotel intende fondere il design contemporaneo con la storia della Città Eterna, includendo al proprio interno un progetto artistico ad hoc. Concentrato sulla strategia di crescita, Nicolodi è pronto inoltre ad annunciare nel 2025 il lancio di un nuovo brand dell’hospitality, pensato appositamente per collaborare con partner selezionati in diversi settori, tra cui moda, design, automotive, sport e lifestyle.","post_title":"Giacomo Nicolodi nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality","post_date":"2024-11-22T10:15:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732270501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quello alle porte sarà un nuovo fine settimana di disagi per coloro che viaggeranno in treno: sabato 23 e domenica 24 novembre è stato indetto un altro sciopero nazionale che coinvolgerà gran parte dei servizi ferroviari, tra cui Trenitalia e Italo.\r

\r

La mobilitazione, proclamata dai sindacati autonomi, avrà inizio alle ore 21 di sabato 23 e terminerà alla stessa ora di domenica 24, con possibili ritardi e cancellazioni.\r

\r

Ad essere coinvolto tutto il personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, tra cui Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. garantirà alcuni treni a lunga percorrenza, in particolare quelli che rientrano nella casistica di sciopero che inizia di sabato e non supera le 24 ore. Tuttavia, i treni regionali potrebbero subire modifiche in base alla modalità di attuazione dello sciopero durante il weekend. \r

Italo\r

Allo stesso modo anche i dipendenti di Italo aderiranno allo sciopero: per limitare al minimo i disagi, l’azienda ha pubblicato un elenco dei treni garantiti, che i viaggiatori sono invitati a consultare prima della partenza.\r

\r

Infine, è già in calendario per il prossimo 29 novembre un altro sciopero generale, questa volta contro la manovra economica del governo. Tuttavia, Cgil e Uil hanno confermato che il settore ferroviario sarà escluso dalla protesta, come richiesto dalla Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha chiesto di evitare la sovrapposizione tra scioperi nel settore dei trasporti.\r

\r

","post_title":"Trasporti, sciopero del 23 e 24 novembre: i treni garantiti di Italo e Trenitalia","post_date":"2024-11-22T09:31:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1732267879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479507","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair avanza sull'inverno di Perugia con quattro rotte per Cagliari, Catania, Londra e Palermo, per oltre 25 voli settimanali, e celebra in Umbria i suoi primi 3 milioni di passeggeri trasportati dal 2006 ad oggi.\r

“Il raggiungimento dei 3 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair da/per l’Aeroporto dell’Umbria è un traguardo significativo per il nostro scalo e per tutta la regione - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Questo risultato testimonia gli ottimi rapporti instaurati con la compagnia e sottolinea la fiducia reciproca. Ringraziamo Ryanair per il continuo investimento nella nostra regione, che si conferma una destinazione strategica per il turismo e la mobilità. L’operativo invernale 2024 rafforza il ruolo del nostro aeroporto come motore di crescita e connessione per il centro Italia”.","post_title":"Ryanair: 25 voli settimanali su quattro rotte nell'inverno di Perugia","post_date":"2024-11-22T08:56:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732265787000]}]}}