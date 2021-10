Norwegian: a settembre crescita del 206% rispetto al 2020

I dati sul traffico di Norwegian per settembre mostrano un continuo aumento del numero di passeggeri mentre la domanda si rafforza sulla rete.

I dati sulle prenotazioni tradizionali si stanno normalizzando «e vediamo più persone che pianificano in anticipo e prenotano di viaggiare verso le nostre destinazioni popolari per le vacanze in città e il sole invernale».

«Siamo lieti di segnalare un continuo aumento positivo del numero di passeggeri per il quinto mese consecutivo. La domanda è in costante crescita in tutti i nostri mercati e le prenotazioni verso le nostre principali destinazioni europee stanno dimostrando che i nostri clienti stanno riacquistando fiducia nel settore dei viaggi e stanno ora pianificando i loro viaggi futuri con largo anticipo», ha affermato Geir Karlsen, ceo di Norwegian.

A settembre, Norwegian ha trasportato 977.719 passeggeri, con un aumento del 206% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Rispetto a settembre 2020, la capacità totale è aumentata del 154% e il traffico passeggeri del 248%. Il load factor a settembre è stato del 72,4 per cento, in aumento di 20 punti percentuali rispetto allo scorso anno.