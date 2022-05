Norwegian: l’aumento del costo carburante frena gli effetti positivi della ripresa estiva

Norwegian archivia in perdita il primo trimestre 2022, segnalando come l’aumento del costo del carburante limiterà in parte gli effetti positivi dell’aumento delle prenotazioni per l’estate.

All’inizio del mese Norwegian aveva comunicato un aumento del 50% del numero di passeggeri trasportati in aprile rispetto al mese precedente, con uno yield in crescita del 21%.

“L’aumento delle prenotazioni in vista della stagione estiva è significativo”, ha dichiarato il ceo Geir Karlsen. Ma “L’aumento del prezzo del carburante potrebbe in parte limitare la ripresa positiva della compagnia”.

La low cost ha registrato una perdita netta di 1 miliardo di corone norvegesi (101,82 milioni di dollari) per il periodo gennaio-marzo, risultato segnato dalle chiusure provocate dall’ondata di Omicron. Nello stesso trimestre del 2021 la perdita della società era stata di 1,2 miliardi di corone.