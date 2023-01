Norse Atlantic sbarca a Roma: voli giornalieri per New York Jfk dal 19 giugno Norse Atlantic Airways sbarca a Roma Fiumicino con un volo diretto per New York Jfk, che decollerà il prossimo 19 giugno con frequenze giornaliere. Il volo – che farà della Città Eterna la quinta capitale europea collegata dal vettore con servizi diretti al Jfk – partirà da Roma alle 19.30 e atterrerà al Jfk alle 23.00 mentre il volo di ritorno partirà da Jfk alle 01.00 e atterrerà a Roma alle 15.45. “I passeggeri su entrambe le sponde dell’Atlantico potranno godere di valore, eccellente servizio a bordo e comfort mentre viaggiano tra queste due città. L’aggiunta di Roma al nostro network fornirà un altro gateway per l’Europa e rafforzerà la nostra presenza a New York”, ha affermato Bjorn Tore Larsen, ceo di Norse Atlantic Airways. “Questo nuovo volo diretto per New York Jfk completerà l’offerta complessiva tra le due città con un servizio in uscita serale che arricchirà le opzioni di viaggio dei nostri clienti – ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Scegliendo Roma Fiumicino, Norse è un’ulteriore nuova compagnia aerea che ha riconosciuto l’eccellenza operativa del nostro aeroporto e la grande attrattività del nostro mercato, come confermato dai flussi di traffico nordamericani che si prevede supereranno il livello pre-Covid”. Norse Atlantic opera esclusivamente con aerei Boeing 787 Dreamliner e due scelte di cabina, Economy e Premium: la configurazione della cabina di quest’ultima è caratterizzata da sedili con un’inclinazione di 43 pollici e una reclinazione di 12 pollici per consentire ai passeggeri di arrivare riposati a destinazione. I passeggeri possono scegliere tra le tariffe Light, Classic e Plus: le tariffe Light rappresentano l’opzione di valore di Norse, mentre le tariffe Plus includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, un’esperienza in aeroporto e a bordo migliorata e una maggiore flessibilità dei biglietti.

Il volo - che farà della Città Eterna la quinta capitale europea collegata dal vettore con servizi diretti al Jfk - partirà da Roma alle 19.30 e atterrerà al Jfk alle 23.00 mentre il volo di ritorno partirà da Jfk alle 01.00 e atterrerà a Roma alle 15.45.\r

\r

\"I passeggeri su entrambe le sponde dell'Atlantico potranno godere di valore, eccellente servizio a bordo e comfort mentre viaggiano tra queste due città. L'aggiunta di Roma al nostro network fornirà un altro gateway per l'Europa e rafforzerà la nostra presenza a New York\", ha affermato Bjorn Tore Larsen, ceo di Norse Atlantic Airways.\r

\r

\"Questo nuovo volo diretto per New York Jfk completerà l'offerta complessiva tra le due città con un servizio in uscita serale che arricchirà le opzioni di viaggio dei nostri clienti - ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Scegliendo Roma Fiumicino, Norse è un'ulteriore nuova compagnia aerea che ha riconosciuto l'eccellenza operativa del nostro aeroporto e la grande attrattività del nostro mercato, come confermato dai flussi di traffico nordamericani che si prevede supereranno il livello pre-Covid”.\r

\r

Norse Atlantic opera esclusivamente con aerei Boeing 787 Dreamliner e due scelte di cabina, Economy e Premium: la configurazione della cabina di quest'ultima è caratterizzata da sedili con un'inclinazione di 43 pollici e una reclinazione di 12 pollici per consentire ai passeggeri di arrivare riposati a destinazione.\r

\r

I passeggeri possono scegliere tra le tariffe Light, Classic e Plus: le tariffe Light rappresentano l'opzione di valore di Norse, mentre le tariffe Plus includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, un'esperienza in aeroporto e a bordo migliorata e una maggiore flessibilità dei biglietti.","post_title":"Norse Atlantic sbarca a Roma: voli giornalieri per New York Jfk dal 19 giugno","post_date":"2023-01-24T12:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674565021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri importanti e davvero incoraggianti per Kel 12 che ha chiuso il bilancio 2021-22 allo scorso 30 settembre con un giro d'affari complessivo praticamente sui livelli del 2019: quasi a quota 13 milioni di euro, contro i 13,7 milioni registrati nell'anno pre-Covid. Ma quello che è forse più importante è il dato sui margini, che hanno raggiunto livelli persino superiori, grazie a tassi di riempimento davvero elevati. \"L'ultimo bilancio è andato meglio di quanto ci aspettassimo dalla ripresa del mercato - racconta il presidente Kel 12, Massimo Grossi -. Abbiamo infatti chiuso con un ebit oltre i 500 mila euro (profitti ante-imposte e interessi, ndr), mentre gli utili netti si sono attestati sopra i 250 mila euro. Numeri apparentemente non enormi, ma chi conosce le marginalità medie del nostro settore sa quanto siano in realtà significativi\".\r

\r

E il 2022/23 sta andando ancora meglio: \"A oggi abbiamo già raggiunto i risultati del 2022 - rivela infatti l'amministratore delegato del to, Gianluca Rubino -. A parità di periodo siamo al 30% in più per entrambi i brand (Kel 12 e i Viaggi di Maurizio Levi acquisito in piena pandemia, ndr). Per la chiusura dell'anno finanziario prevediamo di toccare quota 22 milioni di euro di fatturato, contro i 19 milioni che i due marchi distinti hanno messo a segno in totale nel 2019\". L'obiettivo è quindi di salire ulteriormente a 25 milioni nel giro di tre anni. \"A prima vista potrebbe sembrare un traguardo poco sfidante, dati i trend di crescita attuali - aggiunge Rubino -. Ma occorre tener conto della nostra tipologia di prodotto, che non permette uno sviluppo esponenziale dell'offerta. Basti pensare al fatto che la nostra linea più importante (quella dei viaggi con esperti rappresenta l'80% del nostro business complessivo) nel periodo di Capodanno ha registrato un record di 51 partenze. Ed è davvero difficile anche solo pensare di aumentare ulteriormente il numero di archeologi, antropologi, biologi... coinvolti come esperti nei nostri viaggi\".\r

\r

Per il prossimo futuro, l'operatore milanese pensa quindi a incrementare ulteriormente l'integrazione verticale del prodotto, tramite joint venture ad hoc con i partner locali, come per esempio è già avvenuto per le due dahabeye egiziane. \"Si tratta di operazioni che ci consentono di aumentare ulteriormente la qualità dei nostri prodotti - sottolinea Rubino -. Prossimamente pensiamo ad altre iniziative simili in Algeria, Arabia Saudita, Namibia, e India\".\r

\r

Per quanto riguarda i clienti finali, i piani sono di incrementare ulteriormente il già elevato livello di engagement dei viaggiatori. \"Pochi mesi fa abbiamo lanciato un nostro programma fedeltà, il Travel Klab, in collaborazione con Europ Assistance, mentre per l'estate sarà pronta una app proprietaria, pensata per facilitare la fruizione dei nostri servizi in viaggio\". Infine, lato distribuzione, il focus rimane decisamente sulla formazione. \"Data la peculiarità del nostro prodotto, storicamente lavoriamo con un panel di agenzie selezionate che oggi sono circa 300-400 - conclude Rubino -. Con un centinaio di loro conduciamo anche operazioni di co-marketing, per esempio per l'organizzazione di eventi e incontri con i nostri esperti, soprattutto nelle località più lontane dalle nostre sedi, che fatichiamo a raggiungere da soli\".","post_title":"Kel 12: fatturato a livelli pre-Covid; i margini persino meglio","post_date":"2023-01-24T12:46:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674564394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roma e Milano sono da oggi ancora più vicine grazie al nuovo collegamento di alta velocità di Trenitalia: il Frecciarossa impiegherà infatti sole 2 ore e 45 minuti per coprire la distanza fra le stazioni di Roma Tiburtina e Milano Rogoredo: porte d’ingresso della Capitale e del capoluogo lombardo.\r

L'orario è quello del Frecciarossa 9682 Roma Tiburtina 5.30 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.15; Frecciarossa 9681 Milano Rogoredo 20.44 con arrivo a Roma Tiburtina alle 23.29. \r

\r

Il nuovo collegamento non effettua fermate a Roma Termini e a Milano Centrale, \"ma da Tiburtina e da Rogoredo - spiega una nota della società - grazie ad altre modalità di trasporto, tra cui le metropolitane o i servizi ferroviari urbani, è possibile raggiungere velocemente il centro e i distretti istituzionali, economici e turistici delle due città. Tutto ciò in un’ottica di integrazione e intermodalità e di minore congestionamento delle stazioni \"di testa\", a beneficio, così, anche di una maggiore regolarità del servizio.\r

\r

Con la nuova coppia di collegamenti il totale delle corse Frecciarossa che effettuano fermata nella stazione di Milano Rogoredo sale a oltre 47, Complessivamente l'offerta Frecciarossa tra Roma e Milano sale a 90 collegamenti giornalieri. Ai 2 Frecciarossa no stop Roma Tiburtina – Milano Rogoredo si aggiungono 7 Frecciarossa no stop Roma Termini– Milano Centrale in 2h 59’ e 81 Frecciarossa Roma-Milano con fermate intermedie e tempi di percorrenza a partire da 3h e 08’.","post_title":"Trenitalia: da oggi Milano-Roma in sole 2 ore 45 minuti col Frecciarossa","post_date":"2023-01-24T09:58:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674554314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates incrementa la capacità sulle rotte verso l'Australia, in risposta alla costante crescita della domanda, con l'aumento dei collegamenti verso le città di Sydney e Melbourne. La compagnia aerea ripristinerà anche i servizi per Christchurch, in Nuova Zelanda, via Sydney, offrendo un nuovo percorso per gli australiani attraverso la rotta trans-tasmanica.\r

\r

Dal 26 marzo, la Dubai-Melbourne - via Singapore - passerà da due a tre frequenze giornaliere, mentre dal 1° maggio inizierà un terzo servizio diretto per Sydney. L'aumento dei collegamenti segue il recente annuncio della compagnia aerea di raddoppiare i voli giornalieri per Brisbane, dal 1° giugno. Entrambi i servizi saranno operati da un Boeing-777 300er configurato nelle tre classi di Economy, Business e First Class.\r

\r

Entro la metà dell'anno, Emirates opererà 63 servizi settimanali verso l'Australia con la capacità di trasportare più di 55.000 passeggeri a settimana da e per le principali città. Melbourne e Sydney torneranno così a volare ai livelli precedenti alla pandemia. Il collegamento per Christchurch via Sydney, che inizierà il 26 marzo, offrirà l'unica opportunità ai passeggeri tra le due città di volare su un A380, l'aereo di punta di Emirates.\r

\r

Qualche giorno fa la compagnia di Dubai aveva annunciato anche il potenziamento dell'offerta verso Hong Kong, con un servizio giornaliero non-stop operativo dal prossimo 29 marzo; il collegamento si aggiunge all'attuale volo giornaliero da Dubai a Hong Kong via Bangkok e porta a quota 14 il numero dei voli settimanali verso la destinazione.","post_title":"Emirates aumenta la capacità offerta verso l'Australia e Hong Kong","post_date":"2023-01-24T09:45:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674553544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines amplia ulteriormente il network internazionale con una nuova rotta - mai operata prima - da Los Angeles ad Auckland, in Nuova Zelanda, che debutterà il prossimo autunno; la compagnia potenzierà poi anche il servizio transatlantico dai suoi hub di New York-Jfk e Atlanta a partire dalla primavera.\r

\r

\"Con oltre 1.750 voli settimanali verso 85 destinazioni in tutto il mondo quest'estate, Delta è ben posizionata per realizzare i suoi piani di ripristino completo del network nel 2023 - ha dichiarato Joe Esposito, svp - Network Planning del vettore -. Con i voli di quest'anno verso città come Auckland, Ginevra e Londra-Gatwick, stiamo offrendo ai passeggeri più opzioni per godere dell'esperienza premium e dell'elevata ospitalità che hanno imparato a conoscere e ad aspettarsi da noi\".\r

\r

I voli giornalieri tra Auckland e Los Angeles inizieranno il 28 ottobre e saranno operati da Airbus A350-900: Delta sarà l'unica compagnia aerea statunitense a collegare le due destinazioni senza scali. La città neozelandese si aggiunge agli altri nuovi voli da Los Angeles per Tahiti, Parigi e Londra-Heathrow e andrà a integrare l'attuale servizio della compagnia aerea da Los Angeles a Sydney, dove opera 10 voli settimanali in inverno e il servizio giornaliero per Tokyo-Haneda. \r

\r

Delta corre verso il ripristino completo della rete: lo scorso autunno il vettore aveva già annunciato la prima serie di rotte transatlantiche per l'estate 2023 verso città come Edimburgo, Berlino, Dusseldorf, Ginevra e Stoccarda, molte delle quali non sono più state servite da prima della pandemia.\r

\r

","post_title":"Delta Air Lines collegherà Los Angeles ad Auckland, dal 28 ottobre con voli giornalieri","post_date":"2023-01-23T10:57:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674471447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines aggiunge un nuovo tassello sullo scacchiere dei collegamenti per gli Stati Uniti: la compagnia inaugurerà il prossimo 16 maggio la rotta da Addis Abeba per Atlanta, che sarà operata con quattro frequenze alla settimana da un Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

\"Atlanta rappresenta il nostro sesto gateway in Nord America - ha ricordato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines -. Sono 25 anni che colleghiamo gli Stati Uniti all'Africa e il nuovo servizio contribuirà a rafforzare gli investimenti, il turismo, i legami diplomatici e socioeconomici tra le due regioni\".\r

\r

Il direttore generale dell'Aeroporto Internazionale Hartsfield-Jackson Atlanta, Balram Bheodari, ha dichiarato: \"In qualità di aeroporto più trafficato ed efficiente del mondo, la nostra missione è quella di offrire l'eccellenza collegando la nostra comunità al mondo. Questa nuova partnership con Ethiopian Airlines amplia la connettività e l'accesso dei nostri passeggeri e rafforza ulteriormente la nostra posizione di leader del settore\".\r

\r

La compagnia aerea opera attualmente su oltre 130 destinazioni internazionali per passeggeri e merci. Atlanta sarà la quinta destinazione passeggeri negli Stati Uniti dopo Chicago, Newark, New York e Washington.","post_title":"Ethiopian Airlines spicca il volo verso Atlanta, quinta destinazione negli Usa","post_date":"2023-01-20T09:29:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674206954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non più solo obiettivi annuali ma anche target periodici in grado di tenere conto delle stagionalità, al fine di aumentare la reddittività del gruppo e del trade. E' la principale novità del nuovo contratto Msc in arrivo nei prossimi giorni in agenzia. Per il resto il documento ricalcherà sostanzialmente il modello dell'anno precedente con una policy di pricing estremamente segmentata: \"L'abbiamo introdotta a novembre 2021 e ha dimostrato di funzionare molto bene, sia per i clienti, sia per le agenzie - ha spiegato il direttore vendite & network di Msc Crociere, Fabio Candiani, a margine della consueta conferenza di presentazione annuale della compagnia che quest'anno si è focalizzata soprattutto sul tema sostenibilità -. Abbiamo avuto una decina di mesi per metabolizzarlo prima che arrivasse l'ondata di prenotazioni di un'estate quest'anno caratterizzata da un forte last minute. A quel punto eravamo pronti\".\r

\r

Il ritorno dell'advance booking\r

\r

[caption id=\"attachment_407780\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabio Candiani[/caption]\r

\r

A parte un primo trimestre ancora difficile, il 2022 è stato in effetti un anno di grandi volumi ma scarsa marginalità, ha confermato il managing director Italia, Leonardo Massa: \"Sull'onda di un'ottima chiusura d'anno, per il 2023 ci aspettiamo però di registrare finalmente un ritorno importante della reddittività, garantita anche dalla ripartenza dell'advance booking, che è un elemento fondamentale per la nostra industria\".\r

\r

Le novità soprattutto sul lungo raggio\r

\r

Per il resto, oltre all'arrivo dell'Euribia il prossimo giugno, che completa un trittico di investimento da quasi 3 miliardi di euro composto anche dalla World Europa e dalla Seascape arrivate a fine anno, le grandi novità per il 2023 riguardano soprattutto il lungo raggio. A cominciare dal nuovo home port di New York: a far data dal mese di aprile dalla città della Grande mela partiranno infatti crociere per tutto l'anno, con destinazione Caraibi, ma anche il Nord degli Stati Uniti e il Canada durante i mesi del foliage, nonché Bermuda in estate. Sempre aprile segnerà inoltre il grande ritorno del Giappone, da Yokohama; mentre il 5 gennaio 2024 salperà il nuovo Giro del mondo Msc, che per la prima volta seguirà una direttrice nord - sud ed è stato pensato in particolare per i viaggiatori dalla vocazione esploratrice. Tra le novità dell'itinerario, la risalita del Rio delle Amazzoni e la Groenlandia.","post_title":"Msc: nel nuovo contratto in arrivo, la novità degli obiettivi stagionali","post_date":"2023-01-19T15:25:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674141902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto le vendite dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio in poi.\r

La compagnia ha ottenuto la gestione delle due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 ed è stata autorizzata - come anticipato nei giorni scorsi - dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la corrente stagione di traffico fino al 25 marzo 2023, in anticipo rispetto allo scadere dei termini per l’eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva, previsto per il prossimo 31 gennaio. Seguirà quindi, in base al rilascio delle autorizzazioni per la stagione estiva, la messa in vendita anche di questi voli. \r

L’operativo prevede sulla Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa un minimo di 6 ed un massimo di 8 frequenze giornaliere; sulla tratta Cagliari-Milano Linate e viceversa 4 frequenze giornaliere che arriveranno ad un massimo di 6 nel mese di ottobre 2023.\r

Una nota di Ita precisa poi che \"Qualora dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro la scadenza citata, Ita Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri\".","post_title":"Ita Airways: aperte le vendite dei voli in ct da Cagliari per Roma e Milano Linate","post_date":"2023-01-19T13:52:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674136330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Dei quasi 3 miliardi di euro investiti per la realizzazione delle ultime navi Msc, la World Europa, la Seascape e la Euribia (le prime due già in attività, la terza in arrivo il prossimo giugno, ndr), ben il 15%-20% del capitale impiegato è stato dedicato a interventi di natura sostenibile. Basterebbe forse questo dato a spiegare l'impegno che il gruppo Msc sta riversando sui temi della compatibilità ambientale. \"E' una questione prima di tutto di etica - spiega il managing director Italia, Leonardo Massa -. Ma al contempo siamo fermamente convinti che man mano che aumenterà la sensibilità diffusa nella popolazione, di pari passo la sostenibilità diverrà sempre più anche un elemento di forza commerciale. Non so quando, né come, ma verrà un giorno in cui solo le aziende green potranno rimanere sul mercato. Un po' come è avvenuto per la schiavitù: un modello di produzione che nel Settecento molte società davano per scontato e che oggi invece è fortunatamente quasi del tutto scomparso\".\r

\r

Ma come si declina praticamente una mole tanto ingente di investimenti green? Sicuramente ci sono le unità alimentate a gas naturale liquefatto, la World Europa e la prossima Euribia. Ma tutte le navi di ultima generazione includono a bordo una serie di misure di ottimizzazione energetica. A partire dall'aria condizionata, che in molte aree comuni è tarata sulla quantità di persone presenti e sulla temperatura generata, mentre nelle cabine è da tempo inattiva quando non ci sono ospiti all'interno. Da sottolineare sono pure le nuove prestazioni idrodinamiche, garantite proprio sulla World Europa da innovazioni come la prua e la vernice speciale, che migliorano lo scivolamento delle lamiere sulle acque.\r

\r

\"Non solo - prosegue Massa -: quasi tutta la nostra flotta è in grado di funzionare ad alimentazione elettronica quando è ferma nei porti attrezzati. La produzione dell'acqua a bordo è poi tutta ottenuta tramite processi di desalinizzazione di quella marina, mentre le acque di zavorra vengono trattate in maniera biochimica a ogni trasferimento intercontinentale, per evitare contaminazioni organiche tra una biosfera marina e l'altra. Lo scafo e le eliche sono dotate poi di sistemi di riduzione delle vibrazioni, per mitigare al massimo l'impatto delle navi sulla fauna marina. Allo stesso tempo tutti i rifiuti riciclabili sono sempre recuperati a bordo\".\r

\r

E l'elenco potrebbe continuare a lungo, rimarca il managing director Italia: \"L'importante per noi però è soprattutto che se ne parli; che diventi un argomento di discussione rilevante. Perché se è vero che la nostra compagnia si è posta l'ambizioso obiettivo di arrivare a impatto zero nel 2050, e dal 2015 a oggi abbiamo già ridotto le nostre emissioni del 40%, quello che ci preme è soprattutto diffondere cultura green all'interno del intero comparto dei viaggi. Lo abbiamo credo dimostrato anche con la nostra Ocean Cay: un'isola - sito industriale inquinatissimo che, con anni di lavoro e investimenti ingenti, abbiamo trasformato in un vero paradiso naturale. Credo un unicum nell'industria turistica globale\".","post_title":"Massa, Msc: è green il 15%-20% dell'investimento per ogni nuova nave","post_date":"2023-01-19T13:00:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674133256000]}]}}