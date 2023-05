Norse Atlantic è operativa con i due nuovi voli da Londra per Orlando e Fort Lauderdale Norse Atlantic Airways ha inaugurato le due nuove rotte da Londra Gatwick verso la Florida. I voli per Orlando e Fort Lauderdale sono decollati rispettivamente il 25 e il 26 maggio, nel primo caso con quattro frequenze a settimana a maggio e giugno, per poi passare a un servizio giornaliero a luglio; nel secondo caso sono tre i voli a settimana in maggio e giugno e che passeranno a quattro volte a settimana in luglio per il resto della stagione estiva. Queste nuove rotte completano i servizi giornalieri di Norse Atlantic da Londra a New York, offrendo ai viaggiatori ancora più scelte per i viaggi transatlantici. Casandra Matej, presidente e ceo di Visit Orlando, ha dichiarato: “Norse sta lanciando un nuovo servizio di voli diretti per Orlando nel momento ideale, in vista dei viaggi estivi. I vettori aerei low cost come Norse sono particolarmente interessanti per le famiglie e i visitatori con un budget limitato, che vogliono risparmiare sul viaggio e allo stesso tempo godersi il sole nella capitale mondiale dei parchi a tema”.

