Norse Atlantic arretra da Berlino: stop ai voli per gli Stati Uniti dall’inverno Norse Atlantic Airways si appresta a cancellare dal prossimo inverno i collegamenti transatlantici da Berlino Brandeburgo verso gli Stati Uniti, dopo aver progressivamente tagliato voli e ridotto le frequenze. Dall’agosto 2022 la low cost a lungo raggio opera voli diretti da Berlino a New York Jfk, Los Angeles e Fort Lauderdale, tutti operati con aeromobili Boeing 787-9 Dreamliner con una capacità di 56 passeggeri in Premium Class e 289 in Economy (o configurati come 35+309). Elevati prezzi del carburante, inflazione e domanda “incerta” sembrano ora aver spinto Norse a rivedere il proprio network in vista della prossima stagione invernale. Il destino di Berlino è alquanto in bilico considerando che la low cost ha già annunciato proprio la winter 2023-24 una prima espansione al di fuori degli Stati Uniti, verso la Thailandia da Oslo e verso la Giamaica e Barbados da Londra.

