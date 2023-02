Norse Atlantic a Londra Gatwick: da maggio i voli per Orlando e Fort Lauderdale Norse Atlantic Airways ha aperto le vendite da Londra Gatwick per altre due destinazioni negli Stati Uniti, Orlando e Fort Lauderdale. I voli per Orlando inizieranno il 25 maggio, quelli per Fort Lauderdale il 26 maggio e si aggiungeranno all’attuale collegamento giornaliero Londra-New York, inaugurato nell’agosto 2022. La rotta per Orlando sarà servita quattro volte a settimana a maggio e giugno che saliranno a sette nel picco della stagione estiva; i voli per Fort Lauderdale saranno operati tre volte a settimana a maggio e giugno e quattro volte a settimana per il resto della summer. “Siamo molto lieti di annunciare due nuove rotte da Londra Gatwick verso la popolare destinazione turistica della Florida. Oltre ai nostri attuali voli giornalieri per New York, entro la fine di febbraio metteremo in vendita altre destinazioni tra Londra e gli Stati Uniti – dichiara Bjorn Tore Larsen, ceo del vettore -. Di conseguenza, quest’estate la nostra compagnia aerea con sede nel Regno Unito, Norse Atlantic Uk, servirà più destinazioni verso gli Stati Uniti da Londra Gatwick di qualsiasi altro vettore”.

