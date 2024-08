Norse Airways, primo volo diretto dalla Norvegia all’Australia Norse Atlantic Airways ha operato il primo volo diretto tra la Norvegia e l’Australia il 3 e 4 agosto 2024. Il volo charter , operato per Albastar SA e negoziato da Aircontact, una compagnia di brokeraggio aereo scandinava, “mette in evidenza le capacità a lungo raggio del Boeing 787-9” , indica la compagnia norvegese. Il Dreamliner è decollato alle 6:30 di sabato 3 agosto dall’aeroporto di Oslo Gardermoen ed è atterrato all’aeroporto internazionale di Darwin alle 6 del mattino di domenica 4 agosto. Questo volo senza scalo ha percorso circa 14.730 chilometri con una durata di volo di 16,5 ore , “dimostrando le prestazioni e l’efficienza a lungo termine del Boeing 787-9”, sottolinea Norse Atlantic . Il Dreamliner è “particolarmente adatto a voli così estesi, offrendo ai passeggeri comfort, efficienza del carburante e benefici ambientali senza rivali”. “Il completamento di questo volo charter dalla Norvegia a Darwin, una novità assoluta nel settore dell’aviazione, dimostra il nostro impegno nel fornire costantemente un servizio eccellente ai nostri clienti charter. Il Boeing 787-900 Dreamliner è l’aereo perfetto per i voli a lunghissima distanza e siamo orgogliosi di dimostrare le sue capacità su questa rotta storica”, ha affermato Mette Birkedahl, direttore dei voli charter Norse Atlantic Airways. Condividi

