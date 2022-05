Neos: partnership con Coswell per i nuovi kit di cortesia a bordo dei B787-9

Neos ha siglato una nuova partnership con Coswell, azienda a gestione familiare specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura e il benessere della persona, per la realizzazione di un nuovo kit di cortesia da lasciare agli ospiti dei voli 787-9 Dreamliner.

Al centro della filosofia di Neos ci sono l’innovazione e la qualità, valori trasversali alla compagnia aerea e driver nella relazione con i clienti, ma soprattutto l’Italian style che caratterizza in modo distintivo l’offerta e i servizi a bordo: gli stessi valori che oggi ritroviamo nella recente partnership tra Neos e Coswell, interamente made in Italy. Proprio per questo, in concomitanza con la giornata mondiale della protezione solare del 27 maggio, Neos e Coswell presentano la collaborazione che prevede un nuovo omaggio ai clienti che viaggeranno in Premium, la pochette Coswell. Nei voli leisure in andata, ci sarà un Solare Prep spf 50, mentre per il ritorno un doposole Prep, insieme ad altri prodotti per la cura della persona. Per i voli City ci saranno prodotti diversi come la Prep Crema Dermoprotettiva e altri cosmetici.

Neos attualmente ha attive 12 partnership, che spaziano dall’intrattenimento al catering, da omaggi esclusivi a servizi utili a migliorare e semplificare l’esperienza di imbarco e a bordo, fino ai voli in connessione con altre compagnie per ampliare la gamma di destinazioni raggiungibili con i propri aeromobili.