Neos di nuovo alla ricerca di assistenti di volo: open day a Milano Malpensa il 30 ottobre

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partita la nuova campagna globale di Singapore dal claim “Made in Singapore”. L’obiettivo è quello di raccontare come i momenti ordinari di tutti i giorni possono diventare straordinari e indimenticabili a Singapore, e quindi ispirare i viaggi verso la Città del Leone e rafforzare l’idea di una destinazione in grado di trasformare l'immaginazione in realtà. La campagna riveste di una nuova veste il destination brand 'Passion Made Possible': uno spirito in grado di soddisfare le passioni individuali e creare nuove possibilità ma che vuole anche invogliare i viaggiatori a scegliere Singapore come nuova meta e scoprire tante nuove esperienze, dalle attrazioni più iconiche alle aree verdi. Made in Singapore, partita nei mercati chiave a livello globale e sui social, più audace e divertente per trasmettere lo spirito della destinazione, è caratterizzata da uno storytelling in grado di entrare in contatto con diverse tipologie di turisti, soprattutto le nuove generazioni e mostrare le principali peculiarità del Paese. Singapore, chiamata anche "City in Nature" per la sua inaspettata ricchezza di aree verdi, non è solo vivace e cosmopolita, ma è anche ricca di un solido patrimonio multiculturale. Made in Singapore includerà attivazioni come partnership industriali, collaborazioni con content creators e viaggi per permettere ai media e agli influencer di immergersi nelle esperienze Made in Singapore. Sulle novità di prodotto il Singapore Tourism Board sottolinea inoltre che i nuovi investimenti vertono verso nuovi trend per cui la nightlife, le spiagge, lo shopping, esperienze più conosciute, saranno affiancate da quelle meno note, turismo open air, il turismo attivo e diversità culturali, da Little India a Chinatown. Obiettivo di allungare la permanenza media. Tra gli eventi la Formula 1 rimane perla della destinazione. Nel 2025 è in arrivo anche Disney Cruise e il primo hotel Como Singapore. Tra le attrazioni principali, il forest bathing del Rain Vortex all'aeroporto Jewel Changi, il pasto all’Hawker Center Lau Pa Sat e l’Air Show di volatili del nuovo Mandai Bird Paradise, come nuove esperienze a Singapore. Per una maggiore spinta dei flussi italiani, anche Singapore Airlines, che già opera su una rotazione giornaliera da Milano, prevede per giugno del prossimo anno di portare Roma a quattro voli settimanali. Per il lancio della campagna sono stati presenti a Milano Kershing Goh e Carrie Kwik, Francesco Corte Colò e Melissa Thompson del Singapore Tourism Board per l’area Western Europe che raccontano di un’Italia nella top five europea della classifica di arrivi, in ripresa al 57% rispetto al 2019, dopo Regno Unito, Germania e Francia. Per quanto riguarda gli arrivi internazionali, in generale, è previsto un ritorno alle cifre pre pandemia per il 2024-2025. [post_title] => 'Made in Singapore': al via la nuova campagna [post_date] => 2023-10-20T15:41:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => singapore-tourism-board ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Singapore tourism board ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697816462000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Travel Hashtag ha scelto il Sud-est asiatico per chiudere il 2023 con un’edizione – la dodicesima in quattro anni – dedicata alla destinazione Italia. Nel nuovissimo hotel InnSide by Meliá Bangkok Sukhumvit, andrà in scena un evento serale di networking con un taglio decisamente lifestyle e riservato ad un numero selezionato di ospiti locali tra agenti di viaggio, giornalisti, wedding planner e addetti ai lavori. Patrocinata da Enit e organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Thailandese, l’ultima tappa dell’anno di Travel Hashtag avrà come tema #glamourousitaly. Tra i main partner dell’iniziativa, Kelmer Group, The Mall Luxury Outlets, Etihad Airways, Italo NTV, Italia Wedding Tourism, Italy for Weddings, ai quali spetterà il compito di “raccontare” l’Italia attraverso la lente dello shopping, del wedding e del turismo esperienziale. Interverranno da remoto Palazzo di Varignana, APT Basilicata, Matera Collection, Martulli Viaggi, Comune di Cremona, Bettoja Hotels, Canne Bianche Lifestyle Hotel. «Portare l’Italia a Bangkok – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag – significa aprire un nuovo canale di opportunità in un’area potenzialmente enorme che guarda al nostro Paese con interesse relativamente ad un turismo legato alle emozioni, ma anche al business. Le recenti parole dell'AD di Enit sull’opportunità di promuovere l’Italia anche nel sud-est asiatico confermano la bontà della nostra decisione di debuttare in questa regione. Un’iniziativa, pianificata da tempo con una visione di medio-lungo termine, che intende porsi come una prima piccola semina in un mercato ancora tutto da conoscere e conquistare». Il giorno successivo, inoltre, i partner di Travel Hashtag saranno tra i protagonisti dell’evento “Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development” in programma il 26 ottobre presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok e che coinvolgerà imprenditori e manager delle aziende presenti nel network esclusivo della Camera di Commercio Italo-Thailandese. «È con grande gioia ed entusiasmo che accogliamo questo straordinario evento sul turismo qui a Bangkok – dichiara Federico Cardini, presidente della Camera di Commercio Italo-Thailandese – Questa occasione rappresenta un'opportunità senza precedenti per promuovere e rafforzare i legami tra le nostre due nazioni attraverso l'industria turistica. Bangkok, con la sua vibrante cultura, i monumenti storici e le offerte gastronomiche uniche, è un luogo straordinario da scoprire. Ma non è l'unico tesoro che abbiamo da offrire. La Thailandia è una terra di bellezze naturali, con spiagge incantevoli, foreste lussureggianti e una ricca diversità di fauna e flora. D'altra parte, l'Italia è un paese ricco di storia, arte e cultura. Questo incontro tra le due culture, attraverso l'industria turistica, può solo arricchire l'esperienza dei viaggiatori e promuovere una maggiore comprensione reciproca. È nostro desiderio ospitare molti operatori del turismo da entrambi i paesi, in modo da poter condividere le nostre conoscenze e promuovere le attrazioni uniche che ognuno di noi ha da offrire». [post_title] => Travel Hashtag il 25 ottobre a Bangkok, l'Italia incontra il continente asiatico [post_date] => 2023-10-20T12:41:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697805667000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454479 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos torna a selezionare assistenti di volo con un nuovo open day, lunedì 30 ottobre. Dopo quello di inizio mese a Verona, ora la compagnia aerea del gruppo Alpitour accoglierà i potenziali candidati all'Operations & Training Center di Milano Malpensa, inaugurato lo scorso giugno. La selezione sarà dedicata alla ricerca di assistenti di volo, anche non certificati e senza alcun limite di età, che andranno ad inserirsi nelle basi Neos di Milano Malpensa e di Verona. Anche per questo open day il recruitment è rivolto sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea, offrendo un’opportunità anche a persone più mature che hanno un desiderio nel cassetto o l'esigenza di cambiare impiego. Dopo la selezione sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, mentre il corso base per il conseguimento dell’attestazione Cca inizierà già da inizio novembre, sempre all’interno del Training Center dello scalo milanese. Per candidarsi ed entrare a far parte della Crew di Neos è necessario compilare il form on line: all’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera) e un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo. Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative. [post_title] => Neos di nuovo alla ricerca di assistenti di volo: open day a Milano Malpensa il 30 ottobre [post_date] => 2023-10-20T11:43:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697802221000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454476 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Botta e risposta tra Ita Airways e Aeroitalia: al centro dello scontro il marchio di quest'ultima che, secondo la prima, sarebbe identico a quello dell'ex compagnia di bandiera, Alitalia, brand attualmente di proprietà di Ita (attualmente non utilizzato, ma che potrebbe tornare a volare in un prossimo futuro). Ecco allora che Ita Airways ha formalmente chiesto ad Aeroitalia di rinunciarvi attraverso una lettera inviata ieri 19 ottobre, tramite la Società italiana brevetti. Secondo quanto riferito da Avionews, nella missiva si legge che il marchio Aeroitalia si pone "in contrasto con i diritti anteriori di Ita non soltanto per le evidenti somiglianze fonetiche e/o grafiche e/o concettuali, ma anche per l’utilizzo che di essi viene fatto sulle livree e sui timoni degli aerei, che richiamano in maniera evidente quegli degli aeromobili Alitalia". Ita ha dunque chiesto l’immediata rinuncia alla registrazione del marchio in Italia ed in Europa; la cessione immediata di ogni utilizzo; l’impegno a non adottare in futuro loghi simili ad Alitalia e al suo "disegno del timone"; la modifica della denominazione e l'eliminazione della parola Aeroitalia; la rinuncia al dominio aeroitalia.it. e una congrua somma a titolo di risarcimento danni e spese legali Immediata la replica di Aeroitalia che sostiene come il logo sia "difforme in tutto e per tutto". E' l'ad, Gaetano Intrieri, a dichiararsi "estremamente stupito" dalla richiesta di Ita, e ne contesta "integralmente il contenuto, in quanto pretestuoso, infondato e tardivo", essendo il ricorso presentato "a distanza di quasi due anni dalla sua regolare registrazione", con il pittogramma Aeroitalia "studiato e disegnato da società di gestione marchi altamente qualificata e nel totale rispetto dei criteri di caratterizzazione e differenziazione". "L’attuale livrea di Ita, nonché lo stesso marchio utilizzato da questa società - ribadisce Intrieri è difforme in tutto e per tutto da quello Aeroitalia e nulla giustifica, allo stato (al netto di una recondita ma vietata volontà di ripristinare la vecchia denominazione Alitalia), la richiesta di 'immediata rinuncia alle registrazioni'" italiane ed europee del marchio, "nonché il ritiro e la rinuncia di ogni altra domanda o registrazione". [post_title] => Ita Airways contro Aeroitalia: "Il marchio è identico a quello di Alitalia e va cambiato" [post_date] => 2023-10-20T11:23:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697800985000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sulla scia del grande successo di HalLEOween che vede Leolandia vestita a tema fino al 5 novembre, il parco svela i dettagli della giornata del 31 ottobre: tra dolcetti, scherzetti e altre sorprese tutte da ridere, si festeggerà l’unico Halloween a misura di famiglia fino a tarda sera, approfittando dell’apertura straordinaria del parco dalle 10:00 alle 21:30. Dodici ore di divertimento, giochi, spettacoli e fantastiche attrazioni: a partire dal nuovissimo e maestoso drago che sorveglia minaccioso il parco dall’alto della Torre Mediterranea e protegge i piccoli ospiti di Leolandia tra nuvole di fumo e inquietanti ruggiti. Proprio i draghi saranno protagonisti di un gioco interattivo che coinvolgerà gli ospiti di tutte le età: grazie ad una nuova tecnologia e tramite il proprio smartphone, adulti e piccini potranno seguire i consigli e i suggerimenti del grande drago e partecipare ad una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca delle quattro sfere magiche la cui unione, dopo il tramonto, darà vita ad uno speciale spettacolo, seguito da una cascata di fuochi pirotecnici che lasceranno tutti a bocca aperta. Tra zucche, streghe pasticcione e scope volanti, la giornata sarà animata da un palinsesto speciale di spettacoli: il welcome show Benvenuti a HalLEOween! insieme a tutti protagonisti del parco, la babydance Leo e la Bambola Stregata, lo show in Arena Le Streghe della Luna e il musical I Fiori della Magia. Al calar del sole, spazio alla parata stregata con costumi e coreografie a tema Halloween che animeranno le vie del parco. «Halloween si conferma uno dei momenti centrali della stagione di Leolandia - pspiega Giuseppe Ira, Presidente Leolandia - La sua importanza è cresciuta negli anni e per questa ragione abbiamo deciso di investire sempre di più con spettacoli, costumi e scenografie di grande impatto. Puntiamo a costruire soluzioni e momenti di intrattenimento coinvolgenti che colpiscano l’attenzione senza spaventare i più piccoli, lasciando solo ricordi piacevoli. Siamo gli unici che offrono un intero parco vestito per Halloween progettato esclusivamente per le famiglie ed i loro bambini». [post_title] => Leolandia, la notte di HalLEOween con una Festa ricca di sorprese [post_date] => 2023-10-20T10:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697796016000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terzo trimestre in rosso per American Airlines, che nei tre mesi chiusi a fine settembre ha riportato una perdita di 545 milioni di dollari, con un aumento delle spese del 9,4% rispetto all'anno precedente, tra cui un incremento del 17% del prezzo del carburante. Il 19 ottobre il vettore con sede a Fort Worth ha dichiarato che i suoi costi operativi sono stati pari a 13,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi nello stesso periodo hanno raggiunto i 13,5 miliardi di dollari, leggermente superiori all'anno precedente. In ogni caso, la compagnia inquadra il trimestre in modo positivo, notando che ha realizzato un utile ante imposte rettificato di 362 milioni di dollari. In base al trend della domanda e alle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l'impatto di voci straordinarie, American Airlines prevede che il margine operativo rettificato per il quarto trimestre 2023 sarà compreso tra il 2% e il 4% e che il margine operativo rettificato per l'intero anno 2023 sarà di circa il 7% (in calo rispetto a una previsione precedente che prevedeva un margine pari al 10%). "Il team di American Airlines continua a produrre ottimi risultati - ha dichiarato il ceo del vettore, Robert Isom - Il nostro team sta offrendo affidabilità e prestazioni operative da record. Stiamo portando avanti i nostri piani e rimaniamo ben posizionati per il futuro, supportati dalla forza della nostra rete, dalla nostra flotta giovane e moderna e dal nostro eccezionale team". [post_title] => American Airlines: il terzo trimestre in rosso porta a ridimensionare le stime per fine 2023 [post_date] => 2023-10-20T09:53:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697795600000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allarme dagli Stati Uniti, che consigliano ai propri cittadini la massima cautela nei viaggi verso tutte le destinazioni internazionali. Ieri il Dipartimento di Stato degli Usa, alla luce dell'aumento delle tensioni geopolitiche, ha emesso un avviso di 'Worldwide Caution' evidenziando il rischio di attacchi terroristici, manifestazioni o azioni violente "contro cittadini e interessi statunitensi". L'avviso non è uno sconsiglio di viaggio, ma un sollecita ad esercitare una maggiore cautela e "stare all'erta nelle località frequentate dai turisti". Il Dipartimento di Stato consiglia inoltre a tutti i viaggiatori che si recano all'estero di iscriversi allo Smart Traveler Enrollment Program (Step) per ricevere avvisi in caso di emergenza. Gli Stati Uniti hanno inoltre formalmente consigliato ai cittadini americani di evitare di recarsi in Libano: l'allerta qui è al "Livello 4 - Non viaggiare", con l'indicazione di non andare "al confine con Israele a causa del potenziale conflitto armato". In Italia, come del resto in Europa, la situazione è simile. Nel nostro Paese il sito Viaggiare Sicuri, consiglia di rimandare i viaggi in Libano, in caso di spostamenti non strettamente necessari. La situazione di sicurezza in Israele e nei Territori Palestinesi, spiegano le autorità italiane, resta estremamente fluida e si segnalano cancellazioni sulle tratte aeree da e per l’Italia. [post_title] => Stati Uniti: massima cautela per chi viaggia, a livello mondiale [post_date] => 2023-10-20T09:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697792453000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Entrano nel vivo i Winter Days firmati Gattinoni, terzo degli appuntamenti annuali che il gruppo programma da anni per veicolare il consumer nelle agenzie. Alla campagna “Chiudi gli occhi e sogna”, valida dal 16 ottobre al 6 novembre in tutte le agenzie del network Gattinoni, hanno aderito 18 partner. Oltre alle promozioni sul prodotto interno delle linee Dynamic, Selected e Travel Experience, i viaggiatori potranno prenotare a condizioni agevolate Alidays, Allianz Global Assistance, Alpitour World sui brand Bravo, Francorosso e Turisanda, Boscolo, Cabo Verde Time, Costa Crociere, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Going, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Naar, Nicolaus-Valtur, Smartbox, Sporting Vacanze, TH Group, Trentino Holidays, Veratour. Prenotando nelle tre settimane di validità, viaggi in partenza nel 2023 e 2024, i consumatori beneficeranno di riduzioni fino a 300 euro a pratica; in alcuni casi si aggiungerà un piano di incentivazione speciale per le agenzie, in collaborazione con numerosi partner del settore turistico italiano. Commenta Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione Gruppo Gattinoni: «I Winter Days vogliono stimolare traffico in agenzia, attirare clienti che non hanno ancora pensato alle proprie vacanze invernali. Chiudi gli occhi e sogna è un concept pensato dal nostro reparto creativo interno e declinato su tutti i materiali di comunicazione che abbiamo fornito alle agenzie per poter comunicare direttamente con i propri clienti attraverso il canale offline (vetrine, video…) e il canale online (digital, sito, social…). La campagna durerà tre settimane e, grazie ai numerosi partner che hanno aderito all’iniziativa, permetterà di soddisfare le richieste di tutti i tipi di clienti, famiglie, coppie, single, avventurosi o alla ricerca di mare e relax che vogliono prenotare il loro prossimo viaggio presso una delle agenzie Gattinoni». [post_title] => Gattinoni incentiva le prenotazioni in agenzia con il programma Winter Days [post_date] => 2023-10-20T09:00:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697792429000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ancora disagi e disservizi per i viaggiatori, a causa dello sciopero generale dei settori pubblico e privato proclamato da Adl, Cub, Sgb, Si Cobas e con l’adesione di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi. Diverse le motivazioni dello sciopero tra cui il rinnovo dei contratti e l’aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero dell’inflazione reale. Treni a rischio Nel caso dei trasporti ferroviari, la mobilitazione interesserà sia Trenitalia, sia Italo ed è già iniziata dalle 21 di ieri, 19 ottobre; termine previsto alle 21 di oggi, 20 ottobre. Il Gruppo Fs fa sapere che «non sono previste modifiche alla circolazione per i treni Alta Velocità e Intercity. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione». Per quel che riguarda Italo è possibile consultare l’elenco dei treni garantiti. I collegamenti aerei Sul fronte aereo è previsto sciopero dalle ore 00:01 alle 24. Come informa l’Enac oltre ai lavoratori delle compagnie, hanno aderito alla protesta anche i sindacati dei dipendenti dei servizi di handling con possibili cancellazioni, ritardi e disagi per l’intera giornata. Sono comunque previste fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. A questa pagina del sito Enac l'elenco dei voli garantiti (soggetti ad aggiornamenti). [post_title] => Venerdì nero per treni e aerei: sciopero fino alle 21 di oggi. I mezzi garantiti [post_date] => 2023-10-20T08:22:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697790158000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "neos di nuovo alla ricerca di assistenti di volo open day a milano malpensa il 30 ottobre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2395,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partita la nuova campagna globale di Singapore dal claim “Made in Singapore”. L’obiettivo è quello di raccontare come i momenti ordinari di tutti i giorni possono diventare straordinari e indimenticabili a Singapore, e quindi ispirare i viaggi verso la Città del Leone e rafforzare l’idea di una destinazione in grado di trasformare l'immaginazione in realtà.\r

\r

La campagna riveste di una nuova veste il destination brand 'Passion Made Possible': uno spirito in grado di soddisfare le passioni individuali e creare nuove possibilità ma che vuole anche invogliare i viaggiatori a scegliere Singapore come nuova meta e scoprire tante nuove esperienze, dalle attrazioni più iconiche alle aree verdi.\r

\r

Made in Singapore, partita nei mercati chiave a livello globale e sui social, più audace e divertente per trasmettere lo spirito della destinazione, è caratterizzata da uno storytelling in grado di entrare in contatto con diverse tipologie di turisti, soprattutto le nuove generazioni e mostrare le principali peculiarità del Paese. Singapore, chiamata anche \"City in Nature\" per la sua inaspettata ricchezza di aree verdi, non è solo vivace e cosmopolita, ma è anche ricca di un solido patrimonio multiculturale.\r

\r

Made in Singapore includerà attivazioni come partnership industriali, collaborazioni con content creators e viaggi per permettere ai media e agli influencer di immergersi nelle esperienze Made in Singapore.\r

\r

Sulle novità di prodotto il Singapore Tourism Board sottolinea inoltre che i nuovi investimenti vertono verso nuovi trend per cui la nightlife, le spiagge, lo shopping, esperienze più conosciute, saranno affiancate da quelle meno note, turismo open air, il turismo attivo e diversità culturali, da Little India a Chinatown.\r

\r

Obiettivo di allungare la permanenza media. Tra gli eventi la Formula 1 rimane perla della destinazione. Nel 2025 è in arrivo anche Disney Cruise e il primo hotel Como Singapore.\r

\r

Tra le attrazioni principali, il forest bathing del Rain Vortex all'aeroporto Jewel Changi, il pasto all’Hawker Center Lau Pa Sat e l’Air Show di volatili del nuovo Mandai Bird Paradise, come nuove esperienze a Singapore.\r

\r

Per una maggiore spinta dei flussi italiani, anche Singapore Airlines, che già opera su una rotazione giornaliera da Milano, prevede per giugno del prossimo anno di portare Roma a quattro voli settimanali.\r

\r

Per il lancio della campagna sono stati presenti a Milano Kershing Goh e Carrie Kwik, Francesco Corte Colò e Melissa Thompson del Singapore Tourism Board per l’area Western Europe che raccontano di un’Italia nella top five europea della classifica di arrivi, in ripresa al 57% rispetto al 2019, dopo Regno Unito, Germania e Francia. Per quanto riguarda gli arrivi internazionali, in generale, è previsto un ritorno alle cifre pre pandemia per il 2024-2025.","post_title":"'Made in Singapore': al via la nuova campagna","post_date":"2023-10-20T15:41:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["singapore-tourism-board"],"post_tag_name":["Singapore tourism board"]},"sort":[1697816462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Travel Hashtag ha scelto il Sud-est asiatico per chiudere il 2023 con un’edizione – la dodicesima in quattro anni – dedicata alla destinazione Italia.\r

\r

Nel nuovissimo hotel InnSide by Meliá Bangkok Sukhumvit, andrà in scena un evento serale di networking con un taglio decisamente lifestyle e riservato ad un numero selezionato di ospiti locali tra agenti di viaggio, giornalisti, wedding planner e addetti ai lavori.\r

\r

Patrocinata da Enit e organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Thailandese, l’ultima tappa dell’anno di Travel Hashtag avrà come tema #glamourousitaly. Tra i main partner dell’iniziativa, Kelmer Group, The Mall Luxury Outlets, Etihad Airways, Italo NTV, Italia Wedding Tourism, Italy for Weddings, ai quali spetterà il compito di “raccontare” l’Italia attraverso la lente dello shopping, del wedding e del turismo esperienziale. Interverranno da remoto Palazzo di Varignana, APT Basilicata, Matera Collection, Martulli Viaggi, Comune di Cremona, Bettoja Hotels, Canne Bianche Lifestyle Hotel.\r

\r

«Portare l’Italia a Bangkok – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag – significa aprire un nuovo canale di opportunità in un’area potenzialmente enorme che guarda al nostro Paese con interesse relativamente ad un turismo legato alle emozioni, ma anche al business. Le recenti parole dell'AD di Enit sull’opportunità di promuovere l’Italia anche nel sud-est asiatico confermano la bontà della nostra decisione di debuttare in questa regione. Un’iniziativa, pianificata da tempo con una visione di medio-lungo termine, che intende porsi come una prima piccola semina in un mercato ancora tutto da conoscere e conquistare».\r

\r

Il giorno successivo, inoltre, i partner di Travel Hashtag saranno tra i protagonisti dell’evento “Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development” in programma il 26 ottobre presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok e che coinvolgerà imprenditori e manager delle aziende presenti nel network esclusivo della Camera di Commercio Italo-Thailandese.\r

\r

«È con grande gioia ed entusiasmo che accogliamo questo straordinario evento sul turismo qui a Bangkok – dichiara Federico Cardini, presidente della Camera di Commercio Italo-Thailandese – Questa occasione rappresenta un'opportunità senza precedenti per promuovere e rafforzare i legami tra le nostre due nazioni attraverso l'industria turistica. Bangkok, con la sua vibrante cultura, i monumenti storici e le offerte gastronomiche uniche, è un luogo straordinario da scoprire. Ma non è l'unico tesoro che abbiamo da offrire. La Thailandia è una terra di bellezze naturali, con spiagge incantevoli, foreste lussureggianti e una ricca diversità di fauna e flora. D'altra parte, l'Italia è un paese ricco di storia, arte e cultura. Questo incontro tra le due culture, attraverso l'industria turistica, può solo arricchire l'esperienza dei viaggiatori e promuovere una maggiore comprensione reciproca. È nostro desiderio ospitare molti operatori del turismo da entrambi i paesi, in modo da poter condividere le nostre conoscenze e promuovere le attrazioni uniche che ognuno di noi ha da offrire».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travel Hashtag il 25 ottobre a Bangkok, l'Italia incontra il continente asiatico","post_date":"2023-10-20T12:41:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697805667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454479","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos torna a selezionare assistenti di volo con un nuovo open day, lunedì 30 ottobre. Dopo quello di inizio mese a Verona, ora la compagnia aerea del gruppo Alpitour accoglierà i potenziali candidati all'Operations & Training Center di Milano Malpensa, inaugurato lo scorso giugno.\r

La selezione sarà dedicata alla ricerca di assistenti di volo, anche non certificati e senza alcun limite di età, che andranno ad inserirsi nelle basi Neos di Milano Malpensa e di Verona.\r

Anche per questo open day il recruitment è rivolto sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea, offrendo un’opportunità anche a persone più mature che hanno un desiderio nel cassetto o l'esigenza di cambiare impiego. Dopo la selezione sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, mentre il corso base per il conseguimento dell’attestazione Cca inizierà già da inizio novembre, sempre all’interno del Training Center dello scalo milanese.\r

Per candidarsi ed entrare a far parte della Crew di Neos è necessario compilare il form on line: all’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera) e un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo. Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative.\r

","post_title":"Neos di nuovo alla ricerca di assistenti di volo: open day a Milano Malpensa il 30 ottobre","post_date":"2023-10-20T11:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697802221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Botta e risposta tra Ita Airways e Aeroitalia: al centro dello scontro il marchio di quest'ultima che, secondo la prima, sarebbe identico a quello dell'ex compagnia di bandiera, Alitalia, brand attualmente di proprietà di Ita (attualmente non utilizzato, ma che potrebbe tornare a volare in un prossimo futuro).\r

\r

Ecco allora che Ita Airways ha formalmente chiesto ad Aeroitalia di rinunciarvi attraverso una lettera inviata ieri 19 ottobre, tramite la Società italiana brevetti. Secondo quanto riferito da Avionews, nella missiva si legge che il marchio Aeroitalia si pone \"in contrasto con i diritti anteriori di Ita non soltanto per le evidenti somiglianze fonetiche e/o grafiche e/o concettuali, ma anche per l’utilizzo che di essi viene fatto sulle livree e sui timoni degli aerei, che richiamano in maniera evidente quegli degli aeromobili Alitalia\". \r

\r

Ita ha dunque chiesto l’immediata rinuncia alla registrazione del marchio in Italia ed in Europa; la cessione immediata di ogni utilizzo; l’impegno a non adottare in futuro loghi simili ad Alitalia e al suo \"disegno del timone\"; la modifica della denominazione e l'eliminazione della parola Aeroitalia; la rinuncia al dominio aeroitalia.it. e una congrua somma a titolo di risarcimento danni e spese legali\r

\r

Immediata la replica di Aeroitalia che sostiene come il logo sia \"difforme in tutto e per tutto\". E' l'ad, Gaetano Intrieri, a dichiararsi \"estremamente stupito\" dalla richiesta di Ita, e ne contesta \"integralmente il contenuto, in quanto pretestuoso, infondato e tardivo\", essendo il ricorso presentato \"a distanza di quasi due anni dalla sua regolare registrazione\", con il pittogramma Aeroitalia \"studiato e disegnato da società di gestione marchi altamente qualificata e nel totale rispetto dei criteri di caratterizzazione e differenziazione\".\r

\r

\"L’attuale livrea di Ita, nonché lo stesso marchio utilizzato da questa società - ribadisce Intrieri è difforme in tutto e per tutto da quello Aeroitalia e nulla giustifica, allo stato (al netto di una recondita ma vietata volontà di ripristinare la vecchia denominazione Alitalia), la richiesta di 'immediata rinuncia alle registrazioni'\" italiane ed europee del marchio, \"nonché il ritiro e la rinuncia di ogni altra domanda o registrazione\".","post_title":"Ita Airways contro Aeroitalia: \"Il marchio è identico a quello di Alitalia e va cambiato\"","post_date":"2023-10-20T11:23:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697800985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulla scia del grande successo di HalLEOween che vede Leolandia vestita a tema fino al 5 novembre, il parco svela i dettagli della giornata del 31 ottobre: tra dolcetti, scherzetti e altre sorprese tutte da ridere, si festeggerà l’unico Halloween a misura di famiglia fino a tarda sera, approfittando dell’apertura straordinaria del parco dalle 10:00 alle 21:30.\r

\r

Dodici ore di divertimento, giochi, spettacoli e fantastiche attrazioni: a partire dal nuovissimo e maestoso drago che sorveglia minaccioso il parco dall’alto della Torre Mediterranea e protegge i piccoli ospiti di Leolandia tra nuvole di fumo e inquietanti ruggiti.\r

\r

Proprio i draghi saranno protagonisti di un gioco interattivo che coinvolgerà gli ospiti di tutte le età: grazie ad una nuova tecnologia e tramite il proprio smartphone, adulti e piccini potranno seguire i consigli e i suggerimenti del grande drago e partecipare ad una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca delle quattro sfere magiche la cui unione, dopo il tramonto, darà vita ad uno speciale spettacolo, seguito da una cascata di fuochi pirotecnici che lasceranno tutti a bocca aperta.\r

\r

Tra zucche, streghe pasticcione e scope volanti, la giornata sarà animata da un palinsesto speciale di spettacoli: il welcome show Benvenuti a HalLEOween! insieme a tutti protagonisti del parco, la babydance Leo e la Bambola Stregata, lo show in Arena Le Streghe della Luna e il musical I Fiori della Magia. Al calar del sole, spazio alla parata stregata con costumi e coreografie a tema Halloween che animeranno le vie del parco.\r

\r

«Halloween si conferma uno dei momenti centrali della stagione di Leolandia - pspiega Giuseppe Ira, Presidente Leolandia - La sua importanza è cresciuta negli anni e per questa ragione abbiamo deciso di investire sempre di più con spettacoli, costumi e scenografie di grande impatto. Puntiamo a costruire soluzioni e momenti di intrattenimento coinvolgenti che colpiscano l’attenzione senza spaventare i più piccoli, lasciando solo ricordi piacevoli. Siamo gli unici che offrono un intero parco vestito per Halloween progettato esclusivamente per le famiglie ed i loro bambini».","post_title":"Leolandia, la notte di HalLEOween con una Festa ricca di sorprese","post_date":"2023-10-20T10:00:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697796016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terzo trimestre in rosso per American Airlines, che nei tre mesi chiusi a fine settembre ha riportato una perdita di 545 milioni di dollari, con un aumento delle spese del 9,4% rispetto all'anno precedente, tra cui un incremento del 17% del prezzo del carburante.\r

\r

Il 19 ottobre il vettore con sede a Fort Worth ha dichiarato che i suoi costi operativi sono stati pari a 13,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi nello stesso periodo hanno raggiunto i 13,5 miliardi di dollari, leggermente superiori all'anno precedente.\r

\r

In ogni caso, la compagnia inquadra il trimestre in modo positivo, notando che ha realizzato un utile ante imposte rettificato di 362 milioni di dollari.\r

\r

In base al trend della domanda e alle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l'impatto di voci straordinarie, American Airlines prevede che il margine operativo rettificato per il quarto trimestre 2023 sarà compreso tra il 2% e il 4% e che il margine operativo rettificato per l'intero anno 2023 sarà di circa il 7% (in calo rispetto a una previsione precedente che prevedeva un margine pari al 10%).\r

\r

\"Il team di American Airlines continua a produrre ottimi risultati - ha dichiarato il ceo del vettore, Robert Isom - Il nostro team sta offrendo affidabilità e prestazioni operative da record. Stiamo portando avanti i nostri piani e rimaniamo ben posizionati per il futuro, supportati dalla forza della nostra rete, dalla nostra flotta giovane e moderna e dal nostro eccezionale team\".","post_title":"American Airlines: il terzo trimestre in rosso porta a ridimensionare le stime per fine 2023","post_date":"2023-10-20T09:53:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697795600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allarme dagli Stati Uniti, che consigliano ai propri cittadini la massima cautela nei viaggi verso tutte le destinazioni internazionali. Ieri il Dipartimento di Stato degli Usa, alla luce dell'aumento delle tensioni geopolitiche, ha emesso un avviso di 'Worldwide Caution' evidenziando il rischio di attacchi terroristici, manifestazioni o azioni violente \"contro cittadini e interessi statunitensi\". \r

\r

L'avviso non è uno sconsiglio di viaggio, ma un sollecita ad esercitare una maggiore cautela e \"stare all'erta nelle località frequentate dai turisti\". Il Dipartimento di Stato consiglia inoltre a tutti i viaggiatori che si recano all'estero di iscriversi allo Smart Traveler Enrollment Program (Step) per ricevere avvisi in caso di emergenza.\r

\r

Gli Stati Uniti hanno inoltre formalmente consigliato ai cittadini americani di evitare di recarsi in Libano: l'allerta qui è al \"Livello 4 - Non viaggiare\", con l'indicazione di non andare \"al confine con Israele a causa del potenziale conflitto armato\".\r

\r

In Italia, come del resto in Europa, la situazione è simile. Nel nostro Paese il sito Viaggiare Sicuri, consiglia di rimandare i viaggi in Libano, in caso di spostamenti non strettamente necessari. La situazione di sicurezza in Israele e nei Territori Palestinesi, spiegano le autorità italiane, resta estremamente fluida e si segnalano cancellazioni sulle tratte aeree da e per l’Italia.","post_title":"Stati Uniti: massima cautela per chi viaggia, a livello mondiale","post_date":"2023-10-20T09:00:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1697792453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entrano nel vivo i Winter Days firmati Gattinoni, terzo degli appuntamenti annuali che il gruppo programma da anni per veicolare il consumer nelle agenzie. Alla campagna “Chiudi gli occhi e sogna”, valida dal 16 ottobre al 6 novembre in tutte le agenzie del network Gattinoni, hanno aderito 18 partner. Oltre alle promozioni sul prodotto interno delle linee Dynamic, Selected e Travel Experience, i viaggiatori potranno prenotare a condizioni agevolate Alidays, Allianz Global Assistance, Alpitour World sui brand Bravo, Francorosso e Turisanda, Boscolo, Cabo Verde Time, Costa Crociere, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Going, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Naar, Nicolaus-Valtur, Smartbox, Sporting Vacanze, TH Group, Trentino Holidays, Veratour.\r

Prenotando nelle tre settimane di validità, viaggi in partenza nel 2023 e 2024, i consumatori beneficeranno di riduzioni fino a 300 euro a pratica; in alcuni casi si aggiungerà un piano di incentivazione speciale per le agenzie, in collaborazione con numerosi partner del settore turistico italiano.\r

Commenta Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione Gruppo Gattinoni: «I Winter Days vogliono stimolare traffico in agenzia, attirare clienti che non hanno ancora pensato alle proprie vacanze invernali. Chiudi gli occhi e sogna è un concept pensato dal nostro reparto creativo interno e declinato su tutti i materiali di comunicazione che abbiamo fornito alle agenzie per poter comunicare direttamente con i propri clienti attraverso il canale offline (vetrine, video…) e il canale online (digital, sito, social…). La campagna durerà tre settimane e, grazie ai numerosi partner che hanno aderito all’iniziativa, permetterà di soddisfare le richieste di tutti i tipi di clienti, famiglie, coppie, single, avventurosi o alla ricerca di mare e relax che vogliono prenotare il loro prossimo viaggio presso una delle agenzie Gattinoni».","post_title":"Gattinoni incentiva le prenotazioni in agenzia con il programma Winter Days","post_date":"2023-10-20T09:00:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697792429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Ancora disagi e disservizi per i viaggiatori, a causa dello sciopero generale dei settori pubblico e privato proclamato da Adl, Cub, Sgb, Si Cobas e con l’adesione di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi. Diverse le motivazioni dello sciopero tra cui il rinnovo dei contratti e l’aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero dell’inflazione reale.\r

\r

Treni a rischio\r

\r

Nel caso dei trasporti ferroviari, la mobilitazione interesserà sia Trenitalia, sia Italo ed è già iniziata dalle 21 di ieri, 19 ottobre; termine previsto alle 21 di oggi, 20 ottobre. Il Gruppo Fs fa sapere che «non sono previste modifiche alla circolazione per i treni Alta Velocità e Intercity. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione».\r

\r

Per quel che riguarda Italo è possibile consultare l’elenco dei treni garantiti.\r

\r

I collegamenti aerei\r

\r

Sul fronte aereo è previsto sciopero dalle ore 00:01 alle 24. Come informa l’Enac oltre ai lavoratori delle compagnie, hanno aderito alla protesta anche i sindacati dei dipendenti dei servizi di handling con possibili cancellazioni, ritardi e disagi per l’intera giornata. Sono comunque previste fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. A questa pagina del sito Enac l'elenco dei voli garantiti (soggetti ad aggiornamenti).\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Venerdì nero per treni e aerei: sciopero fino alle 21 di oggi. I mezzi garantiti","post_date":"2023-10-20T08:22:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697790158000]}]}}