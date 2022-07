Neos collega Milano Malpensa al Kazakistan: due voli settimanali con il 787-9

Neos sbarca in Kazakistan: sulla rotta sarà impiegato un Boeing 787-9 Dreamliner (344 posti) che unirà Almaty a Milano Malpensa due volte a settimana. La compagnia aerea del gruppo Alpitour ha anche stretto delle collaborazioni con il tour operator kazako Fun&Sun, per la creazione di pacchetti turistici e con McArthurGlen Italia per offrire buoni acquisto ai turisti che si recano all’outlet di Serravalle.

In prospettiva c’è l’implementazione di ulteriori accordi con la compagnia aerea di bandiera locale per realizzare voli in connessione sia verso l’Asia, sia incoming verso l’Italia: un progetto ambizioso su cui Neos lavorerà nei prossimi mesi.

I voli – operati il venerdì e la domenica – che uniscono la città di Almaty a Milano nascono da un progetto che ha preso forma in piena pandemia e che ha visto la luce a inizio giugno, registrando già un’ottima risposta da parte del mercato, soprattutto kazako: l’obiettivo è trasportare 60.000 passeggeri totali nel primo anno, avviando un traffico business e turistico che possa favorire i rapporti tra i due paesi e aprire la strada a nuove collaborazioni proficue.

“Avere un volo diretto rafforza i rapporti bilaterali a tutti i livelli – dichiara Marco Alberti, ambasciatore italiano in Kazakistan -. Da questo volo, nuove opportunità di business, turismo, scambi culturali. Siamo felici di aver contribuito a questa iniziativa, espressione di una vera collaborazione pubblico-privato. Espressione della nostra volontà di celebrare 30 anni di relazioni diplomatiche e guardando ai prossimi 30”.

Secondo Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos, i voli rappresentano “Una opportunità di crescita per il nostro business, per l’aeroporto di Malpensa e Sea, nonché una leva per consolidare i rapporti fra Italia e Kazakistan. Con questa nuova rotta, iniziamo a strutturare i flussi tra i due paesi e a proporre un’esperienza di volo di qualità, interamente Italian style, sicura e su aeromobili di ultima generazione”.