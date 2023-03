Neom Airlines sarà il terzo vettore dell’Arabia Saudita: decollo tra fine 2024 e inizio 2025 Si chiama Neom Airlines e sarà la terza compagnia aerea statale dell’Arabia Saudita (dopo Saudia e la neonata Riyadh Airlines), il cui decollo è previsto alla fine del 2024 o entro il primo trimestre del 2025, con un focus preciso sui collegamenti verso la futuristica area urbana di Neom Bay. La start-up fornirà “un’esperienza di viaggio di livello mondiale” ai passeggeri che viaggiano da e verso Neom, soddisfacendo sia il traffico leisure che quello business, ha dichiarato il ceo, Klaus Goersch, al sito web Future Travel Experience, ripreso da Ch-Aviation. “Il piano finale di sviluppo delle rotte è in fase di elaborazione, ma naturalmente i principali gateway regionali e globali sono i candidati principali. Collaboriamo strettamente con tutti gli stakeholder e i progetti di Neom per allineare la nostra strategia “go to market”. Dopotutto, siamo il motore della destinazione, quindi l’allineamento tra i progetti Neom è assolutamente fondamentale”, ha aggiunto precisando che la nuova compagnia “non sarà in concorrenza con Saudia o con Riyadh Airlines”. “Ogni compagnia aerea ha una strategia chiara: essere un vettore di rete globale (Riyadh Air), concentrarsi sul traffico religioso (Saudia) o essere una compagnia aerea dedicata a una destinazione. Il nostro obiettivo è servire la destinazione dai mercati internazionali globali”. Neom è un progetto urbano in costruzione sulla costa del mar Rosso, nel nord-ovest dell’Arabia Saudita. Mentre la futura città è in una fase iniziale di sviluppo, l’aeroporto di Neom Bay serve già la limitata area urbana esistente. Saudia e flydubai operano rotte nazionali dall’aeroporto. Saudia vola settimanalmente anche a Londra Heathrow, mentre flydubai collega la città con Dubai International.

