Nasce ‘Fly with Saf’, il programma di Ita Airways e DB Schenker per la sostenibilità Ita Airways punta di nuovo i riflettori sulla sostenibilità con la sigla di un accordo con DB Schenker per il lancio di “Fly with Saf”, il programma della compagnia aerea volto a coinvolgere agenti spedizionieri e shipper nell’acquisto di carburante sostenibile, contribuendo così al raggiungimento dei comuni obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 . La sostenibilità si conferma quindi un pilastro del piano industriale di Ita, da perseguirsi, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite, attraverso il raggiungimento degli obiettivi Esg (Environmental, Social, Governance) e il contributo al progresso sostenibile dell’aviazione civile. Contribuire con azioni concrete alla decarbonizzazione dell’ambiente è infatti un impegno sostanziale del Manifesto della Sostenibilità di ITA Airways. Fly with Saf mira a ridurre l’impatto ambientale dei voli: a questo scopo, l’introduzione crescente di carburante sostenibile (il Saf è prodotto da materiali di scarto di varia origine ed è in grado di ridurre le emissioni di CO 2 di circa l’80%) nei propri standard operativi è essenziale.

