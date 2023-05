Nasce El Al Protect, servizio per annullare i biglietti in cambio di un voucher per voli futuri Si chiama El Al Protect il nuovo servizio firmato dalla compagnia aerea israeliana che permette di annullare i biglietti aerei per qualsiasi motivo. Con un prezzo lancio di 19 dollari per biglietto per voli fino a 6 ore e mezza e 29 quelli lungo raggio, il servizio è acquistabile solo contestualmente alla prenotazione. El Al Protect consente di annullare il biglietto e ricevere un Credit Voucher, da utilizzare per l’acquisto di voli futuri, il cui ammontare corrisponde al valore totale del biglietto, senza quindi l’addebito delle penali di cancellazione previste dalla tariffa. Il Credit Voucher include l’ammontare relativo agli eventuali servizi accessori acquistati, quali i posti a sedere e bagagli. Il Voucher si ottiene a fronte della richiesta da parte del cliente di annullare la prenotazione: tale richiesta deve essere effettuata almeno 24 ore prima della prevista partenza del volo. I titolari di Fly Card e i soci del Matmid Frequent Flyer Club possono acquistare il servizio utilizzando i punti accumulati. Il Credit Voucher sarà valido fino al 31 dicembre 2024, utilizzabile per l’acquisto di futuri voli El Al e Sund’Or in partenza entro un anno dalla data di fruizione del voucher. Inoltre il voucher, non essendo nominativo, potrà essere utilizzato da altre persone, ad esclusiva indicazione e discrezione del cliente. Il servizio può essere acquistato esclusivamente durante la prenotazione online o tramite l’agente di viaggio ed è valido in tutte le classi di servizio. Sui voli dove, in classe economica si applicano le “Fare Families” (Lite, Classic, Flex), il servizio è acquistabile solo congiuntamente al livello tariffario Classic. EL AL Protect non si applica ai biglietti a tariffe Lite, ai biglietti Bonus e ai voli in codeshare (operati da altre compagnie).

