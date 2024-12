Napoli: l’aeroporto conquista la massima certificazione ambientale Aca Riconoscimento internazionale per l’aeroporto di Napoli in materia ambientale: lo scalo partenopeo ha infatti ottenuto il livello 5 del Programma Airport Carbon Accreditation di Aci Europe. Si tratta della massima certificazione ambientale in ambito aeroportuale e Capodichino è il primo aeroporto in Italia a conquistarla nonché la decima società di gestione aeroportuale al mondo. L’Airport Carbon Accreditation (Aca) è un programma internazionale, al quale Napoli ha aderito dal 2013, che definisce e certifica le attività per gestire, ridurre e neutralizzare le emissioni di CO2. Riconosciuto su base mondiale come unico programma specifico per gli Aeroporti, l’Aca prevede sette diversi livelli di certificazione, di cui il più alto è il livello 5. Le tappe più significative del percorso intrapreso dallo scalo partenopeo sono state l’acquisizione, nel 2018, del livello 3+ Neutrality, che attesta la neutralità dell’aeroporto per le emissioni di CO2 e, nel 2022, del livello 4 + Transition, introdotto nel 2020 per adeguare il programma ACA agli obiettivi di Parigi sul clima. Il livello 5, istituito nel 2023, rappresenta lo stadio più avanzato del programma e prevede la riduzione delle emissioni generate sia in modo diretto che indiretto, attraverso la collaborazione attiva con l’intero ecosistema aeroportuale, incluso dipendenti, fornitori, compagnie aeree e aziende terze e la progressiva attuazione del piano strategico di decarbonizzazione. Da sottolineare come Gesac, per la crescita sostenibile del traffico, adotti da anni una politica incentivante nei confronti delle compagnie aeree che operano con aeromobili di ultima generazione con migliori performance ambientali sia per la riduzione del rumore che delle emissioni di gas climalteranti. “Promuovere una crescita sostenibile che coniughi la dimensione ambientale, economica e sociale è il nostro obiettivo prioritario ed è un motivo di orgoglio che Napoli sia stato il primo scalo in Italia ad ottenere questo riconoscimento. È la dimostrazione che l’aeroporto di Napoli, oltre a rappresentare un importante motore economico per il territorio, è all’avanguardia nel processo di transizione ecologica”, dichiara Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac. Condividi

