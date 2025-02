Monaco di Baviera: aeroporto in sciopero. Cancellati 1600 voli L’aeroporto di Monaco, il secondo più trafficato della Germania, ha fatto sapere di aspettarsi molti disagi di traffico a causa della convocazione di uno sciopero da parte del personale, giovedì e venerdì, per sollecitare aumenti salariali. Si prevede che gran parte dei 1.600 voli programmati nei due giorni saranno cancellati, ha affermato il gestore dello scalo. Il sindacato dei servizi ‘Verdi’ ha chiesto ai lavoratori dell’aeroporto, compreso il personale di sicurezza, di sospendere il lavoro, nel bel mezzo delle negoziazioni annuali su salari e condizioni di lavoro. Verdi chiede un aumento dell’8% sullo stipendio, o almeno 350 euro in più al mese, tre giorni di ferie in più per tutti i dipendenti e premi più alti per i lavori più gravosi. La giornata di lunedì con vari scioperi ha causato notevoli disagi negli aeroporti di Düsseldorf e Colonia/Bonn. Altri settori di attività rappresentati da Verdi hanno visto scioperi nelle ultime settimane, tra cui i trasporti pubblici locali, le aziende di gestione idrica e dei rifiuti. I dipendenti della compagnia di trasporti Dhl sono chiamati a scioperare a partire da questa sera. Condividi

