Milano Malpensa e l’accelerata sul lungo raggio. Grande focus verso l’Asia E’ un 2024 tutto all’insegna della crescita quello che si profila per l’aeroporto di Milano Malpensa, con un significativo incremento di compagnie aeree, voli e destinazioni. Protagonista l’espansione del lungo raggio, soprattutto verso l’Asia, che porta lo scalo a contare 176 destinazioni in 77 paesi collegati da 77 compagnie. La winter attuale ha visto l’ingresso di due nuove vettori e due nuove destinazioni cinesi, testimonianza della volontà di investire sul più grande mercato outbound d’Italia, grazie anche a un’ulteriore accelerazione dovuta dalle potenzialità legate al visa waiver per i passeggeri italiani. Da ieri, 4 febbraio, Cathay Pacific ha aggiunto un ulteriore collegamento da Malpensa a Hong Kong, portando da 3 a 4 le frequenze settimanali. Altro incremento della stagione sarà introdotto da Neos con l’aggiunta di un volo alla settimana per Almaty, capitale economica del Kazakistan, che dal prossimo 5 aprile, passerà da 2 a 3 frequenze settimanali. Le novità decolleranno il 1° marzo con Bulgaria Air, con 2 frequenze su Sofia, destinazione che dal 31 marzo entra a far parte dell’aerea Schengen. Turkmenistan Airlines atterra per la prima volta a Malpensa con un collegamento verso la sua capitale, Ashgabat, nuova destinazione su cui opererà dal prossimo 6 marzo con una frequenza alla settimana e dal 10 aprile con un secondo volo. Si tratta del primo storico volo passeggeri tra Italia e Turkmenistan. Hainan Airlines, dopo la recente apertura di Shenzhen, opererà dal 19 marzo una seconda importante rotta tra Milano e Chongqing, con 2 frequenze settimanali. Altra nuova destinazione per Malpensa sarà introdotta da Sun Express col il volo per Antalya, che sarà operato con due frequenze alla settimana dal 29 marzo. Un’altra novità è il ritorno del volo per Tolosa, che easyJet opererà con 2 frequenze a settimana dal primo aprile. La compagnia aerea lancerà anche due nuovi servizi settimanali su Gran Canaria e Sitia, destinazione inedita nella parte orientale di Creta, rispettivamente dal 31 marzo e dal 29 giugno. Debutteranno nuovi collegamenti Ryanair su Atene, Budapest, Parigi Beauvais e Marrakech, mentre Wizz Air attiverà voli per Tenerife e Comiso. Più scelta per arrivare a Parigi grazie a una nuova compagnia che ha scelto Malpensa, Transavia, che dal 4 aprile collegherà Paris Orly con 6 frequenze settimanali. Altra nuova compagnia in arrivo a Malpensa sarà Azores Airlines con i voli su Ponte Delgada, il capoluogo delle isole portoghesi, collegandolo con due voli alla settimana dal 5 giugno. Con lo stesso volo si potrà continuare in prosecuzione verso Boston. A luglio ci sarà l’atteso ritorno di Thai Airways, con un volo giornaliero su Bangkok. L’offerta verso l’Asia si arricchirà anche di nuovo vettore, BeOnd, che introdurrà il collegamento diretto con le Maldive, dal 3 luglio con due frequenze alla settimana su Malé e con un aeromobile in configurazione all business, prodotto già proposto a Malpensa con successo da La Compagnie per New York. Condividi

