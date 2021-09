Milano Linate: il governo autorizza proroga biennale per i voli su Londra

L’aeroporto di Milano Linate manterrà i collegamenti per il Regno Unito, almeno per un paio di anni ancora e malgrado la fuoriuscita di quest’ultimo dall’Unione europea. La decisione è arrivata dal Consiglio dei ministri, come ripreso oggi da LaPrealpina.it, ponendo fine così ai dubbi innescati già da mesi in considerazione della Brexit e aprendo un “precedente” non da poco, le cui conseguenze si ripercuotono inevitabilmente sullo scalo di Milano Malpensa.

Infatti, questa decisione si scontra con quanto precedentemente stabilito dal decreto Delrio in base al quale dal city airport possono operare soltanto collegamenti diretti verso destinazioni all’interno dell’Unione europea, e dunque non quelli extra-Ue come a tutti gli effetti è ora il Regno Unito. Ciò potrebbe aprire le porte del Forlanini a nuove rotte verso altri Paesi extra-Ue?