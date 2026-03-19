Milano Bergamo: segno più per l’aviazione generale. Anche grazie ai Giochi olimpici Andamento positivo del traffico di aviazione generale all’aeroporto di Milano Bergamo: i movimenti generati nel periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici hanno infatti contribuito ad accrescere la preferenza per i servizi offerti da Bgy Executive. La domanda di traffico con velivoli di aviazione generale continua ad essere sostenuta, grazie anche alla posizione baricentrica dell’aeroporto che rappresenta la soluzione ideale per la mobilità su gomma lungo le direttrici stradali e autostradali. La nuova location dedicata all’aviazione generale nell’area nord del sedime aeroportuale, che dispone di un varco doganale dotato di propri controlli di sicurezza e documentali, gode di un accesso viario e di infrastrutture di volo separati e, lato pista, di un piazzale dedicato, in grado di ospitare anche aeromobili widebody, con annessa via di rullaggio. Fbo Sky Services e Italy Fbo/Delta Aerotaxi mettono a disposizione della clientela in viaggio le rispettive lounge attrezzate per fornire il massimo comfort e ogni tipo di facilities. I servizi di aviazione generale, garantiti H24, rientrano nella strategia commerciale di diversificazione delle tipologie di traffico aereo adottata dall’aeroporto di Milano Bergamo. «I recenti Giochi invernali hanno contribuito a scoprire i servizi che l’aeroporto di Milano Bergamo dedica all’aviazione generale – sottolinea Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo – Quello proposto da Bgy Executive è un modello che si sta affermando sia in termini di qualità che di efficienza. Il valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di ospitare aeromobili wide bodies, grazie al recente ampliamento del piazzale nord, e soddisfare ogni esigenza di servizi legati ai voli di aviazione generale. La crescita della domanda in corso conferma il livello di apprezzamento per le soluzioni adottate, che rendono comoda l’accessibilità, le modalità di transito e l’operatività». Condividi

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Fbo Sky Services e Italy Fbo/Delta Aerotaxi mettono a disposizione della clientela in viaggio le rispettive lounge attrezzate per fornire il massimo comfort e ogni tipo di facilities. I servizi di aviazione generale, garantiti H24, rientrano nella strategia commerciale di diversificazione delle tipologie di traffico aereo adottata dall’aeroporto di Milano Bergamo.\r

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«I recenti Giochi invernali hanno contribuito a scoprire i servizi che l’aeroporto di Milano Bergamo dedica all’aviazione generale - sottolinea Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo - Quello proposto da Bgy Executive è un modello che si sta affermando sia in termini di qualità che di efficienza. Il valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di ospitare aeromobili wide bodies, grazie al recente ampliamento del piazzale nord, e soddisfare ogni esigenza di servizi legati ai voli di aviazione generale. La crescita della domanda in corso conferma il livello di apprezzamento per le soluzioni adottate, che rendono comoda l’accessibilità, le modalità di transito e l’operatività».","post_title":"Milano Bergamo: segno più per l'aviazione generale. Anche grazie ai Giochi olimpici","post_date":"2026-03-19T12:42:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773924128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 300.000 passeggeri per un totale di 1.846 movimenti aeromobili: queste le previsioni di traffico elaborate da Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso per la settimana di Pasqua 2026 (1–7 aprile 2026).\r

Più precisamente a Catania sono previsti 1.788 movimenti complessivi, in crescita del +7,3% rispetto ai 1.667 dello stesso periodo del 2025. In aumento anche il traffico passeggeri, che dovrebbe raggiungere circa 296.000 viaggiatori, +8,6% rispetto a Pasqua dello scorso anno. Nel dettaglio, il traffico nazionale si attesta a 168.000 passeggeri (+7,9% vs 2025), mentre quello internazionale raggiunge 128.000 viaggiatori, segnando la crescita più marcata (+9,5% vs 2025). Il comparto domestico mantiene invariato il numero di destinazioni servite, con alcuni potenziamenti sulle tratte principali rispetto al volato dell’anno precedente.\r

Sul fronte internazionale saranno 61 le rotte operative, tra cui la nuova destinazione per Danzica (Gdańsk), che contribuisce a rafforzare ulteriormente il mercato polacco. Quest’ultimo si posiziona al secondo posto per numero di movimenti dopo la Germania, con 88 movimenti, superando il Regno Unito con 84, mentre la Germania guida con 112. Complessivamente, questi tre mercati rappresentano il 37% delle tratte internazionali da e per Catania.\r

Nel contesto internazionale, l’attuale situazione geopolitica potrebbe incidere su alcuni collegamenti, in particolare verso Tel Aviv (18 movimenti previsti) e Dubai (6 movimenti previsti).\r

Crescono anche i volumi dello scalo di Comiso, per il quale sono previsti 58 movimenti, in aumento del +45% rispetto allo scorso anno, e oltre 6.000 passeggeri (+159% vs 2025). Durante la settimana di riferimento saranno sei le rotte nazionali operative - Roma Fiumicino, Milano Linate, Pisa, Bologna, Verona e Torino - rispetto alle tre dello scorso anno (Fiumicino, Bergamo e Parma).\r

«I dati previsionali per il periodo pasquale confermano il ruolo sempre più centrale dell’aeroporto di Catania nei collegamenti nazionali e internazionali e testimoniano una domanda di mobilità in crescita verso la Sicilia orientale - hanno dichiarato Anna Quattrone, presidente di Sac e Nico Torrisi, ad di Sac -. L’incremento dei passeggeri, in particolare sul traffico internazionale, e il rafforzamento delle connessioni confermano l’efficacia del lavoro svolto per ampliare l’offerta di collegamenti e migliorare la connettività del territorio. Parallelamente, la crescita dei volumi registrata nello scalo di Comiso rappresenta un ulteriore segnale positivo per tutto il sistema aeroportuale e per il territorio».","post_title":"Catania e Comiso puntano a superare i 300.000 passeggeri nella settimana di Pasqua","post_date":"2026-03-19T09:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773910817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato alberghiero «deve fare focus sul fatturato, non sulle presenze». A lanciare il monito al mercato italiano è il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che dal palco della quarta edizione del summit Pambianco dedicato all'hotellerie mette in guardia dai problemi connessi al conflitto in atto. «Non è a rischio il turismo di prossimità, ma lo è il turismo alto spendente, quello che arriva da lontano e che porta un contributo prezioso in termini di spesa media, di durata del soggiorno e di destagionalizzazione - spiega il presidente -. Aggiungo che gran parte degli investimenti effettuati nel mondo alberghiero ancora si concentra su un numero molto limitato di destinazioni, che subiscono così le conseguenze dell'overtourism e di prezzi alle stelle».\r

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In verità, l'overtourism per Bocca è un non problema: «I turisti non sono mai troppi - aggiunge il presidente -; basti pensare che l'occupazione media degli hotel in Italia non supera il 50%. Ma l'80% dei flussi si concentra sul 4% del nostro territorio. E le strutture extra alberghiere, 650.000 quelle \"ufficiali\", non aiutano a rivitalizzare i piccoli borghi e i centri minori, in quanto sono nel 90% dei casi ubicate nelle destinazioni di maggior appeal».\r

Troppa burocrazia\r

Bocca interviene anche sul tema delle difficoltà burocratiche incontrate dagli imprenditori. «Lo sviluppo alberghiero andrebbe sostenuto a tutti i livelli. Facile ad esempio parlare di riconversione di edifici: chi tenta di farlo si trova impigliato in regole e permessi che rendono molto difficile portare un progetto a compimento. Servirebbero invece strade agevolate in grado di facilitare l'attività degli imprenditori seri. Un esempio su tutti: dovrebbe essere permesso il cambio di destinazione d'uso degli immobili, in modo tale da favorire la riconversione in hotel o in appartamenti in base alle diverse esigenze. Non dimentichiamoci che la spesa del turista per il soggiorno in hotel rappresenta il 30% del totale e che la restante parte viene distribuita fra trasporti, ristoranti, negozi, attività varie, con un'indubbia ricaduta positiva sull'economia dell'intero territorio».\r

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Un altro tema sul quale lavorare è quello relativo alla scarsità di collegamenti efficienti. «Va sviluppata una rete ferroviaria locale più capillare ed efficiente e vanno incentivati gli scali aeroportuali minori. Anche il problema legato alla scarsità di taxi è inconcepibile e andrebbe risolto al più presto».\r

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Malgrado i nodi al pettine restino tanti, Bocca è ottimista: «il 2026 si prospetta come un buon anno per diverse ragioni. Innanzitutto, è l'anno post Giubileo, che segnerà il ritorno dei turisti stranieri altospendenti che avevano evitato l'Italia nel 2025. Inoltre, si beneficerà dell'onda lunga dell'effetto olimpiadi invernali, specie sulle destinazioni di montagna. Infine, è l'anno della Biennale di Venezia, evento molto conosciuto all'estero».\r

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Quanto al conflitto in atto, «Siamo sicuramente in un momento di preoccupazione, ma non stiamo ancora subendo gli effetti negativi della crisi. Se la guerra durerà poco, non la sentiremo. Se al contrario la crisi dovesse perdurare, qualche effetto purtroppo lo subiremo».\r

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","post_title":"Bernabò Bocca, Federalberghi: «A rischio il turismo alto spendente»","post_date":"2026-03-18T15:33:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773848039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

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La quotazione in Borsa si avvicina e la conferma viene dallo stesso presidente e a.d. di Alpitour World, Gabriele Burgio, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sottolinea come, dopo l’aumento della partecipazione nel capitale di Alpitour messo a segno da Tip, la Borsa sia diventata «uno sviluppo naturale. Stiamo ragionando e stiamo studiando: quando arriveremo a 200 milioni di Ebitda avremo la dimensione giusta».\r

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Malgrado la delicata situazione geopolitica, i tempi sono maturi: la corsa verso Piazza Affari è stata accelerata dai brillanti risultati conseguiti negli anni, culminati nell’ultimo bilancio, quello relativo all’anno finanziario 2024-25, che ha portato nelle casse del gruppo ricavi per quasi 2,3 miliardi di euro, in crescita del 9,8% sull’anno precedente e un utile pari a 75,4 milioni, in aumento del 41%.\r

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«Per il futuro, potremmo replicare il nostro modello in altri Paesi oppure rafforzare la nostra presenza in Italia. Personalmente, propenderei per la seconda ipotesi, in modo da consolidare il nostro ruolo di interlocutore per gli italiani che vogliono viaggiare all’estero e per gli stranieri che vogliono venire in Italia”, che attualmente procurano quasi il 20% del fatturato totale.\r

Cambiamento strutturale\r

Il manager evidenzia poi un cambiamento strutturale che sta interessando il turismo: «Oggi i viaggi non sono più un consumo discrezionale, ma quasi essenziale» ha spiegato Burgio. Si tratta di un trend emergente, che Alpitour World soddisfa con una potenza di 27 hotel e 18 aerei, che procura in un anno qualcosa come 3,3 milioni di turisti-clienti.\r

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«Abbiamo più di 1.000 clienti che fanno oltre otto viaggi all’anno con noi e oltre 3.000 che ne fanno più di cinque» spiega Burgio. Un flusso che né inflazione, né guerre, né aumento dei prezzi riusciranno a bloccare. “Fino a prima della guerra le previsioni sul 2026 erano rosee ed eravamo ampiamente sopra le attese per l’anno”. E anche in uno scenario complesso come quello attuale, la capacità di offrire tante soluzioni in aree del mondo differenti, potendo contare su una compagnia aerea di proprietà e su un gruppo alberghiero, può fare la differenza. “L’Egitto sta crescendo moltissimo, così come l’Italia, con gli hotel che stanno registrando prenotazioni in aumento del 27%. Per contro, l’interesse sugli Stati Uniti è un po’ calato e Cuba è praticamente chiusa”.\r

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Sulla situazione attuale, Burgio prende tempo: la stagione forte nelle località interessate dal conflitto «era ormai agli sgoccioli perchè sta arrivando il caldo. Ovviamente, i conflitti generano paura e, quindi, spingono a rinviare la prenotazione delle vacanze». Il fatto però di proporre tante destinazioni diverse «ci rende meno esposti agli choc geopolitici: lo dimostra il fatto che in questi anni di permacrisi i nostri risultati sono sempre cresciuti».\r

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Infine, sul futuro andamento dei prezzi, «per il momento non vedo inflazione sul turismo, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti della fiammata di petrolio e gas».\r

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","post_title":"Alpitour World, Burgio: «La quotazione in Borsa è uno sviluppo naturale»","post_date":"2026-03-18T14:00:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773842431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segno più per il numero di visitatori in Giappone durante il mese di febbraio: l'incremento del 6,4%, rispetto all'anno precedente, ha stabilito un nuovo record mensile, nonostante il calo dei turisti cinesi a causa del persistere delle tensioni diplomatiche in corso tra i due paesi.\r

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Secondo l'Organizzazione nazionale del turismo del Giappone - Jnto - il mese scorso i turisti in arrivo sono stati complessivamente 3,46 milioni, mentre gli arrivi dalla Cina sono diminuiti del 45% attestandosi a 396.400.\r

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Jnto sottolinea che queste cifre sono state in parte favoriti dal fatto che quest'anno le festività del Capodanno lunare sono cadute a febbraio, anziché a fine gennaio (come nel 2025).\r

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Al Festival dei ciliegi in fiore di Kawazu, nel Giappone orientale, noto per i suoi ciliegi a fioritura precoce che iniziano a sbocciare all'inizio di febbraio, il calo dei turisti cinesi è stato notevole, ha affermato Hoshi Mori, direttore dell'associazione turistica della città.\r

Ciononostante, il festival ha attirato circa 630.000 visitatori, il numero più alto dal 2022, grazie a un aumento dei turisti nazionali e di quelli provenienti da Taiwan.\r

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La Corea del Sud si è confermata quale principale bacino di provenienza dei visitatori a febbraio, con un aumento del 28% a 1,08 milioni. Gli arrivi da Taiwan a febbraio sono cresciuti del 37% a 693.600.","post_title":"Giappone: nuovo record di arrivi a febbraio, con 3,46 milioni di visitatori","post_date":"2026-03-18T12:14:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773836086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Venezia traccia un bilancio estremamente positivo delle settimane delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Settimane che hanno visto il Marco Polo protagonista in qualità di porta d'accesso privilegiata al territorio, un punto d’arrivo preparato accuratamente nel corso dei due anni precedenti,\r

Per Venezia, terzo scalo intercontinentale italiano, l’essere port of entry ufficiale dell’evento si è infatti tradotto in numeri importanti: 1.500 sono stati gli atleti e paratleti che hanno utilizzato il Marco Polo (oltre il 15% in più di quelli stimati), 7.000 gli altri ospiti collegati ai Giochi, 11.300 i bagagli complessivi, con punte di 3.700 bagagli gestiti per atleti e ospiti in un giorno. Cuore dei lavori l’action room, la sala operativa dedicata al coordinamento dei processi operativi, gestita congiuntamente da Save e MiCo, con la collaborazione di operatori ed enti aeroportuali. \r

Parallelamente a queste attività l’aeroporto, in continuo coordinamento con le Forze dell’ordine, ha accolto arrivi e partenze di oltre 40 dignitari con relative delegazioni nazionali ed internazionali.\r

«L’esperienza dei Giochi olimpici si chiude per il nostro aeroporto con una conferma della preparazione di una comunità aeroportuale che ancora una volta ha dimostrato la sua professionalità nel programmare, prevedere, intervenire con efficacia in un contesto operativo nuovo e complesso - ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. Una squadra che in questi mesi si è allargata agli operatori della Fondazione Milano Cortina, creando un clima di collaborazione che è stato determinante per i risultati raggiunti. Il successo di questa edizione delle Olimpiadi, il ricordo positivo che lascia a chi, a qualsiasi livello, le ha vissute, porta con sé un altro valore aggiunto, che consiste nell’aver fatto scoprire e vivere ad un largo pubblico internazionale alcuni tra i luoghi più belli del nostro Paese, le nostre montagne mai abbastanza conosciute, alle quali molti avranno il desiderio di ritornare. Come Gruppo e come aeroporto, siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito a questo risultato». \r

","post_title":"Aeroporto di Venezia: tutti i numeri del traffico legato a Olimpiadi e Paralimpiadi","post_date":"2026-03-18T10:34:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773830069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La domanda globale di trasporto aereo passeggeri dovrebbe più che raddoppiare entro il 2050: questo lo scenario tratteggiato dalla Iata che, nel periodo intermedio, stima che la domanda raggiunga i 20,8 trilioni di passeggeri-chilometri (Rpk), sulla base di un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 3,1% (2024-2050) rispetto ai 9 trilioni di Rpk registrati nel 2024.\r

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Uno scenario di crescita più elevata vedrebbe un Cagr del 3,3% con la domanda di passeggeri che raggiungerebbe i 21,9 trilioni di Rpk nel 2050. Uno scenario di crescita più bassa vedrebbe un CAGR del 2,9% con la domanda di passeggeri che raggiungerebbe i 19,5 trilioni di Rpk entro il 2050.\r

I diversi scenari sono determinati da modelli alternativi di crescita economica a lungo termine, popolazione, andamento dei prezzi del carburante per l'aviazione, transizione energetica globale e sviluppo della capacità dal lato dell'offerta nel trasporto aereo.\r

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«Le prospettive per il trasporto aereo sono positive - commenta il direttore generale della Iata, Willie Walsh -. Le persone vogliono viaggiare e, in tutti i nostri scenari modellizzati, la domanda di voli dovrebbe più che raddoppiare entro la metà del secolo. Questa è una buona notizia per lo sviluppo economico e sociale globale, poiché la crescita del settore aereo catalizzerà opportunità, tra cui posti di lavoro, in tutto il mondo. Il nostro rapporto sulla domanda a lungo termine fornisce a governi, industria e fornitori di energia una solida base per la pianificazione a lungo termine. Sottolinea la necessità di quadri politici a sostegno di fattori chiave per il successo, quali lo sviluppo di infrastrutture efficienti, l’agevolazione dell’accesso al mercato, l’armonizzazione normativa e un’efficace transizione verso l’energia pulita».\r

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Il ritmo di crescita sarà disomogeneo tra le diverse regioni: secondo lo scenario intermedio, l'Asia-Pacifico e l'Africa dovrebbero essere le regioni in più rapida crescita nel periodo 2024-2050, con tassi di crescita annuali composti rispettivamente del 3,8% e del 3,6%. L'Europa e il Nord America dovrebbero registrare una crescita più lenta, pari al 2,5% e al 2,8%.","post_title":"La Iata stima il raddoppio della domanda di viaggio entro il 2050","post_date":"2026-03-18T09:00:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773824434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giornata di sciopero domani, 18 marzo, all'aeroporto di Berlino-Brandenburg: saranno cancellati tutti i voli commerciali in partenza e in arrivo a causa della nuova mobilitazione indetta dal sindacato Ver.di, nell’ambito di una vertenza salariale nel settore pubblico.\r

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Il gestore dell'aeroporto invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver ricevuto conferma dalla propria compagnia aerea e giudica questa azione «sproporzionata» in un contesto già reso precario dalla guerra in Iran.\r

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Domani, quindi, non sarà garantito alcun servizio regolare di trasporto passeggeri a Berlino: il gestore Fbb prevede la sospensione dell'intero operativo per l'intera giornata. In condizioni normali, solo per il giorno 18 marzo erano previsti circa 445 voli – tra partenze e arrivi – e circa 57.000 passeggeri.\r

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«Riteniamo che uno sciopero di avvertimento sia sproporzionato, in particolare in una situazione già molto tesa a causa della guerra in Iran», ha dichiarato Aletta von Massenbach, direttore generale della società aeroportuale che gestisce lo scalo, ricordando che «un prossimo round di negoziati è già previsto per il 25 marzo» e che la direzione «rimane fiduciosa nella possibilità di raggiungere un accordo».","post_title":"Sciopero all'aeroporto di Berlino: cancellati tutti i voli di domani, 18 marzo","post_date":"2026-03-17T11:22:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773746573000]}]}}