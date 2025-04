Milano Bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri Un 2024 che viene archiviato nel segno della crescita per l’aeroporto di Milano Bergamo: Sacbo, la società di gestione dello scalo orobico, ha approvato il bilancio che riporta un utile netto per la capogruppo di 11,85 milioni, che l’assemblea ha disposto venga destinato per il 60% a dividendo e per il restante 40% a riserva straordinaria. E’ stato un anno record per il numero di passeggeri movimentati, 17,3 milioni (+8,6% rispetto al 2023), che posizionano Milano Bergamo stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, nonché alla trentaquattresima posizione in Europa. E sono state 24le compagnie aeree operative sullo scalo, impegnate verso 158 destinazioni in 42 Paesi. “Il Piano investimenti concordato con Enac nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030 approvato a fine 2023 – sottolinea il presidente Sacbo, Giovanni Sanga – ha permesso di dare corso agli interventi di ampliamento dell’area partenze dell’aerostazione, che porteranno all’apertura a fine maggio 2025 della nuova area check-in, predisposta per garantire i nuovi servizi digitali di accettazione di persone e bagagli, e a fine anno all’entrata in funzione della nuova area riservata ai controlli di sicurezza dotata di macchinari di ultima generazione, che aumenteranno la capacità delle linee e agevoleranno le operazioni, e inoltre di completare la cosiddetta Mobility Plaza con il sottopasso di collegamento tra l’aerostazione e il futuro capolinea del collegamento ferroviario. L’intera azione di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali deve considerarsi mirata all’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale”. Va evidenziato che, a febbraio 2025, il Gruppo Sacbo è diventato prima e unica realtà a livello italiano ad avere aiuto accesso ai fondi europei per l’elettrificazione, sia di infrastrutture che di servizi, all’interno del bando Afif (Alternative Fuels Infrastructure Facilities) per un progetto complessivo di 9 milioni coperto per il 40% da finanziamento europeo. Il processo di trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e a tal fine il gruppo ha investito 2,9 milioni di euro. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dubai continua il proprio percorso di ascesa nel panorama turistico internazionale con un primo trimestre 2025 che ha registrato 5,31 milioni di visitatori internazionali, +3% sullo stesso periodo 2024. Il dato pubblicato dal Det, segue la crescita complessiva del 9% registrata nel 2024, con 18,72 milioni di turisti internazionali pernottanti. "La crescita sostenuta del settore turistico, che verrà messa al centro della nostra presenza ad Atm, continua a essere fondamentale non solo per il suo impatto economico diretto, ma anche come via d'accesso per gli investimenti, i talenti e le imprese nella città - afferma Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, parte del Det -. Sulla base di questo slancio, e strategicamente allineati con gli obiettivi a lungo termine dell'Agenda Economica di Dubai, D33, lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi attraverso un approccio su più fronti e migliorando la visibilità globale con campagne di marketing dinamiche, oltre a rafforzare le collaborazioni con i principali stakeholder nazionali e partner internazionali". Sempre tra gennaio e marzo 2025, l'Europa occidentale è stata il principale mercato di provenienza dei viaggiatori a Dubai con 1,15 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%, seguita dalla Csi e dall'Europa orientale con 891.000 visitatori (17%) e dal Ccg con 772.000 visitatori (15%). L'Asia meridionale e l'area Mena si sono classificate al quarto e quinto posto, rispettivamente con 752.000 (14%) e 620.000 (12%) visitatori. La regione dell'Asia nord-orientale e del sud-est asiatico ha registrato 474.000 visitatori a Dubai (una quota del 9%), seguita dalle Americhe 374.000 (7%), dall'Africa 197.000 (4%) e dall'Australasia 78.000 (1%). Andamento decisamente positivo anche per il settore dell’ospitalità: nel primo trimestre 2025 la tariffa media giornaliera è aumentata del 2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 647 Aed; i pernottamenti totali, pari a 11,19 milioni e il revPar di 528 Aed, sono stati in linea con i risultati corrispondenti ottenuti nel 2024. [post_title] => Dubai: la parabola positiva del 2024 è confermata anche nel primo trimestre 2025 [post_date] => 2025-04-30T11:26:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746012381000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Positivo l’andamento delle presenze turistiche in Francia in questi primi mesi dell’anno. «Siamo molto soddisfatti dei nuovi collegamenti tra Milano e Parigi. - afferma infatti Barbara Lovato, responsabile ufficio stampa & pr di Atout France in Italia - A fine marzo è stata riaperta la linea tra Italia e Francia di Sncf Voyageurs, che era stata interrotta dalla frana in Val Maurienne. A inizio aprile è poi ripreso il collegamento con l’alta velocità di Trenitalia - con sosta anche a Torino. Abbiamo ora tanti collegamenti tra Milano e Parigi. È un passo molto importante per la sostenibilità e per dare slancio alla città di Parigi e alle destinazioni vicine, da raggiungere in treno: la Valle della Loira, la Champagne, la Normandia, la Bretagna … Senza dimenticare l’importanza dei collegamenti aerei! I visitatori della Francia appartengono a un target trasversale. Gli itinerari turistici sono adatti a tutte le età e anche a tutte le tasche, perché c’è un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre agli alberghi di charme proponiamo il campeggio per le famiglie, magari in Corsica: una destinazione splendida, dove vivere percorsi alternativi, anche in bicicletta. L’abbiamo promossa in una recente campagna. Vogliamo destagionalizzare il turismo in Francia, con proposte inedite come un tour dei Castelli della Loira a Natale. È davvero un’esperienza magica, con le decorazioni natalizie a illuminare gli edifici». Tante le ragioni per andare in Francia nel 2025. Gli amanti dell’arte potranno ripercorrere la storia di Paul Cézanne ad Aix-en-Provence, dove la prossima estate riaprirà le porte l’atelier dell’artista e dove, dal 28 giugno, sarà allestita la mostra “Cézanne al Jas de Bouffan”, la dimora di campagna della famiglia dell’artista. Spostandosi a Parigi, al Louvre si potrà visitare fino al 21 luglio una mostra dedicata alla moda. Louvre Couture farà dialogare con oggetti antichi gli abiti e accessori di Chanel, Yamamoto, Dolce & Gabbana e altri stilisti contemporanei. È poi in corso al Centre Pompidou una mostra dedicata alla pittrice Suzanne Valadon, che fu la musa di Renoir, Toulouse-Lautrec e Henner. Nei prossimi mesi riapriranno anche le torri di Notre-Dame dove, seguendo un nuovo itinerario, si salirà ad ammirare Parigi dall’alto. Dal 13 al 24 maggio è in programma la 78esima edizione del Festival di Cannes, mentre il prossimo settembre l’arte contemporanea dello street-artist JR trasformerà il Pont Neuf di Parigi in una installazione monumentale. Tra le celebrazioni sul territorio francese si ricordano i mille anni di Caen, l’affascinante città della Normandia che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore e da dove Guglielmo partì alla conquista del Regno d’Inghilterra nel 1066. Compie invece 500 anni il castello di Azay-le-Rideau, nella Valle della Loira; l’evento verrà festeggiato con un ricco programma multidisciplinare. Tante, poi, le opportunità per gli amanti dello sport. Dal 19 maggio all’8 giugno al Roland Garros si svolgerà l’iconico incontro di tennis su terra battuta, a cui è stata confermata la presenza di Jannik Sinner. Il prossimo 5 luglio partirà da Lille, nell’Alta Francia, il 112esimoTour de France: 3.320km su un tracciato interamente francese, tra le Alpi e i Pirenei. Partirà invece da Vannes, in Bretagna, il percorso di quasi 1200km del Tour de France Femmes. «Infine la Francia è molto attiva sul tema della sostenibilità e delle idee green: ne è stata pensata una per ogni regione del paese! - prosegue Lovato - Escursioni in bicicletta, ma anche tante passeggiate nel territorio dell’Alvernia-Rodano Alpi, vicino a Les 2 Alpes e lungo la rete di piste ciclabili di Strasburgo e nella Champagne. O in Borgogna - dove fare frequenti soste lungo i 25 km della Strada dei Vigneti - nell’ex foresta reale di Loches e a Rennes. ... La Normandia, fortemente impegnata nel turismo sostenibile, ha lanciato l’iniziativa Low Carbon Tariff, che promuove l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente come il treno, l’autobus e la bicicletta e offre uno sconto del 10% sulle visite per incoraggiare i visitatori alla scelta “green”. Si svolgerà infine a settembre a Montpellier l’edizione 2025 del Congresso “Green Destinations”. - conclude Lovato - 300 esperti di turismo provenienti da tutto il mondo si riuniranno per parlare di turismo sostenibile». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Francia: offerta poliedrica e in chiave sostenibile, per tutti i target di turisti [post_date] => 2025-04-30T10:20:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746008410000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2024 che viene archiviato nel segno della crescita per l'aeroporto di Milano Bergamo: Sacbo, la società di gestione dello scalo orobico, ha approvato il bilancio che riporta un utile netto per la capogruppo di 11,85 milioni, che l’assemblea ha disposto venga destinato per il 60% a dividendo e per il restante 40% a riserva straordinaria. E' stato un anno record per il numero di passeggeri movimentati, 17,3 milioni (+8,6% rispetto al 2023), che posizionano Milano Bergamo stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, nonché alla trentaquattresima posizione in Europa. E sono state 24le compagnie aeree operative sullo scalo, impegnate verso 158 destinazioni in 42 Paesi. “Il Piano investimenti concordato con Enac nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030 approvato a fine 2023 - sottolinea il presidente Sacbo, Giovanni Sanga - ha permesso di dare corso agli interventi di ampliamento dell’area partenze dell’aerostazione, che porteranno all’apertura a fine maggio 2025 della nuova area check-in, predisposta per garantire i nuovi servizi digitali di accettazione di persone e bagagli, e a fine anno all’entrata in funzione della nuova area riservata ai controlli di sicurezza dotata di macchinari di ultima generazione, che aumenteranno la capacità delle linee e agevoleranno le operazioni, e inoltre di completare la cosiddetta Mobility Plaza con il sottopasso di collegamento tra l’aerostazione e il futuro capolinea del collegamento ferroviario. L’intera azione di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali deve considerarsi mirata all’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale”. Va evidenziato che, a febbraio 2025, il Gruppo Sacbo è diventato prima e unica realtà a livello italiano ad avere aiuto accesso ai fondi europei per l’elettrificazione, sia di infrastrutture che di servizi, all’interno del bando Afif (Alternative Fuels Infrastructure Facilities) per un progetto complessivo di 9 milioni coperto per il 40% da finanziamento europeo. Il processo di trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e a tal fine il gruppo ha investito 2,9 milioni di euro. [post_title] => Milano Bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri [post_date] => 2025-04-30T10:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746007304000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai fa rotta sull'estate con un network di 11 destinazioni, incluse due nuove, a partire dal 4 giugno: si tratta di Antalya ed Al Alamein, che saranno servite quotidianamente dal Terminal 2 del Dubai International, rispettivamente, dal 5 e dal 21 giugno. Le due new entry si affiancano a quelle già inserite nella programmazione di flydubai, tra cui Batumi, Bodrum, Corfù, Dubrovnik, Mykonos, Olbia, Santorini, Tivat e Trabzon. Il network in espansione sarà servito dalla giovane ed efficiente flotta della compagnia, che comprende gli ultimi aeromobili retrofittati e gli ultimi Boeing 737 Max 8, entrati in servizio nell'aprile di quest'anno. "Abbiamo registrato una crescita della domanda di viaggi verso le popolari destinazioni stagionali estive anno su anno - sottolinea Hamad Obaidalla, cco di flydubai. L'introduzione di altre destinazioni nelle nostre operazioni estive riflette il nostro costante impegno a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti, offrendo maggiore convenienza, migliore accessibilità e più opzioni di viaggio". Il vettore mette in evidenza la crescente domanda per la classe Business, che ha registrato un aumento del 20% dei passeggeri nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo 2024. Un trend che si prevede proseguirà durante l'estate, che vede tra l'altro l'introduzione della nuova area check-in di Business Class e della flydubai Business Class Lounge presso il Terminal 2 di Dubai International. La partnership con Emirates Vola alto intanto la collaborazione con Emirates: nell'ultimo anno sono stati trasportati 5 milioni di viaggiatori attraverso le reti congiunte dei due vettori, con una crescita del 36% rispetto all’anno precedente. Dal 2017, la partnership tra Emirates e flydubai ha offerto una vasta gamma di vantaggi a oltre 22 milioni di passeggeri: partita con appena 29 città nel 2017, oggi la rete congiunta raggiunge la cifra di 240 destinazioni in oltre 100 Paesi, offrendo un'esperienza fluida anche a terra: check-in semplificato, trasferimento bagagli efficiente, orari ottimizzati e maggiore connettività all'Aeroporto di Dubai, con accesso al Terminal 3. In media, i passeggeri possono scegliere tra 295 voli in codeshare al giorno, per una maggiore flessibilità negli orari di partenza. [post_title] => Flydubai: due new entry nel network estivo. La partnership con Emirates vola alto [post_date] => 2025-04-30T09:34:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746005661000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489518 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Tray Tracker” è la nuova soluzione adottata dal Gruppo Lufthansa, che utilizza l'intelligenza artificiale per ridurre gli sprechi di cibo durante i voli. La tecnologia mobile analizza i resti dei pasti restituiti dal catering di bordo dei voli nel momento in cui le stoviglie raggiungono il sistema di lavaggio. Qui, l'intelligenza artificiale riconosce se un pasto è stato consumato parzialmente, completamente o lasciato intatto. L'analisi include anche la rotta del volo, la classe di viaggio e la tipologia di pasto. Le informazioni acquisite consentiranno così di ottimizzare per il futuro le dimensioni delle porzioni e la selezione dei pasti. Inoltre, il “Tray Tracker” contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO₂, poiché evitando il sovraccarico si riduce il peso totale. Allo stesso tempo, il cibo viene trasportato, utilizzato e smaltito in misura minore. Lufthansa utilizza l'innovazione nella sua sede di Francoforte da quasi un anno. Recentemente l'Ai ha iniziato a scansionare i vassoi anche a Monaco e, prossimamente, il Tray Tracker sarà utilizzato anche in altre sedi e compagnie aeree del gruppo tedesco. Il dispositivo mobile è stato sviluppato dal Team Digital Catering Analytics del Gruppo Lufthansa in collaborazione con la controllata zeroG del Gruppo Lufthansa. Un altro progetto del Gruppo Lufthansa basato sull'apprendimento automatico per prevenire gli sprechi alimentari si chiama “Pendle”: lanciato dal Lufthansa Innovation Hub nel 2024, l'iniziativa utilizza algoritmi che analizzano dati come la durata del volo, la rotta e la domanda precedente per ottimizzare il carico. A lungo termine, l'obiettivo è quello di collegare i due progetti. [post_title] => Gruppo Lufthansa: meno sprechi alimentari grazie all'intelligenza artificiale [post_date] => 2025-04-30T09:25:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746005125000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un modello di sviluppo" che coniughi crescita economica, innovazione e responsabilità verso le future generazioni”: si inserisce in questo solco il collocamento del nuovo Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma, che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità raggiunti dall’azienda. L’operazione, da 750 milioni di euro e con durata circa 7 anni, è dedicata ad investitori istituzionali e ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale e da parte degli operatori specializzati in investimenti Esg (Environmental, Social and Governance), con ordini complessivi per 3 volte l’importo offerto. L’elevata attrattività a livello internazionale del credito Aeroporti di Roma è stata testimoniata dall’ampia sottoscrizione del bond da parte di investitori esteri, per una quota superiore all’85%. “Con questa nuova emissione – ha affermato l’ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – rafforziamo la strategia di Sustainable Financing di Adr, a sostegno del nostro piano di investimenti volto a garantire efficienza, modernizzazione e crescita sostenibile agli aeroporti della Capitale, a beneficio del Paese e del nostro territorio. Un quadro industriale e finanziario robusto e credibile ci ha permesso di investire, dal 2013 al 2024, ben 3 miliardi di euro in opere di rigenerazione e ampliamento degli scali di Fiumicino e Ciampino. Il mantenimento di una cornice abilitante stabile e affidabile ci consente di guardare al futuro con ambizione: nel 2025 prevediamo investimenti per 400 milioni di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, propedeutici al Piano di sviluppo di medio-lungo termine, che prevede un impegno di circa 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato. Il nostro obiettivo è contribuire in modo determinante al rafforzamento del trasporto aereo nazionale, promuovere la centralità dell’Italia nelle reti globali e affermare un modello di sviluppo che coniughi crescita economica, innovazione e responsabilità verso le future generazioni”. In linea con il nuovo sustainability-linked financing framework pubblicato, unitamente alla c.d. second-party opinion, nel mese di aprile 2025, l’emissione collega il costo del debito al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità (SPTs) legati a indicatori di performance (KPIs) relativi sia all’azzeramento al 2030 delle emissioni di CO2 controllate direttamente da Adr (Scope 1 e 2) che alla riduzione delle emissioni Scope 3 per passeggero derivanti dagli aeromobili in fase di rullaggio, decollo e atterraggio (landing and take-off), entrambi con riferimento all’aeroporto di Fiumicino. S°C, il target più ambizioso previsto dal suddetto protocollo, oggi adottato da pochi gruppi attivi nel settore aeroportuale. [post_title] => Adr a tutto green: collocato nuovo Sustainability-Linked bond da 750 mln di euro [post_date] => 2025-04-30T09:08:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746004099000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità nel network di Air Serbia con il decollo della rotta Belgrado-Ginevra, con tre voli alla settimana - il lunedì, mercoledì e venerdì - dal prossimo 23 giugno 2025. "Con la reintroduzione dei voli tra Belgrado e Ginevra, rafforziamo ulteriormente la presenza di Air Serbia in Svizzera. Oltre a Zurigo, dove voleremo fino a 21 volte a settimana durante la stagione estiva, introdurremo anche tre voli settimanali per Ginevra - spiega Boško Rupić, general manager commercial and strategy del vettore -. È uno dei centri diplomatici e finanziari più importanti d'Europa e ospita una numerosa diaspora serba. Questo collegamento diretto consentirà ai passeggeri della Svizzera occidentale di raggiungere facilmente Belgrado e molte altre destinazioni servite da Air Serbia". La compagnia proporrà quindi da Ginevra, via Belgrado, numerosi collegamenti verso Atene, Budapest, Dubrovnik, Ankara, Heraklion, Istanbul, Larnaca, Lubiana, Malta, Ohrid, Bucarest, Pola, Rodi, Sarajevo, Salonicco, Skopje, Sofia, Spalato, Tbilisi, Podgorica, Tirana, Tivat, Varna, Vienna, Zagabria e molte altre città. [post_title] => Air Serbia tornerà a collegare Belgrado con Ginevra, dal 23 giugno [post_date] => 2025-04-29T11:11:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1745925076000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489552" align="alignleft" width="300"] Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners[/caption] Allianz Partners ha annunciato oggi i risultati dell'esercizio 2024 con 10,1 miliardi di euro di ricavi totali e un utile operativo di 333,5 milioni di euro. Tutte le linee di business hanno contribuito alla crescita sostenuta e ai solidi risultati nell'esercizio, che ha visto un aumento del 14,7% del business Health e una crescita a doppia cifra del 13,6% di quello Assistance & Mobility. L’azienda ha fornito assistenza a oltre 100 milioni di clienti in tutto il mondo, gestendo più di 260.000 casi al giorno, per un totale di 95 milioni di casi nell'ultimo anno, con una forte dedizione al miglioramento dell'esperienza del cliente e continui investimenti in efficienza operativa. "Il 2024 è stato un altro anno straordinario per Allianz Partners, con la migliore performance di sempre sia in termini di utile operativo che di fatturato, superando i 10 miliardi di euro di ricavi totali - ha affermato Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners -. Questi risultati riflettono lo slancio che abbiamo generato in tutte le aree del nostro business e il nostro costante impegno nel fornire soluzioni innovative ai nostri partner e serenità ai loro clienti". L'azienda continua a essere il primo assicuratore globale nel settore viaggi. Il volume totale del business Travel 2024 ha registrato una lieve crescita attestandosi paria 3,2 miliardi di euro, trainato principalmente dall'Europa. Il redditizio segmento B2C in Nord America ha continuato a crescere, mentre il mercato dei viaggi in Nord America e APAC si è normalizzato ai livelli pre-Covid, con tassi di adesione e prezzi dei viaggi ridotti rispetto al 2023. Il business travel insurance ha continuato a generare ricavi per i partner e ha migliorato ulteriormente la proposta di valore attraverso la piattaforma Allianz Fusion. Questa piattaforma ha aiutato i partner commerciali globali a personalizzare le offerte di protezione viaggi per i clienti all'interno del percorso di prenotazione, ottimizzando l'offerta per i clienti. La piattaforma Allianz Fusion è stata estesa a molti nuovi mercati grazie a partnership con diverse compagnie aeree, con un'espansione continua prevista nel 2025. [post_title] => Allianz Partner: 10 miliardi di euro di ricavi. Cresce il settore travel [post_date] => 2025-04-29T10:50:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1745923813000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489521 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sudafrica ha visto una crescita importante nel 2024, in ripresa stabile sul 2023, anche se non ancora ai livelli del 2019. Il 2025 si prospetta bene, già a partire dai ponti di inizio aprile, come dimostrano gli ottimi feedback dei viaggiatori. Il governo sudafricano sta collaborando con le imprese turistiche e investe in infrastrutture ecologiche, mentre si sviluppano i trend del benessere e dei percorsi nella natura nel rispetto della biodiversità e del turismo responsabile. Il Sudafrica si conferma destinazione cara ai viaggiatori internazionali interessati a vivere esperienze combinate di meditazione, escursioni e avventura, che li mettano in contatto con la natura più selvaggia per ritrovare l’equilibrio psico-fisico. In primo piano l’esperienza dei Safari, che si declinano in modo diverso, per scoprire il lato più selvaggio delle nove province del paese. Nei parchi nazionali vengono proposte attività di safari di ogni tipo, anche adatte ai bambini a partire da 6 anni. Alcuni lodge hanno dei ranger dedicati che accompagnano bambini dai 4 anni alla scoperta della flora locale e di curiose specie animali! Tra le proposte anche il Walking Safari, un percorso lento nella natura del bush, i Safari Marini lungo la costa dell’oceano o i River Safari, per ammirare gli animali che si abbeverano ai fiumi. Il turista italiano visita il Sudafrica proprio per vivere la ricca esperienza dei safari e anche per scoprire le grandi città del paese: Cape Town e Johannesburg. L’offerta turistica del paese, quindi, si evolve per rispondere alle esigenze di ogni viaggiatore: sia che cerchi il relax e il lusso nei numerosi lodge, sia che cerchi l’avventura e lo sport. Ci sono infatti tanti parchi naturali adatti al trekking, con percorsi avventura e zipline; si può anche fare surf sulle spiagge. Il Sudafrica è ideale per i viaggi di nozze, adatto ai turisti che cercano resort di lusso, ricchi di romanticismo. I siti Unesco sono 12: i primi, certificati nel ‘99, sono i siti ominidi fossili - “La culla dell’Umanità” - Simangaliso Wetland Park e Robben Island, l’isola delle foche che nel 1900 è divenuta il carcere politico dove è stato poi detenuto Nelson Mandela. Gli altri siti sono stati aggiunti nel corso degli anni: 7 sono culturali, 4 naturali e uno misto: si va dalle testimonianze del Pleistocene ai paesaggi culturali, ai siti dei diritti umani, eredità dello stesso Mandela. Il Sudafrica è un paese accogliente - dove i locali sono aperti a incontrare i visitatori - ed è anche sicuro, sempre prestando attenzione nelle grandi città. Come accade in tutto il mondo. Le connessioni dall'Italia non prevedono ad oggi voli diretti, ma si può volare in Sudafrica con oltre 70 compagnie aeree internazionali, facendo scalo in Europa, in Africa o nei paesi del Golfo. Il volo dall’Europa dura circa 10 ore. South African Airways vola in tutto il mondo ed è collegata alle principali rotte internazionali. Infine il mercato del turismo: anche quest’anno, dal 12 al 15 maggio, Durban ospiterà l’Africa’s Travel Indaba 2025, l’evento che rappresenta l’industria dei viaggi africana a 360° e attira tanti operatori del settore, mettendo in risalto la crescita della piccola e media industria sia in Sudafrica che in tutto il continente. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="489522,489528,489525"] [post_title] => Sudafrica: scoprire la “culla dell’umanità” in un paese in progressiva crescita [post_date] => 2025-04-29T10:49:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1745923775000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "milano bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7595,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dubai continua il proprio percorso di ascesa nel panorama turistico internazionale con un primo trimestre 2025 che ha registrato 5,31 milioni di visitatori internazionali, +3% sullo stesso periodo 2024.\r

Il dato pubblicato dal Det, segue la crescita complessiva del 9% registrata nel 2024, con 18,72 milioni di turisti internazionali pernottanti.\r

\"La crescita sostenuta del settore turistico, che verrà messa al centro della nostra presenza ad Atm, continua a essere fondamentale non solo per il suo impatto economico diretto, ma anche come via d'accesso per gli investimenti, i talenti e le imprese nella città - afferma Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, parte del Det -. Sulla base di questo slancio, e strategicamente allineati con gli obiettivi a lungo termine dell'Agenda Economica di Dubai, D33, lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi attraverso un approccio su più fronti e migliorando la visibilità globale con campagne di marketing dinamiche, oltre a rafforzare le collaborazioni con i principali stakeholder nazionali e partner internazionali\".\r

Sempre tra gennaio e marzo 2025, l'Europa occidentale è stata il principale mercato di provenienza dei viaggiatori a Dubai con 1,15 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%, seguita dalla Csi e dall'Europa orientale con 891.000 visitatori (17%) e dal Ccg con 772.000 visitatori (15%). L'Asia meridionale e l'area Mena si sono classificate al quarto e quinto posto, rispettivamente con 752.000 (14%) e 620.000 (12%) visitatori. La regione dell'Asia nord-orientale e del sud-est asiatico ha registrato 474.000 visitatori a Dubai (una quota del 9%), seguita dalle Americhe 374.000 (7%), dall'Africa 197.000 (4%) e dall'Australasia 78.000 (1%).\r

Andamento decisamente positivo anche per il settore dell’ospitalità: nel primo trimestre 2025 la tariffa media giornaliera è aumentata del 2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 647 Aed; i pernottamenti totali, pari a 11,19 milioni e il revPar di 528 Aed, sono stati in linea con i risultati corrispondenti ottenuti nel 2024.","post_title":"Dubai: la parabola positiva del 2024 è confermata anche nel primo trimestre 2025","post_date":"2025-04-30T11:26:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746012381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Positivo l’andamento delle presenze turistiche in Francia in questi primi mesi dell’anno. «Siamo molto soddisfatti dei nuovi collegamenti tra Milano e Parigi. - afferma infatti Barbara Lovato, responsabile ufficio stampa & pr di Atout France in Italia - A fine marzo è stata riaperta la linea tra Italia e Francia di Sncf Voyageurs, che era stata interrotta dalla frana in Val Maurienne. A inizio aprile è poi ripreso il collegamento con l’alta velocità di Trenitalia - con sosta anche a Torino.\r

\r

Abbiamo ora tanti collegamenti tra Milano e Parigi. È un passo molto importante per la sostenibilità e per dare slancio alla città di Parigi e alle destinazioni vicine, da raggiungere in treno: la Valle della Loira, la Champagne, la Normandia, la Bretagna … Senza dimenticare l’importanza dei collegamenti aerei! I visitatori della Francia appartengono a un target trasversale.\r

\r

Gli itinerari turistici sono adatti a tutte le età e anche a tutte le tasche, perché c’è un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre agli alberghi di charme proponiamo il campeggio per le famiglie, magari in Corsica: una destinazione splendida, dove vivere percorsi alternativi, anche in bicicletta. L’abbiamo promossa in una recente campagna. Vogliamo destagionalizzare il turismo in Francia, con proposte inedite come un tour dei Castelli della Loira a Natale. È davvero un’esperienza magica, con le decorazioni natalizie a illuminare gli edifici». Tante le ragioni per andare in Francia nel 2025.\r

\r

Gli amanti dell’arte potranno ripercorrere la storia di Paul Cézanne ad Aix-en-Provence, dove la prossima estate riaprirà le porte l’atelier dell’artista e dove, dal 28 giugno, sarà allestita la mostra “Cézanne al Jas de Bouffan”, la dimora di campagna della famiglia dell’artista. Spostandosi a Parigi, al Louvre si potrà visitare fino al 21 luglio una mostra dedicata alla moda. Louvre Couture farà dialogare con oggetti antichi gli abiti e accessori di Chanel, Yamamoto, Dolce & Gabbana e altri stilisti contemporanei. È poi in corso al Centre Pompidou una mostra dedicata alla pittrice Suzanne Valadon, che fu la musa di Renoir, Toulouse-Lautrec e Henner.\r

\r

Nei prossimi mesi riapriranno anche le torri di Notre-Dame dove, seguendo un nuovo itinerario, si salirà ad ammirare Parigi dall’alto. Dal 13 al 24 maggio è in programma la 78esima edizione del Festival di Cannes, mentre il prossimo settembre l’arte contemporanea dello street-artist JR trasformerà il Pont Neuf di Parigi in una installazione monumentale.\r

\r

Tra le celebrazioni sul territorio francese si ricordano i mille anni di Caen, l’affascinante città della Normandia che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore e da dove Guglielmo partì alla conquista del Regno d’Inghilterra nel 1066. Compie invece 500 anni il castello di Azay-le-Rideau, nella Valle della Loira; l’evento verrà festeggiato con un ricco programma multidisciplinare.\r

\r

Tante, poi, le opportunità per gli amanti dello sport. Dal 19 maggio all’8 giugno al Roland Garros si svolgerà l’iconico incontro di tennis su terra battuta, a cui è stata confermata la presenza di Jannik Sinner. Il prossimo 5 luglio partirà da Lille, nell’Alta Francia, il 112esimoTour de France: 3.320km su un tracciato interamente francese, tra le Alpi e i Pirenei. Partirà invece da Vannes, in Bretagna, il percorso di quasi 1200km del Tour de France Femmes. «Infine la Francia è molto attiva sul tema della sostenibilità e delle idee green: ne è stata pensata una per ogni regione del paese! - prosegue Lovato - Escursioni in bicicletta, ma anche tante passeggiate nel territorio dell’Alvernia-Rodano Alpi, vicino a Les 2 Alpes e lungo la rete di piste ciclabili di Strasburgo e nella Champagne. O in Borgogna - dove fare frequenti soste lungo i 25 km della Strada dei Vigneti - nell’ex foresta reale di Loches e a Rennes. ... La Normandia, fortemente impegnata nel turismo sostenibile, ha lanciato l’iniziativa Low Carbon Tariff, che promuove l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente come il treno, l’autobus e la bicicletta e offre uno sconto del 10% sulle visite per incoraggiare i visitatori alla scelta “green”. Si svolgerà infine a settembre a Montpellier l’edizione 2025 del Congresso “Green Destinations”. - conclude Lovato - 300 esperti di turismo provenienti da tutto il mondo si riuniranno per parlare di turismo sostenibile».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Francia: offerta poliedrica e in chiave sostenibile, per tutti i target di turisti","post_date":"2025-04-30T10:20:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746008410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2024 che viene archiviato nel segno della crescita per l'aeroporto di Milano Bergamo: Sacbo, la società di gestione dello scalo orobico, ha approvato il bilancio che riporta un utile netto per la capogruppo di 11,85 milioni, che l’assemblea ha disposto venga destinato per il 60% a dividendo e per il restante 40% a riserva straordinaria.\r

\r

E' stato un anno record per il numero di passeggeri movimentati, 17,3 milioni (+8,6% rispetto al 2023), che posizionano Milano Bergamo stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, nonché alla trentaquattresima posizione in Europa. E sono state 24le compagnie aeree operative sullo scalo, impegnate verso 158 destinazioni in 42 Paesi. \r

\r

“Il Piano investimenti concordato con Enac nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030 approvato a fine 2023 - sottolinea il presidente Sacbo, Giovanni Sanga - ha permesso di dare corso agli interventi di ampliamento dell’area partenze dell’aerostazione, che porteranno all’apertura a fine maggio 2025 della nuova area check-in, predisposta per garantire i nuovi servizi digitali di accettazione di persone e bagagli, e a fine anno all’entrata in funzione della nuova area riservata ai controlli di sicurezza dotata di macchinari di ultima generazione, che aumenteranno la capacità delle linee e agevoleranno le operazioni, e inoltre di completare la cosiddetta Mobility Plaza con il sottopasso di collegamento tra l’aerostazione e il futuro capolinea del collegamento ferroviario. L’intera azione di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali deve considerarsi mirata all’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale”.\r

\r

Va evidenziato che, a febbraio 2025, il Gruppo Sacbo è diventato prima e unica realtà a livello italiano ad avere aiuto accesso ai fondi europei per l’elettrificazione, sia di infrastrutture che di servizi, all’interno del bando Afif (Alternative Fuels Infrastructure Facilities) per un progetto complessivo di 9 milioni coperto per il 40% da finanziamento europeo. Il processo di trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e a tal fine il gruppo ha investito 2,9 milioni di euro. ","post_title":"Milano Bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri","post_date":"2025-04-30T10:01:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746007304000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai fa rotta sull'estate con un network di 11 destinazioni, incluse due nuove, a partire dal 4 giugno: si tratta di Antalya ed Al Alamein, che saranno servite quotidianamente dal Terminal 2 del Dubai International, rispettivamente, dal 5 e dal 21 giugno.\r

\r

Le due new entry si affiancano a quelle già inserite nella programmazione di flydubai, tra cui Batumi, Bodrum, Corfù, Dubrovnik, Mykonos, Olbia, Santorini, Tivat e Trabzon.\r

\r

Il network in espansione sarà servito dalla giovane ed efficiente flotta della compagnia, che comprende gli ultimi aeromobili retrofittati e gli ultimi Boeing 737 Max 8, entrati in servizio nell'aprile di quest'anno.\r

\r

\"Abbiamo registrato una crescita della domanda di viaggi verso le popolari destinazioni stagionali estive anno su anno - sottolinea Hamad Obaidalla, cco di flydubai. L'introduzione di altre destinazioni nelle nostre operazioni estive riflette il nostro costante impegno a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti, offrendo maggiore convenienza, migliore accessibilità e più opzioni di viaggio\".\r

\r

Il vettore mette in evidenza la crescente domanda per la classe Business, che ha registrato un aumento del 20% dei passeggeri nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo 2024. Un trend che si prevede proseguirà durante l'estate, che vede tra l'altro l'introduzione della nuova area check-in di Business Class e della flydubai Business Class Lounge presso il Terminal 2 di Dubai International.\r

\r

La partnership con Emirates\r

\r

Vola alto intanto la collaborazione con Emirates: nell'ultimo anno sono stati trasportati 5 milioni di viaggiatori attraverso le reti congiunte dei due vettori, con una crescita del 36% rispetto all’anno precedente.\r

Dal 2017, la partnership tra Emirates e flydubai ha offerto una vasta gamma di vantaggi a oltre 22 milioni di passeggeri: partita con appena 29 città nel 2017, oggi la rete congiunta raggiunge la cifra di 240 destinazioni in oltre 100 Paesi, offrendo un'esperienza fluida anche a terra: check-in semplificato, trasferimento bagagli efficiente, orari ottimizzati e maggiore connettività all'Aeroporto di Dubai, con accesso al Terminal 3.\r

In media, i passeggeri possono scegliere tra 295 voli in codeshare al giorno, per una maggiore flessibilità negli orari di partenza.","post_title":"Flydubai: due new entry nel network estivo. La partnership con Emirates vola alto","post_date":"2025-04-30T09:34:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746005661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489518","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Tray Tracker” è la nuova soluzione adottata dal Gruppo Lufthansa, che utilizza l'intelligenza artificiale per ridurre gli sprechi di cibo durante i voli.\r

\r

La tecnologia mobile analizza i resti dei pasti restituiti dal catering di bordo dei voli nel momento in cui le stoviglie raggiungono il sistema di lavaggio. Qui, l'intelligenza artificiale riconosce se un pasto è stato consumato parzialmente, completamente o lasciato intatto.\r

\r

L'analisi include anche la rotta del volo, la classe di viaggio e la tipologia di pasto. Le informazioni acquisite consentiranno così di ottimizzare per il futuro le dimensioni delle porzioni e la selezione dei pasti. Inoltre, il “Tray Tracker” contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO₂, poiché evitando il sovraccarico si riduce il peso totale. Allo stesso tempo, il cibo viene trasportato, utilizzato e smaltito in misura minore.\r

\r

Lufthansa utilizza l'innovazione nella sua sede di Francoforte da quasi un anno. Recentemente l'Ai ha iniziato a scansionare i vassoi anche a Monaco e, prossimamente, il Tray Tracker sarà utilizzato anche in altre sedi e compagnie aeree del gruppo tedesco. Il dispositivo mobile è stato sviluppato dal Team Digital Catering Analytics del Gruppo Lufthansa in collaborazione con la controllata zeroG del Gruppo Lufthansa.\r

\r

Un altro progetto del Gruppo Lufthansa basato sull'apprendimento automatico per prevenire gli sprechi alimentari si chiama “Pendle”: lanciato dal Lufthansa Innovation Hub nel 2024, l'iniziativa utilizza algoritmi che analizzano dati come la durata del volo, la rotta e la domanda precedente per ottimizzare il carico. A lungo termine, l'obiettivo è quello di collegare i due progetti.","post_title":"Gruppo Lufthansa: meno sprechi alimentari grazie all'intelligenza artificiale","post_date":"2025-04-30T09:25:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746005125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un modello di sviluppo\" che coniughi crescita economica, innovazione e responsabilità verso le future generazioni”: si inserisce in questo solco il collocamento del nuovo Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma, che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità raggiunti dall’azienda.\r

\r

L’operazione, da 750 milioni di euro e con durata circa 7 anni, è dedicata ad investitori istituzionali e ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale e da parte degli operatori specializzati in investimenti Esg (Environmental, Social and Governance), con ordini complessivi per 3 volte l’importo offerto. \r

\r

L’elevata attrattività a livello internazionale del credito Aeroporti di Roma è stata testimoniata dall’ampia sottoscrizione del bond da parte di investitori esteri, per una quota superiore all’85%. \r

\r

“Con questa nuova emissione – ha affermato l’ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – rafforziamo la strategia di Sustainable Financing di Adr, a sostegno del nostro piano di investimenti volto a garantire efficienza, modernizzazione e crescita sostenibile agli aeroporti della Capitale, a beneficio del Paese e del nostro territorio. Un quadro industriale e finanziario robusto e credibile ci ha permesso di investire, dal 2013 al 2024, ben 3 miliardi di euro in opere di rigenerazione e ampliamento degli scali di Fiumicino e Ciampino. \r

\r

Il mantenimento di una cornice abilitante stabile e affidabile ci consente di guardare al futuro con ambizione: nel 2025 prevediamo investimenti per 400 milioni di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, propedeutici al Piano di sviluppo di medio-lungo termine, che prevede un impegno di circa 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato. \r

\r

Il nostro obiettivo è contribuire in modo determinante al rafforzamento del trasporto aereo nazionale, promuovere la centralità dell’Italia nelle reti globali e affermare un modello di sviluppo che coniughi crescita economica, innovazione e responsabilità verso le future generazioni”. \r

\r

In linea con il nuovo sustainability-linked financing framework pubblicato, unitamente alla c.d. second-party opinion, nel mese di aprile 2025, l’emissione collega il costo del debito al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità (SPTs) legati a indicatori di performance (KPIs) relativi sia all’azzeramento al 2030 delle emissioni di CO2 controllate direttamente da Adr (Scope 1 e 2) che alla riduzione delle emissioni Scope 3 per passeggero derivanti dagli aeromobili in fase di rullaggio, decollo e atterraggio (landing and take-off), entrambi con riferimento all’aeroporto di Fiumicino. S°C, il target più ambizioso previsto dal suddetto protocollo, oggi adottato da pochi gruppi attivi nel settore aeroportuale. ","post_title":"Adr a tutto green: collocato nuovo Sustainability-Linked bond da 750 mln di euro","post_date":"2025-04-30T09:08:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746004099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità nel network di Air Serbia con il decollo della rotta Belgrado-Ginevra, con tre voli alla settimana - il lunedì, mercoledì e venerdì - dal prossimo 23 giugno 2025.\r

\"Con la reintroduzione dei voli tra Belgrado e Ginevra, rafforziamo ulteriormente la presenza di Air Serbia in Svizzera. Oltre a Zurigo, dove voleremo fino a 21 volte a settimana durante la stagione estiva, introdurremo anche tre voli settimanali per Ginevra - spiega Boško Rupić, general manager commercial and strategy del vettore -. È uno dei centri diplomatici e finanziari più importanti d'Europa e ospita una numerosa diaspora serba. Questo collegamento diretto consentirà ai passeggeri della Svizzera occidentale di raggiungere facilmente Belgrado e molte altre destinazioni servite da Air Serbia\".\r

La compagnia proporrà quindi da Ginevra, via Belgrado, numerosi collegamenti verso Atene, Budapest, Dubrovnik, Ankara, Heraklion, Istanbul, Larnaca, Lubiana, Malta, Ohrid, Bucarest, Pola, Rodi, Sarajevo, Salonicco, Skopje, Sofia, Spalato, Tbilisi, Podgorica, Tirana, Tivat, Varna, Vienna, Zagabria e molte altre città.","post_title":"Air Serbia tornerà a collegare Belgrado con Ginevra, dal 23 giugno","post_date":"2025-04-29T11:11:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1745925076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489552\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners[/caption]\r

\r

Allianz Partners ha annunciato oggi i risultati dell'esercizio 2024 con 10,1 miliardi di euro di ricavi totali e un utile operativo di 333,5 milioni di euro. Tutte le linee di business hanno contribuito alla crescita sostenuta e ai solidi risultati nell'esercizio, che ha visto un aumento del 14,7% del business Health e una crescita a doppia cifra del 13,6% di quello Assistance & Mobility.\r

\r

L’azienda ha fornito assistenza a oltre 100 milioni di clienti in tutto il mondo, gestendo più di 260.000 casi al giorno, per un totale di 95 milioni di casi nell'ultimo anno, con una forte dedizione al miglioramento dell'esperienza del cliente e continui investimenti in efficienza operativa.\r

\r

\"Il 2024 è stato un altro anno straordinario per Allianz Partners, con la migliore performance di sempre sia in termini di utile operativo che di fatturato, superando i 10 miliardi di euro di ricavi totali - ha affermato Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners -. Questi risultati riflettono lo slancio che abbiamo generato in tutte le aree del nostro business e il nostro costante impegno nel fornire soluzioni innovative ai nostri partner e serenità ai loro clienti\".\r

\r

L'azienda continua a essere il primo assicuratore globale nel settore viaggi. Il volume totale del business Travel 2024 ha registrato una lieve crescita attestandosi paria 3,2 miliardi di euro, trainato principalmente dall'Europa. Il redditizio segmento B2C in Nord America ha continuato a crescere, mentre il mercato dei viaggi in Nord America e APAC si è normalizzato ai livelli pre-Covid, con tassi di adesione e prezzi dei viaggi ridotti rispetto al 2023.\r

\r

Il business travel insurance ha continuato a generare ricavi per i partner e ha migliorato ulteriormente la proposta di valore attraverso la piattaforma Allianz Fusion. Questa piattaforma ha aiutato i partner commerciali globali a personalizzare le offerte di protezione viaggi per i clienti all'interno del percorso di prenotazione, ottimizzando l'offerta per i clienti. La piattaforma Allianz Fusion è stata estesa a molti nuovi mercati grazie a partnership con diverse compagnie aeree, con un'espansione continua prevista nel 2025.","post_title":"Allianz Partner: 10 miliardi di euro di ricavi. Cresce il settore travel","post_date":"2025-04-29T10:50:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1745923813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sudafrica ha visto una crescita importante nel 2024, in ripresa stabile sul 2023, anche se non ancora ai livelli del 2019. Il 2025 si prospetta bene, già a partire dai ponti di inizio aprile, come dimostrano gli ottimi feedback dei viaggiatori.\r

\r

Il governo sudafricano sta collaborando con le imprese turistiche e investe in infrastrutture ecologiche, mentre si sviluppano i trend del benessere e dei percorsi nella natura nel rispetto della biodiversità e del turismo responsabile. Il Sudafrica si conferma destinazione cara ai viaggiatori internazionali interessati a vivere esperienze combinate di meditazione, escursioni e avventura, che li mettano in contatto con la natura più selvaggia per ritrovare l’equilibrio psico-fisico.\r

\r

In primo piano l’esperienza dei Safari, che si declinano in modo diverso, per scoprire il lato più selvaggio delle nove province del paese. Nei parchi nazionali vengono proposte attività di safari di ogni tipo, anche adatte ai bambini a partire da 6 anni. Alcuni lodge hanno dei ranger dedicati che accompagnano bambini dai 4 anni alla scoperta della flora locale e di curiose specie animali! Tra le proposte anche il Walking Safari, un percorso lento nella natura del bush, i Safari Marini lungo la costa dell’oceano o i River Safari, per ammirare gli animali che si abbeverano ai fiumi.\r

\r

Il turista italiano visita il Sudafrica proprio per vivere la ricca esperienza dei safari e anche per scoprire le grandi città del paese: Cape Town e Johannesburg. L’offerta turistica del paese, quindi, si evolve per rispondere alle esigenze di ogni viaggiatore: sia che cerchi il relax e il lusso nei numerosi lodge, sia che cerchi l’avventura e lo sport. Ci sono infatti tanti parchi naturali adatti al trekking, con percorsi avventura e zipline; si può anche fare surf sulle spiagge. Il Sudafrica è ideale per i viaggi di nozze, adatto ai turisti che cercano resort di lusso, ricchi di romanticismo.\r

\r

I siti Unesco sono 12: i primi, certificati nel ‘99, sono i siti ominidi fossili - “La culla dell’Umanità” - Simangaliso Wetland Park e Robben Island, l’isola delle foche che nel 1900 è divenuta il carcere politico dove è stato poi detenuto Nelson Mandela. Gli altri siti sono stati aggiunti nel corso degli anni: 7 sono culturali, 4 naturali e uno misto: si va dalle testimonianze del Pleistocene ai paesaggi culturali, ai siti dei diritti umani, eredità dello stesso Mandela. Il Sudafrica è un paese accogliente - dove i locali sono aperti a incontrare i visitatori - ed è anche sicuro, sempre prestando attenzione nelle grandi città. Come accade in tutto il mondo.\r

\r

Le connessioni dall'Italia non prevedono ad oggi voli diretti, ma si può volare in Sudafrica con oltre 70 compagnie aeree internazionali, facendo scalo in Europa, in Africa o nei paesi del Golfo. Il volo dall’Europa dura circa 10 ore. South African Airways vola in tutto il mondo ed è collegata alle principali rotte internazionali. Infine il mercato del turismo: anche quest’anno, dal 12 al 15 maggio, Durban ospiterà l’Africa’s Travel Indaba 2025, l’evento che rappresenta l’industria dei viaggi africana a 360° e attira tanti operatori del settore, mettendo in risalto la crescita della piccola e media industria sia in Sudafrica che in tutto il continente. \r

\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"489522,489528,489525\"]\r

\r

","post_title":"Sudafrica: scoprire la “culla dell’umanità” in un paese in progressiva crescita","post_date":"2025-04-29T10:49:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1745923775000]}]}}