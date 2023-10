Milano Bergamo: aeroporto ai vertici d’Europa per indice di gradimento dei passeggeri L’Aeroporto di Milano Bergamo macina risultati positivi in questo finale di 2023: oltre alla ripresa del trasporto aereo passeggeri, che ha già ampiamente superato i livelli pre-Covid, lo scalo registra indici di gradimento senza precedenti da parte dei propri clienti, raggiungendo nel terzo trimestre 2023 il vertice assoluto a livello europeo secondo le rilevazioni effettuate da Aci World, l’associazione mondiale degli aeroporti. L’apprezzamento dei servizi offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, già tra i più elevati prima dei mesi estivi che sono tradizionalmente tra i più sfidanti per i gestori aeroportuali, mostra un ulteriore incremento rispetto alle rilevazioni che ne premiavano la qualità dei servizi e il comfort e fruibilità degli spazi, raggiungendo posizioni di vertice rispetto alla totalità degli aeroporti europei. L’indagine evidenzia per lo scalo bergamasco un grado di soddisfazione globale di 4,85 (su un massimo di 5) contro un valore medio mondiale di 4,28, un valore medio europeo di 4,05 ed un valore medio italiano di 4,07. I valori di riferimento premiano l’Aeroporto di Milano Bergamo nel suo complesso con incremento dell’indice di soddisfazione totale superiore di otto punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Questo ampio delta positivo colloca Milano Bergamo al primo posto nel panorama degli aeroporti europei “Il riscontro che emerge dai questionari proposti da Aci World premia sia gli sforzi prodotti dalla società di gestone per conferire all’infrastruttura aeroportuale una dimensione adeguata alle esigenze del traffico passeggeri, sia l’impegno e la professionalità del personale che opera nello scalo e dalla cui capacità dipende la qualità e l’efficienza dei servizi” – dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, società di gestione dello scalo – È una soddisfazione generale che ci accomuna e induce a garantire nel tempo i livelli raggiunti, cercando di produrre ulteriori miglioramenti ove possibile”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454495 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un Egitto che fa quadrato attorno ai suoi punti di forza tanto strategici quanto unici quello che oggi si promuove sullo scenario turistico internazionale, mentre la situazione geopolitica mondiale subisce l'ennesimo contraccolpo dopo i tragici eventi che hanno coinvolto Israele. Mohamed Farag, direttore dell'Egyptian Tourism Board per Germania, Austria, Svizzera e Polonia, con supervisione su Mosca e Roma, ha tracciato prospettive e obiettivi dell'ente in occasione della recente fiera di Rimini. A soli pochi giorni di distanza dallo scoppio del conflitto in Israele. "Troppi pochi giorni per delineare con precisione quanto e come questi eventi si ripercuoteranno anche sull'andamento dei flussi turistici verso l'Egitto. Fatti che, personalmente, sono convinto necessitino di una soluzione che non può che essere quella diplomatica". Così l'Egitto prova a non interrompere la marcia che lo condurrà verso il traguardo fissato per il 2028 di 30 milioni di turisti, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno. "E per centrare questo obiettivo dobbiamo crescere di circa il 30% anno su anno, contando un portfolio diversificato di mercati, come pure su un prodotto altrettanto diversificato e in grado di soddisfare le esigenze di vari segmenti di clientela". L'Italia, in questo quadro, resta tra i bacini strategici per l'Egitto: "Nel 2023 il mercato italiano ha superato tutte le nostre aspettative con una crescita addirittura del 60% rispetto al 2022. Siamo felici perché questo risultato è stato raggiunto mano nella mano con i partner italiani, tour operator, agenti di viaggio e media, che sono la nostra voce sul mercato. Ora, puntiamo a tornare ai numeri record del 2010, quando i visitatori italiani erano stati oltre 1 milione". Nuovo impulso, quindi, alla già consolidata relazione con il trade: "Continueremo a lavorare fianco a fianco, dal supporto ai voli con gli incentivi per i charter, alle azioni di co-marketing con gli operatori, ai fam trip, alle campagne pubblicitarie in più mercati. Tutto quanto possibile per incentivare le vendite della destinazione Egitto". Numerosi gli investimenti per riqualificare l'offerta, "a cominciare dalle infrastrutture: basti pensare alle aperture negli ultimi due anni di nuovi aeroporti, da El Alamein allo Sphinx Airport. Oltre che sui treni veloci che collegheranno Luxor e Aswan con Hurghada, come già accade da Il Cairo: interventi che consentiranno ai turisti che frequentano le spiagge del mar Rosso di raggiungere in minor tempo e più agevolmente i grandi siti storici del paese". [post_title] => L'Egitto che guarda al futuro: "Continuiamo a lavorare fianco a fianco con il trade" [post_date] => 2023-10-20T14:41:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697812883000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454476 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Botta e risposta tra Ita Airways e Aeroitalia: al centro dello scontro il marchio di quest'ultima che, secondo la prima, sarebbe identico a quello dell'ex compagnia di bandiera, Alitalia, brand attualmente di proprietà di Ita (attualmente non utilizzato, ma che potrebbe tornare a volare in un prossimo futuro). Ecco allora che Ita Airways ha formalmente chiesto ad Aeroitalia di rinunciarvi attraverso una lettera inviata ieri 19 ottobre, tramite la Società italiana brevetti. Secondo quanto riferito da Avionews, nella missiva si legge che il marchio Aeroitalia si pone "in contrasto con i diritti anteriori di Ita non soltanto per le evidenti somiglianze fonetiche e/o grafiche e/o concettuali, ma anche per l’utilizzo che di essi viene fatto sulle livree e sui timoni degli aerei, che richiamano in maniera evidente quegli degli aeromobili Alitalia". Ita ha dunque chiesto l’immediata rinuncia alla registrazione del marchio in Italia ed in Europa; la cessione immediata di ogni utilizzo; l’impegno a non adottare in futuro loghi simili ad Alitalia e al suo "disegno del timone"; la modifica della denominazione e l'eliminazione della parola Aeroitalia; la rinuncia al dominio aeroitalia.it. e una congrua somma a titolo di risarcimento danni e spese legali Immediata la replica di Aeroitalia che sostiene come il logo sia "difforme in tutto e per tutto". E' l'ad, Gaetano Intrieri, a dichiararsi "estremamente stupito" dalla richiesta di Ita, e ne contesta "integralmente il contenuto, in quanto pretestuoso, infondato e tardivo", essendo il ricorso presentato "a distanza di quasi due anni dalla sua regolare registrazione", con il pittogramma Aeroitalia "studiato e disegnato da società di gestione marchi altamente qualificata e nel totale rispetto dei criteri di caratterizzazione e differenziazione". "L’attuale livrea di Ita, nonché lo stesso marchio utilizzato da questa società - ribadisce Intrieri è difforme in tutto e per tutto da quello Aeroitalia e nulla giustifica, allo stato (al netto di una recondita ma vietata volontà di ripristinare la vecchia denominazione Alitalia), la richiesta di 'immediata rinuncia alle registrazioni'" italiane ed europee del marchio, "nonché il ritiro e la rinuncia di ogni altra domanda o registrazione". [post_title] => Ita Airways contro Aeroitalia: "Il marchio è identico a quello di Alitalia e va cambiato" [post_date] => 2023-10-20T11:23:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697800985000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454472 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aeroporto di Milano Bergamo macina risultati positivi in questo finale di 2023: oltre alla ripresa del trasporto aereo passeggeri, che ha già ampiamente superato i livelli pre-Covid, lo scalo registra indici di gradimento senza precedenti da parte dei propri clienti, raggiungendo nel terzo trimestre 2023 il vertice assoluto a livello europeo secondo le rilevazioni effettuate da Aci World, l’associazione mondiale degli aeroporti. L’apprezzamento dei servizi offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, già tra i più elevati prima dei mesi estivi che sono tradizionalmente tra i più sfidanti per i gestori aeroportuali, mostra un ulteriore incremento rispetto alle rilevazioni che ne premiavano la qualità dei servizi e il comfort e fruibilità degli spazi, raggiungendo posizioni di vertice rispetto alla totalità degli aeroporti europei. L'indagine evidenzia per lo scalo bergamasco un grado di soddisfazione globale di 4,85 (su un massimo di 5) contro un valore medio mondiale di 4,28, un valore medio europeo di 4,05 ed un valore medio italiano di 4,07. I valori di riferimento premiano l’Aeroporto di Milano Bergamo nel suo complesso con incremento dell’indice di soddisfazione totale superiore di otto punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Questo ampio delta positivo colloca Milano Bergamo al primo posto nel panorama degli aeroporti europei “Il riscontro che emerge dai questionari proposti da Aci World premia sia gli sforzi prodotti dalla società di gestone per conferire all’infrastruttura aeroportuale una dimensione adeguata alle esigenze del traffico passeggeri, sia l’impegno e la professionalità del personale che opera nello scalo e dalla cui capacità dipende la qualità e l’efficienza dei servizi” – dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, società di gestione dello scalo – È una soddisfazione generale che ci accomuna e induce a garantire nel tempo i livelli raggiunti, cercando di produrre ulteriori miglioramenti ove possibile”. [post_title] => Milano Bergamo: aeroporto ai vertici d'Europa per indice di gradimento dei passeggeri [post_date] => 2023-10-20T11:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697799688000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti di Puglia alza il sipario sul nuovo volto dell'aeroporto di Foggia, una volta terminati i lavori di riqualificazione. Il 'Gino Lisa' sarà uno scalo «più sicuro, innovativo e più green», come spiega il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile: «Dopo aver restituito al territorio il ‘suo’ aeroporto oggi annunciamo che lo scalo avrà un nuovo volto in grado di coniugare sicurezza e armonia architettonica». «Il seme piantato più di un anno fa sta dando i suoi frutti e continuerà a darli non solo attraverso i numeri, ma anche e soprattutto attraverso l’attrattività di un territorio ricco di bellezze. Con tanta pazienza e abnegazione, riusciremo a raggiungere risultati che vanno ben oltre le aspettative. Il nostro obiettivo non è fare le cose di fretta, ma farle nel miglior modo possibile e per questo ringrazio l’Enac, il suo Presidente Di Palma e tutta la sua struttura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il management di Aeroporti di Puglia, la Regione Puglia». I lavori, il cui importo è di circa 10 milioni di euro da realizzare nell’ambito del ciclo di programmazione Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2021-2027, verranno effettuati garantendo l’operatività dello scalo e serviranno per rendere più moderno il terminal. Obiettivo della Società è quello di ‘rinforzare’ l’infrastruttura con elementi di alta valenza architettonica in cui la resistenza e la maggiore stabilità si coniughino appieno con l’estetica. Questo significa che i lavori sull’infrastruttura che riguarderanno sia l’interno dell’aerostazione che l’esterno, quindi le facciate, si sono resi necessari per migliorare gli standard di sicurezza strutturale in caso di eventi sismici e il suo aspetto. Si farà ricorso all’utilizzo di materiali ‘forti’ che esternamente creeranno una cortina architettonica continua in grado di rinnovare e abbellire completamente l’aspetto di tutte le facciate, anche attraverso una scelta cromatica che prevede una variazione dal bianco all’azzurro, a prefigurare un camaleontico mascheramento verticale verso il cielo. Il Piano di Sviluppo Aeroportuale di Foggia, in fase di istruttoria da parte dell’Enac, prevede, così come illustrato dal direttore generale e dal direttore tecnico di Aeroporti di Puglia, un piano degli investimenti di circa 70 milioni di euro e si articola su interventi che riguardano tra gli altri un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, una riqualifica funzionale del piazzale di sosta aeromobili e una riqualifica del Villaggio Azzurro. Il nuovo volto dell’aeroporto prevede anche che a guidare lo scalo sarà una donna, presentata questa mattina dal presidente Vasile nel corso della conferenza stampa. Si tratta di Antonella D’Alfonso, da oltre vent’anni dipendente di Aeroporti di Puglia, dove attualmente ricopre il ruolo di supervisore al ‘Karol Wojtyla’. [post_title] => Foggia: il nuovo volto dell'aeroporto, che sarà «più sicuro, innovativo e più green» [post_date] => 2023-10-20T10:30:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697797842000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I finalisti degli Awards for Excellence 2024 di Condé Nast Johansens sono stati rivelati. Nel settore Europa e Mediterraneo, l'Italia è presente in ben 16 delle 20 categorie. In alcuni casi, tutte e 3 le strutture in competizione rappresentano il Bel Paese, portando il totale degli alberghi italiani finalisti agli Awards 2024 al considerevole numero di 23. Queste le categorie per le quali risultano finalisti prestigiosi alberghi italiani: Nella categoria di Best New or Recently Renovated Hotel: Grand Hotel Des Étrangers in Sicilia, come Best for Romance ci sono Boutique Hotel Villa Sostaga in provincia di Brescia e Villa Spalletti Trivelli a Roma. Nella categoria Best House, Villa or Serviced Apartment ci sono TresureRome Sky Terrace a Roma e Castello di Monsignore; fra i nomi in gara per Best Restaurant ci sono Gardena Grödnerhof Hotel & Spa e Villa Edera e La Torretta Boutique Hotel, mentre per la Best Dining Experience concorre il Torre A Cona Wine Estate in Toscana. Come Best Bar c’è il Color Hotel Style Design, e per Best Waterside Hotel c’è il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, situato sulle splendide coste della Sardegna. Il finalista italiano nella categoria Best Hotel Spa è Castel Fragsburg in Trentino. A concorrere per la Best Small & Exclusive Property ci sono 3 strutture italiane lo Speronari Suites a Milano, il Madama Garden Retreat a Venezia e la Locanda del Colle in provincia di Lucca. È candidato per Best Value Experience l’Elizabeth Unique Hotel a Roma. Come Best Destination Spa ci sono il Villa Eden - The Private Retreat a Merano e l’ADLER Spa Resort SICILIA ad Agrigento in Sicilia, mentre come Best Countryside Hotel c’è il Relais Rossar vicino Verona. In nomination per Best Experience Immersive c’è Borgo San Gregorio in Campania. Nella categoria di Best for Wedding, Parties and Celebrations ci sono Ca’ Sagredo Hotel a Venezia e Palazzo di Varignana Wellness Resort & Spa in provincia di Bologna. Infine per la categoria Best for Meetings & Events il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa a Roma e come Best for Green Practices and Sustainability il Susafa in provincia di Palermo. [post_title] => Condé Nast Johansens: 23 alberghi italiani tra i finalisti degli Awards for Excellence 2024 [post_date] => 2023-10-20T10:29:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697797794000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua l'investimento di Air Tahiti Nui sui collegamenti dall'Europa alla Polinesia Francese. Fino al mese di marzo la compagnia opererà cinque voli per Tahiti da Parigi, con avvicinamenti con Air France e Ita Airways (2 via Seattle e 3 via Los Angeles). Per l'estate 2024 - da fine marzo a fine ottobre - i voli settimanali diventeranno sette (2 via Seattle e 5 via Los Angeles). "Non è mai successo che la Polinesia Francese fosse così collegata a Parigi, e questo anche grazie alla forte domanda dall’Europa" afferma Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy della compagnia aerea. Sempre valida la promozione dedicata agli honeymooners, target privilegiato del vettore, con il meno 25% per la sposa sugli itinerari via-Parigi, tranne per le partenze dal 20 luglio al 18 agosto. Air Tahiti Nui offre poi voli combinati: "I nostri itinerari consentono stop over gratuiti in tutte le città, anche a Parigi. Il bagaglio, consegnato in Italia, viene poi imbarcato e arriva direttamente a Tahiti. I due voli settimanali via Seattle, operativi dal 31 ottobre, propongono una rotta nuova e interessante". La città, giovane e ricca di cultura pop e contemporanea, è anche un gateway per gli Stati Uniti occidentali, per l’area dei parchi e verso il Canada. Air Tahiti Nui riprende anche a servire la rotta da Tokyo Narita: "Molto richiesta dagli italiani, è stata ripristinata solo ora perché il Giappone ha aperto meno di un anno fa. Questa tratta ci permette di offrire l’itinerario “giro del mondo” con tariffa andata-e-ritorno: andata east bound e ritorno west bound, con tappa in Giappone. Gli itinerari sono tutti combinabili tra di loro". [gallery ids="454451,454452,454453"] [post_title] => Air Tahiti Nui: mai così tanti collegamenti fra Europa e Polinesia Francese [post_date] => 2023-10-20T09:28:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697794130000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un momento in cui il settore alberghiero è alle prese con una decrescita del mercato e con l'aumento dei costi operativi, l'adozione di metodi di pagamento innovativi emerge come una strategia necessaria. Scalapay, la piattaforma di pagamento rateizzato, fotografa lo stato dell’arte con focus sul comparto dell’ospitalità e, al contempo, mostra attraverso dati concreti come sia possibile invertire tale tendenza. L'analisi dei dati del segmento alberghiero - inclusi gruppi e singole strutture partner di Scalapay - indica che la percentuale media di conversione attraverso la fintech è del 20%, rispetto al 10% ottenuto con altri metodi di pagamento. Inoltre, il costo medio per contatto in campagne realizzate da Scalapay è di circa 3 euro (pari al 25% in meno rispetto ai canali digitali classici), con oneri di acquisizione di nuovi clienti pressoché dimezzati rispetto ai tradizionali sistemi di advertising. «Per i brand – spiega Matteo Ciccalé, travel partnership director - essere inseriti nel circuito Scalapay rappresenta una nuova opportunità di business - oltre al vantaggio di offrire la possibilità del pagamento rateizzato -, grazie agli atout della strategia marketing di Scalapay che spinge la visibilità delle offerte e supporta il brand engagement. Non a caso, da un anno a questa parte, la piattaforma viene utilizzata anche come vero e proprio contenitore di offerte dedicate, oltre alla sua funzione di pagamento rateizzato: un vantaggio perché i partner ottengono visibilità con una community già intenzionata a fare acquisti». I picchi dei tassi di conversione, registrati nelle campagne delle strutture ricettive in cui Scalapay gioca un ruolo di player decisivo, indicano che il tema della flessibilità - che l’Unicorno è in grado di garantire - è cruciale. In questa direzione, la strategia di Scalapay genera a tutti gli effetti un win-win, da cui tutti gli attori coinvolti traggono vantaggio: sia le strutture, sia i clienti che si affidano al sistema di pagamento promosso dalla fintech. «In un mercato instabile – aggiunge Ciccalé - dobbiamo essere innovatori: Scalapay consente ai partner di essere d’appealing sul mercato, senza influenzare margini. Tradotto nei fatti, per le strutture significa avvalersi di una leva per indurre il cliente alla finalizzazione della prenotazione. Oggi, Scalapay è integrato in quasi tutti i più noti booking engine e accetta qualsiasi tipologia di carta di credito, debito e prepagate: all’albergatore si offre un’opportunità irrinunciabile per restare al passo con le esigenze dei clienti». [post_title] => Scalapay, come supportare il settore alberghiero tra aumento dei costi e decrescita del mercato [post_date] => 2023-10-20T09:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697793323000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allarme dagli Stati Uniti, che consigliano ai propri cittadini la massima cautela nei viaggi verso tutte le destinazioni internazionali. Ieri il Dipartimento di Stato degli Usa, alla luce dell'aumento delle tensioni geopolitiche, ha emesso un avviso di 'Worldwide Caution' evidenziando il rischio di attacchi terroristici, manifestazioni o azioni violente "contro cittadini e interessi statunitensi". L'avviso non è uno sconsiglio di viaggio, ma un sollecita ad esercitare una maggiore cautela e "stare all'erta nelle località frequentate dai turisti". Il Dipartimento di Stato consiglia inoltre a tutti i viaggiatori che si recano all'estero di iscriversi allo Smart Traveler Enrollment Program (Step) per ricevere avvisi in caso di emergenza. Gli Stati Uniti hanno inoltre formalmente consigliato ai cittadini americani di evitare di recarsi in Libano: l'allerta qui è al "Livello 4 - Non viaggiare", con l'indicazione di non andare "al confine con Israele a causa del potenziale conflitto armato". In Italia, come del resto in Europa, la situazione è simile. Nel nostro Paese il sito Viaggiare Sicuri, consiglia di rimandare i viaggi in Libano, in caso di spostamenti non strettamente necessari. La situazione di sicurezza in Israele e nei Territori Palestinesi, spiegano le autorità italiane, resta estremamente fluida e si segnalano cancellazioni sulle tratte aeree da e per l’Italia. [post_title] => Stati Uniti: massima cautela per chi viaggia, a livello mondiale [post_date] => 2023-10-20T09:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697792453000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto internazionale dell'Umbria entra nella stagione invernale: tra le novità l'estensione della Perugia-Cagliari a tutto l'anno, con due frequenze alla settimana, ogni venerdì e domenica. Confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra Stansted (che vedono programmate tra le tre e le sei frequenze settimanali), Catania (tra le due e le tre frequenze settimanali) e Palermo (due frequenze settimanali). Wizz Air ed Albawings opereranno i voli da/per Tirana rispettivamente con tre e due frequenze settimanali. Numerosi i servizi che sono stati implementati nel corso di questi mesi all’interno del terminal aeroportuale, tra cui le nuove postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, wi-fi gratuito ed illimitato, area fumatori, sala business, nuove attività commerciali compresi nuovi negozi, nuovi autonoleggi ed un nuovo bar in area sterile, courtesy line per famiglie e passeggeri con ridotta mobilità, fast track, un nuovo gate, tornelli per lettura e-ticket ed un nuovo varco sicurezza. All’esterno del terminal sono stati inoltre aggiunti oltre 200 nuovi posti auto, un nuovo sistema di automatizzazione dei parcheggi rapido ed efficiente, uno spazio dedicato a chi viaggia con la propria bicicletta, due stalli per la ricarica di auto elettriche e, non ultimo, una nuova viabilità ed una nuova segnaletica. [post_title] => Aeroporto dell'Umbria: il collegamento Perugia-Cagliari diventa annuale [post_date] => 2023-10-19T12:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697718646000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "milano bergamo aeroporto ai vertici deuropa per indice di gradimento dei passeggeri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2636,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un Egitto che fa quadrato attorno ai suoi punti di forza tanto strategici quanto unici quello che oggi si promuove sullo scenario turistico internazionale, mentre la situazione geopolitica mondiale subisce l'ennesimo contraccolpo dopo i tragici eventi che hanno coinvolto Israele.\r

\r

Mohamed Farag, direttore dell'Egyptian Tourism Board per Germania, Austria, Svizzera e Polonia, con supervisione su Mosca e Roma, ha tracciato prospettive e obiettivi dell'ente in occasione della recente fiera di Rimini. A soli pochi giorni di distanza dallo scoppio del conflitto in Israele. \"Troppi pochi giorni per delineare con precisione quanto e come questi eventi si ripercuoteranno anche sull'andamento dei flussi turistici verso l'Egitto. Fatti che, personalmente, sono convinto necessitino di una soluzione che non può che essere quella diplomatica\".\r

\r

Così l'Egitto prova a non interrompere la marcia che lo condurrà verso il traguardo fissato per il 2028 di 30 milioni di turisti, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno. \"E per centrare questo obiettivo dobbiamo crescere di circa il 30% anno su anno, contando un portfolio diversificato di mercati, come pure su un prodotto altrettanto diversificato e in grado di soddisfare le esigenze di vari segmenti di clientela\".\r

\r

L'Italia, in questo quadro, resta tra i bacini strategici per l'Egitto: \"Nel 2023 il mercato italiano ha superato tutte le nostre aspettative con una crescita addirittura del 60% rispetto al 2022. Siamo felici perché questo risultato è stato raggiunto mano nella mano con i partner italiani, tour operator, agenti di viaggio e media, che sono la nostra voce sul mercato. Ora, puntiamo a tornare ai numeri record del 2010, quando i visitatori italiani erano stati oltre 1 milione\".\r

\r

Nuovo impulso, quindi, alla già consolidata relazione con il trade: \"Continueremo a lavorare fianco a fianco, dal supporto ai voli con gli incentivi per i charter, alle azioni di co-marketing con gli operatori, ai fam trip, alle campagne pubblicitarie in più mercati. Tutto quanto possibile per incentivare le vendite della destinazione Egitto\".\r

\r

Numerosi gli investimenti per riqualificare l'offerta, \"a cominciare dalle infrastrutture: basti pensare alle aperture negli ultimi due anni di nuovi aeroporti, da El Alamein allo Sphinx Airport. Oltre che sui treni veloci che collegheranno Luxor e Aswan con Hurghada, come già accade da Il Cairo: interventi che consentiranno ai turisti che frequentano le spiagge del mar Rosso di raggiungere in minor tempo e più agevolmente i grandi siti storici del paese\".\r

\r

","post_title":"L'Egitto che guarda al futuro: \"Continuiamo a lavorare fianco a fianco con il trade\"","post_date":"2023-10-20T14:41:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697812883000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Botta e risposta tra Ita Airways e Aeroitalia: al centro dello scontro il marchio di quest'ultima che, secondo la prima, sarebbe identico a quello dell'ex compagnia di bandiera, Alitalia, brand attualmente di proprietà di Ita (attualmente non utilizzato, ma che potrebbe tornare a volare in un prossimo futuro).\r

\r

Ecco allora che Ita Airways ha formalmente chiesto ad Aeroitalia di rinunciarvi attraverso una lettera inviata ieri 19 ottobre, tramite la Società italiana brevetti. Secondo quanto riferito da Avionews, nella missiva si legge che il marchio Aeroitalia si pone \"in contrasto con i diritti anteriori di Ita non soltanto per le evidenti somiglianze fonetiche e/o grafiche e/o concettuali, ma anche per l’utilizzo che di essi viene fatto sulle livree e sui timoni degli aerei, che richiamano in maniera evidente quegli degli aeromobili Alitalia\". \r

\r

Ita ha dunque chiesto l’immediata rinuncia alla registrazione del marchio in Italia ed in Europa; la cessione immediata di ogni utilizzo; l’impegno a non adottare in futuro loghi simili ad Alitalia e al suo \"disegno del timone\"; la modifica della denominazione e l'eliminazione della parola Aeroitalia; la rinuncia al dominio aeroitalia.it. e una congrua somma a titolo di risarcimento danni e spese legali\r

\r

Immediata la replica di Aeroitalia che sostiene come il logo sia \"difforme in tutto e per tutto\". E' l'ad, Gaetano Intrieri, a dichiararsi \"estremamente stupito\" dalla richiesta di Ita, e ne contesta \"integralmente il contenuto, in quanto pretestuoso, infondato e tardivo\", essendo il ricorso presentato \"a distanza di quasi due anni dalla sua regolare registrazione\", con il pittogramma Aeroitalia \"studiato e disegnato da società di gestione marchi altamente qualificata e nel totale rispetto dei criteri di caratterizzazione e differenziazione\".\r

\r

\"L’attuale livrea di Ita, nonché lo stesso marchio utilizzato da questa società - ribadisce Intrieri è difforme in tutto e per tutto da quello Aeroitalia e nulla giustifica, allo stato (al netto di una recondita ma vietata volontà di ripristinare la vecchia denominazione Alitalia), la richiesta di 'immediata rinuncia alle registrazioni'\" italiane ed europee del marchio, \"nonché il ritiro e la rinuncia di ogni altra domanda o registrazione\".","post_title":"Ita Airways contro Aeroitalia: \"Il marchio è identico a quello di Alitalia e va cambiato\"","post_date":"2023-10-20T11:23:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697800985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aeroporto di Milano Bergamo macina risultati positivi in questo finale di 2023: oltre alla ripresa del trasporto aereo passeggeri, che ha già ampiamente superato i livelli pre-Covid, lo scalo registra indici di gradimento senza precedenti da parte dei propri clienti, raggiungendo nel terzo trimestre 2023 il vertice assoluto a livello europeo secondo le rilevazioni effettuate da Aci World, l’associazione mondiale degli aeroporti.\r

\r

L’apprezzamento dei servizi offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, già tra i più elevati prima dei mesi estivi che sono tradizionalmente tra i più sfidanti per i gestori aeroportuali, mostra un ulteriore incremento rispetto alle rilevazioni che ne premiavano la qualità dei servizi e il comfort e fruibilità degli spazi, raggiungendo posizioni di vertice rispetto alla totalità degli aeroporti europei.\r

\r

L'indagine evidenzia per lo scalo bergamasco un grado di soddisfazione globale di 4,85 (su un massimo di 5) contro un valore medio mondiale di 4,28, un valore medio europeo di 4,05 ed un valore medio italiano di 4,07.\r

\r

I valori di riferimento premiano l’Aeroporto di Milano Bergamo nel suo complesso con incremento dell’indice di soddisfazione totale superiore di otto punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Questo ampio delta positivo colloca Milano Bergamo al primo posto nel panorama degli aeroporti europei\r

\r

“Il riscontro che emerge dai questionari proposti da Aci World premia sia gli sforzi prodotti dalla società di gestone per conferire all’infrastruttura aeroportuale una dimensione adeguata alle esigenze del traffico passeggeri, sia l’impegno e la professionalità del personale che opera nello scalo e dalla cui capacità dipende la qualità e l’efficienza dei servizi” – dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, società di gestione dello scalo – È una soddisfazione generale che ci accomuna e induce a garantire nel tempo i livelli raggiunti, cercando di produrre ulteriori miglioramenti ove possibile”.","post_title":"Milano Bergamo: aeroporto ai vertici d'Europa per indice di gradimento dei passeggeri","post_date":"2023-10-20T11:01:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697799688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Aeroporti di Puglia alza il sipario sul nuovo volto dell'aeroporto di Foggia, una volta terminati i lavori di riqualificazione. Il 'Gino Lisa' sarà uno scalo «più sicuro, innovativo e più green», come spiega il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile: «Dopo aver restituito al territorio il ‘suo’ aeroporto oggi annunciamo che lo scalo avrà un nuovo volto in grado di coniugare sicurezza e armonia architettonica».\r

\r

«Il seme piantato più di un anno fa sta dando i suoi frutti e continuerà a darli non solo attraverso i numeri, ma anche e soprattutto attraverso l’attrattività di un territorio ricco di bellezze. Con tanta pazienza e abnegazione, riusciremo a raggiungere risultati che vanno ben oltre le aspettative. Il nostro obiettivo non è fare le cose di fretta, ma farle nel miglior modo possibile e per questo ringrazio l’Enac, il suo Presidente Di Palma e tutta la sua struttura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il management di Aeroporti di Puglia, la Regione Puglia».\r

\r

I lavori, il cui importo è di circa 10 milioni di euro da realizzare nell’ambito del ciclo di programmazione Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2021-2027, verranno effettuati garantendo l’operatività dello scalo e serviranno per rendere più moderno il terminal. Obiettivo della Società è quello di ‘rinforzare’ l’infrastruttura con elementi di alta valenza architettonica in cui la resistenza e la maggiore stabilità si coniughino appieno con l’estetica. Questo significa che i lavori sull’infrastruttura che riguarderanno sia l’interno dell’aerostazione che l’esterno, quindi le facciate, si sono resi necessari per migliorare gli standard di sicurezza strutturale in caso di eventi sismici e il suo aspetto.\r

\r

Si farà ricorso all’utilizzo di materiali ‘forti’ che esternamente creeranno una cortina architettonica continua in grado di rinnovare e abbellire completamente l’aspetto di tutte le facciate, anche attraverso una scelta cromatica che prevede una variazione dal bianco all’azzurro, a prefigurare un camaleontico mascheramento verticale verso il cielo.\r

\r

Il Piano di Sviluppo Aeroportuale di Foggia, in fase di istruttoria da parte dell’Enac, prevede, così come illustrato dal direttore generale e dal direttore tecnico di Aeroporti di Puglia, un piano degli investimenti di circa 70 milioni di euro e si articola su interventi che riguardano tra gli altri un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, una riqualifica funzionale del piazzale di sosta aeromobili e una riqualifica del Villaggio Azzurro.\r

\r

Il nuovo volto dell’aeroporto prevede anche che a guidare lo scalo sarà una donna, presentata questa mattina dal presidente Vasile nel corso della conferenza stampa. Si tratta di Antonella D’Alfonso, da oltre vent’anni dipendente di Aeroporti di Puglia, dove attualmente ricopre il ruolo di supervisore al ‘Karol Wojtyla’.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Foggia: il nuovo volto dell'aeroporto, che sarà «più sicuro, innovativo e più green»","post_date":"2023-10-20T10:30:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697797842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I finalisti degli Awards for Excellence 2024 di Condé Nast Johansens sono stati rivelati. Nel settore Europa e Mediterraneo, l'Italia è presente in ben 16 delle 20 categorie. In alcuni casi, tutte e 3 le strutture in competizione rappresentano il Bel Paese, portando il totale degli alberghi italiani finalisti agli Awards 2024 al considerevole numero di 23.\r

\r

Queste le categorie per le quali risultano finalisti prestigiosi alberghi italiani:\r

\r

Nella categoria di Best New or Recently Renovated Hotel: Grand Hotel Des Étrangers in Sicilia, come Best for Romance ci sono Boutique Hotel Villa Sostaga in provincia di Brescia e Villa Spalletti Trivelli a Roma. Nella categoria Best House, Villa or Serviced Apartment ci sono TresureRome Sky Terrace a Roma e Castello di Monsignore; fra i nomi in gara per Best Restaurant ci sono Gardena Grödnerhof Hotel & Spa e Villa Edera e La Torretta Boutique Hotel, mentre per la Best Dining Experience concorre il Torre A Cona Wine Estate in Toscana. Come Best Bar c’è il Color Hotel Style Design, e per Best Waterside Hotel c’è il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, situato sulle splendide coste della Sardegna. Il finalista italiano nella categoria Best Hotel Spa è Castel Fragsburg in Trentino. A concorrere per la Best Small & Exclusive Property ci sono 3 strutture italiane lo Speronari Suites a Milano, il Madama Garden Retreat a Venezia e la Locanda del Colle in provincia di Lucca. È candidato per Best Value Experience l’Elizabeth Unique Hotel a Roma. Come Best Destination Spa ci sono il Villa Eden - The Private Retreat a Merano e l’ADLER Spa Resort SICILIA ad Agrigento in Sicilia, mentre come Best Countryside Hotel c’è il Relais Rossar vicino Verona. In nomination per Best Experience Immersive c’è Borgo San Gregorio in Campania. Nella categoria di Best for Wedding, Parties and Celebrations ci sono Ca’ Sagredo Hotel a Venezia e Palazzo di Varignana Wellness Resort & Spa in provincia di Bologna. Infine per la categoria Best for Meetings & Events il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa a Roma e come Best for Green Practices and Sustainability il Susafa in provincia di Palermo.","post_title":"Condé Nast Johansens: 23 alberghi italiani tra i finalisti degli Awards for Excellence 2024","post_date":"2023-10-20T10:29:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697797794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua l'investimento di Air Tahiti Nui sui collegamenti dall'Europa alla Polinesia Francese. Fino al mese di marzo la compagnia opererà cinque voli per Tahiti da Parigi, con avvicinamenti con Air France e Ita Airways (2 via Seattle e 3 via Los Angeles). Per l'estate 2024 - da fine marzo a fine ottobre - i voli settimanali diventeranno sette (2 via Seattle e 5 via Los Angeles).\r

\r

\"Non è mai successo che la Polinesia Francese fosse così collegata a Parigi, e questo anche grazie alla forte domanda dall’Europa\" afferma Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy della compagnia aerea. \r

\r

Sempre valida la promozione dedicata agli honeymooners, target privilegiato del vettore, con il meno 25% per la sposa sugli itinerari via-Parigi, tranne per le partenze dal 20 luglio al 18 agosto.\r

\r

Air Tahiti Nui offre poi voli combinati: \"I nostri itinerari consentono stop over gratuiti in tutte le città, anche a Parigi. Il bagaglio, consegnato in Italia, viene poi imbarcato e arriva direttamente a Tahiti. I due voli settimanali via Seattle, operativi dal 31 ottobre, propongono una rotta nuova e interessante\". La città, giovane e ricca di cultura pop e contemporanea, è anche un gateway per gli Stati Uniti occidentali, per l’area dei parchi e verso il Canada.\r

\r

Air Tahiti Nui riprende anche a servire la rotta da Tokyo Narita: \"Molto richiesta dagli italiani, è stata ripristinata solo ora perché il Giappone ha aperto meno di un anno fa. Questa tratta ci permette di offrire l’itinerario “giro del mondo” con tariffa andata-e-ritorno: andata east bound e ritorno west bound, con tappa in Giappone. Gli itinerari sono tutti combinabili tra di loro\".\r

\r

[gallery ids=\"454451,454452,454453\"]","post_title":"Air Tahiti Nui: mai così tanti collegamenti fra Europa e Polinesia Francese","post_date":"2023-10-20T09:28:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697794130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un momento in cui il settore alberghiero è alle prese con una decrescita del mercato e con l'aumento dei costi operativi, l'adozione di metodi di pagamento innovativi emerge come una strategia necessaria. \r

\r

Scalapay, la piattaforma di pagamento rateizzato, fotografa lo stato dell’arte con focus sul comparto dell’ospitalità e, al contempo, mostra attraverso dati concreti come sia possibile invertire tale tendenza.\r

\r

L'analisi dei dati del segmento alberghiero - inclusi gruppi e singole strutture partner di Scalapay - indica che la percentuale media di conversione attraverso la fintech è del 20%, rispetto al 10% ottenuto con altri metodi di pagamento. Inoltre, il costo medio per contatto in campagne realizzate da Scalapay è di circa 3 euro (pari al 25% in meno rispetto ai canali digitali classici), con oneri di acquisizione di nuovi clienti pressoché dimezzati rispetto ai tradizionali sistemi di advertising. \r

\r

«Per i brand – spiega Matteo Ciccalé, travel partnership director - essere inseriti nel circuito Scalapay rappresenta una nuova opportunità di business - oltre al vantaggio di offrire la possibilità del pagamento rateizzato -, grazie agli atout della strategia marketing di Scalapay che spinge la visibilità delle offerte e supporta il brand engagement. Non a caso, da un anno a questa parte, la piattaforma viene utilizzata anche come vero e proprio contenitore di offerte dedicate, oltre alla sua funzione di pagamento rateizzato: un vantaggio perché i partner ottengono visibilità con una community già intenzionata a fare acquisti». \r

\r

I picchi dei tassi di conversione, registrati nelle campagne delle strutture ricettive in cui Scalapay gioca un ruolo di player decisivo, indicano che il tema della flessibilità - che l’Unicorno è in grado di garantire - è cruciale. In questa direzione, la strategia di Scalapay genera a tutti gli effetti un win-win, da cui tutti gli attori coinvolti traggono vantaggio: sia le strutture, sia i clienti che si affidano al sistema di pagamento promosso dalla fintech.\r

\r

«In un mercato instabile – aggiunge Ciccalé - dobbiamo essere innovatori: Scalapay consente ai partner di essere d’appealing sul mercato, senza influenzare margini. Tradotto nei fatti, per le strutture significa avvalersi di una leva per indurre il cliente alla finalizzazione della prenotazione. Oggi, Scalapay è integrato in quasi tutti i più noti booking engine e accetta qualsiasi tipologia di carta di credito, debito e prepagate: all’albergatore si offre un’opportunità irrinunciabile per restare al passo con le esigenze dei clienti».","post_title":"Scalapay, come supportare il settore alberghiero tra aumento dei costi e decrescita del mercato","post_date":"2023-10-20T09:15:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697793323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allarme dagli Stati Uniti, che consigliano ai propri cittadini la massima cautela nei viaggi verso tutte le destinazioni internazionali. Ieri il Dipartimento di Stato degli Usa, alla luce dell'aumento delle tensioni geopolitiche, ha emesso un avviso di 'Worldwide Caution' evidenziando il rischio di attacchi terroristici, manifestazioni o azioni violente \"contro cittadini e interessi statunitensi\". \r

\r

L'avviso non è uno sconsiglio di viaggio, ma un sollecita ad esercitare una maggiore cautela e \"stare all'erta nelle località frequentate dai turisti\". Il Dipartimento di Stato consiglia inoltre a tutti i viaggiatori che si recano all'estero di iscriversi allo Smart Traveler Enrollment Program (Step) per ricevere avvisi in caso di emergenza.\r

\r

Gli Stati Uniti hanno inoltre formalmente consigliato ai cittadini americani di evitare di recarsi in Libano: l'allerta qui è al \"Livello 4 - Non viaggiare\", con l'indicazione di non andare \"al confine con Israele a causa del potenziale conflitto armato\".\r

\r

In Italia, come del resto in Europa, la situazione è simile. Nel nostro Paese il sito Viaggiare Sicuri, consiglia di rimandare i viaggi in Libano, in caso di spostamenti non strettamente necessari. La situazione di sicurezza in Israele e nei Territori Palestinesi, spiegano le autorità italiane, resta estremamente fluida e si segnalano cancellazioni sulle tratte aeree da e per l’Italia.","post_title":"Stati Uniti: massima cautela per chi viaggia, a livello mondiale","post_date":"2023-10-20T09:00:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1697792453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell'Umbria entra nella stagione invernale: tra le novità l'estensione della Perugia-Cagliari a tutto l'anno, con due frequenze alla settimana, ogni venerdì e domenica.\r

\r

Confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra Stansted (che vedono programmate tra le tre e le sei frequenze settimanali), Catania (tra le due e le tre frequenze settimanali) e Palermo (due frequenze settimanali). Wizz Air ed Albawings opereranno i voli da/per Tirana rispettivamente con tre e due frequenze settimanali.\r

\r

Numerosi i servizi che sono stati implementati nel corso di questi mesi all’interno del terminal aeroportuale, tra cui le nuove postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, wi-fi gratuito ed illimitato, area fumatori, sala business, nuove attività commerciali compresi nuovi negozi, nuovi autonoleggi ed un nuovo bar in area sterile, courtesy line per famiglie e passeggeri con ridotta mobilità, fast track, un nuovo gate, tornelli per lettura e-ticket ed un nuovo varco sicurezza.\r

\r

All’esterno del terminal sono stati inoltre aggiunti oltre 200 nuovi posti auto, un nuovo sistema di automatizzazione dei parcheggi rapido ed efficiente, uno spazio dedicato a chi viaggia con la propria bicicletta, due stalli per la ricarica di auto elettriche e, non ultimo, una nuova viabilità ed una nuova segnaletica. ","post_title":"Aeroporto dell'Umbria: il collegamento Perugia-Cagliari diventa annuale","post_date":"2023-10-19T12:30:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697718646000]}]}}