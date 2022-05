Mamberto Viaggi, è morto in un incidente Giorgio Mamberto

E’ morto ieri in un incidente stradale a Finale Ligure (Savona) Giorgio Mamberto, 74 anni, appartenente alla storica famiglia Mamberto, che dal 1950 rapresenta uno dei principali tour operatori italiani nel settore incoming.

L’azienda ligure fu fondata da Carlo Mamberto, scomparso nel 1965, e poi condotta dai figli Giacomo, Mally, Tino e Giorgio. La Mamberto Srl, con ben 5 agenzie in Liguria (La Spezia, Finale Ligure, Pietra Ligure, Alassio e Diano Marina) ha rappresentato in tutti questi anni un supporto importante per i principali operatori stranieri interessati alle Riviere Liguri e non solo.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze del Gruppo Travel.