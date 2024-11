Malaysia Airlines: in flotta il primo di venti Airbus A330neo Il Malaysia Aviation Group ha ricevuto Avolon il primo di 20 nuovi A330neo: gli altri aeromobili saranno consegnati “fino al 2028” e sostituiranno l’attuale flotta di A330 di Malaysia Airlines. La ricezione dei velivoli da parte del vettore ha subito notevoli ritardi. I piani originali prevedevano la consegna del primo jet entro la metà del 2024, ma il tutto è slittato a ottobre. Successivamente, ulteriori ritardi imputabili direttamente ad Airbus hanno posticipato la prima consegna, precludendo alla compagnia il previsto lancio dei collegamenti con l’A330neo verso Melbourne, programmati per il mese di dicembre. Entro la fine di marzo del 2025 sono attesi altri cinque A330neo, rispetto ai piani originali che ne prevedevano la consegna di quattro unità alla fine del 2024. Condividi

\r

Tra le novità, la Travel Protection Top con copertura illimitata delle spese mediche (preesistenti e croniche). altre coperture con massimali alti e limite d’età a 75 anni, e le novità sulla Tour Operator Standard, con innalzamento dei massimali e adeguamento alle richieste delle agenzie e piccoli to. La manager infine evidenzia per il 2025 le operazioni di incentivazione sul fatturato con le agenzie, una decina di appuntamenti con i roadshow e un viaggio premio per le adv in una location lontano dall' overtourism.","post_title":"Europ Assistance, crescita a doppia cifra per le adv","post_date":"2024-11-27T10:01:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732701713000]}]}}