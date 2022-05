Lumiwings sbarca a Foggia: da settembre voli per Milano, Torino, Verona e Catania

Lumiwings sbarca a Foggia con voli per quattro destinazioni domestiche, che saranno operativi da fine settembre per Milano, Torino, Verona e Catania. Nel dettaglio, saranno 5 i voli settimanali su Milano, 2 quelli su Torino, Verona e Catania. Frequenze che successivamente avranno un incremento pari a 7 voli settimanali su Milano, 4 su Catania, e 3 su Torino e Verona. I collegamenti verranno operati con un Boeing 737-300 configurato a 139 posti.

“In questi mesi abbiamo lavorato in sinergia con Aeroporti di Puglia, perché la nostra offerta rispondesse non solo alle richieste della società, ma anche e soprattutto a quelle del territorio – ha dichiarato il direttore commerciale di Lumiwings, Chiara Rebughini – . Penso che abbiamo risposto in maniera esaustiva, andando anche al di là delle aspettative. Il territorio, infatti chiedeva collegamenti con Milano e noi lo faremo volare anche alla volta di Verona, Torino e Catania. Ci sembrava giusto che ci fossero più rotte, in modo da poter garantire, almeno per la partenza, una rosa di collegamenti per il Nord e per il Sud. Ora ci aspettiamo grandi risposte dalla comunità, in modo da poter volare insieme”.