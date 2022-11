Lumiwings: salgono a sei le frequenze sulla Foggia-Milano e dal 2 dicembre decolla il volo per Torino Lumiwings potenzia il numero delle frequenze sulla rotta da Foggia a Milano Malpensa, che dal prossimo 6 dicembre dalle attuali cinque passeranno a sei, ogni martedì, fino al 10 gennaio 2023. In tal modo il collegamento con l’aeroporto lombardo verrà operato tutti i giorni eccetto il sabato. A questo volo, poi, si aggiunge quello da/per Torino che sarà operativo dal prossimo 2 dicembre ogni lunedì e venerdì. “Non possiamo non nascondere la soddisfazione per questo ulteriore incremento delle frequenze e delle destinazioni su Foggia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Dopo il primo mese di attività, forte anche dei risultati conseguiti, peraltro in linea con le nostre valutazioni di mercato, Lumiwings migliora sensibilmente la propria offerta. Una scelta condivisa con Aeroporti di Puglia che in questo collegamento ha sempre individuato un’opportunità di grande valore per la clientela, non solo in funzione dei collegamenti punto a punto, ma, soprattutto, in funzione della possibilità di connettersi attraverso l’hub di Malpensa a numerose destinazioni internazionali” “Questa nuova frequenza darà la possibilità ai nostri passeggeri di programmare al meglio voli e spostamenti – ha dichiarato il managing director di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis -. Lumiwings è lieta di poter continuare a collaborare con Aeroporti di Puglia e con tutto il territorio. Per la prossima estate stiamo già lavorando alla programmazione dei voli a supporto della stagione turistica”.

[post_title] => Lumiwings: salgono a sei le frequenze sulla Foggia-Milano e dal 2 dicembre decolla il volo per Torino [post_date] => 2022-11-10T11:49:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668080981000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2022 di Flixbus ha registrato 3,3 milioni di persone trasportate in Italia. Questo il dato che emerge dal rapporto di Flix, holding che opera con i servizi FlixBus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koç sul traffico passeggeri registrato fra aprile e settembre 2022 in 39 Paesi, fra cui anche Stati Uniti, Canada, Brasile e Turchia. A livello globale, Flix ha trasportato, nel periodo preso in esame, 34 milioni di persone, operando con i propri servizi collegamenti diretti fra oltre 3.000 destinazioni in 39 Paesi. In Europa, nell’elenco dei principali mercati della società figurano Germania, Italia, Francia e Polonia, a conferma della rilevanza che il servizio di FlixBus continua ad avere per molte persone nel nostro Paese. "I dati attestano l’esistenza, in Italia, di una forte domanda di soluzioni di viaggio su gomma, riconfermando l’importanza strategica che questo comparto continua a rivestire per chi vive in zone a rischio di isolamento, poco collegate dalle reti tradizionali - ha dichiarato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia -. Continueremo quindi a fare tutto ciò che è in nostro potere per soddisfare al meglio questa domanda e garantire a chiunque il diritto alla mobilità". Questa tipologia di trasporto ha risvolti anche sul turismo incoming e la capacità del settore di contribuire attivamente alla promozione del territorio nazionale, supportando l’affermazione di forme di viaggio green fondate sull’uso di mezzi collettivi. La presenza di Roma, Milano e Torino fra le mete FlixBus più visitate a livello mondiale, complici le tante rotte internazionali attive con le tre città, è una prova del contributo concreto che una rete globale capillare può offrire a livello di turismo domestico. La capillarità della rete FlixBus, che in Italia ha il 40% delle proprie fermate in comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, costituisce inoltre un vantaggio competitivo in un’ottica di valorizzazione immersiva del territorio, finalizzata a esaltare le specificità del paesaggio e delle culture locali anche al di fuori delle direttrici canoniche del turismo di massa. [post_title] => Flixbus ha trasportato 3,3 milioni di persone in Italia durante i mesi estivi [post_date] => 2022-11-10T11:13:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668078796000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433830 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cyprus Airways investe su nuovi collegamenti verso le capitali europee e, da metà dicembre, aggiunge al proprio network le città di Parigi e Roma, con servizi operativi tutto l'anno. La rotta per Parigi Charles de Gaulle decollerà il prossimo 16 dicembre, con tre frequenze alla settimana, mentre quella per Roma Fiumicino sarà operativa dal 20 dicembre con due voli settimanali. Paul Sies, amministratore delegato della compagnia aerea, ha dichiarato che l'avvio del servizio verso le due capitali fa parte del piano strategico della compagnia aerea per "collegare Cipro". "Entrambe le città sono importanti gateway per il turismo in entrata e per i viaggi d'affari a Cipro. Sono anche hub centrali con molteplici possibilità di collegamento internazionale, elemento che aumenterà la connettività di Cipro con i vari mercati globali". Attualmente Cyprus Airways opera verso sette destinazioni regionali dalla base di Larnaca: le città greche di Atene, Salonicco, Rodi e Heraklion, oltre a Beirut, Tel Aviv e Yerevan. Il vettore utilizza una flotta composta da due Airbus A320 e un singolo A319. [post_title] => Cyprus Airways arriva a Roma con un volo diretto annuale, dal 20 dicembre [post_date] => 2022-11-10T10:04:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668074695000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea amplia ulteriormente il network da Milano Bergamo con l'introduzione, dal 13 aprile 2023, del nuovo volo esclusivo per Nantes, collegamento che avrà due frequenze a settimana, ogni lunedì e giovedì. La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di circa 24.100 posti pari a 148 voli, si aggiunge a quelle per Lampedusa, Pantelleria, Olbia e Oviedo (quest'ultima altra novità 2023) per un totale di 5 destinazioni. “Grazie a questo nuovo collegamento, attivo dal prossimo 13 aprile, diventerà ancora più facile, comodo e conveniente viaggiare tra la Lombardia e la Francia. L’annuncio di questa nuova rotta va a braccetto con il collegamento Milano Bergamo - Oviedo, confermato poche settimane fa - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Siamo fiduciosi che i nuovi collegamenti sapranno conquistare un numero sempre maggiore di passeggeri, sia in Lombardia sia nel nord della Francia e stiamo lavorando con il management Sacbo per annunciare presto altre importanti novità dal Caravaggio”. “Grazie a Volotea, l’aeroporto di Milano Bergamo potrà contare su una nuova direttrice di collegamento, che va a coprire una delle aree più ricercate e attrattive del nord-ovest della Francia – ha sottolineato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo -. Siamo convinti che, sulla spinta di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, altrettanto avvenga in termini di flussi di passeggeri in arrivo da questa destinazione”. [post_title] => Volotea aggiunge Nantes al network da Milano Bergamo [post_date] => 2022-11-10T09:42:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668073375000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto internazionale dell’Umbria ha chiuso il mese di ottobre con ottimi risultati: l'ultimo mese estivo ha infatti confermato la ripresa del traffico con un totale di 42.743 passeggeri, pari ad una crescita del +114% sul 2019 e del +66% sul 2015 (anno del precedente record mensile del mese di ottobre e del precedente record annuale). I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del +55% sul 2019 e del +9% sul 2015. Un risultato che consente a Perugia di raggiungere nei primi dieci mesi dell’anno quota 334.034 passeggeri (+78% sul 2019, +33% sul 2015), chiudendo una stagione estiva da record che ha visto operativo un network di 16 collegamenti, effettuati da 8 compagnie aeree con picchi di oltre 2.400 passeggeri giornalieri. Come precisato dalla Sase, società di gestione dello scalo umbro, l’orario invernale in vigore fino al 26 marzo prossimo, vede Ryanair confermare le rotte da/per Catania (2 voli settimanali), Palermo (2 voli settimanali), Malta (2 voli settimanali) e Londra Stansted (4 voli settimanali); Wizz Air opera i voli bi-settimanali da/per Tirana e – dal 7 dicembre – la nuova rotta su Cluj-Napoca mentre Albawings effettuerà due collegamenti settimanali con Tirana. [post_title] => L'aeroporto di Perugia archivia un ottobre record: passeggeri a +114% sul 2019 [post_date] => 2022-11-09T11:29:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667993376000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Austrian Airlines scommette sull'estate 2023 con 120 destinazioni e 1.270 frequenze settimanali da Vienna. Durante la prossima stagione estiva la compagnia volerà verso sette nuove destinazioni oltre a quelle già consolidate, con un operativo europeo notevolmente ampliato. "L'ingresso di quattro nuovi aeromobili A320neo sarà visibile nell'operativo dei voli estivi - sottolinea Michael Trestl, cco di Austrian Airlines -. Più aeromobili rendono possibili più destinazioni. Abbiamo 'approfittato' della crisi e ci siamo posizionati in modo competitivo. Con la massima determinazione, stiamo espandendo in modo significativo il nostro traffico point-to-point per l'estate 2023". Debuttano nella programmazione estiva le destinazioni di Porto, Marsiglia, Billund e Tivat: tutte saranno operate fino a tre volte alla settimana con partenza da Vienna. In Italia, torna nell'operativo annuale Palermo, precedentemente offerta su base stagionale. Verrà inoltre riproposta la rotta per Vilnius, che faceva già parte del network prima della pandemia. Sia il capoluogo siciliano sia la città estone saranno operate tre volte a settimana. Inoltre, i voli per Tromsø decolleranno una volta alla settimana tra giugno e agosto. Oltre a un totale di 43 destinazioni e quasi 300 voli settimanali verso il Mediterraneo, la rete a lungo raggio offre molto. Los Angeles, ad esempio, sarà nuovamente presente nel programma di rotte di Austrian con voli non-stop da Vienna. [post_title] => L'estate di Austrian Airlines conta 7 new entry: ritorna Palermo, con tre voli settimanali [post_date] => 2022-11-09T11:15:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667992557000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ventidue azioni concrete entro il 2026, articolate su quattro direttrici differenti. Sono gli impegni presi dalla Société des Bains de Mer. Impegnata attivamente da oltre dieci anni per un lusso più sostenibile e responsabile, la società monegasca ha infatti firmato ieri la propria quarta carta interna Go Sustainable. Questa, dal 2008 stabilisce micro-obiettivi alzando l’asticella ogni cinque anni, in particolare per rispettare le soglie di decarbonizzazione previste dal principato per il 2030 e il 2050. La nuova carta aggiorna quindi gli impegni del gruppo Sbm in tema di sostenibilità, con una focus particolare su: • Gestione delle azioni in materia di sviluppo sostenibile Politica integrata nella strategia delle direzioni aziendali di Sbm (informatica sostenibile affidata all’ufficio It, acquisti responsabili da parte dell’ufficio acquisti, utilizzo di energie rinnovabili a cura soprattutto dell’ufficio infrastrutture) coinvolgendo tutti i dipendenti e tutte le figure della compagnia ed estendendo la formazione in sviluppo sostenibile a tutte le funzioni aziendali. • Comunicazione con clienti e stakeholder Per anticipare al meglio le attese (zero plastica, zero rifiuti, zero carta) e rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2, la comunicazione sarà più frequente e trasparente, per sensibilizzare clienti e fornitori. • Decarbonizzazione Per ridurre del 55% le proprie emissioni di gas serra entro il 2030, iSbm punta a una riduzione tra il 4% e il 5% annui, prefissandosi un -45% di emissioni dirette entro il 2026. Gli interventi di decarbonizzazione riguardano acquisti, mobilità elettrica, economia circolare (riutilizzo di materiali e componenti), riduzione dei rifiuti alla fonte, maggior utilizzo delle energie rinnovabili e controllo dell’impatto digitale con un piano dedicato. • Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale L’enfasi in quest’area è posta sulla conservazione delle risorse di acqua potabile, sull’eliminazione di qualsiasi prodotto pericoloso sostituibile, sulla corretta gestione del fine vita dei prodotti, con recupero dei rifiuti in filiere ottimizzate e specializzate, e sulla sponsorizzazione di azioni e progetti locali dedicati alla biodiversità: apicoltura, orti, oasi per uccelli... «Il nostro gruppo si è impegnato, più di dieci anni fa, per un lusso più rispettoso dell’ambiente - commenta il presidente delegato di Société des Bains de Mer, Per Jean-Luc Biamonti -. Oggi dobbiamo coinvolgere ancor di più i nostri dipendenti e fornitori e offrire ai clienti una nuova arte di vivere sostenibile firmata Monte-Carlo». [post_title] => Société des Bains de Mer sempre più sostenibile: nuovi impegni per il 2026 [post_date] => 2022-11-09T10:00:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667988044000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ana Holdings centra il raggiungimento dell'utile netto nel primo semestre dell'esercizio 2022-23 (aprile-settembre), per la prima volta in tre anni. L'aumento del fatturato, dovuto principalmente all'attività di trasporto aereo, ha contribuito a un fatturato operativo di 790,7 miliardi di yen (circa 5,69 miliardi di €) per il semestre conclusosi il 30 settembre 2022. Ana Holdings ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo di 19,5 miliardi di yen (circa 140 milioni di euro). "I risultati positivi della prima metà dell'anno finanziario dimostrano i progressi compiuti dall'inizio della pandemia e la determinazione e l'impegno dei nostri dipendenti nel contribuire a portare il Gruppo Ana in una posizione finanziaria e operativa favorevole", ha dichiarato Kimihiro Nakahori, executive vice president e group chief financial officer. Sui voli internazionali, numero di passeggeri è aumentato di 5,1 volte e i ricavi sono cresciuti di 5,3 volte con un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente grazie alla crescente domanda di collegamenti tra l'Asia e il Nord America e alla ripresa della domanda commerciale proveniente dal Giappone e dagli espatriati. Tuttavia, i collegamenti per l'Europa e la Cina rimangono limitati a causa del conflitto tra Ucraina e Russia e delle continue restrizioni alle frontiere per la Cina. Sul fronte domestico il numero di passeggeri trasportati e il fatturato sono entrambi aumentati – rispettivamente 2,1 e di 2,2 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - raggiungendo il massimo risultato semestrale dall'inizio della pandemia. Il gruppo ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l’anno finanziario che si concluderà a marzo 2023, alla luce dei risultati e utile raggiunto nei primi sei mesi dell’anno finanziario in corso, e prevede un fatturato di 1.700 miliardi di yen (circa 12.2 miliardi di €) e un utile un operativo di 65 miliardi di yen (circa 468 milioni di €). [post_title] => Ana Holdings: utile netto da 140 mln di euro nel semestre, il primo in tre anni [post_date] => 2022-11-09T09:53:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667987599000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna il prossimo 23 novembre a Milano l'appuntamento con Hicon, la conferenza italiana dedicata all’innovazione e alle più avanzate tecnologie nell’ambito del turismo e dell’ospitalità, organizzata da The Data Appeal Company, società del Gruppo Almawave, e Teamwork, con la direzione scientifica di Giancarlo Carniani, Mirko Lalli, Silvia Moggia e Nicola Delvecchio. L'appuntamento è all'appena inaugurato Nh Collection Milano CityLife. Sostenibilità, inclusività, innovazioni tecnologiche e intelligenza artificiale saranno gli argomenti al centro della quinta edizione: strumenti fondamentali e necessari per affrontare uno scenario internazionale sempre più complesso e volatile. Il tema che ha dettato l’agenda di quest’anno è infatti “Wave Surfing”, poiché il futuro di oggi assomiglia a una grande onda. La ripresa è arrivata così come il turismo se n’era andato, senza preavviso. Agli operatori, le destination management organization, le istituzioni, non resta quindi che imbracciare la tavola e farsi trasportare dall’onda, cercando di governarla nel miglior modo possibile. Hicon si svilupperà in quattro sessioni tematiche di 90 minuti: megatrend del turismo, destinazioni e trasporti, tecnologia e innovazione, hospitality. Tra gli speaker confermati: Paolo Iabichino, direttore creativo, docente e autore, Lennert De Jong, president Planet, Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, MariaPia Intini, development & investment director, Europe, CitizenM; Victoria O’Connel, ceo and co-founder of Golightly; Annakaisa Ojala, digital development manager Visit Finland; Walter Lo Faro, senior director, market management Southern Europe, Expedia; Alberto Yates, regional manager Booking.com e molti altri. [post_title] => Hicon torna con la quinta edizione a Milano il prossimo 23 novembre [post_date] => 2022-11-09T09:45:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667987146000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lumiwings salgono a sei le frequenze sulla foggia milano e dal 2 dicembre decolla il volo per torino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2351,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings potenzia il numero delle frequenze sulla rotta da Foggia a Milano Malpensa, che dal prossimo 6 dicembre dalle attuali cinque passeranno a sei, ogni martedì, fino al 10 gennaio 2023. In tal modo il collegamento con l’aeroporto lombardo verrà operato tutti i giorni eccetto il sabato. A questo volo, poi, si aggiunge quello da/per Torino che sarà operativo dal prossimo 2 dicembre ogni lunedì e venerdì.\r

\r

“Non possiamo non nascondere la soddisfazione per questo ulteriore incremento delle frequenze e delle destinazioni su Foggia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Dopo il primo mese di attività, forte anche dei risultati conseguiti, peraltro in linea con le nostre valutazioni di mercato, Lumiwings migliora sensibilmente la propria offerta. Una scelta condivisa con Aeroporti di Puglia che in questo collegamento ha sempre individuato un’opportunità di grande valore per la clientela, non solo in funzione dei collegamenti punto a punto, ma, soprattutto, in funzione della possibilità di connettersi attraverso l’hub di Malpensa a numerose destinazioni internazionali”\r

\r

\"Questa nuova frequenza darà la possibilità ai nostri passeggeri di programmare al meglio voli e spostamenti - ha dichiarato il managing director di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis -. Lumiwings è lieta di poter continuare a collaborare con Aeroporti di Puglia e con tutto il territorio. Per la prossima estate stiamo già lavorando alla programmazione dei voli a supporto della stagione turistica”.","post_title":"Lumiwings: salgono a sei le frequenze sulla Foggia-Milano e dal 2 dicembre decolla il volo per Torino","post_date":"2022-11-10T11:49:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668080981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2022 di Flixbus ha registrato 3,3 milioni di persone trasportate in Italia. Questo il dato che emerge dal rapporto di Flix, holding che opera con i servizi FlixBus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koç sul traffico passeggeri registrato fra aprile e settembre 2022 in 39 Paesi, fra cui anche Stati Uniti, Canada, Brasile e Turchia.\r

\r

A livello globale, Flix ha trasportato, nel periodo preso in esame, 34 milioni di persone, operando con i propri servizi collegamenti diretti fra oltre 3.000 destinazioni in 39 Paesi. In Europa, nell’elenco dei principali mercati della società figurano Germania, Italia, Francia e Polonia, a conferma della rilevanza che il servizio di FlixBus continua ad avere per molte persone nel nostro Paese.\r

\r

\"I dati attestano l’esistenza, in Italia, di una forte domanda di soluzioni di viaggio su gomma, riconfermando l’importanza strategica che questo comparto continua a rivestire per chi vive in zone a rischio di isolamento, poco collegate dalle reti tradizionali - ha dichiarato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia -. Continueremo quindi a fare tutto ciò che è in nostro potere per soddisfare al meglio questa domanda e garantire a chiunque il diritto alla mobilità\".\r

\r

Questa tipologia di trasporto ha risvolti anche sul turismo incoming e la capacità del settore di contribuire attivamente alla promozione del territorio nazionale, supportando l’affermazione di forme di viaggio green fondate sull’uso di mezzi collettivi. La presenza di Roma, Milano e Torino fra le mete FlixBus più visitate a livello mondiale, complici le tante rotte internazionali attive con le tre città, è una prova del contributo concreto che una rete globale capillare può offrire a livello di turismo domestico.\r

\r

La capillarità della rete FlixBus, che in Italia ha il 40% delle proprie fermate in comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, costituisce inoltre un vantaggio competitivo in un’ottica di valorizzazione immersiva del territorio, finalizzata a esaltare le specificità del paesaggio e delle culture locali anche al di fuori delle direttrici canoniche del turismo di massa.\r

\r

","post_title":"Flixbus ha trasportato 3,3 milioni di persone in Italia durante i mesi estivi","post_date":"2022-11-10T11:13:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668078796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cyprus Airways investe su nuovi collegamenti verso le capitali europee e, da metà dicembre, aggiunge al proprio network le città di Parigi e Roma, con servizi operativi tutto l'anno. La rotta per Parigi Charles de Gaulle decollerà il prossimo 16 dicembre, con tre frequenze alla settimana, mentre quella per Roma Fiumicino sarà operativa dal 20 dicembre con due voli settimanali.\r

\r

Paul Sies, amministratore delegato della compagnia aerea, ha dichiarato che l'avvio del servizio verso le due capitali fa parte del piano strategico della compagnia aerea per \"collegare Cipro\". \"Entrambe le città sono importanti gateway per il turismo in entrata e per i viaggi d'affari a Cipro. Sono anche hub centrali con molteplici possibilità di collegamento internazionale, elemento che aumenterà la connettività di Cipro con i vari mercati globali\".\r

\r

Attualmente Cyprus Airways opera verso sette destinazioni regionali dalla base di Larnaca: le città greche di Atene, Salonicco, Rodi e Heraklion, oltre a Beirut, Tel Aviv e Yerevan. Il vettore utilizza una flotta composta da due Airbus A320 e un singolo A319.","post_title":"Cyprus Airways arriva a Roma con un volo diretto annuale, dal 20 dicembre","post_date":"2022-11-10T10:04:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668074695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea amplia ulteriormente il network da Milano Bergamo con l'introduzione, dal 13 aprile 2023, del nuovo volo esclusivo per Nantes, collegamento che avrà due frequenze a settimana, ogni lunedì e giovedì. La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di circa 24.100 posti pari a 148 voli, si aggiunge a quelle per Lampedusa, Pantelleria, Olbia e Oviedo (quest'ultima altra novità 2023) per un totale di 5 destinazioni.\r

“Grazie a questo nuovo collegamento, attivo dal prossimo 13 aprile, diventerà ancora più facile, comodo e conveniente viaggiare tra la Lombardia e la Francia. L’annuncio di questa nuova rotta va a braccetto con il collegamento Milano Bergamo - Oviedo, confermato poche settimane fa - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Siamo fiduciosi che i nuovi collegamenti sapranno conquistare un numero sempre maggiore di passeggeri, sia in Lombardia sia nel nord della Francia e stiamo lavorando con il management Sacbo per annunciare presto altre importanti novità dal Caravaggio”.\r

“Grazie a Volotea, l’aeroporto di Milano Bergamo potrà contare su una nuova direttrice di collegamento, che va a coprire una delle aree più ricercate e attrattive del nord-ovest della Francia – ha sottolineato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo -. Siamo convinti che, sulla spinta di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, altrettanto avvenga in termini di flussi di passeggeri in arrivo da questa destinazione”.\r

","post_title":"Volotea aggiunge Nantes al network da Milano Bergamo","post_date":"2022-11-10T09:42:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668073375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell’Umbria ha chiuso il mese di ottobre con ottimi risultati: l'ultimo mese estivo ha infatti confermato la ripresa del traffico con un totale di 42.743 passeggeri, pari ad una crescita del +114% sul 2019 e del +66% sul 2015 (anno del precedente record mensile del mese di ottobre e del precedente record annuale). I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del +55% sul 2019 e del +9% sul 2015.\r

\r

Un risultato che consente a Perugia di raggiungere nei primi dieci mesi dell’anno quota 334.034 passeggeri (+78% sul 2019, +33% sul 2015), chiudendo una stagione estiva da record che ha visto operativo un network di 16 collegamenti, effettuati da 8 compagnie aeree con picchi di oltre 2.400 passeggeri giornalieri.\r

\r

Come precisato dalla Sase, società di gestione dello scalo umbro, l’orario invernale in vigore fino al 26 marzo prossimo, vede Ryanair confermare le rotte da/per Catania (2 voli settimanali), Palermo (2 voli settimanali), Malta (2 voli settimanali) e Londra Stansted (4 voli settimanali); Wizz Air opera i voli bi-settimanali da/per Tirana e – dal 7 dicembre – la nuova rotta su Cluj-Napoca mentre Albawings effettuerà due collegamenti settimanali con Tirana.","post_title":"L'aeroporto di Perugia archivia un ottobre record: passeggeri a +114% sul 2019","post_date":"2022-11-09T11:29:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667993376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Austrian Airlines scommette sull'estate 2023 con 120 destinazioni e 1.270 frequenze settimanali da Vienna. Durante la prossima stagione estiva la compagnia volerà verso sette nuove destinazioni oltre a quelle già consolidate, con un operativo europeo notevolmente ampliato.\r

\r

\"L'ingresso di quattro nuovi aeromobili A320neo sarà visibile nell'operativo dei voli estivi - sottolinea Michael Trestl, cco di Austrian Airlines -. Più aeromobili rendono possibili più destinazioni. Abbiamo 'approfittato' della crisi e ci siamo posizionati in modo competitivo. Con la massima determinazione, stiamo espandendo in modo significativo il nostro traffico point-to-point per l'estate 2023\".\r

\r

Debuttano nella programmazione estiva le destinazioni di Porto, Marsiglia, Billund e Tivat: tutte saranno operate fino a tre volte alla settimana con partenza da Vienna. In Italia, torna nell'operativo annuale Palermo, precedentemente offerta su base stagionale. Verrà inoltre riproposta la rotta per Vilnius, che faceva già parte del network prima della pandemia. Sia il capoluogo siciliano sia la città estone saranno operate tre volte a settimana. Inoltre, i voli per Tromsø decolleranno una volta alla settimana tra giugno e agosto.\r

\r

Oltre a un totale di 43 destinazioni e quasi 300 voli settimanali verso il Mediterraneo, la rete a lungo raggio offre molto. Los Angeles, ad esempio, sarà nuovamente presente nel programma di rotte di Austrian con voli non-stop da Vienna.\r

\r

","post_title":"L'estate di Austrian Airlines conta 7 new entry: ritorna Palermo, con tre voli settimanali","post_date":"2022-11-09T11:15:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667992557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ventidue azioni concrete entro il 2026, articolate su quattro direttrici differenti. Sono gli impegni presi dalla Société des Bains de Mer. Impegnata attivamente da oltre dieci anni per un lusso più sostenibile e responsabile, la società monegasca ha infatti firmato ieri la propria quarta carta interna Go Sustainable. Questa, dal 2008 stabilisce micro-obiettivi alzando l’asticella ogni cinque anni, in particolare per rispettare le soglie di decarbonizzazione previste dal principato per il 2030 e il 2050.\r

\r

La nuova carta aggiorna quindi gli impegni del gruppo Sbm in tema di sostenibilità, con una focus particolare su:\r

\r

• Gestione delle azioni in materia di sviluppo sostenibile\r

Politica integrata nella strategia delle direzioni aziendali di Sbm (informatica sostenibile affidata all’ufficio It, acquisti responsabili da parte dell’ufficio acquisti, utilizzo di energie rinnovabili a cura soprattutto dell’ufficio infrastrutture) coinvolgendo tutti i dipendenti e tutte le figure della compagnia ed estendendo la formazione in sviluppo sostenibile a tutte le funzioni aziendali.\r

\r

• Comunicazione con clienti e stakeholder\r

Per anticipare al meglio le attese (zero plastica, zero rifiuti, zero carta) e rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2, la comunicazione sarà più frequente e trasparente, per sensibilizzare clienti e fornitori.\r

\r

• Decarbonizzazione\r

Per ridurre del 55% le proprie emissioni di gas serra entro il 2030, iSbm punta a una riduzione tra il 4% e il 5% annui, prefissandosi un -45% di emissioni dirette entro il 2026. Gli interventi di decarbonizzazione riguardano acquisti, mobilità elettrica, economia circolare (riutilizzo di materiali e componenti), riduzione dei rifiuti alla fonte, maggior utilizzo delle energie rinnovabili e controllo dell’impatto digitale con un piano dedicato.\r

\r

• Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale\r

L’enfasi in quest’area è posta sulla conservazione delle risorse di acqua potabile, sull’eliminazione di qualsiasi prodotto pericoloso sostituibile, sulla corretta gestione del fine vita dei prodotti, con recupero dei rifiuti in filiere ottimizzate e specializzate, e sulla sponsorizzazione di azioni e progetti locali dedicati alla biodiversità: apicoltura, orti, oasi per uccelli...\r

\r

«Il nostro gruppo si è impegnato, più di dieci anni fa, per un lusso più rispettoso dell’ambiente - commenta il presidente delegato di Société des Bains de Mer, Per Jean-Luc Biamonti -. Oggi dobbiamo coinvolgere ancor di più i nostri dipendenti e fornitori e offrire ai clienti una nuova arte di vivere sostenibile firmata Monte-Carlo».","post_title":"Société des Bains de Mer sempre più sostenibile: nuovi impegni per il 2026","post_date":"2022-11-09T10:00:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667988044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ana Holdings centra il raggiungimento dell'utile netto nel primo semestre dell'esercizio 2022-23 (aprile-settembre), per la prima volta in tre anni. L'aumento del fatturato, dovuto principalmente all'attività di trasporto aereo, ha contribuito a un fatturato operativo di 790,7 miliardi di yen (circa 5,69 miliardi di €) per il semestre conclusosi il 30 settembre 2022. Ana Holdings ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo di 19,5 miliardi di yen (circa 140 milioni di euro). \r

\r

\"I risultati positivi della prima metà dell'anno finanziario dimostrano i progressi compiuti dall'inizio della pandemia e la determinazione e l'impegno dei nostri dipendenti nel contribuire a portare il Gruppo Ana in una posizione finanziaria e operativa favorevole\", ha dichiarato Kimihiro Nakahori, executive vice president e group chief financial officer.\r

\r

Sui voli internazionali, numero di passeggeri è aumentato di 5,1 volte e i ricavi sono cresciuti di 5,3 volte con un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente grazie alla crescente domanda di collegamenti tra l'Asia e il Nord America e alla ripresa della domanda commerciale proveniente dal Giappone e dagli espatriati. Tuttavia, i collegamenti per l'Europa e la Cina rimangono limitati a causa del conflitto tra Ucraina e Russia e delle continue restrizioni alle frontiere per la Cina.\r

\r

Sul fronte domestico il numero di passeggeri trasportati e il fatturato sono entrambi aumentati – rispettivamente 2,1 e di 2,2 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - raggiungendo il massimo risultato semestrale dall'inizio della pandemia.\r

\r

Il gruppo ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l’anno finanziario che si concluderà a marzo 2023, alla luce dei risultati e utile raggiunto nei primi sei mesi dell’anno finanziario in corso, e prevede un fatturato di 1.700 miliardi di yen (circa 12.2 miliardi di €) e un utile un operativo di 65 miliardi di yen (circa 468 milioni di €).\r

\r

","post_title":"Ana Holdings: utile netto da 140 mln di euro nel semestre, il primo in tre anni","post_date":"2022-11-09T09:53:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667987599000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna il prossimo 23 novembre a Milano l'appuntamento con Hicon, la conferenza italiana dedicata all’innovazione e alle più avanzate tecnologie nell’ambito del turismo e dell’ospitalità, organizzata da The Data Appeal Company, società del Gruppo Almawave, e Teamwork, con la direzione scientifica di Giancarlo Carniani, Mirko Lalli, Silvia Moggia e Nicola Delvecchio. L'appuntamento è all'appena inaugurato Nh Collection Milano CityLife.\r

\r

Sostenibilità, inclusività, innovazioni tecnologiche e intelligenza artificiale saranno gli argomenti al centro della quinta edizione: strumenti fondamentali e necessari per affrontare uno scenario internazionale sempre più complesso e volatile. Il tema che ha dettato l’agenda di quest’anno è infatti “Wave Surfing”, poiché il futuro di oggi assomiglia a una grande onda. La ripresa è arrivata così come il turismo se n’era andato, senza preavviso. Agli operatori, le destination management organization, le istituzioni, non resta quindi che imbracciare la tavola e farsi trasportare dall’onda, cercando di governarla nel miglior modo possibile.\r

\r

Hicon si svilupperà in quattro sessioni tematiche di 90 minuti: megatrend del turismo, destinazioni e trasporti, tecnologia e innovazione, hospitality. Tra gli speaker confermati: Paolo Iabichino, direttore creativo, docente e autore, Lennert De Jong, president Planet, Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, MariaPia Intini, development & investment director, Europe, CitizenM; Victoria O’Connel, ceo and co-founder of Golightly; Annakaisa Ojala, digital development manager Visit Finland; Walter Lo Faro, senior director, market management Southern Europe, Expedia; Alberto Yates, regional manager Booking.com e molti altri.","post_title":"Hicon torna con la quinta edizione a Milano il prossimo 23 novembre","post_date":"2022-11-09T09:45:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667987146000]}]}}