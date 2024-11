Lumiwings aggiunge un’altra frequenza alla Foggia-Milano Bergamo Lumiwings rafforza l’operativo tra Foggia e Milano Bergamo: dal prossimo 11 dicembre, e sino al 26 marzo 2025, termine della stagione invernale, la compagnia aggiungerà una nuova frequenza, il mercoledì. Lo schedule prevede partenza dallo scalo pugliese alle 18.35 con arrivo a Bergamo alle 20.00; da qui rientro alle 20.45 con atterraggio al Gino Lusa alle 22.10. Grazie a questa nuova frequenza si amplia ulteriormente l’offerta del vettore selezionato nel 2022 per operare da Foggia, oltre alla possibilità di programmare voli con andata e ritorno in giornata tra Foggia e la Lombardia, nell’ottica di fornire alla clientela un servizio sempre più efficiente in termini di orari, frequenze e comodità dei collegamenti. La concentrazione dei voli su Milano, consente, peraltro, comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali, rappresentando un utile strumento in termini di mobilità e accessibilità aerea. Condividi

