Luke Air si avvia alla conclusione con la riconsegna dell’Airbus A330

Si sta per chiudere il capitolo di Luke Air, brand di Blue Panorama Airlines, il cui certificato di operatore aereo resta sospeso fino al prossimo 9 settembre.

La sussidiaria, infatti, si appresta a riconsegnare l’Airbus A330-200 con livrea giallo-blu. Il vettore fu oggetto di presentazione all’aeroporto di Malpensa nell’estate 2021 e avrebbe dovuto essere impiegato sul lungo raggio. In flotta resta un unico aeromobile, un Boeing 737-800 Ng in leasing finanziario da Unicredit e parcheggiato all’aeroporto di Katowice, in Polonia.

Per quanto riguarda Blue Panorama, Uvet Viaggi e Turismo Spa, società che controlla la compagnia aerea ha siglato il contratto di vendita con il Bateleur Capital LLC, fondo d’investimento statunitense con sede a New York con focus sull’aviazione civile, sullo shipping, sull’energia e sul real estate.

L’intesa prevede l’acquisto da parte del Fondo del 100% delle azioni di Blue Panorama a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori.