Lufthansa taglierà il 20% dei suoi 15 mila dipendenti amministrativi Lufthansa, il gruppo aereo tedesco, si prepara a licenziare il 20% dei suoi 15.000 dipendenti amministrativi. Lo rendo noto lo stesso gruppo tedesco, a chiusura del comunicato che traccia la rotta da percorrere per ottenere un aumento significativo della redditività entro la fine del decennio. Secondo quanto riportato, l’annuncio ufficiale della riduzione del personale avverrà il 29 settembre, durante l’Investor Day. In particolare, si punta a raggiungere nel periodo 2028-2030 un margine Ebit rettificato dall’8 al 10%; un Roce (return on capital employed) rettificato al lordo delle imposte dal 15 al 20%. Prevede anche un free cash flow rettificato superiore a 2,5 miliardi di euro all’anno. Lufthansa impiega complessivamente 103.000 persone in tutto il mondo, anche se i dettagli non sono stati specificati. Per proteggersi da potenziali crisi, il gruppo continuerà a mantenere una liquidità minima conservativa compresa tra l’8 e il 10 miliardi di euro. La società la sua attuale politica dei dividendi, che prevede una distribuzione agli azionisti del 20-40% dell’utile netto consolidato. Le compagnie del gruppo posso stare tranquille Secondo queste fonti, i licenziamenti riguarderanno tutte le compagnie del gruppo, tra cui Austrian Airlines, Swiss, Eurowings e Brussels Airlines. Non si prevede che questa riduzione riguardi Ita, dove il gruppo tedesco sta attualmente atterrando. Lufthansa ha registrato profitti notevolmente inferiori rispetto ad altri gruppi europei dello stesso tipo e il suo management ha annunciato che attuerà un piano correttivo per ripristinare la propria salute finanziaria. I licenziamenti saranno portati avanti in consultazione con le parti sociali Condividi

