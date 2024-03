Lufthansa: Spohr resta «ottimista su Ita Airways, vogliamo l’ok dall’Ue al più presto» E’ un Carsten Spohr che si auto definisce “ottimista” quello che oggi in occasione dell’Aviation Summit di Airlines for Europe, interviene sulla futura decisione dell’Ue sull’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways con una quota iniziale del 41%. Il ceo del gruppo tedesco si è infatti detto “ottimista” sulla possibilità che Lufthansa si assicuri una partecipazione nella compagnia aerea italiana, mentre la Commissione europea si avvicina a una fase cruciale dell’indagine. «Vogliamo chiudere l’accordo” con Ita, ottenendo il via libera della Commissione europea, il prima possibile e sono ancora ottimista perché ogni politico con cui parlo a Berlino, a Roma e anche a Bruxelles capisce che Ita merita un futuro, l’economia italiana merita di essere collegata anche in futuro, e la cooperazione tra Lufthansa e Ita è la risposta». Interpellato direttamente sulle possibilità di Lufthansa di portare a termine l’accordo, Spohr ha semplicemente affermato: «Non lavorerei nel settore dell’aviazione se non fossi ottimista». Le dichiarazioni arrivano nella settimana in cui Lufthansa potrebbe scoprire quali rimedi sarebbero necessari affinché la Commissione dia il via libera all’agognata intesa. Condividi

