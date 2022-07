Lufthansa: sciopero del personale di terra domani, 27 luglio

Il personale di terra di Lufthansa ha annunciato un nuovo sciopero per domani, mercoledì 27 luglio: la mobilitazione è legata al richiesto aumento del 9,5% dei salari e aumenterà ulteriormente i già presenti disservizi legati al picco di traffico della stagione estiva.

Il sindacato Verdi comprende infatti lavoratori con mansioni chiave come la manutenzione degli aeromobili e lo spostamento dei velivoli dai gate d’imbarco in modo che possano dirigersi verso la pista per il decollo.

Lufthansa ha dichiarato che la protesta è “incomprensibile” e che, al di là della fine della protesta, sarà un problema per i passeggeri e per il personale.