Lufthansa rivede al rialzo le previsioni di profitto per l’esercizio 2022 Lufthansa stima di realizzare un Ebit rettificato per l’intero 2022 di circa 1,5 miliardi di euro, rispetto a quello inizialmente previsto di oltre 1 miliardo. Il risultato, ha detto il gruppo, è legato alla performance positiva degli utili in ottobre e novembre che ha superato le aspettative. Il vettore tedesco ha confermato di continuare a vedere una forte domanda di viaggi aerei. I rendimenti medi nel settore passeggeri rimangono ben al di sopra del livello pre-crisi, mentre si prevede che le divisioni Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik raggiungeranno risultati record nell’esercizio in corso. Il trend delle prenotazioni per i prossimi mesi indica la prosecuzione dell’andamento positivo nel segmento passeggeri del gruppo.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435947 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'idea di base è quella di espandere la potenzialità turistica nel nostro Paese. Questo è il punto di partenza. E per questo motivo Welcome to Italy, il portale dell’incoming creato da Welcome Travel Group e Portale Sardegna, si allea con Italianway, leader sul mercato italiano degli affitti brevi per numero di immobili contrattualizzati e destinazioni coperte, come partner per ampliare la propria offerta con il plus del turismo professionale in appartamento. Del resto a guardare i numeri l'extralberghiero ha una capacità di crescita che naturalmente il comparto ricettivo non ha. In Italia ci sono 645 mila case online, si tratta del 3° o 4° dato mondiale con un valore della prenotazioni registrato nel 2022 di 10 miliardi di euro. «E' un settore in forte espansione - ha detto Marco Celani, ceo Italianway, collegato in video a causa del covid -. E ci sono molto fattori per questo exploit. Le nuove esigenze dei viaggiatori, il desiderio di particolareggiare la vacanza, di allungare il tempo e di conoscere tradizioni e territori che altrimenti non si possono conoscere. Insomma è una zona ancora da scoprire e per questo motivo agganciarci a Welcome to Italy ci è sembrata un'operazione quasi naturale» «Il nostro obiettivo - ha detto Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group - è di allargare la fascia d'interesse e di business. Di fondare una parte del nostro lavoro sulle esperienze dei territori, per creare un vero e proprio hub dell'incoming. Naturalmente sul territorio abbiamo i local expert che possono essere sia adv che proprietari e gestori di appartamenti. Del resto si tratta di un boom, quello dell'extralberghiero, che ha riguardato soprattutto il mercato degli affitti brevi gestiti in maniera professionale in grado di intercettare anche la domanda di chi, viaggiando con famiglia o amici, spesso mixando lavoro e relax, cerca case italiane confortevoli e ampie, privacy e sicurezza, spazi interni ed esterni da vivere in maniera esclusiva, anche in destinazioni cosiddette secondarie perché fuori dalle rotte turistiche tradizionali e per questo con ancora maggior appeal». Portale Sardegna Si tratta insomma di unire le forze e di presentare l'Italia come uno scenario particolare, sotto una luce più interessante, perché tende a valorizzare le piccole realtà, i luoghi meno conosciuti, che possono invece offrire un'ospitalità di livello. Cosa del resto già implementata da Portale Sardegna. «Con il progetto Portale Sardegna Point - aggiunge Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna - abbiamo già sperimentato con i nostri Sardinia Local Expert che l’attività di property management può essere inserita all’interno di un progetto turistico di incoming che, con un processo bottom up, valorizza i territori; al tempo stesso, i proprietari assurgono al ruolo di un vero e proprio stakeholder della destinazione. Non a caso, Welcomely, società di property management di Portale Sardegna Group già partner di Italianway, gestisce oltre 300 case nell’Isola e ci ha dato quest’anno grandissima soddisfazione con quasi 3 milioni di Gross Booking Value. Come annunciato in fase di costituzione, Welcomely in partnership con Italianway, è pronta ad affrontare un progetto nazionale di più alto respiro». [post_title] => Welcome to Italy si allea con Italianway per entrare nel mercato degli affitti brevi [post_date] => 2022-12-14T14:28:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671028124000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità in casa San Domenico Hotels. Dopo la recente new entry del Castel Badia di San Lorenzo di Sebato, nei pressi di Brunico, il gruppo di Aldo Melpignano, noto tra le altre cose per il celebre resort di lusso pugliese Borgo Egnazia, si è infatti aggiudicato la gestione, tramite un contratto di management, del Pelican Hotel di Miami. Questi, racconta Pambianco Hotellerie, è una struttura di 32 camere di proprietà della Red Circle, holding di famiglia di Renzo Rosso, patron del brand di moda Diesel. L'hotel ha recentemente riaperto i propri battenti dopo due anni di lavori di restyling per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro. Le stanze, progettate dal team creativo di Diesel, sono tutte una diversa dalle altre e richiamano ciascuna il set cinematografico di un film specifico, il cui titolo dà nome alla camera. Delle 32 chiavi totali della struttura, sette sono suite, sei hanno la vista sull'oceano e una è un attico esclusivo. [post_title] => Il gruppo San Domenico Hotels sbarca all'estero con il Pelican Hotel di Miami [post_date] => 2022-12-14T13:27:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671024467000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435930 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_331279" align="alignleft" width="300"] Sebastian Ebel[/caption] Fatturato quasi quadruplicato rispetto ai 12 mesi precedenti per il gruppo Tui, che ha chiuso lo scorso 30 settembre il proprio anno finanziario 2021-22 a quota 16,55 miliardi di euro, contro i 4,73 miliardi dell'esercizio 2020-21, attestandosi quindi su livelli non troppo lontani dei 18,93 miliardi del 2018-19. Bene anche l'utile operativo sottostante ante oneri finanziari e imposte (underlying ebit) che ritorna in territorio positivo per 409 milioni di euro, contro il rosso da -2,08 miliardi dell'anno scorso. Bottom line invece ancora negativa (-277,3 milioni) ma nettamente in miglioramento rispetto ai 2,47 miliardi di perdite dei 12 mesi precedenti. A trainare le performance dell'operatore tedesco un'ottima estate: nel quarto trimestre dell'anno fiscale (da luglio a settembre), Tui ha infatti generato 7,61 miliardi di ricavi (contro i 3,37 miliardi dello stesso periodo dell'esercizio precedente), assicurandosi un underlying ebit di 1,04 miliardi. "Il turismo rimane un'industria attrattiva e di ampio respiro. Lo rivelano tutti i fondamentali economici e i mega-trend di lungo periodo, che restano intatti - commenta il ceo del gruppo Tui, Sebastian Ebel -. Ci aspettiamo quindi un solido anno finanziario 2022-23, sebbene siamo consapevoli dei fattori di mercato esogeni che potrebbero avere un impatto negativo sul settore. Il nostro focus strategico punta ora a creare un'offerta più ampia che ci consenta di attrarre nuovi clienti". Il prossimo inverno, rivela una nota del gruppo, sarà ancora caratterizzato dalle sfide della guerra in Ucraina, dall'incremento dell'inflazione e dei costi energetici, nonché dalla volatilità dei tassi cambio e dagli strascichi della pandemia. Allo scorso 30 settembre, Tui aveva già venduto il 52% dei propri prodotti invernali. Un dato che vale il 134% della stagione precedente e l'84% di quella 2018-19. Crescono al contempo le tariffe medie: del 28% rispetto ai livelli pre-pandemia e del 7% in confronto all'inverno 2021/22. [post_title] => Tui rivede i livelli del 2019 e minimizza le perdite. Fatturato a 16,55 mld [post_date] => 2022-12-14T12:55:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671022556000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435931 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa stima di realizzare un Ebit rettificato per l'intero 2022 di circa 1,5 miliardi di euro, rispetto a quello inizialmente previsto di oltre 1 miliardo. Il risultato, ha detto il gruppo, è legato alla performance positiva degli utili in ottobre e novembre che ha superato le aspettative. Il vettore tedesco ha confermato di continuare a vedere una forte domanda di viaggi aerei. I rendimenti medi nel settore passeggeri rimangono ben al di sopra del livello pre-crisi, mentre si prevede che le divisioni Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik raggiungeranno risultati record nell'esercizio in corso. Il trend delle prenotazioni per i prossimi mesi indica la prosecuzione dell'andamento positivo nel segmento passeggeri del gruppo. [post_title] => Lufthansa rivede al rialzo le previsioni di profitto per l'esercizio 2022 [post_date] => 2022-12-14T12:24:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671020687000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo quattro anni di lavori, diventa finalmente operativa la nuova sede pesarese di Alpitour World. A pochi giorni dai risultati di bilancio del 2022, dal rebranding e dall’annuncio degli obiettivi strategici dei prossimi anni, il gruppo fissa quindi il primo capitolo del nuovo corso proprio nella città marchigiana, punto nevralgico per il business, dove l’azienda ha risorse che operano per molte delle società della compagnia. Situato in strada Fornace Vecchia, si tratta di un edificio innovativo, attento alla sostenibilità e al welfare aziendale. La nuova sede è in particolare il risultato del recupero di un edificio esistente, ripristinato da realtà locali che hanno restituito alla città una struttura a basso impatto ambientale, accogliente e orientata al benessere degli oltre 250 dipendenti che lavoreranno stabilmente negli uffici. L’investimento complessivo è stato di 3 milioni di euro, sostenuto insieme al Master Gardant - Credito Fondiario, proprietario dell’immobile. La ristrutturazione, seguita dallo studio Roberto Garbugli Designer, ha rispettato stringenti parametri di sostenibilità e recupero edilizio riportando uno spazio inutilizzato di 3.800 metri quadrati a nuova luce, con ambienti ampi e luminosi, una palestra, aree comuni adibite alla ristorazione, al relax e alla socialità dei dipendenti. Il sistema di illuminazione è a basso consumo e in futuro saranno installati anche impianti fotovoltaici. Sono a disposizione colonnine elettriche per auto e l’organizzazione prevede già diverse opzioni di flessibilità organizzativa e molteplici servizi di supporto alla famiglia, di mobilità e caregivers, di time & money saving e di fitness e benessere. “È un traguardo importate per il gruppo e per la città di Pesaro - spiega Lucilla Lattanzi, responsabile hr e sviluppo organizzazione Alpitour World -. Un progetto fortemente voluto dal management per dare ai collaboratori un chiaro segnale di impegno, oltre che per offrire un unico luogo di lavoro, con un ambiente moderno e funzionale, orientato al confronto e alla condivisione. Una sede che celebrasse la storia di Eden Viaggi, ma anche protesa al futuro: per ritrarre l’immagine di un’azienda in movimento e strategica per le Marche, sia per il ritorno economico, di formazione e occupazionale, sia per il valore simbolico derivante dal legame con il territorio”. Il rapporto con la città e la regione si ritrova anche negli impegni di formazione con scuole, università e Its e nelle attività di comunicazione e marketing a supporto di realtà locali come la Victoria Libertas Pesaro, che Alpitour World ha continuato a finanziare anche durante la pandemia con investimenti crescenti. Un chiaro interesse di vicinanza ai luoghi in cui il gruppo opera, consapevole del valore di scambio che intercorre tra tutti gli stakeholders. [post_title] => Aperta la nuova sede pesarese di Alpitour World. Un investimento da 3 mln di euro [post_date] => 2022-12-14T12:14:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671020079000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giordania ha realizzato una crescita del 115% delle entrate turistiche nei primi 11 mesi del 2022, raggiungendo i 5,3 miliardi di dollari, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati elaborati dalla Banca Centrale di Giordania evidenziano come il Paese abbia accolto un totale di 4,6 milioni di turisti, pari ad un aumento di circa 2,4 milioni. Il volume della spesa turistica al di fuori del Regno è salito a 1,351 miliardi di dollari nei primi 11 mesi del 2022, segnando un aumento del 60,8% rispetto al periodo corrispondente del 2021, come risultato dell'aumento del numero di turisti giordani che viaggiano all'estero. A livello mensile, le entrate turistiche sono aumentate del 50,3% nel novembre 2022 rispetto al corrispondente mese del 2021, raggiungendo i 514 milioni di dollari. [post_title] => Giordania: entrate turistiche a +115% nei primi 11 mesi dell'anno. Arrivi a quota 4,6 milioni [post_date] => 2022-12-14T11:31:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671017493000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Star Alliance apre le porte della lounge di Roma Fiumicino anche agli altri passeggeri dei vettori dell'alleanza, indipendentemente dallo status di socio o dalla classe di cabina, a fronte di un costo nominale. Questa è la quarta delle sei lounge a marchio Star Alliance a offrire l'accesso a pagamento, dopo quelle di Rio De Janeiro, di Buenos Aires e di Los Angeles. La lounge di Roma si trova nella zona Intra-Schengen del Terminal 3 di Fiumicino. Accoglie i passeggeri di tutti i voli operati dai membri di Star Alliance dall'aeroporto di Fiumicino ed è particolarmente comoda per i clienti che viaggiano all'interno della Zona Schengen europea. La lounge, dal design raffinato, offre una vista sulla pista di decollo e di atterraggio e presenta arredi di design italiano e opere d'arte che evocano la cultura e l'atmosfera dei luoghi simbolo di Roma e della città. Completano l'esperienza le specialità culinarie italiane e un bar aperto 24 ore su 24 che serve caffè italiano aromatico e altre bevande. La lounge offre accesso a internet wifi ad alta velocità ed è ben attrezzata per soddisfare sia i viaggiatori d'affari che quelli di piacere. Può ospitare fino a 130 persone. [post_title] => Star Alliance: la lounge di Fiumicino accessibile a pagamento ai passeggeri di ogni classe [post_date] => 2022-12-14T11:07:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671016077000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435916" align="alignleft" width="300"] Christian Gaiser[/caption] Occupazione media oltre l'87% nelle sue più di 3 mila unità abitative distribuite in otto Paesi europei e ricavi medi per camera disponibile (revpar) a quota 100 euro. Sono i numeri del 2022 del giovane operatore tedesco di boutique apartment digitalizzati, Numa Group. Una compagnia in forte espansione, che solo quest'anno ha ricevuto 45 milioni di dollari di nuovo capitale per la crescita. In primavera, l’azienda ha avviato un ulteriore percorso di espansione con un forte incremento di capitale. Insieme a LaSalle Investment Management, Numa ha infatti lanciato una strategia pan-europea con un obiettivo portfolio di hotel in città da 500 milioni di euro. La partnership strategica fa parte della crescente attività di investimenti value-added di LaSalle Investment Management e mira all’acquisizione, riqualificazione e gestione di boutique apartment per soggiorni di breve e lunga durata, nonché allo sviluppo di progetti di riconversione. "Notiamo che l’istituzionalizzazione del segmento dei boutique apartment sta lentamente progredendo - spiega il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Siamo riusciti a convincere nuovi investitori grazie alle nostre ottime performance. Oltre a Dn Capital, si sono quindi aggiunti anche operatori come Soravia, Cherry Ventures, Scope Hanson e Kreos Capital, che stanno accelerando la nostra crescita". "Il 2022 è stato un anno molto forte per noi - aggiunge il presidente, Dimitri Chandogin -. Ci siamo espansi con sedi in nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il 2023. In pochi mesi, non solo stiamo pianificando una crescita nelle destinazioni esistenti, ma ci svilupperemo anche in Francia, Regno Unito, Irlanda e nei Paesi nordici”. Tra le inaugurazioni più recenti, il Numa Arc è stato aperto, più grande proprietà del portfolio, nell’ex hotel Angleterre di Friedrichstraße a Berlino, non lontano da Checkpoint Charlie. Dopo la ristrutturazione, il suggestivo grattacielo dell’ex Novotel-Suites Hotel nel quartiere di St. Georg ad Amburgo diventerà poi presto un altro indirizzo Numa. Il gruppo sta anche entrando nel mercato portoghese con la gestione di una proprietà da 77 unità abitative a Lisbona, situata nell’ex sede della Federcalcio lusitana, che aprirà nel secondo trimestre del 2024. E ancora: nel centro di Oslo, l’ex principale ufficio postale della città dovrebbe aprire come hotel completamente digitalizzato nel secondo semestre del 2023. Infine l'Italia, dove la compagnia ha ampliato la propria presenza con le inaugurazioni nel corso di quest'anno dei Numa Vici e Numa Portico a Roma, nonché del Numa Fiore a Firenze. [post_title] => Il gruppo Numa chiude un ottimo 2022 e prosegue la sua politica di espansione [post_date] => 2022-12-14T10:58:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671015538000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific ha accolto con favore la decisione del governo di Hong Kong di eliminare alcune delle ultime restrizioni legate al Covid-19, e auspica che la mossa contribuisca ulteriormente a ripristinare le operazioni del proprio hub a Hong Kong International. La compagnia aerea prevede di offrire nel mese di dicembre circa 1,16 milioni di posti attraverso il proprio network, con un aumento del 30% rispetto al mese precedente. Anche la consociata HK Express ha aumentato la capacità del 50,1%, raggiungendo 178.646 posti mese su mese, Le rotte per Sapporo, Fukuoka, Penang e Dhaka sono riprese a dicembre, mentre Phuket e Nagoya sono tra le destinazioni di Cathay Pacific che ripartiranno a gennaio 2023. Anche HK Express ha ripristinato i voli per Tokyo Haneda, Da Nang e Chiang Mai, mentre i servizi per Jeju e Busan sono in programma per gennaio. Cathay Pacific prevede di ripristinare i livelli di capacità a un terzo della capacità pre-pandemia entro la fine del 2022 e spera di arrivare al 70% circa entro la fine del prossimo anno. Il pieno recupero è previsto per il 2024. L'allentamento delle restrizioni ai viaggi a Hong Kong arriva mentre la Cina continua a rivedere la rigida politica di zero-Covid. All'inizio di questo mese, Pechino ha eliminato la necessità di sottoporre i viaggiatori ai test prima dei voli nazionali, oltre ad aver rimosso l'obbligo di controlli all'arrivo per i voli regionali. Il 12 dicembre, inoltre, il Paese ha disattivato un'applicazione per il tracciamento dei telefoni. [post_title] => Cathay Pacific aggiunge capacità al network: obiettivo 70% dei livelli pre-Covid entro fine 2023 [post_date] => 2022-12-14T10:53:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671015231000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lufthansa rivede al rialzo le previsioni di profitto per lesercizio 2022" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6307,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'idea di base è quella di espandere la potenzialità turistica nel nostro Paese. Questo è il punto di partenza. E per questo motivo Welcome to Italy, il portale dell’incoming creato da Welcome Travel Group e Portale Sardegna, si allea con Italianway, leader sul mercato italiano degli affitti brevi per numero di immobili contrattualizzati e destinazioni coperte, come partner per ampliare la propria offerta con il plus del turismo professionale in appartamento.\r

\r

Del resto a guardare i numeri l'extralberghiero ha una capacità di crescita che naturalmente il comparto ricettivo non ha. In Italia ci sono 645 mila case online, si tratta del 3° o 4° dato mondiale con un valore della prenotazioni registrato nel 2022 di 10 miliardi di euro.\r

\r

«E' un settore in forte espansione - ha detto Marco Celani, ceo Italianway, collegato in video a causa del covid -. E ci sono molto fattori per questo exploit. Le nuove esigenze dei viaggiatori, il desiderio di particolareggiare la vacanza, di allungare il tempo e di conoscere tradizioni e territori che altrimenti non si possono conoscere. Insomma è una zona ancora da scoprire e per questo motivo agganciarci a Welcome to Italy ci è sembrata un'operazione quasi naturale»\r

\r

«Il nostro obiettivo - ha detto Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group - è di allargare la fascia d'interesse e di business. Di fondare una parte del nostro lavoro sulle esperienze dei territori, per creare un vero e proprio hub dell'incoming. Naturalmente sul territorio abbiamo i local expert che possono essere sia adv che proprietari e gestori di appartamenti. Del resto si tratta di un boom, quello dell'extralberghiero, che ha riguardato soprattutto il mercato degli affitti brevi gestiti in maniera professionale in grado di intercettare anche la domanda di chi, viaggiando con famiglia o amici, spesso mixando lavoro e relax, cerca case italiane confortevoli e ampie, privacy e sicurezza, spazi interni ed esterni da vivere in maniera esclusiva, anche in destinazioni cosiddette secondarie perché fuori dalle rotte turistiche tradizionali e per questo con ancora maggior appeal».\r

Portale Sardegna\r

Si tratta insomma di unire le forze e di presentare l'Italia come uno scenario particolare, sotto una luce più interessante, perché tende a valorizzare le piccole realtà, i luoghi meno conosciuti, che possono invece offrire un'ospitalità di livello. Cosa del resto già implementata da Portale Sardegna.\r

\r

«Con il progetto Portale Sardegna Point - aggiunge Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna - abbiamo già sperimentato con i nostri Sardinia Local Expert che l’attività di property management può essere inserita all’interno di un progetto turistico di incoming che, con un processo bottom up, valorizza i territori; al tempo stesso, i proprietari assurgono al ruolo di un vero e proprio stakeholder della destinazione. Non a caso, Welcomely, società di property management di Portale Sardegna Group già partner di Italianway, gestisce oltre 300 case nell’Isola e ci ha dato quest’anno grandissima soddisfazione con quasi 3 milioni di Gross Booking Value. Come annunciato in fase di costituzione, Welcomely in partnership con Italianway, è pronta ad affrontare un progetto nazionale di più alto respiro».\r

\r

","post_title":"Welcome to Italy si allea con Italianway per entrare nel mercato degli affitti brevi","post_date":"2022-12-14T14:28:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671028124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa San Domenico Hotels. Dopo la recente new entry del Castel Badia di San Lorenzo di Sebato, nei pressi di Brunico, il gruppo di Aldo Melpignano, noto tra le altre cose per il celebre resort di lusso pugliese Borgo Egnazia, si è infatti aggiudicato la gestione, tramite un contratto di management, del Pelican Hotel di Miami. Questi, racconta Pambianco Hotellerie, è una struttura di 32 camere di proprietà della Red Circle, holding di famiglia di Renzo Rosso, patron del brand di moda Diesel.\r

\r

L'hotel ha recentemente riaperto i propri battenti dopo due anni di lavori di restyling per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro. Le stanze, progettate dal team creativo di Diesel, sono tutte una diversa dalle altre e richiamano ciascuna il set cinematografico di un film specifico, il cui titolo dà nome alla camera. Delle 32 chiavi totali della struttura, sette sono suite, sei hanno la vista sull'oceano e una è un attico esclusivo.","post_title":"Il gruppo San Domenico Hotels sbarca all'estero con il Pelican Hotel di Miami","post_date":"2022-12-14T13:27:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671024467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_331279\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sebastian Ebel[/caption]\r

\r

Fatturato quasi quadruplicato rispetto ai 12 mesi precedenti per il gruppo Tui, che ha chiuso lo scorso 30 settembre il proprio anno finanziario 2021-22 a quota 16,55 miliardi di euro, contro i 4,73 miliardi dell'esercizio 2020-21, attestandosi quindi su livelli non troppo lontani dei 18,93 miliardi del 2018-19. Bene anche l'utile operativo sottostante ante oneri finanziari e imposte (underlying ebit) che ritorna in territorio positivo per 409 milioni di euro, contro il rosso da -2,08 miliardi dell'anno scorso. Bottom line invece ancora negativa (-277,3 milioni) ma nettamente in miglioramento rispetto ai 2,47 miliardi di perdite dei 12 mesi precedenti.\r

\r

A trainare le performance dell'operatore tedesco un'ottima estate: nel quarto trimestre dell'anno fiscale (da luglio a settembre), Tui ha infatti generato 7,61 miliardi di ricavi (contro i 3,37 miliardi dello stesso periodo dell'esercizio precedente), assicurandosi un underlying ebit di 1,04 miliardi. \"Il turismo rimane un'industria attrattiva e di ampio respiro. Lo rivelano tutti i fondamentali economici e i mega-trend di lungo periodo, che restano intatti - commenta il ceo del gruppo Tui, Sebastian Ebel -. Ci aspettiamo quindi un solido anno finanziario 2022-23, sebbene siamo consapevoli dei fattori di mercato esogeni che potrebbero avere un impatto negativo sul settore. Il nostro focus strategico punta ora a creare un'offerta più ampia che ci consenta di attrarre nuovi clienti\".\r

\r

Il prossimo inverno, rivela una nota del gruppo, sarà ancora caratterizzato dalle sfide della guerra in Ucraina, dall'incremento dell'inflazione e dei costi energetici, nonché dalla volatilità dei tassi cambio e dagli strascichi della pandemia. Allo scorso 30 settembre, Tui aveva già venduto il 52% dei propri prodotti invernali. Un dato che vale il 134% della stagione precedente e l'84% di quella 2018-19. Crescono al contempo le tariffe medie: del 28% rispetto ai livelli pre-pandemia e del 7% in confronto all'inverno 2021/22.","post_title":"Tui rivede i livelli del 2019 e minimizza le perdite. Fatturato a 16,55 mld","post_date":"2022-12-14T12:55:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671022556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa stima di realizzare un Ebit rettificato per l'intero 2022 di circa 1,5 miliardi di euro, rispetto a quello inizialmente previsto di oltre 1 miliardo. Il risultato, ha detto il gruppo, è legato alla performance positiva degli utili in ottobre e novembre che ha superato le aspettative.\r

\r

Il vettore tedesco ha confermato di continuare a vedere una forte domanda di viaggi aerei. I rendimenti medi nel settore passeggeri rimangono ben al di sopra del livello pre-crisi, mentre si prevede che le divisioni Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik raggiungeranno risultati record nell'esercizio in corso.\r

\r

Il trend delle prenotazioni per i prossimi mesi indica la prosecuzione dell'andamento positivo nel segmento passeggeri del gruppo.","post_title":"Lufthansa rivede al rialzo le previsioni di profitto per l'esercizio 2022","post_date":"2022-12-14T12:24:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671020687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo quattro anni di lavori, diventa finalmente operativa la nuova sede pesarese di Alpitour World. A pochi giorni dai risultati di bilancio del 2022, dal rebranding e dall’annuncio degli obiettivi strategici dei prossimi anni, il gruppo fissa quindi il primo capitolo del nuovo corso proprio nella città marchigiana, punto nevralgico per il business, dove l’azienda ha risorse che operano per molte delle società della compagnia. Situato in strada Fornace Vecchia, si tratta di un edificio innovativo, attento alla sostenibilità e al welfare aziendale.\r

\r

La nuova sede è in particolare il risultato del recupero di un edificio esistente, ripristinato da realtà locali che hanno restituito alla città una struttura a basso impatto ambientale, accogliente e orientata al benessere degli oltre 250 dipendenti che lavoreranno stabilmente negli uffici. L’investimento complessivo è stato di 3 milioni di euro, sostenuto insieme al Master Gardant - Credito Fondiario, proprietario dell’immobile. La ristrutturazione, seguita dallo studio Roberto Garbugli Designer, ha rispettato stringenti parametri di sostenibilità e recupero edilizio riportando uno spazio inutilizzato di 3.800 metri quadrati a nuova luce, con ambienti ampi e luminosi, una palestra, aree comuni adibite alla ristorazione, al relax e alla socialità dei dipendenti. Il sistema di illuminazione è a basso consumo e in futuro saranno installati anche impianti fotovoltaici. Sono a disposizione colonnine elettriche per auto e l’organizzazione prevede già diverse opzioni di flessibilità organizzativa e molteplici servizi di supporto alla famiglia, di mobilità e caregivers, di time & money saving e di fitness e benessere.\r

\r

“È un traguardo importate per il gruppo e per la città di Pesaro - spiega Lucilla Lattanzi, responsabile hr e sviluppo organizzazione Alpitour World -. Un progetto fortemente voluto dal management per dare ai collaboratori un chiaro segnale di impegno, oltre che per offrire un unico luogo di lavoro, con un ambiente moderno e funzionale, orientato al confronto e alla condivisione. Una sede che celebrasse la storia di Eden Viaggi, ma anche protesa al futuro: per ritrarre l’immagine di un’azienda in movimento e strategica per le Marche, sia per il ritorno economico, di formazione e occupazionale, sia per il valore simbolico derivante dal legame con il territorio”.\r

\r

Il rapporto con la città e la regione si ritrova anche negli impegni di formazione con scuole, università e Its e nelle attività di comunicazione e marketing a supporto di realtà locali come la Victoria Libertas Pesaro, che Alpitour World ha continuato a finanziare anche durante la pandemia con investimenti crescenti. Un chiaro interesse di vicinanza ai luoghi in cui il gruppo opera, consapevole del valore di scambio che intercorre tra tutti gli stakeholders.","post_title":"Aperta la nuova sede pesarese di Alpitour World. Un investimento da 3 mln di euro","post_date":"2022-12-14T12:14:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671020079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giordania ha realizzato una crescita del 115% delle entrate turistiche nei primi 11 mesi del 2022, raggiungendo i 5,3 miliardi di dollari, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati elaborati dalla Banca Centrale di Giordania evidenziano come il Paese abbia accolto un totale di 4,6 milioni di turisti, pari ad un aumento di circa 2,4 milioni.\r

\r

Il volume della spesa turistica al di fuori del Regno è salito a 1,351 miliardi di dollari nei primi 11 mesi del 2022, segnando un aumento del 60,8% rispetto al periodo corrispondente del 2021, come risultato dell'aumento del numero di turisti giordani che viaggiano all'estero.\r

\r

A livello mensile, le entrate turistiche sono aumentate del 50,3% nel novembre 2022 rispetto al corrispondente mese del 2021, raggiungendo i 514 milioni di dollari.","post_title":"Giordania: entrate turistiche a +115% nei primi 11 mesi dell'anno. Arrivi a quota 4,6 milioni","post_date":"2022-12-14T11:31:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671017493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Alliance apre le porte della lounge di Roma Fiumicino anche agli altri passeggeri dei vettori dell'alleanza, indipendentemente dallo status di socio o dalla classe di cabina, a fronte di un costo nominale. Questa è la quarta delle sei lounge a marchio Star Alliance a offrire l'accesso a pagamento, dopo quelle di Rio De Janeiro, di Buenos Aires e di Los Angeles.\r

\r

La lounge di Roma si trova nella zona Intra-Schengen del Terminal 3 di Fiumicino. Accoglie i passeggeri di tutti i voli operati dai membri di Star Alliance dall'aeroporto di Fiumicino ed è particolarmente comoda per i clienti che viaggiano all'interno della Zona Schengen europea.\r

\r

La lounge, dal design raffinato, offre una vista sulla pista di decollo e di atterraggio e presenta arredi di design italiano e opere d'arte che evocano la cultura e l'atmosfera dei luoghi simbolo di Roma e della città. Completano l'esperienza le specialità culinarie italiane e un bar aperto 24 ore su 24 che serve caffè italiano aromatico e altre bevande. La lounge offre accesso a internet wifi ad alta velocità ed è ben attrezzata per soddisfare sia i viaggiatori d'affari che quelli di piacere. Può ospitare fino a 130 persone.","post_title":"Star Alliance: la lounge di Fiumicino accessibile a pagamento ai passeggeri di ogni classe","post_date":"2022-12-14T11:07:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671016077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435916\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Gaiser[/caption]\r

\r

Occupazione media oltre l'87% nelle sue più di 3 mila unità abitative distribuite in otto Paesi europei e ricavi medi per camera disponibile (revpar) a quota 100 euro. Sono i numeri del 2022 del giovane operatore tedesco di boutique apartment digitalizzati, Numa Group. Una compagnia in forte espansione, che solo quest'anno ha ricevuto 45 milioni di dollari di nuovo capitale per la crescita. In primavera, l’azienda ha avviato un ulteriore percorso di espansione con un forte incremento di capitale. Insieme a LaSalle Investment Management, Numa ha infatti lanciato una strategia pan-europea con un obiettivo portfolio di hotel in città da 500 milioni di euro. La partnership strategica fa parte della crescente attività di investimenti value-added di LaSalle Investment Management e mira all’acquisizione, riqualificazione e gestione di boutique apartment per soggiorni di breve e lunga durata, nonché allo sviluppo di progetti di riconversione.\r

\r

\"Notiamo che l’istituzionalizzazione del segmento dei boutique apartment sta lentamente progredendo - spiega il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Siamo riusciti a convincere nuovi investitori grazie alle nostre ottime performance. Oltre a Dn Capital, si sono quindi aggiunti anche operatori come Soravia, Cherry Ventures, Scope Hanson e Kreos Capital, che stanno accelerando la nostra crescita\". \"Il 2022 è stato un anno molto forte per noi - aggiunge il presidente, Dimitri Chandogin -. Ci siamo espansi con sedi in nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il 2023. In pochi mesi, non solo stiamo pianificando una crescita nelle destinazioni esistenti, ma ci svilupperemo anche in Francia, Regno Unito, Irlanda e nei Paesi nordici”.\r

\r

Tra le inaugurazioni più recenti, il Numa Arc è stato aperto, più grande proprietà del portfolio, nell’ex hotel Angleterre di Friedrichstraße a Berlino, non lontano da Checkpoint Charlie. Dopo la ristrutturazione, il suggestivo grattacielo dell’ex Novotel-Suites Hotel nel quartiere di St. Georg ad Amburgo diventerà poi presto un altro indirizzo Numa. Il gruppo sta anche entrando nel mercato portoghese con la gestione di una proprietà da 77 unità abitative a Lisbona, situata nell’ex sede della Federcalcio lusitana, che aprirà nel secondo trimestre del 2024. E ancora: nel centro di Oslo, l’ex principale ufficio postale della città dovrebbe aprire come hotel completamente digitalizzato nel secondo semestre del 2023. Infine l'Italia, dove la compagnia ha ampliato la propria presenza con le inaugurazioni nel corso di quest'anno dei Numa Vici e Numa Portico a Roma, nonché del Numa Fiore a Firenze.","post_title":"Il gruppo Numa chiude un ottimo 2022 e prosegue la sua politica di espansione","post_date":"2022-12-14T10:58:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671015538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific ha accolto con favore la decisione del governo di Hong Kong di eliminare alcune delle ultime restrizioni legate al Covid-19, e auspica che la mossa contribuisca ulteriormente a ripristinare le operazioni del proprio hub a Hong Kong International.\r

\r

La compagnia aerea prevede di offrire nel mese di dicembre circa 1,16 milioni di posti attraverso il proprio network, con un aumento del 30% rispetto al mese precedente. Anche la consociata HK Express ha aumentato la capacità del 50,1%, raggiungendo 178.646 posti mese su mese, Le rotte per Sapporo, Fukuoka, Penang e Dhaka sono riprese a dicembre, mentre Phuket e Nagoya sono tra le destinazioni di Cathay Pacific che ripartiranno a gennaio 2023. Anche HK Express ha ripristinato i voli per Tokyo Haneda, Da Nang e Chiang Mai, mentre i servizi per Jeju e Busan sono in programma per gennaio.\r

\r

Cathay Pacific prevede di ripristinare i livelli di capacità a un terzo della capacità pre-pandemia entro la fine del 2022 e spera di arrivare al 70% circa entro la fine del prossimo anno. Il pieno recupero è previsto per il 2024.\r

\r

\r

\r

L'allentamento delle restrizioni ai viaggi a Hong Kong arriva mentre la Cina continua a rivedere la rigida politica di zero-Covid. All'inizio di questo mese, Pechino ha eliminato la necessità di sottoporre i viaggiatori ai test prima dei voli nazionali, oltre ad aver rimosso l'obbligo di controlli all'arrivo per i voli regionali. Il 12 dicembre, inoltre, il Paese ha disattivato un'applicazione per il tracciamento dei telefoni.","post_title":"Cathay Pacific aggiunge capacità al network: obiettivo 70% dei livelli pre-Covid entro fine 2023","post_date":"2022-12-14T10:53:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671015231000]}]}}