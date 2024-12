Lufthansa rilancia sul Brasile con la Monaco-San Paolo, servita dall’A350-900 Lufthansa ha inaugurato un nuovo collegamento diretto tra Monaco di Baviera e San Paolo, con tre frequenze a settimana operate da un Airbus A350-900. I voli tra le due città partono da Monaco di Baviera il lunedì, mercoledì e venerdì alle 11:45 e atterrano a São Paulo-Guarulhos alle 20:15. Il volo di ritorno da San Paolo a Monaco di Baviera ha luogo lo stesso giorno alle 22:05 e arriva a Monaco il pomeriggio successivo alle 13:40. Tutti gli orari dei voli sono stati organizzati in modo da consentire ai passeggeri di collegarsi facilmente con i voli in coincidenza da e per San Paolo. Il nuovo collegamento rafforza ulteriormente i legami economici e culturali tra Germania e Brasile: per Monaco di Baviera, in particolare, il Brasile rappresenta ora il quinto mercato turistico estero più importante. Nel 2024, la capitale bavarese è riuscita a registrare un aumento di circa il 17% nel numero di pernottamenti rispetto all’anno precedente. Lufthansa opera anche un volo giornaliero sulla rotta Francoforte-São Paulo, mentre Swiss collega Zurigo a San Paolo sempre con un volo quotidiano. Condividi

