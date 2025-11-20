Lufthansa muove su Tap con l’invio della manifestazione di interesse Il Gruppo Lufthansa ha formalmente espresso il proprio interesse all’acquisizione di una quota in Tap Air Portugal. Lo svela con una nota lo stesso colosso tedesco, spiegando di aver inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini previsti: la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infatti fissata per il prossimo 22 novembre. Si riaccende così la corsa sul vettore portoghese, che vede già impegnati Air France-Klm e il gruppo Iag. A luglio il governo portoghese ha rilanciato la privatizzazione della compagnia, a lungo rinviata, mettendo in vendita una quota del 44,9% a un vettorein grado di aumentare le dimensioni e la competitività dell’azienda, con un ulteriore 5% destinato ai dipendenti della stessa Tap. Oltre all’acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l’obiettivo del processo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese. Processo di privatizzazione «Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore il processo di privatizzazione avviato dal governo portoghese – ha dichiarato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa -. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l’identità portoghese di Tap e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. Tap Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l’industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data della Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare il Gruppo Lufthansa il miglior partner per Tap e per il Portogallo». Il gruppo tedesco è attivo in Portogallo da oltre 70 anni e le sue compagnie aeree offrono attualmente più di 280 voli settimanali da e per il paese lusitano. L’azienda impiega oltre 400 lavoratori e, con la costruzione di un nuovo sito Lufthansa Technik per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è concluso il roadshow organizzato da Tourmeon per promuovere Verona e il Lago di Garda nei mercati di Dubai, Abu Dhabi e Muscat. L’iniziativa ha coinvolto operatori turistici locali attraverso incontri B2B, presentazioni e attività dedicate all’offerta culturale e ricettiva delle due destinazioni. Il progetto è stato realizzato con il supporto di Destination Verona & Garda Foundation (DVG), Fondazione Arena di Verona e Hotel Due Torri Verona, e con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi. Durante l’evento, la direttrice dell’Istituto, Susanna Salafia, ha evidenziato il ruolo del turismo culturale nel posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali. Il programma ha previsto quattro giornate di appuntamenti ospitati in sedi istituzionali e hotel come Conrad Etihad Towers (Abu Dhabi), ItaliaCamp Dubai – Hub for Made in Italy e Grand Hyatt Muscat, oltre a incontri con tour operator dell’area. Le presentazioni hanno riguardato l’Arena di Verona, l’offerta dell’Hotel Due Torri e le proposte del territorio gardesano. Secondo Stefano Trespidi, vicedirettore artistico della Fondazione Arena di Verona, il 61% del pubblico dell’Arena Opera Festival proviene da 130 Paesi. Un risultato legato a una presenza consolidata sui mercati internazionali e all’interesse crescente della domanda estera. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane nel Golfo, tra cui l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, la Console d’Italia a Dubai, Francesca Dell’Apa, e il Vice Ambasciatore a Muscat, Francesco Gargano, insieme ai referenti commerciali delle sedi diplomatiche e dell’ITA. Paolo Artelio, presidente di DVG, ha sottolineato che il progetto si inserisce nel percorso del Piano Strategico, con un focus sui mercati ritenuti prioritari, tra cui il Golfo, caratterizzato da un pubblico alto spendente e interessato al prodotto leisure e culturale. “La missione - ha dichiarato Artelio - ha contribuito a rafforzare la transizione dalla promozione alla promocommercializzazione”. Per Giorgia Gazzuola, direttore Sales & Marketing dell’Hotel Due Torri Verona, il roadshow ha rappresentato un’occasione di confronto con operatori qualificati di un mercato in espansione. L’organizzatore, Fabrizio Puglisi, founder di Tourmeon, ha annunciato che nel 2026 l’attività proseguirà con nuove tappe in Arabia Saudita e Bahrain, insieme al lancio del nuovo sito e alla programmazione di roadshow, workshop e fam trip dedicati alla promozione dell’Italia. [post_title] => Verona e Lago di Garda promuovono l’offerta turistica nei mercati di Oman ed Emirati Arabi Uniti [post_date] => 2025-11-20T13:56:04+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => evento-b2b [1] => incoming ) [post_tag_name] => Array ( [0] => evento b2b [1] => Incoming ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763646964000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa ha formalmente espresso il proprio interesse all'acquisizione di una quota in Tap Air Portugal. Lo svela con una nota lo stesso colosso tedesco, spiegando di aver inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini previsti: la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infatti fissata per il prossimo 22 novembre. Si riaccende così la corsa sul vettore portoghese, che vede già impegnati Air France-Klm e il gruppo Iag. A luglio il governo portoghese ha rilanciato la privatizzazione della compagnia, a lungo rinviata, mettendo in vendita una quota del 44,9% a un vettorein grado di aumentare le dimensioni e la competitività dell'azienda, con un ulteriore 5% destinato ai dipendenti della stessa Tap. Oltre all'acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l'obiettivo del processo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese. Processo di privatizzazione «Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore il processo di privatizzazione avviato dal governo portoghese - ha dichiarato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa -. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l'identità portoghese di Tap e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. Tap Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l'industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data della Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare il Gruppo Lufthansa il miglior partner per Tap e per il Portogallo». Il gruppo tedesco è attivo in Portogallo da oltre 70 anni e le sue compagnie aeree offrono attualmente più di 280 voli settimanali da e per il paese lusitano. L'azienda impiega oltre 400 lavoratori e, con la costruzione di un nuovo sito Lufthansa Technik per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030. [post_title] => Lufthansa muove su Tap con l'invio della manifestazione di interesse [post_date] => 2025-11-20T12:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763641275000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' boom di turisti italiani in Malesia: nei primi nove mesi del 2025 si contano infatti 72.819 visitatori, dato che già supera il totale 2024, quando i visitatori italiani erano stati 69.781. L’incremento è pari al +13% rispetto al 2023 e al +48,3% rispetto al 2019, dati che collocano l'Italia tra i primi cinque mercati europei per la destinazione, accanto a Regno Unito, Francia, Germania e Olanda Il trend positivo del mercato e la visione che guiderà il Paese verso il Visit Malaysia Year 2026 (VMY2026) sono stati illustrati a Roma durante un evento organizzato dall’Ambasciata della Malesia e da Tourism Malaysia. Datò Zahid Rastam, ambasciatore della Malesia, ha sottolineato come una parte fondamentale di questa crescita vada attribuita al potenziamento dei collegamenti aerei. L’ambasciatore ha rivolto un ringraziamento speciale a Turkish Airlines, partner di lunga data di Tourism Malaysia, che garantisce un network articolato con collegamenti da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Torino e altri aeroporti italiani, tramite comode connessioni via Istanbul. La compagnia sostiene inoltre Tourism Malaysia con educational trip, attività marketing e iniziative dedicate al trade. Il 2026 sarà un anno cruciale per la destinazione delSud-est asiatico: la campagna Visit Malaysia Year 2026, promossa dal Ministero del Turismo, dell’Arte e della Cultura, mira a raggiungere 35,6 milioni di arrivi internazionali e 147,1 miliardi di ringgit (circa 51 miliardi di euro) di entrate turistiche.Il tema ufficiale, “Real Experiences”, punta a raccontare la vera essenza del Paese: paesaggi spettacolari, biodiversità unica, cultura multietnica e un’ospitalità apprezzata in tutto il mondo. A rappresentare la campagna sarà il Sun Bear, mascotte simbolo della ricca biodiversità malese. Nuove risorse e strumenti per il trade Tra le novità annunciate durante l’evento, Tourism Malaysia ha lanciato nuovi strumenti dedicati agli operatori: una image gallery con oltre 5.000 immagini in alta risoluzione, una e-brochure library con più di 250 brochure digitali, oltre a materiali aggiornati utili alla costruzione di pacchetti e itinerari personalizzati. L’ambasciatore ha sottolineato come i progressi raggiunti siano anche merito della creatività e della professionalità dei tour operator, delle agenzie di viaggio e dei media italiani. Ha invitato il trade a continuare a dare visibilità alla Malesia nelle campagne e nei cataloghi, sviluppare nuovi pacchetti dedicati a natura, isole, cultura, gastronomia, lusso e turismo sostenibile, e contribuire con idee e feedback per consolidare ulteriormente la destinazione. «Siamo pronti a supportarvi in ogni fase» ha dichiarato l'ambasciatore. «La Malesia non è soltanto una destinazione, ma un’esperienza completa, capace di unire bellezze naturali, patrimonio culturale, modernità e ospitalità. Il Paese è oggi un hub dinamico per affari, innovazione e turismo sostenibile nell’area asiatica» ha sottolineato Zalina Ahmad, direttrice di Tourism Malaysia Paris per Francia, Italia, Spagna e Portogallo -. L’Italia è uno dei mercati europei in più rapida crescita per il turismo verso la Malesia, e l’obiettivo è di superare entro il 2025 gli 80.000 arrivi». (Quirino Falessi) [post_title] => Malesia proiettata verso Visit Malaysia Year 2026. Intanto, è boom di turisti italiani [post_date] => 2025-11-20T11:26:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763637960000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet potenzia l'offerta estiva dall'Italia per l'estate 2026 con nuove rotte e il prolungamento di alcuni collegamenti lanciati quest'inverno alla summer. Si comincia da Bari dove il network si arricchisce del nuovo collegamento per Bristol, che sarà attivo dal 18 aprile, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Questa novità si aggiunge alle sette rotte già confermate da Bari per l’estate 2026: Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza e Parigi Charles de Gaulle. Novità anche per Pisa, dove dal 1° agosto si potrà volare a Glasgow con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.La nuova rotta si affianca alle sette destinazioni già servite dallo scalo toscano: Bristol, Manchester, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Parigi Orly e Berlino. Altra novità riguarda l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi estivi verso Sal (Capo Verde), oltre che verso Siviglia, Strasburgo e Luxor, il cui primo volo partirà il prossimo 24 novembre. Da Linate, invece, sarà confermato anche per l’estate il collegamento con Porto. [post_title] => EasyJet: altre due novità da Bari e Pisa per la summer 2026 [post_date] => 2025-11-20T11:04:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763636689000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato presentato alla Spezia il calendario delle iniziative per il trentennale del Museo Civico “Amedeo Lia” che saranno realizzate nel corso del prossimo anno. In occasione del trentennale del museo civico “Amedeo Lia”, inaugurato il 3 dicembre 1996 a seguito dell’importante donazione fatta dal collezionista Amedeo Lia, l’amministrazione Peracchini punta a promuovere il museo attraverso una straordinaria mostra che pone in dialogo la collezione Lia e la contemporaneità di Ozmo e un ripensamento importante degli spazi che coinvolgono l’ingresso del museo, l’ex infopoint e parte dell’ambiente della biblioteca di storia dell’arte e archeologia “Giancarlo Marmori”. «Il trentennale del useo civico “Amedeo Lia” rappresenta non solo un anniversario importante per la nostra città, ma anche l’occasione per ribadire con forza l’impegno nel promuovere e investire nella cultura come motore di crescita, identità e innovazione. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Il museo è un patrimonio straordinario, frutto della generosità di Amedeo Lia e simbolo di una collezione unica nel panorama italiano ed europeo; un luogo in cui la storia dell’arte dialoga da sempre con la nostra comunità». La mostra in programma mette in relazione i capolavori della collezione con lo sguardo contemporaneo di Ozmo, uno degli artisti urbani italiani più riconosciuti a livello internazionale. «Parallelamente, il trentennale segna anche un momento decisivo di trasformazione del Museo Lia - aggiunge Peracchini - con “Lia Next” porteremo il museo oltre se stesso, ripensando gli spazi dell’ex infopoint e della biblioteca “G. Marmori” per creare luoghi dedicati alla formazione, alla divulgazione, alla tecnologia e alla sperimentazione visiva. Vogliamo un museo capace di parlare alle nuove generazioni, di accogliere pubblici diversi e di essere un punto di riferimento culturale sempre più dinamico, aperto e accessibile». Nel corso del 2026 saranno presentati ulteriori appuntamenti e iniziative che arricchiranno il calendario del trentennale. In occasione della mostra per il trentennale del Lia, il comune della Spezia acquisirà le 4 tele inedite di Ozmo artisticamente realizzate per il museo Lia che entreranno nel patrimonio civico e nella collezione permanente del Lia, consolidando così un dialogo che intreccia arte Antica e linguaggio urbano-contemporaneo e rafforzando l’identità del museo come luogo di continuità tra passato e presente. [post_title] => La Spezia, mostre e novità per i 30 anni del Museo Lia [post_date] => 2025-11-20T10:30:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763634600000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Crociere in rotta verso Oriente . La compagnia ha programmato per il 2026 un’immersione completa nel Giappone più autentico.Costa amplia infatti l'offerta con due nuovi itinerari di 11 giorni a bordo di Costa Serena, che si conferma protagonista assoluta delle crociere in Asia. «La nostra proposta in Asia con Costa Serena, per il 2026 rappresenta un unicum nel panorama travel: un’opportunità esclusiva per scoprire le meraviglie dell’Oriente, tra grandi classici e destinazioni ancora poco battute. Dalla Corea al Giappone, fino al Sud-est asiatico, offriamo destinazioni che uniscono autenticità, fascino e comfort, rendendo accessibili esperienze straordinarie grazie anche alla formula ‘fly&cruise’, che permette di raggiungere facilmente l’Asia senza pensieri. Inoltre, a seguito del recente restyling, Costa Serena si presenta in una veste ancora più contemporanea, pop per regalare agli ospiti un’esperienza di viaggio di pura meraviglia firmata Costa Crociere» afferma Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales Costa Crociere. Gli itinerari Il primo itinerario, in partenza il 1° giugno 2026, è un viaggio tra passato e futuro che attraversa tre Paesi simbolo dell’Estremo Oriente: Corea del Sud, Giappone e Cina. Dopo la partenza da Seul (Incheon), la nave fa rotta verso Busan. Si prosegue verso il Giappone, con tappe a Sasebo, tra colline verdi e baie tranquille; Yatsushiro, con i suoi castelli; Kagoshima, la “Napoli del Giappone”, dominata dal vulcano Sakurajima; Nagasaki, simbolo di resilienza e incontro tra culture. Il viaggio si conclude con una overnight a Shanghai. Il secondo itinerario, con partenza prevista per il 7 ottobre 2026, propone un’esperienza immersiva nel cuore del Giappone, da sud a nord, svelandone tutte le sfumature. Si parte da Tokyo si viaggia verso Kobe, elegante città portuale ai piedi delle montagne Rokko, dove la nave sosta per una notte. Da lì si prosegue verso Kochi e Kagoshima, con i suoi onsen e la cucina del Kyushu. A Nagasaki, storia e spiritualità si fondono in un paesaggio unico, mentre la tappa a Busan in Corea, completa l’esperienza di viaggio. Il percorso continua verso Kanazawa, la “Kyoto del Mare del Giappone”, e si conclude in Hokkaido. Il restyling di Costa Serena Appena rientrata da un importante restyling, la nave si presenta come un vero palcoscenico galleggiante, con spazi riprogettati per offrire un’esperienza ancora più immersiva e contemporanea: una food court con proposte gastronomiche innovative, piscine e lounge esterne ridisegnate, cabine e suite rinnovate nel segno del comfort e dell’eleganza. A completare l’offerta, nuove aree dedicate al relax e all’intrattenimento. A completamento di questa straordinaria stagione asiatica, e per la prima volta nella sua storia, Costa Serena sarà anche floating hotel ufficiale in occasione di un importante evento sportivo internazionale, che si svolgerà in Giappone nell’autunno. Ormeggiata al porto di Nagoya, la nave accoglierà atleti e delegazioni provenienti da tutto il continente. [post_title] => Costa Serena in Asia: due nuovi itinerari nel calendario 2026 [post_date] => 2025-11-20T10:11:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763633509000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502017" align="alignleft" width="300"] Ernesto Fara[/caption] Ernesto Fara, presidente della Ritz-Carlton Yacht Collection, è ora anche ceo della compagnia di crociere di lusso, succedendo a Jim Murren. Fara è presidente dal 2023 ed è entrato a far parte dell'azienda nel 2020 comecfo. In precedenza, è stato cfo di Silversea Cruises. Visione condivisa «Con il successo del varo del nostro terzo yacht, Luminara, e la nostra continua espansione in nuove regioni, stiamo entrando in una ponderata fase di crescita - ha affermato Fara in un intervento riportato da Travel Weekly -. Voglio ringraziare Jim Murren per la sua leadership e la sua collaborazione negli ultimi anni. Ha svolto un ruolo centrale nel plasmare il marchio e mi impegno a portare avanti la visione che condividiamo per creare esperienze di viaggio coinvolgenti e indimenticabili per gli ospiti» Jim Murren, che era ceo dal 2023 , rimarrà a Ritz-Carlton Yacht Collection in qualità di presidente esecutivo. [post_title] => Ernesto Fara nuovo ceo di Ritz-Carlton Yacht Collection [post_date] => 2025-11-20T09:52:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763632357000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502010 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Che il baricentro del trasporto aereo mondiale penda sempre più verso Oriente non è una sorpresa, ma ora arrivano anche i numeri a certificare un trend ormai consolidato che, in ultima analisi, mette in mostra anche tutto il ritardo dell'Europa. Lo studio, ripreso da Il Sole 24 Ore, è quello che porta la firma di Andrea Giuricin, economista dei trasporti e ricercatore dell'Università Bicocca, presentato durante il convegno “Le infrastrutture aeroportuali e lo sviluppo del trasporto aereo” organizzato dal Cesisp per il corso di Finanza pubblica. L'analisi evidenzia il "dominio" dei "grandi scali asiatici e mediorientali" che beneficiano "di investimenti anche pubblici colossali”. Nel 2006 per entrare nella top 20 mondiale bastavano 36 milioni di passeggeri, oggi non ne bastano più 50, e la soglia andrà via via alzandosi verso quota 100 milioni. Nel 2024 il maggior aeroporto al mondo resta Atlanta con 108,1 milioni di passeggeri, seguito da Dubai (92,3 milioni) e Dallas Fort Worth (87,8 milioni). Nella top ten non compare nessuno scalo europeo. London Heathrow rientra però tra gli scali internazionali, dove è seconda con 79,2 milioni, dietro Dubai e davanti Amsterdam che ne registra 70,7. Tra il 2019 e il 2024 il traffico italiano cresce del 13,8%, pari a 33 milioni di passeggeri in più rispetto al pre-pandemia. Un risultato che «ha permesso all'Italia di superare la Francia per numero di passeggeri complessivi». Francia, Olanda e Germania segnano invece cali dello 0,8%, 6,1% e 12%. «A pesare è la perdita di competitività verso l'Asia», anche a causa della chiusura dello spazio aereo russo. "Nel nostro paese - si legge dal quotidiano economico - il ruolo di Roma Fiumicino rimane strategico e nel 2025 dovrebbe superare quota 50 milioni. Lo scalo romano è tra i primi venti al mondo per traffico internazionale, davanti a Monaco e al Jfk di New York. Negli ultimi cinque anni cresce del 40%, più di Madrid, Dubai e Parigi: «Solo Istanbul e Doha hanno fatto meglio»". Nella top ten mondiale del 2024 spiccano le performance di cinque scali asiatici o mediorientali, al contrario del 2006, quando la classifica era dominata da Stati Uniti ed Europa. Lo studio afferma che «i relativi aeroporti hanno portato a termine investimenti per decine di miliardi di euro», sostenuti da strategie nazionali di lungo periodo che hanno ampliato piste, terminal e capacità. Dubai costruisce un nuovo scalo da 200 milioni di passeggeri; Istanbul punta anch'essa ai 200 milioni; Riyadh e Addis Abeba progettano aeroporti da 100 milioni. Heathrow, nel lungo periodo, prevede scenari fino a 150 milioni. Eurocontrol stima fino al 2050 una crescita del 3,4% annuo dal Medio Oriente e del 2,7% dall'Asia. Quel che serve all'Italia sono dunque nuovi e continui investimenti. «Non è possibile fermarsi - afferma Giuricin - pena rimanere fuori dai grandi megahub». Roma può ambire a 100 milioni di passeggeri. Ma senza nuove piste, terminal aggiuntivi e capacità adeguata, il rischio, si legge nel dossier, “non è tanto uscire dalla top 20, ma rimanere un hub di fatto secondario». [post_title] => Aeroporti: l'allungo dei grandi scali orientali e il ritardo dell'Europa [post_date] => 2025-11-20T09:44:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763631891000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_302672" align="alignleft" width="300"] Eddie Wilson[/caption] Ryanair costruirà il suo primo hangar a due baie nel Sud Italia in Calabria, a Lamezia Terme, con un investimento di 15 milioni di euro, creando circa 300 nuovi posti di lavoro, integrando i cinque hangar già operativi a Bergamo. L'annuncio è arrivato dal ceo della low cost irlandese, Eddie Wilson, durante la visita all’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo (Bergamo). L’Academy è attualmente il principale centro di formazione in Italia per l’ingegneria aeronautica. «È stato un vero piacere incontrare oggi gli studenti impegnati nel programma di formazione che, una volta completato, li porterà a svolgere un ruolo chiave nelle attività che saranno svolte nei due nuovi hangar di Ryanair a Lamezia. L’Aircraft Engineering Academy è un centro di eccellenza in Italia, che dimostra non solo il ruolo centrale di Bergamo e della Lombardia nello sviluppo dell’aviazione, ma rappresenta anche una concreta opportunità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro nel Sud Italia, in particolare in Calabria. Grazie al lavoro del presidente Occhiuto e all’abolizione dell’addizionale comunale, il nuovo hangar a due baie di Lamezia conferma e rafforza il nostro impegno a lungo termine verso la Calabria e l’Italia nel suo insieme, aumentando la capacità di manutenzione di Ryanair e stimolando al contempo la crescita economica e occupazionale». L’attività di formazione avviene non a caso in sinergia con l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, in cui Ryanair è una presenza importante e consolidata da 23 anni, e rappresenta la terza base più importante dopo Londra e Dublino. «Due anni fa abbiamo accolto con favore la decisione del gruppo Seas di istituire ad Azzano San Paolo l’Accademia di formazione per tecnici manutentori di aeromobili – ha commentato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Milano Bergamo -. Il polo delle professioni aeronautiche che si è sviluppato dimostra che l’aeroporto di Milano Bergamo, che ospita una delle più importanti basi di manutenzione aeronautica, è un catalizzatore di iniziative di eccellenza che arricchiscono il settore dell’aviazione, attirando sul territorio interesse e professionalità». [post_title] => Ryanair investe 15 mln di euro in Calabria per realizzare il suo primo hangar nel Sud Italia [post_date] => 2025-11-20T09:00:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763629249000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lufthansa muove su tap con linvio della manifestazione di interesse" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3406,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso il roadshow organizzato da Tourmeon per promuovere Verona e il Lago di Garda nei mercati di Dubai, Abu Dhabi e Muscat. L’iniziativa ha coinvolto operatori turistici locali attraverso incontri B2B, presentazioni e attività dedicate all’offerta culturale e ricettiva delle due destinazioni.\r

\r

Il progetto è stato realizzato con il supporto di Destination Verona & Garda Foundation (DVG), Fondazione Arena di Verona e Hotel Due Torri Verona, e con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi. Durante l’evento, la direttrice dell’Istituto, Susanna Salafia, ha evidenziato il ruolo del turismo culturale nel posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali.\r

\r

Il programma ha previsto quattro giornate di appuntamenti ospitati in sedi istituzionali e hotel come Conrad Etihad Towers (Abu Dhabi), ItaliaCamp Dubai – Hub for Made in Italy e Grand Hyatt Muscat, oltre a incontri con tour operator dell’area. Le presentazioni hanno riguardato l’Arena di Verona, l’offerta dell’Hotel Due Torri e le proposte del territorio gardesano.\r

\r

Secondo Stefano Trespidi, vicedirettore artistico della Fondazione Arena di Verona, il 61% del pubblico dell’Arena Opera Festival proviene da 130 Paesi. Un risultato legato a una presenza consolidata sui mercati internazionali e all’interesse crescente della domanda estera.\r

\r

All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane nel Golfo, tra cui l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, la Console d’Italia a Dubai, Francesca Dell’Apa, e il Vice Ambasciatore a Muscat, Francesco Gargano, insieme ai referenti commerciali delle sedi diplomatiche e dell’ITA.\r

\r

Paolo Artelio, presidente di DVG, ha sottolineato che il progetto si inserisce nel percorso del Piano Strategico, con un focus sui mercati ritenuti prioritari, tra cui il Golfo, caratterizzato da un pubblico alto spendente e interessato al prodotto leisure e culturale. “La missione - ha dichiarato Artelio - ha contribuito a rafforzare la transizione dalla promozione alla promocommercializzazione”.\r

Per Giorgia Gazzuola, direttore Sales & Marketing dell’Hotel Due Torri Verona, il roadshow ha rappresentato un’occasione di confronto con operatori qualificati di un mercato in espansione. L’organizzatore, Fabrizio Puglisi, founder di Tourmeon, ha annunciato che nel 2026 l’attività proseguirà con nuove tappe in Arabia Saudita e Bahrain, insieme al lancio del nuovo sito e alla programmazione di roadshow, workshop e fam trip dedicati alla promozione dell’Italia.","post_title":"Verona e Lago di Garda promuovono l’offerta turistica nei mercati di Oman ed Emirati Arabi Uniti","post_date":"2025-11-20T13:56:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["evento-b2b","incoming"],"post_tag_name":["evento b2b","Incoming"]},"sort":[1763646964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa ha formalmente espresso il proprio interesse all'acquisizione di una quota in Tap Air Portugal. Lo svela con una nota lo stesso colosso tedesco, spiegando di aver inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini previsti: la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infatti fissata per il prossimo 22 novembre.\r

\r

Si riaccende così la corsa sul vettore portoghese, che vede già impegnati Air France-Klm e il gruppo Iag. A luglio il governo portoghese ha rilanciato la privatizzazione della compagnia, a lungo rinviata, mettendo in vendita una quota del 44,9% a un vettorein grado di aumentare le dimensioni e la competitività dell'azienda, con un ulteriore 5% destinato ai dipendenti della stessa Tap.\r

\r

Oltre all'acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l'obiettivo del processo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese.\r

Processo di privatizzazione\r

«Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore il processo di privatizzazione avviato dal governo portoghese - ha dichiarato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa -. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l'identità portoghese di Tap e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. Tap Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l'industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data della Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare il Gruppo Lufthansa il miglior partner per Tap e per il Portogallo».\r

\r

Il gruppo tedesco è attivo in Portogallo da oltre 70 anni e le sue compagnie aeree offrono attualmente più di 280 voli settimanali da e per il paese lusitano. L'azienda impiega oltre 400 lavoratori e, con la costruzione di un nuovo sito Lufthansa Technik per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030.\r

\r

","post_title":"Lufthansa muove su Tap con l'invio della manifestazione di interesse","post_date":"2025-11-20T12:21:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1763641275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' boom di turisti italiani in Malesia: nei primi nove mesi del 2025 si contano infatti 72.819 visitatori, dato che già supera il totale 2024, quando i visitatori italiani erano stati 69.781. L’incremento è pari al +13% rispetto al 2023 e al +48,3% rispetto al 2019, dati che collocano l'Italia tra i primi cinque mercati europei per la destinazione, accanto a Regno Unito, Francia, Germania e Olanda\r

Il trend positivo del mercato e la visione che guiderà il Paese verso il Visit Malaysia Year 2026 (VMY2026) sono stati illustrati a Roma durante un evento organizzato dall’Ambasciata della Malesia e da Tourism Malaysia.\r

Datò Zahid Rastam, ambasciatore della Malesia, ha sottolineato come una parte fondamentale di questa crescita vada attribuita al potenziamento dei collegamenti aerei. L’ambasciatore ha rivolto un ringraziamento speciale a Turkish Airlines, partner di lunga data di Tourism Malaysia, che garantisce un network articolato con collegamenti da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Torino e altri aeroporti italiani, tramite comode connessioni via Istanbul. La compagnia sostiene inoltre Tourism Malaysia con educational trip, attività marketing e iniziative dedicate al trade.\r

Il 2026 sarà un anno cruciale per la destinazione delSud-est asiatico: la campagna Visit Malaysia Year 2026, promossa dal Ministero del Turismo, dell’Arte e della Cultura, mira a raggiungere 35,6 milioni di arrivi internazionali e 147,1 miliardi di ringgit (circa 51 miliardi di euro) di entrate turistiche.Il tema ufficiale, “Real Experiences”, punta a raccontare la vera essenza del Paese: paesaggi spettacolari, biodiversità unica, cultura multietnica e un’ospitalità apprezzata in tutto il mondo. A rappresentare la campagna sarà il Sun Bear, mascotte simbolo della ricca biodiversità malese.\r

\r

Nuove risorse e strumenti per il trade\r

Tra le novità annunciate durante l’evento, Tourism Malaysia ha lanciato nuovi strumenti dedicati agli operatori: una image gallery con oltre 5.000 immagini in alta risoluzione, una e-brochure library con più di 250 brochure digitali, oltre a materiali aggiornati utili alla costruzione di pacchetti e itinerari personalizzati.\r

L’ambasciatore ha sottolineato come i progressi raggiunti siano anche merito della creatività e della professionalità dei tour operator, delle agenzie di viaggio e dei media italiani. Ha invitato il trade a continuare a dare visibilità alla Malesia nelle campagne e nei cataloghi, sviluppare nuovi pacchetti dedicati a natura, isole, cultura, gastronomia, lusso e turismo sostenibile, e contribuire con idee e feedback per consolidare ulteriormente la destinazione.\r

«Siamo pronti a supportarvi in ogni fase» ha dichiarato l'ambasciatore.\r

«La Malesia non è soltanto una destinazione, ma un’esperienza completa, capace di unire bellezze naturali, patrimonio culturale, modernità e ospitalità. Il Paese è oggi un hub dinamico per affari, innovazione e turismo sostenibile nell’area asiatica» ha sottolineato Zalina Ahmad, direttrice di Tourism Malaysia Paris per Francia, Italia, Spagna e Portogallo -. L’Italia è uno dei mercati europei in più rapida crescita per il turismo verso la Malesia, e l’obiettivo è di superare entro il 2025 gli 80.000 arrivi».\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Malesia proiettata verso Visit Malaysia Year 2026. Intanto, è boom di turisti italiani","post_date":"2025-11-20T11:26:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763637960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet potenzia l'offerta estiva dall'Italia per l'estate 2026 con nuove rotte e il prolungamento di alcuni collegamenti lanciati quest'inverno alla summer.\r

\r

Si comincia da Bari dove il network si arricchisce del nuovo collegamento per Bristol, che sarà attivo dal 18 aprile, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Questa novità si aggiunge alle sette rotte già confermate da Bari per l’estate 2026: Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza e Parigi Charles de Gaulle.\r

\r

Novità anche per Pisa, dove dal 1° agosto si potrà volare a Glasgow con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.La nuova rotta si affianca alle sette destinazioni già servite dallo scalo toscano: Bristol, Manchester, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Parigi Orly e Berlino.\r

\r

Altra novità riguarda l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi estivi verso Sal (Capo Verde), oltre che verso Siviglia, Strasburgo e Luxor, il cui primo volo partirà il prossimo 24 novembre. Da Linate, invece, sarà confermato anche per l’estate il collegamento con Porto.","post_title":"EasyJet: altre due novità da Bari e Pisa per la summer 2026","post_date":"2025-11-20T11:04:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763636689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato presentato alla Spezia il calendario delle iniziative per il trentennale del Museo Civico “Amedeo Lia” che saranno realizzate nel corso del prossimo anno.\r

\r

In occasione del trentennale del museo civico “Amedeo Lia”, inaugurato il 3 dicembre 1996 a seguito dell’importante donazione fatta dal collezionista Amedeo Lia, l’amministrazione Peracchini punta a promuovere il museo attraverso una straordinaria mostra che pone in dialogo la collezione Lia e la contemporaneità di Ozmo e un ripensamento importante degli spazi che coinvolgono l’ingresso del museo, l’ex infopoint e parte dell’ambiente della biblioteca di storia dell’arte e archeologia “Giancarlo Marmori”.\r

\r

«Il trentennale del useo civico “Amedeo Lia” rappresenta non solo un anniversario importante per la nostra città, ma anche l’occasione per ribadire con forza l’impegno nel promuovere e investire nella cultura come motore di crescita, identità e innovazione. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Il museo è un patrimonio straordinario, frutto della generosità di Amedeo Lia e simbolo di una collezione unica nel panorama italiano ed europeo; un luogo in cui la storia dell’arte dialoga da sempre con la nostra comunità».\r

\r

La mostra in programma mette in relazione i capolavori della collezione con lo sguardo contemporaneo di Ozmo, uno degli artisti urbani italiani più riconosciuti a livello internazionale.\r

\r

«Parallelamente, il trentennale segna anche un momento decisivo di trasformazione del Museo Lia - aggiunge Peracchini - con “Lia Next” porteremo il museo oltre se stesso, ripensando gli spazi dell’ex infopoint e della biblioteca “G. Marmori” per creare luoghi dedicati alla formazione, alla divulgazione, alla tecnologia e alla sperimentazione visiva. Vogliamo un museo capace di parlare alle nuove generazioni, di accogliere pubblici diversi e di essere un punto di riferimento culturale sempre più dinamico, aperto e accessibile».\r

\r

Nel corso del 2026 saranno presentati ulteriori appuntamenti e iniziative che arricchiranno il calendario del trentennale.\r

\r

In occasione della mostra per il trentennale del Lia, il comune della Spezia acquisirà le 4 tele inedite di Ozmo artisticamente realizzate per il museo Lia che entreranno nel patrimonio civico e nella collezione permanente del Lia, consolidando così un dialogo che intreccia arte Antica e linguaggio urbano-contemporaneo e rafforzando l’identità del museo come luogo di continuità tra passato e presente.","post_title":"La Spezia, mostre e novità per i 30 anni del Museo Lia","post_date":"2025-11-20T10:30:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763634600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere in rotta verso Oriente . La compagnia ha programmato per il 2026 un’immersione completa nel Giappone più autentico.Costa amplia infatti l'offerta con due nuovi itinerari di 11 giorni a bordo di Costa Serena, che si conferma protagonista assoluta delle crociere in Asia.\r

\r

«La nostra proposta in Asia con Costa Serena, per il 2026 rappresenta un unicum nel panorama travel: un’opportunità esclusiva per scoprire le meraviglie dell’Oriente, tra grandi classici e destinazioni ancora poco battute. Dalla Corea al Giappone, fino al Sud-est asiatico, offriamo destinazioni che uniscono autenticità, fascino e comfort, rendendo accessibili esperienze straordinarie grazie anche alla formula ‘fly&cruise’, che permette di raggiungere facilmente l’Asia senza pensieri. Inoltre, a seguito del recente restyling, Costa Serena si presenta in una veste ancora più contemporanea, pop per regalare agli ospiti un’esperienza di viaggio di pura meraviglia firmata Costa Crociere» afferma Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales Costa Crociere.\r

Gli itinerari\r

Il primo itinerario, in partenza il 1° giugno 2026, è un viaggio tra passato e futuro che attraversa tre Paesi simbolo dell’Estremo Oriente: Corea del Sud, Giappone e Cina. Dopo la partenza da Seul (Incheon), la nave fa rotta verso Busan. Si prosegue verso il Giappone, con tappe a Sasebo, tra colline verdi e baie tranquille; Yatsushiro, con i suoi castelli; Kagoshima, la “Napoli del Giappone”, dominata dal vulcano Sakurajima; Nagasaki, simbolo di resilienza e incontro tra culture. Il viaggio si conclude con una overnight a Shanghai.\r

Il secondo itinerario, con partenza prevista per il 7 ottobre 2026, propone un’esperienza immersiva nel cuore del Giappone, da sud a nord, svelandone tutte le sfumature. Si parte da Tokyo si viaggia verso Kobe, elegante città portuale ai piedi delle montagne Rokko, dove la nave sosta per una notte. Da lì si prosegue verso Kochi e Kagoshima, con i suoi onsen e la cucina del Kyushu. A Nagasaki, storia e spiritualità si fondono in un paesaggio unico, mentre la tappa a Busan in Corea, completa l’esperienza di viaggio. Il percorso continua verso Kanazawa, la “Kyoto del Mare del Giappone”, e si conclude in Hokkaido.\r

\r

Il restyling di Costa Serena\r

Appena rientrata da un importante restyling, la nave si presenta come un vero palcoscenico galleggiante, con spazi riprogettati per offrire un’esperienza ancora più immersiva e contemporanea: una food court con proposte gastronomiche innovative, piscine e lounge esterne ridisegnate, cabine e suite rinnovate nel segno del comfort e dell’eleganza. A completare l’offerta, nuove aree dedicate al relax e all’intrattenimento.\r

\r

\r

A completamento di questa straordinaria stagione asiatica, e per la prima volta nella sua storia, Costa Serena sarà anche floating hotel ufficiale in occasione di un importante evento sportivo internazionale, che si svolgerà in Giappone nell’autunno. Ormeggiata al porto di Nagoya, la nave accoglierà atleti e delegazioni provenienti da tutto il continente.","post_title":"Costa Serena in Asia: due nuovi itinerari nel calendario 2026","post_date":"2025-11-20T10:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763633509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502017\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ernesto Fara[/caption]\r

Ernesto Fara, presidente della Ritz-Carlton Yacht Collection, è ora anche ceo della compagnia di crociere di lusso, succedendo a Jim Murren.\r

Fara è presidente dal 2023 ed è entrato a far parte dell'azienda nel 2020 comecfo. In precedenza, è stato cfo di Silversea Cruises.\r

Visione condivisa\r

«Con il successo del varo del nostro terzo yacht, Luminara, e la nostra continua espansione in nuove regioni, stiamo entrando in una ponderata fase di crescita - ha affermato Fara in un intervento riportato da Travel Weekly -. Voglio ringraziare Jim Murren per la sua leadership e la sua collaborazione negli ultimi anni. Ha svolto un ruolo centrale nel plasmare il marchio e mi impegno a portare avanti la visione che condividiamo per creare esperienze di viaggio coinvolgenti e indimenticabili per gli ospiti»\r

\r

Jim Murren, che era ceo dal 2023 , rimarrà a Ritz-Carlton Yacht Collection in qualità di presidente esecutivo.\r

\r

","post_title":"Ernesto Fara nuovo ceo di Ritz-Carlton Yacht Collection","post_date":"2025-11-20T09:52:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763632357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502010","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che il baricentro del trasporto aereo mondiale penda sempre più verso Oriente non è una sorpresa, ma ora arrivano anche i numeri a certificare un trend ormai consolidato che, in ultima analisi, mette in mostra anche tutto il ritardo dell'Europa.\r

Lo studio, ripreso da Il Sole 24 Ore, è quello che porta la firma di Andrea Giuricin, economista dei trasporti e ricercatore dell'Università Bicocca, presentato durante il convegno “Le infrastrutture aeroportuali e lo sviluppo del trasporto aereo” organizzato dal Cesisp per il corso di Finanza pubblica.\r

L'analisi evidenzia il \"dominio\" dei \"grandi scali asiatici e mediorientali\" che beneficiano \"di investimenti anche pubblici colossali”. Nel 2006 per entrare nella top 20 mondiale bastavano 36 milioni di passeggeri, oggi non ne bastano più 50, e la soglia andrà via via alzandosi verso quota 100 milioni.\r

Nel 2024 il maggior aeroporto al mondo resta Atlanta con 108,1 milioni di passeggeri, seguito da Dubai (92,3 milioni) e Dallas Fort Worth (87,8 milioni). Nella top ten non compare nessuno scalo europeo. London Heathrow rientra però tra gli scali internazionali, dove è seconda con 79,2 milioni, dietro Dubai e davanti Amsterdam che ne registra 70,7.\r

Tra il 2019 e il 2024 il traffico italiano cresce del 13,8%, pari a 33 milioni di passeggeri in più rispetto al pre-pandemia. Un risultato che «ha permesso all'Italia di superare la Francia per numero di passeggeri complessivi». Francia, Olanda e Germania segnano invece cali dello 0,8%, 6,1% e 12%. «A pesare è la perdita di competitività verso l'Asia», anche a causa della chiusura dello spazio aereo russo.\r

\"Nel nostro paese - si legge dal quotidiano economico - il ruolo di Roma Fiumicino rimane strategico e nel 2025 dovrebbe superare quota 50 milioni. Lo scalo romano è tra i primi venti al mondo per traffico internazionale, davanti a Monaco e al Jfk di New York. Negli ultimi cinque anni cresce del 40%, più di Madrid, Dubai e Parigi: «Solo Istanbul e Doha hanno fatto meglio»\".\r

Nella top ten mondiale del 2024 spiccano le performance di cinque scali asiatici o mediorientali, al contrario del 2006, quando la classifica era dominata da Stati Uniti ed Europa. Lo studio afferma che «i relativi aeroporti hanno portato a termine investimenti per decine di miliardi di euro», sostenuti da strategie nazionali di lungo periodo che hanno ampliato piste, terminal e capacità. Dubai costruisce un nuovo scalo da 200 milioni di passeggeri; Istanbul punta anch'essa ai 200 milioni; Riyadh e Addis Abeba progettano aeroporti da 100 milioni. Heathrow, nel lungo periodo, prevede scenari fino a 150 milioni.\r

Eurocontrol stima fino al 2050 una crescita del 3,4% annuo dal Medio Oriente e del 2,7% dall'Asia. Quel che serve all'Italia sono dunque nuovi e continui investimenti. «Non è possibile fermarsi - afferma Giuricin - pena rimanere fuori dai grandi megahub». Roma può ambire a 100 milioni di passeggeri. Ma senza nuove piste, terminal aggiuntivi e capacità adeguata, il rischio, si legge nel dossier, “non è tanto uscire dalla top 20, ma rimanere un hub di fatto secondario».","post_title":"Aeroporti: l'allungo dei grandi scali orientali e il ritardo dell'Europa","post_date":"2025-11-20T09:44:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763631891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_302672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eddie Wilson[/caption]\r

\r

Ryanair costruirà il suo primo hangar a due baie nel Sud Italia in Calabria, a Lamezia Terme, con un investimento di 15 milioni di euro, creando circa 300 nuovi posti di lavoro, integrando i cinque hangar già operativi a Bergamo.\r

\r

L'annuncio è arrivato dal ceo della low cost irlandese, Eddie Wilson, durante la visita all’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo (Bergamo). L’Academy è attualmente il principale centro di formazione in Italia per l’ingegneria aeronautica.\r

\r

«È stato un vero piacere incontrare oggi gli studenti impegnati nel programma di formazione che, una volta completato, li porterà a svolgere un ruolo chiave nelle attività che saranno svolte nei due nuovi hangar di Ryanair a Lamezia. L’Aircraft Engineering Academy è un centro di eccellenza in Italia, che dimostra non solo il ruolo centrale di Bergamo e della Lombardia nello sviluppo dell’aviazione, ma rappresenta anche una concreta opportunità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro nel Sud Italia, in particolare in Calabria. Grazie al lavoro del presidente Occhiuto e all’abolizione dell’addizionale comunale, il nuovo hangar a due baie di Lamezia conferma e rafforza il nostro impegno a lungo termine verso la Calabria e l’Italia nel suo insieme, aumentando la capacità di manutenzione di Ryanair e stimolando al contempo la crescita economica e occupazionale».\r

\r

L’attività di formazione avviene non a caso in sinergia con l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, in cui Ryanair è una presenza importante e consolidata da 23 anni, e rappresenta la terza base più importante dopo Londra e Dublino. «Due anni fa abbiamo accolto con favore la decisione del gruppo Seas di istituire ad Azzano San Paolo l’Accademia di formazione per tecnici manutentori di aeromobili – ha commentato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Milano Bergamo -. Il polo delle professioni aeronautiche che si è sviluppato dimostra che l’aeroporto di Milano Bergamo, che ospita una delle più importanti basi di manutenzione aeronautica, è un catalizzatore di iniziative di eccellenza che arricchiscono il settore dell’aviazione, attirando sul territorio interesse e professionalità».","post_title":"Ryanair investe 15 mln di euro in Calabria per realizzare il suo primo hangar nel Sud Italia","post_date":"2025-11-20T09:00:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763629249000]}]}}