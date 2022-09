Lufthansa: lo Stato tedesco cede la partecipazione residua nel capitale del vettore

Lufthansa torna interamente in mani private. Lo Stato tedesco ha infatti posto fine alla partecipazione che nel 2020 aveva acquisito nel capitale del gruppo per fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia. Il Fondo per la stabilizzazione dell’economia (Wsf) ha quindi venduto la residua quota detenuta nel capitale, inferiore al 10%. In particolare, sono stati ceduti per 455 milioni di euro i restanti 74,4 milioni di azioni di Lufthansa detenuti dal governo tedesco attravrso il Wsf. Gli acquirenti sono “investitori internazionali”.

Jutta Doenges, presidente dell’Agenzia federale per le finanze e responsabile del Wsf, ha dichiarato che la partecipazione statale nel gruppo si conclude “con questo piacevole risultato e l’azienda torna in mani private”. La stabilizzazione di Lufthansa è stata “completata con successo”.

L’operazione si è conclusa prima del previsto, il termine era stato originariamente fissato per l’ottobre del 2023. Lo Stato tedesco ha sostenuto Lufthansa con misure di stabilizzazione fino a 6 miliardi di euro. Il gruppo è stato in grado di rimborsare integralmente la partecipazione tacita del governo federale, pari al 20%, entro il novembre del 2021.

Oggi, con una quota di oltre il 15%, l’azionista di maggioranza del gruppo è l’imprenditore Klaus-Michael Kuehne, presidente onorario della compagnia di trasporti e logistica tedesca Kuehne+Nagel.