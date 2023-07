Lufthansa-Ita Airways, Galantis: “Sarà un lungo percorso” Gabriella Galantis lo dice con un sorriso: “Ita Airways, al momento, è ancora un nostro concorrente a livello commerciale”. La senior director sales Southern Europe del Gruppo Lufthansa, in occasione della presentazione a Milano di ‘Allegris‘ anticipa le domande dei presenti e rimarca come l’operazione per l’ingresso nel capitale della compagnia aerea italiana “sarà un lungo percorso. Il primo step da affrontare, ora, è quello che riguarda l’ottenimento dell’ok dalla Commissione europea”. La manager ha anche sintetizzato, una volta di più, la grande valenza del mercato Italia per il gruppo tedesco: “Operiamo su 21 aeroporti con un totale di 162 partenze giornaliere. In pratica ogni 4 minuti c’è un aereo del gruppo che sorvola le Alpi”. Il 2023 vede il gruppo Lufthansa dispiegare sull’Italia “un +12% di capacità rispetto al 2022, un dato significativo che risponde all’elevata domanda di viaggio, anche se ancora un po’ indietro rispetto al 2019 (meno 14%)”. Da segnalare, però, come “tutti i segmenti di traffico siano in crescita – corporate incluso -, con un exploit di quello prettamente leisure con i tour operator che segnano un aumento del 134% delle prenotazioni”. Condividi

