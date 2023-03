Lufthansa alza il sipario su ‘Allegris’ e sulla nuova First Class Suite Plus Riflettori puntati su ‘Allegris’ il nuovo prodotto a lungo raggio di Lufthansa che include la nuova First Class Suite Plus, che sarà introdotta nel 2024 sugli Airbus A350. In parallelo, la compagnia sta migliorando l’esperienza di viaggio per i passeggeri in tutte le classi, dall’Economy, lla Premium Economy fino alla Business. ‘Allegris’ fa parte della più grande rinnovo di prodotti e servizi nella storia del Gruppo Lufthansa, con un investimento complessivo di 2,5 miliardi di euro entro il 2025. La “Suite Plus” prevede una cabina doppia separata con pareti alte fino al soffitto e una porta completamente richiudibile, un grande tavolo e due ampi sedili che, all’occorrenza, possono essere combinati in un letto matrimoniale. Inoltre, gli ospiti possono riscaldare o raffreddare i loro sedili larghi quasi un metro in base alle loro esigenze personali e collegare il proprio dispositivo mobile al sistema di intrattenimento. Il guardaroba della suite offre ampio spazio per cambiarsi e avere tutti i propri effetti personali a portata di mano. Anche il servizio è di altissimo livello e prevede un menu gourmet con pasti serviti all’ora richiesta dagli ospiti e che possono essere consumati nelle suite private al grande tavolo di Prima Classe, simile a un ristorante. Anche gli ospiti della Business Class, per la prima volta, potranno usufruire di una suite personale, che offre ancora più comfort e privacy grazie a pareti alte fino al petto e porte scorrevoli.

