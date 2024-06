Lufthansa-Ita: nuove concessioni all’Ue sulle rotte Usa e Canada Un braccio di ferro quello tra l’Antitrust dell’Unione europea e Lufthansa che potrebbe essere arrivato alla stretta finale: all’indomani delle elezioni europee, i tedeschi avrebbero presentato un’ultima offerta a Bruxelles, contenente ulteriori garanzie sulla concorrenza in particolare sulle rotte di lungo raggio da Roma Fiumicino verso gli Stati Uniti. Lufthansa tiene il punto sulla sua proposta – avanzata a inizio maggio e considerata una linea rossa dall’ad Carsten Spohr – di congelare per due anni l’ingresso di Ita nella joint venture transatlantica formata con United Airlines ed Air Canada. Ora, nell’estremo tentativo di mediazione, Francoforte avrebbe inviato garanzie aggiuntive mirate a rassicurare Bruxelles sulla volontà del vettore tedesco di mantenere una concorrenza aperta e trasparente. Soluzione credibile La richiesta della squadra negoziale comunitaria però si ripete da settimane netta: la soluzione finale deve essere “credibile” e “sufficientemente solida” affinché le due compagnie non intacchino l’equilibrio della concorrenza. Per questo viene chiesto a Lufthansa di mantenere temporaneamente separate le operazioni con l’alleata United per i voli che dallo scalo romano partono con destinazione Chicago, Washington, San Francisco e Toronto. Le nuove garanzie delineate dal vettore tedesco saranno nelle prossime ore sotto la lente Ue. Il finale è ancora tutto da scrivere e una prima decisione informale è comunque attesa dopo il voto. Nella visione del ministro Giancarlo Giorgetti servirebbe soltanto “usare un po’ di buon senso” per salvare un’operazione che “è nell’interesse di tutti”. Condividi

