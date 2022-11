Lufthansa arriva a Roma e prova a stringere il cerchio su Ita Airways Lufthansa stringe il cerchio attorno a Ita Airways: tra oggi e domani alcuni dirigenti della compagnia aerea tedesca saranno a Roma per una serie di incontri tecnici e “politici” che potrebbero quindi aprire la vera e propria trattativa per la privatizzazione del vettore italiano. Secondo quanto anticipato da Il Corriere della Sera, che cita fonti ministeriali, il focus degli incontri sarà concentrato sulle finanze di Ita, sullo sviluppo del network per il 2023 e sulle risorse umane, capitolo particolarmente critico quest’ultimo, viste le diverse cause di lavoro dei dipendenti ex Alitalia che non sono stati assunti da Ita, nonché per le conseguenze dei contenziosi legali avviati da alcuni dirigenti usciti nelle ultime settimane. Previsto, infine, un meeting tra Lufthansa e rappresentati del governo italiano, mentre resta sul piatto anche l’ipotesi di un vertice con emissari di Ferrovie dello Stato, in vista della potenziale creazione di una cordata Lufthansa-Fs.

